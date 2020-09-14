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Финансы
Галина Мубаракшина
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Российский сервис рекомендации врачей и онлайн-записи на приём «НаПоправку» привлёк $2,25 млн на выход в регионы Материал редакции

В числе партнёров компании — «Меди», «Скандинавия» и другие сети клиник.

6 комментариев
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Российский разработчик медицинского сервиса «НаПоправку» привлёк $2,25 млн от группы инвесторов. Об этом vc.ru сообщили в компании.

В стартап вложились шведский инвестиционный фонд VNV Global (в его портфеле также BlaBlaCar, Gett, Doc+, Dostavista, OneTwoTrip), российский инвестиционный холдинг «Авенир» и основатель рекрутингового сайта JobStreet.com Марк Чанг. Инвесторы получили доли в компании.

Стороны закрыли сделку в августе 2020 года. Привлечённые средства компания планирует вложить в развитие мобильного приложения и выход в регионы.

Сервис «НаПоправку» позволяет записаться на приём к врачу, сравнить цены и акции от частных клиник, государственных медцентров, выбрать специалиста по отзывам других пациентов. Он работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и других городах.

В числе партнёров компании — сети клиник «Меди» и «Скандинавия». Сервис зарабатывает на привлечении клиентов в медицинские организации.

Ежемесячная аудитория сервиса, по собственным данным, — 1 млн пользователей. «НаПоправку» встроен в «суперприложение» банка «Тинькофф», сервисы «Яндекса», «2ГИС». В будущем он также будет подключен к «суперприложению» ВТБ, отмечают в компании.

По данным базы «Контур.Фокус», ООО «Напоправку.ру» открыто в 2014 году. В июле 2020 года 100% компании принадлежали Napopravky Cyprus Limited (Кипр). По данным на конец 2019 года, выручка стартапа составила 68,9 млн рублей, чистый убыток — 25,3 млн рублей.

#новость #стартапы #медтех

Галина Мубаракшина
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6 комментариев
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Nikolay Ganin

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Шутки про поправки будут?

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Ilya Sorokin

0

Чет слабо верится в один миллион пользователей. Это что, один человек из каждых 140 раз в месяц болеет и ищет платные клиники?)

P.S. Ну я кривой математик ) Если взять все города, где они есть, то это около 30 миллионов человек. Если откинуть детей и пенсионеров, то останется миллионов 20. То есть, они утверждают, что каждый двадцатый! пользуется их сервисом?

Выглядит как охерительная сказочка для инвесторов. Наверное даже мусорный поисковый траф на статьи считают как клиентов)

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Андрей Волхонский

0

Продают они свою базу направо и налево. После записи через сервис - 2 раза в неделю регулярно звонят с предложением «обследоваться». Все время с новых телефонов. 
Так что никому не советую. 

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Ilya Sorokin

Андрей
0

В наше время для таких целей нужно иметь левую симку. Я свой основной номер вообще нигде не свечу. И нет звонков. А если телефон со старым (который у меня больше 19 лет) включаю, там просто жопа. 7-8 звонков в день это еще мало будет).

Правда сочувствую людям, которые не могут номер сменить и должны по рабочим вопросам отвечать на любой звонок.

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Александра Игнашевич

0

Не очень поняла, а чем отличается сервис от сайта Самозапись? Там теперь тоже и отзывы, и реклама платных клиник.

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Michael Shramko

0

Зачем столько денег на выход в регионы, можно же дешевле

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