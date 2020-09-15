Microsoft в России, EY и Startupbootcamp объявили о втором наборе в программу поддержки российских b2b-стартапов Материал редакции
Партнёры помогут 20 стартапам выйти на международный рынок, участие для компаний бесплатное.
Microsoft, EY и Startupbootcamp в партнёрстве с инвестиционным холдингом Altergate объявили о втором наборе участников в программу Global Pilots. Об этом vc.ru рассказали в пресс-службе Microsoft в России.
Участниками могут стать зрелые b2b-стартапы, которые занимаются ритейлом и финтехом. Также партнёры организуют дополнительный трек для стартапов из сферы поддержки бизнеса, например маркетинга или юридической сферы. Всего выберут 20 проектов, участие в программе для них будет бесплатным.
У компаний должен быть готовый продукт и продажи на местном рынке. Программа рассчитана на девять недель и стартует в октябре 2020 года. Все мероприятия будут проводиться в онлайн-формате в Microsoft Teams. Подать заявку на участие можно до 28 сентября.
Организаторы программы помогут стартапам подготовиться к выходу за границу. Также участники смогут общаться с экспертами инновационного рынка и венчурными капиталистами и презентовать свой продукт на закрытых питч-сессиях для профильных корпораций из ритейла и финансовой сферы.
Наиболее перспективные проекты смогут получить доступ к крупным корпоративным клиентам на международном рынке из экосистемы Microsoft, EY и Startupbootcamp и другим программам. Суммарно партнёры готовы выделить на разработку и реализацию бизнес-программы, потенциальные облачные гранты от Microsoft, организацию мероприятий и другие цели до $3 млн.
В 2019 году Microsoft в России, EY, Startupbootcamp и Altergate отобрали 20 b2b-стартапов в сферах технологий искусственного интеллекта, интернета вещей, виртуальной и дополненной реальности и других.
Пока Хренополисы сносят бизнесы к хуям, западные компании предлагают развиваться на международных рынках.
Зачем международному стартапу продажи на местном рынке? У него не должно быть ни продаж ни продукта на местном рынке, ни минуты времени не должно тратиться на местный рынок.
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