Российский сервис рекомендации врачей и онлайн-записи на приём «НаПоправку» привлёк $2,25 млн на выход в регионы Материал редакции
В числе партнёров компании — «Меди», «Скандинавия» и другие сети клиник.
Российский разработчик медицинского сервиса «НаПоправку» привлёк $2,25 млн от группы инвесторов. Об этом vc.ru сообщили в компании.
В стартап вложились шведский инвестиционный фонд VNV Global (в его портфеле также BlaBlaCar, Gett, Doc+, Dostavista, OneTwoTrip), российский инвестиционный холдинг «Авенир» и основатель рекрутингового сайта JobStreet.com Марк Чанг. Инвесторы получили доли в компании.
Стороны закрыли сделку в августе 2020 года. Привлечённые средства компания планирует вложить в развитие мобильного приложения и выход в регионы.
Сервис «НаПоправку» позволяет записаться на приём к врачу, сравнить цены и акции от частных клиник, государственных медцентров, выбрать специалиста по отзывам других пациентов. Он работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и других городах.
В числе партнёров компании — сети клиник «Меди» и «Скандинавия». Сервис зарабатывает на привлечении клиентов в медицинские организации.
Ежемесячная аудитория сервиса, по собственным данным, — 1 млн пользователей. «НаПоправку» встроен в «суперприложение» банка «Тинькофф», сервисы «Яндекса», «2ГИС». В будущем он также будет подключен к «суперприложению» ВТБ, отмечают в компании.
По данным базы «Контур.Фокус», ООО «Напоправку.ру» открыто в 2014 году. В июле 2020 года 100% компании принадлежали Napopravky Cyprus Limited (Кипр). По данным на конец 2019 года, выручка стартапа составила 68,9 млн рублей, чистый убыток — 25,3 млн рублей.
Чет слабо верится в один миллион пользователей. Это что, один человек из каждых 140 раз в месяц болеет и ищет платные клиники?)
P.S. Ну я кривой математик ) Если взять все города, где они есть, то это около 30 миллионов человек. Если откинуть детей и пенсионеров, то останется миллионов 20. То есть, они утверждают, что каждый двадцатый! пользуется их сервисом?
Выглядит как охерительная сказочка для инвесторов. Наверное даже мусорный поисковый траф на статьи считают как клиентов)
Продают они свою базу направо и налево. После записи через сервис - 2 раза в неделю регулярно звонят с предложением «обследоваться». Все время с новых телефонов.
Так что никому не советую.
В наше время для таких целей нужно иметь левую симку. Я свой основной номер вообще нигде не свечу. И нет звонков. А если телефон со старым (который у меня больше 19 лет) включаю, там просто жопа. 7-8 звонков в день это еще мало будет).
Правда сочувствую людям, которые не могут номер сменить и должны по рабочим вопросам отвечать на любой звонок.
Не очень поняла, а чем отличается сервис от сайта Самозапись? Там теперь тоже и отзывы, и реклама платных клиник.
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