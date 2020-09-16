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Финансы
Рая Хачатрян
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ЦБ: количество кредитов малому и среднему бизнесу в июле достигло максимума с начала 2019 года Материал редакции

Компании всё больше берут кредитов на фоне завершения программ поддержки бизнеса из-за Covid-19

2 комментария
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За июль 2020 года число кредитов малому и среднему бизнесу выросло на 29,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Этот показатель максимальный с начала 2019 года, следует из статистического бюллетеня Банка России.

Банки выдали всего 246 тысяч кредитов 211,3 тысячам компаний — это в 1,3 раза больше, чем в июне 2020 года, и в 2,4 раза больше, чем в июле 2019 года. Объём выданных кредитов в июле достиг 650,9 млрд рублей — это на 7,2% выше, чем в июне, но 23,9% ниже, чем годом ранее.

Вырос и общий объем задолженности малого и среднего бизнеса. За январь-июль 2020 года он увеличился на 11,6% и к 1 августа составил 5,28 трлн рублей.

  • В марте 2020 года правительство ввело трехмесячный мораторий на уплату страховых взносов и аренды помещения у государства для малого и среднего бизнеса. Власти также создали гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, которые оказались «в сложной ситуации»
  • По данным FinExpertiza, за последний год в России закрылись более 1 млн предприятий микро-, малого и среднего бизнеса — каждый пятый. С учетом открытия 848,5 тысячи новых предприятий, общее количество малого и среднего бизнеса сократилось на 4,2% — до 5,6 млн.

#новость #малыйбизнес

Рая Хачатрян
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2 комментария
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Антон Штадлер

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А в эту статистику малых и средних входят все эти бесчисленные фирмы-прокладки госкомпаний вроде Газпрома и Роснефти, а так же подрядчики частных контор, вроде Северстали, которые туда переводят работников, чтобы снизить соцобязательства?

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Konstantin_Andreevich

0

"закрылись более 1 млн предприятий" - точнее будет сказать, что не предприятий, а юридических лиц. Поскольку практически у каждой конторы десяток юрлиц. В противном случае закрылась бы контора каждого 145-го россиянина с учётом пенсионеров и детей. Неть у нас столько директоров.

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