Сумма инвестиций компании и её партнёра может составлять до $5 млн, говорит источник. Компания инвестирует в игры на фоне их роста из-за пандемии.

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Венчурная компания My.Games Venture Capital (международное подразделение игрового направления Mail.ru Group) инвестировала в американскую игровую студию Hypemasters с обмен на миноритарную долю в компании, пишет «Коммерсантъ». Также в компанию вложился финский фонд Aii Corporation.

В структуре Mail.ru Group отказались раскрывать сумму инвестиций, уточнив, что планируют в будущем включить Hypemasters в состав группы. Речь может идти о сумме до $5 млн с учётом расходов на маркетинг, сообщил изданию источник на рынке.

Hypemasters основали россияне Борис Калмыков и Сергий Петров. Петров — сооснователь разработчика игр Last Level, Калмыков ранее работал специалистом по продажам в Facebook и Unity, уточняет газета.

В 2019 году Hypemasters выпустила первую игру Hype City — Idle Tycoon, ещё две игры находятся в разработке. В компании работают 22 человека, офисы Hypemasters открыты в Великобритании и России.

Сайт Hypemasters