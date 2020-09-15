До Дзен-среды осталось
Сервис Klarna вновь стал самым дорогим финтех-«единорогом» Европы: оценка за год почти удвоилась, превысив $10 млрд Материал редакции
В августе 2019 года инвесторы оценивали сервис рассрочки в $5,5 млрд.
- Шведский сервис Klarna привлёк $650 млн от венчурного фонда Silver Lake Partners, Фонда суверенного благосостояния Сингапура и других инвесторов, передаёт CNBC.
- Компания предлагает покупателям беспроцентную рассрочку на различные покупки, её приложением пользуются 12 млн человек, а количество загрузок составляет 55 тысяч в сутки, уточняет агентство.
- В ходе последнего раунда инвесторы оценили Klarna в $10,6 млрд — компания стала самым дорогим «единорогом» в Европе, отмечает агентство.
- В конце августа 2020 года Klarna, а также её европейские конкуренты Revolut и Checkout.com имели одинаковую оценку — $5,5 млрд. Klarna также вошла в десятку самых дорогих финтех-компаний в мире.
- Сервис Klarna запустили в 2005 году Себастьян Семятковски, Виктор Якобссон и Никлас Адальберт. Впервые Klarna стала самой дорогой финтех-компанией в Европе в августе 2019 года. Тогда сервис привлёк $460 млн. В 2018 году компания оценивалась в $2,25 млрд.
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Bobo Momo
Европа на дне.
Alex Barashkov
Это klarna.com или что-то другое? Просто на сайте у них речь о приложуха агрегаторе других магазинов? Как это можно сравнивать с Revolut?
Sergey YanovskiyAlex
Это платёжный сервис, который зарабатывает на кредитах. С точки зрения экономики они уже давно в прибыли в отличии от Революта.
Sergei ToropovAlex
Она самая, если максимально упростить, то это мерчант для интернет-магазинов, предлагающий покупателю отложенную оплату или оплату в рассрочку.
Сравнение с Revolut непонятно.
Denis GSergei
Помимо этого они дают эквайринг, можно платить картами, либо оплату по SSN, что до сих пор очень популярно в Швеции.