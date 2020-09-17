Финансы
Татьяна Боброва
2025

«Яндекс.Деньги» сменят название на «ЮMoney», а «Касса» станет «ЮKassa» Материал редакции

«Сбербанк» нашёл новые имена для сервисов после разделения совместных активов с «Яндексом».

45 комментариев
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«Яндекс.Деньги» проведут ребрендинг: сервис электронных платежей будет называться «ЮMoney», а «Яндекс.Касса» станет «ЮKassa», рассказали vc.ru в компании.

Сервисы полностью перейдут на новый бренд после 15 декабря 2020 года, а до этого названия будут использоваться одновременно. Компания разработала бренд самостоятельно.

Для клиентов ничего не изменится: пользователи смогут продолжить создавать электронные кошельки, выпускать к ним виртуальные или пластиковые карты, а компании — выполнять платежи.

При этом «ЮMoney», как часть экосистемы «Сбербанка», добавит к существующим сервисам «Сбербанк ID», SberPay, «Плати QR» и другие. Также компания расширит линейку карт, планирует изменить программу лояльности и запустить новые продукты для бизнеса и пользователей самостоятельно и вместе с другими участниками экосистемы.

  • «Сбербанк» получил «Яндекс.Деньги» во время разделения совместных активов с «Яндексом», объявленном в июне 2020 года. Интернет-компания выкупила долю банка в «Маркете». Сервисы продолжили работать в обычном режиме.

#новость #яндексденьги #яндекскасса #сбербанк

Татьяна Боброва
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45 комментариев
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Deniss Karpak

29

Придумали хуйнЮ

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Dennis Gerasimov

Deniss
7

Юхуйн

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Андрей Карпушенков

23

Хочу заметить, что называться Юкассом в РФ плохая примета.

Ответить

Mark Khil

8

Осталось только чтобы Яндекс Драйв переименовался в Ю Драйв :3

Ответить

Nikolay Safronov

5

Кто-нибудь объяснит, почему у Сбербанка нет единой дизайн-системы для продуктов экосистемы? Какой-то винегрет везде, не серьезно же.

Ответить

Король Полей

Nikolay
4

Потому что нет руководителей, способных прилечь профессионалов

Ответить

Nikolay Safronov

Король
0

Там же целый небоскрёб с центральным аппаратом на Вавилова. Неужели не нашлось ни одного?

Ответить

Король Полей

Nikolay
1

там же одни МЭНеджеры из Макензи сидят... они только говорят, что делать нужно

Ответить

Король Полей

3

Почем "Ю", а не СберКасса или СберДеньги

Ответить

Яндекс.Деньги

Король
3

Мы рассматривали разные варианты названий. Остановились на ЮMoney. Новый бренд отражает ценности компании как лидера рынка электронных денег в России. В основе нового логотипа — набранное латиницей слово money и кириллическая буква «Ю», составленная из апострофа и круга. В таком написании буквы заложено много смыслов. Буква выпуклая и эмоциональная, круг символизирует монету. Считываемые латинские I и O — Input / Output — отсылка к технологической ДНК компании. О том же говорят единица и ноль — бинарный код 🙂

Ответить

shmitter

Яндекс.Деньги
5

А вы знатно употребляете))
Буква Ю это просто буква

Ответить

Король Полей

Яндекс.Деньги
1

Вот это подгонка

Ответить

Nikolay Safronov

Король
0

Кстати, значок «Ю» какой-то подозрительно знакомый.

Ответить

Maxim Sergeevich

Король
1

Самое логичное. И уровень доверия основному бренду распространился бы и на эти сервисы. А этот Ю совершенно не в тему (кроме как потроллить Яндекс. Были Я.Деньги/Я.Касса станет Ю.Money/Ю.Касса. ЭЮЯ). Да ещё и сколько бюджета в маркетинг влить придется. Хотя с последним у Сбера проблем как раз точно нет)))

Ответить

Nikolay Safronov

Король
0

Так было же Я. А ОниMoney не звучит.

