В ЦБ идею поддержали, заявили в ассоциации участников фондового рынка.

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Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и председатель Банка России Эльвира Набиуллина обсудили идею создания индивидуального инвестиционного счета третьего типа, сообщают «Ведомости» со ссылкой на главу НАУФОР Алексея Тимофеева.

ИИС-3 станет смесью ИИС первого и второго типов, говорит Тимофеев. Владельцы счетов получат право на ежегодный налоговый вычет с внесенных сумм, а также не будут платить подоходный налог при снятии средств со счета по истечении установленного срока. Однако для них есть более продолжительное ограничение на снятие средств со счета — более трех лет.

По словам Тимофеева, инвестсчет третьего типа может быть брокерским или доверительного управления. Если счет брокерский, владелец сам выполняет операции. При счете доверительного управления, гражданину нужен доверительный управляющий, с которым обсуждаются дальнейшие действия.

Управлять счетом будет финансовый институт, который выберет сам гражданин, при этом он может прямо повлиять на характер инвестирования средств, считает Андрей Салащенко, заместитель генерального директора «Открытие брокера».

Новый ИИС может быть полезен молодым людям с небольшими накоплениями, тем, кто уже достаточно зарабатывает, и пожилым, которым до пенсии осталось несколько лет, рассказала изданию генеральный директор УК «Альфа капитал» Ирина Кривошеева.