Инвесторы оценили компанию в $70,4 млрд.

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Акции облачного сервиса Slowflake подорожали вдвое в ходе первичного публичного размещения на Нью-Йоркской фондовой бирже, передаёт CNBC.

Накануне IPO компания оценила акции в $120 за штуку, на бирже они торговались по $245 на открытии торгов и по $253 — на закрытии, уточняет агентство. Инвесторы оценили компанию в $70,4 млрд — в пять раз дороже, чем в феврале 2020 года, указывает CNBC.

Snowflake привлекла более $3,4 млрд — это крупнейшее IPO производителя программного обеспечения, пишет Crunchbase. Предыдущий рекорд поставила в 2007 году VMWare, которая получила $1 млрд, напоминает CNN.

Акции Snowflake получили вотум доверия со стороны Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и облачного сервиса Salesforse, которые купили бумаги на $250 млн накануне IPO, подчёркивает агентство. В рамках вторичной сделки Berkshire Hathaway согласилась купить ещё 4 млн акций.

Snowflake появилась в 2012 году. Компания предоставляет клиентам технологию быстрого анализа и обмена большими массивами данных. В числе её партнёров, например, Cisco. Годовая выручка Snowflake превышает $500 млн, в первом полугодии 2020 года она выросла более чем на 130%, отмечает CNBC.