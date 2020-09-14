В числе партнёров компании — «Меди», «Скандинавия» и другие сети клиник.

В закладки

Российский разработчик медицинского сервиса «НаПоправку» привлёк $2,25 млн от группы инвесторов. Об этом vc.ru сообщили в компании.

В стартап вложились шведский инвестиционный фонд VNV Global (в его портфеле также BlaBlaCar, Gett, Doc+, Dostavista, OneTwoTrip), российский инвестиционный холдинг «Авенир» и основатель рекрутингового сайта JobStreet.com Марк Чанг. Инвесторы получили доли в компании.

Стороны закрыли сделку в августе 2020 года. Привлечённые средства компания планирует вложить в развитие мобильного приложения и выход в регионы.

Сервис «НаПоправку» позволяет записаться на приём к врачу, сравнить цены и акции от частных клиник, государственных медцентров, выбрать специалиста по отзывам других пациентов. Он работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и других городах.

В числе партнёров компании — сети клиник «Меди» и «Скандинавия». Сервис зарабатывает на привлечении клиентов в медицинские организации.

Ежемесячная аудитория сервиса, по собственным данным, — 1 млн пользователей. «НаПоправку» встроен в «суперприложение» банка «Тинькофф», сервисы «Яндекса», «2ГИС». В будущем он также будет подключен к «суперприложению» ВТБ, отмечают в компании.