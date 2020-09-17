«Сбербанк» нашёл новые имена для сервисов после разделения совместных активов с «Яндексом».

В закладки

«Яндекс.Деньги» проведут ребрендинг: сервис электронных платежей будет называться «ЮMoney», а «Яндекс.Касса» станет «ЮKassa», рассказали vc.ru в компании.

Сервисы полностью перейдут на новый бренд после 15 декабря 2020 года, а до этого названия будут использоваться одновременно. Компания разработала бренд самостоятельно.

Для клиентов ничего не изменится: пользователи смогут продолжить создавать электронные кошельки, выпускать к ним виртуальные или пластиковые карты, а компании — выполнять платежи.

При этом «ЮMoney», как часть экосистемы «Сбербанка», добавит к существующим сервисам «Сбербанк ID», SberPay, «Плати QR» и другие. Также компания расширит линейку карт, планирует изменить программу лояльности и запустить новые продукты для бизнеса и пользователей самостоятельно и вместе с другими участниками экосистемы.