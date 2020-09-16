Компании всё больше берут кредитов на фоне завершения программ поддержки бизнеса из-за Covid-19

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За июль 2020 года число кредитов малому и среднему бизнесу выросло на 29,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Этот показатель максимальный с начала 2019 года, следует из статистического бюллетеня Банка России.

Банки выдали всего 246 тысяч кредитов 211,3 тысячам компаний — это в 1,3 раза больше, чем в июне 2020 года, и в 2,4 раза больше, чем в июле 2019 года. Объём выданных кредитов в июле достиг 650,9 млрд рублей — это на 7,2% выше, чем в июне, но 23,9% ниже, чем годом ранее.

Вырос и общий объем задолженности малого и среднего бизнеса. За январь-июль 2020 года он увеличился на 11,6% и к 1 августа составил 5,28 трлн рублей.