Партнёры помогут 20 стартапам выйти на международный рынок, участие для компаний бесплатное.

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Microsoft, EY и Startupbootcamp в партнёрстве с инвестиционным холдингом Altergate объявили о втором наборе участников в программу Global Pilots. Об этом vc.ru рассказали в пресс-службе Microsoft в России.

Участниками могут стать зрелые b2b-стартапы, которые занимаются ритейлом и финтехом. Также партнёры организуют дополнительный трек для стартапов из сферы поддержки бизнеса, например маркетинга или юридической сферы. Всего выберут 20 проектов, участие в программе для них будет бесплатным.

У компаний должен быть готовый продукт и продажи на местном рынке. Программа рассчитана на девять недель и стартует в октябре 2020 года. Все мероприятия будут проводиться в онлайн-формате в Microsoft Teams. Подать заявку на участие можно до 28 сентября.

Организаторы программы помогут стартапам подготовиться к выходу за границу. Также участники смогут общаться с экспертами инновационного рынка и венчурными капиталистами и презентовать свой продукт на закрытых питч-сессиях для профильных корпораций из ритейла и финансовой сферы.

Наиболее перспективные проекты смогут получить доступ к крупным корпоративным клиентам на международном рынке из экосистемы Microsoft, EY и Startupbootcamp и другим программам. Суммарно партнёры готовы выделить на разработку и реализацию бизнес-программы, потенциальные облачные гранты от Microsoft, организацию мероприятий и другие цели до $3 млн.