«Яндекс.Деньги» сменят название на «ЮMoney», а «Касса» станет «ЮKassa» Материал редакции
«Сбербанк» нашёл новые имена для сервисов после разделения совместных активов с «Яндексом».
«Яндекс.Деньги» проведут ребрендинг: сервис электронных платежей будет называться «ЮMoney», а «Яндекс.Касса» станет «ЮKassa», рассказали vc.ru в компании.
Сервисы полностью перейдут на новый бренд после 15 декабря 2020 года, а до этого названия будут использоваться одновременно. Компания разработала бренд самостоятельно.
Для клиентов ничего не изменится: пользователи смогут продолжить создавать электронные кошельки, выпускать к ним виртуальные или пластиковые карты, а компании — выполнять платежи.
При этом «ЮMoney», как часть экосистемы «Сбербанка», добавит к существующим сервисам «Сбербанк ID», SberPay, «Плати QR» и другие. Также компания расширит линейку карт, планирует изменить программу лояльности и запустить новые продукты для бизнеса и пользователей самостоятельно и вместе с другими участниками экосистемы.
- «Сбербанк» получил «Яндекс.Деньги» во время разделения совместных активов с «Яндексом», объявленном в июне 2020 года. Интернет-компания выкупила долю банка в «Маркете». Сервисы продолжили работать в обычном режиме.
Придумали хуйнЮ
Кто-нибудь объяснит, почему у Сбербанка нет единой дизайн-системы для продуктов экосистемы? Какой-то винегрет везде, не серьезно же.
Потому что нет руководителей, способных прилечь профессионалов
Там же целый небоскрёб с центральным аппаратом на Вавилова. Неужели не нашлось ни одного?
там же одни МЭНеджеры из Макензи сидят... они только говорят, что делать нужно
Почем "Ю", а не СберКасса или СберДеньги
Мы рассматривали разные варианты названий. Остановились на ЮMoney. Новый бренд отражает ценности компании как лидера рынка электронных денег в России. В основе нового логотипа — набранное латиницей слово money и кириллическая буква «Ю», составленная из апострофа и круга. В таком написании буквы заложено много смыслов. Буква выпуклая и эмоциональная, круг символизирует монету. Считываемые латинские I и O — Input / Output — отсылка к технологической ДНК компании. О том же говорят единица и ноль — бинарный код 🙂
Вот это подгонка
Самое логичное. И уровень доверия основному бренду распространился бы и на эти сервисы. А этот Ю совершенно не в тему (кроме как потроллить Яндекс. Были Я.Деньги/Я.Касса станет Ю.Money/Ю.Касса. ЭЮЯ). Да ещё и сколько бюджета в маркетинг влить придется. Хотя с последним у Сбера проблем как раз точно нет)))
Сразу видно, что
"Компания разработала бренд самостоятельно"...
Вангую проблемы, когда клиенты увидят в одно утро на сайте оплату стремной ЮКассой вместо Я.Денег...
Сергей, меняется только название, работа сервиса не изменится — мы продолжаем делать сервис для пользователей с любовью ❤️
Я не первый год пользуюсь Я.Кассой и менять не планирую.
Тут вам большое спасибо за сервис.
Я лично не переживаю.
Немного парят тупые юзеры (простите), которые вообще не в теме вопроса. Вероятно, вам надо как-то на переходный момент сделать какие-то пометки в формах, что это "старый добрый яндекс".
А то у нас же шиза у людей, что весь мир охотится за их номером карты сбера :)
Спасибо за то, что выбрали нас. Мы это ценим 💛 До 15 декабря 2020 г. мы будем использовать наравне старое и новое название, чтобы люди привыкли к новому названию и понимали, что Яндекс.Деньги теперь ЮMoney, а Яндекс.Касса – ЮKassa.
А почем не ЁрМани?
ukassa.ru уже купили, осталось umoney.ru
Вот если бы можно было завести кошелек не имея яндекс аккаунт,чтобы не быть связанным с этой шелупонью...было бы классно
Как были ЯД, так и останутся)
Можно долго хаять, но дизайн свежий и приятный. Десяточка читается в Ю.
Главное чтобы домен оставили и АПИ. А то сейчас кидалы раздачу слонов через фейковые сайты.
карты перевыпускать придётся?
Нет, мы выпускаем карты самостоятельно, все уже выпущенные будут продолжать работать до истечения срока действия. Когда их срок закончится, мы предложим перевыпустить их уже с новым названием. Пластиковую карту с новым брендом можно будет оформить в начале декабря 💳
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