Ответить

Sergey K

4

Сразу видно, что
"Компания разработала бренд самостоятельно"...

Вангую проблемы, когда клиенты увидят в одно утро на сайте оплату стремной ЮКассой вместо Я.Денег...

Ответить

Яндекс.Деньги

Sergey
0

Сергей, меняется только название, работа сервиса не изменится — мы продолжаем делать сервис для пользователей с любовью ❤️

Ответить

Sergey K

Яндекс.Деньги
6

Я не первый год пользуюсь Я.Кассой и менять не планирую.
Тут вам большое спасибо за сервис.

Я лично не переживаю.
Немного парят тупые юзеры (простите), которые вообще не в теме вопроса. Вероятно, вам надо как-то на переходный момент сделать какие-то пометки в формах, что это "старый добрый яндекс".

А то у нас же шиза у людей, что весь мир охотится за их номером карты сбера :)

Ответить

Яндекс.Деньги

Sergey
0

Спасибо за то, что выбрали нас. Мы это ценим 💛 До 15 декабря 2020 г. мы будем использовать наравне старое и новое название, чтобы люди привыкли к новому названию и понимали, что Яндекс.Деньги теперь ЮMoney, а Яндекс.Касса – ЮKassa.

Ответить

Яндекс.Деньги

Sergey
0

До декабря будем использовать оба названия. Спасибо :)

Ответить

Andre Macareno

3

как перестать думать, что это телеканал «Ю» платежку и кассу открыл?

Ответить

Холден Колфилд

1

А почем не ЁрМани?

Ответить

Дмитрий Благодиров

Холден
3

Бикоз ёр мани из аурс!
*зловещий смех Германа*

Ответить

Nikolay Safronov

1

ukassa.ru уже купили, осталось umoney.ru

Ответить

Denis Novikov

Nikolay
0

No money, no honey

Ответить

Алексей Штейн

1

Вот если бы можно было завести кошелек не имея яндекс аккаунт,чтобы не быть связанным с этой шелупонью...было бы классно

Ответить

Яндекс.Деньги

Алексей
0

Зарегистрировать кошелёк можно через социальную сеть.

Ответить

Кот Матроскин

0

Как были ЯД, так и останутся)

Ответить

Evgenii Arkhipov

Кот
0

ЮМ и ЮК

Ответить

Oleg Milyaev

0

Ё-мобиль, Ю-касса. Х-ня.

Ответить

Alexander Burtsev

0

Юкасса mi casa

Ответить

Pavel Voronkov

0

Можно долго хаять, но дизайн свежий и приятный. Десяточка читается в Ю.

Ответить

Яндекс.Деньги

Pavel
0

Рады, что вам понравилось 😉

Ответить

Ильяс Урганаев

0

Была "Я.Касса", стала "Ю.Касса".
Ждем от Эвотора "Э.Касса"

Ответить

Юрий Мальцев

0

Юбанк

Ответить

Yuri Ahmedov

0

Юнейминг

Ответить

Hecatecoin

0

Главное чтобы домен оставили и АПИ. А то сейчас кидалы раздачу слонов через фейковые сайты.

Ответить

Nikolay Safronov

Hecatecoin
0

Поддомен Яндекса же.

Ответить

Yuri Ahmedov

0
Ответить

Denis Nisl Reshetnikov

0

Ну тут прям просится покупка Сбером Юлы у Мейла =)

Ответить

ave ego

0

карты перевыпускать придётся?

Ответить

Яндекс.Деньги

ave
0

Нет, мы выпускаем карты самостоятельно, все уже выпущенные будут продолжать работать до истечения срока действия. Когда их срок закончится, мы предложим перевыпустить их уже с новым названием. Пластиковую карту с новым брендом можно будет оформить в начале декабря 💳

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Saucedo Puetz

0

предлагаю еще грефу переименоваться в югрефа

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Дмитрий Тенетович

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"Мой компьютер" -> "Этот компьютер"

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