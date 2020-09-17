Mail.ru Group инвестировала в игровую студию Hypemasters с основателями из России Материал редакции
Сумма инвестиций компании и её партнёра может составлять до $5 млн, говорит источник. Компания инвестирует в игры на фоне их роста из-за пандемии.
Венчурная компания My.Games Venture Capital (международное подразделение игрового направления Mail.ru Group) инвестировала в американскую игровую студию Hypemasters с обмен на миноритарную долю в компании, пишет «Коммерсантъ». Также в компанию вложился финский фонд Aii Corporation.
В структуре Mail.ru Group отказались раскрывать сумму инвестиций, уточнив, что планируют в будущем включить Hypemasters в состав группы. Речь может идти о сумме до $5 млн с учётом расходов на маркетинг, сообщил изданию источник на рынке.
Hypemasters основали россияне Борис Калмыков и Сергий Петров. Петров — сооснователь разработчика игр Last Level, Калмыков ранее работал специалистом по продажам в Facebook и Unity, уточняет газета.
В 2019 году Hypemasters выпустила первую игру Hype City — Idle Tycoon, ещё две игры находятся в разработке. В компании работают 22 человека, офисы Hypemasters открыты в Великобритании и России.
- У Mail.ru Group есть игровой бренд My.Games, над изданием и разработкой игр работают 13 студий холдинга.
- Во втором квартале 2020 года выручка My.Games выросла на 46% год к году и составила около 11 млрд рублей против роста на 13,4% в первом квартале. Около 74% принесли зарубежные рынки, а всего в играх зарегистрировано около 700 млн пользователей. Общая выручка Mail.ru Group составила 25,37 млрд рублей за квартал.
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