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Финансы
Рая Хачатрян
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Эстонский сервис для обработки криптовалютных платежей Mercuryo.io привлек €2,5 млн от Target Global Материал редакции

Стартап помогает хранить и совершать сделки с криптовалютой, а бизнесу — зарабатывать на транзакциях пользователей

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Эстонский стартап для обработки платежей в криптовалюте Mercuryo.io привлек €2,5 млн начального финансирования, сообщил vc.ru представитель стартапа. Инвестором Mercuryo.io стала международная венчурная компания Target Global.

На вопрос о деталях сделки и оценке стартапа на момент написания заметки в компании не ответили.

За последние шесть месяцев стартап увеличился в объеме в 20 раз, говорит соучредитель Mercury.io Петр Козяков. Финансовые показатели компания не раскрывает. По словам Козякова, у стартапа более 250 тысяч пользователей. Его технологии используют Bitfinex, BitForex, BTC-Alpha и OkEx.

Сейчас у компании три офиса — в Таллине, в Лондоне и в Москве. Мультивалютные платежи работают пока только в Восточной и Западной Европе. Основатели стартапа, Петр Козяков, Григорий Вайсман и Александр Васильев, планируют расшириться на Европу, Африку и Латинскую Америку.

Компания Mercuryo.io основана в Эстонии в 2018 году. Платформа стартапа — это виртуальный счет, криптокошелек для денежных переводов и других платежей. Компания также планирует выпустить криптовалютную карту Mercuryo, которая привязывается к биткоин-кошельку пользователя.

Бизнесу Mercuryo.io предлагает установить виджет на сайт и получать процент с транзакций. Партнёрами проекта по обработке платежей стали Binance, Tozex, Trezor, STEX,Pemex, AAX, Tokens, PointPay, Invity.io, MCX и TrustWallet.

#стартапы #инвестиции

Рая Хачатрян
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