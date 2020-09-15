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Финансы
Галина Мубаракшина
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Сервис Klarna вновь стал самым дорогим финтех-«единорогом» Европы: оценка за год почти удвоилась, превысив $10 млрд Материал редакции

В августе 2019 года инвесторы оценивали сервис рассрочки в $5,5 млрд.

  • Шведский сервис Klarna привлёк $650 млн от венчурного фонда Silver Lake Partners, Фонда суверенного благосостояния Сингапура и других инвесторов, передаёт CNBC.
  • Компания предлагает покупателям беспроцентную рассрочку на различные покупки, её приложением пользуются 12 млн человек, а количество загрузок составляет 55 тысяч в сутки, уточняет агентство.
  • В ходе последнего раунда инвесторы оценили Klarna в $10,6 млрд — компания стала самым дорогим «единорогом» в Европе, отмечает агентство.
  • В конце августа 2020 года Klarna, а также её европейские конкуренты Revolut и Checkout.com имели одинаковую оценку — $5,5 млрд. Klarna также вошла в десятку самых дорогих финтех-компаний в мире.
  • Сервис Klarna запустили в 2005 году Себастьян Семятковски, Виктор Якобссон и Никлас Адальберт. Впервые Klarna стала самой дорогой финтех-компанией в Европе в августе 2019 года. Тогда сервис привлёк $460 млн. В 2018 году компания оценивалась в $2,25 млрд.
Крупнее Revolut и N26 вместе взятых: что…
Шведским сервисом рассрочки пользуются 60 млн клиентов в 14 странах.
vc.ru

#новость #стартапы #инвестиции #klarna

Галина Мубаракшина
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5 комментариев
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Bobo Momo

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Европа на дне.

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Alex Barashkov

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Это klarna.com или что-то другое? Просто на сайте у них речь о приложуха агрегаторе других магазинов? Как это можно сравнивать с Revolut?

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Sergey Yanovskiy

Alex
1

Это платёжный сервис, который зарабатывает на кредитах. С точки зрения экономики они уже давно в прибыли в отличии от Революта.

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Sergei Toropov

Alex
0

Она самая, если максимально упростить, то это мерчант для интернет-магазинов, предлагающий покупателю отложенную оплату или оплату в рассрочку.
Сравнение с Revolut непонятно.

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Denis G

Sergei
0

Помимо этого они дают эквайринг, можно платить картами, либо оплату по SSN, что до сих пор очень популярно в Швеции.

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