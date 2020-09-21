Последний раз евро превышал эту отметку 7 сентября, а перед этим — в феврале 2016 года.

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Курс евро на Московской бирже днём 21 сентября превысил 90 рублей впервые с 7 сентября — европейская валюта достигла максимум к 11:18 мск и стоила 90,4 рубля. К 13:27 мск евро стоил 89,91 рубля.

Доллар с начала торгов 21 сентября прибавил 0,58 копейки и достиг отметки в 76,31 рубля к 13:28.

Минэкономразвития ожидает возвращения курса рубля «к фундаментальным значениям» в конце 2020 или начале 2021 года, говорил 16 сентября глава ведомства Максим Решетников. Какие значения считаются фундаментальными, Решетников не уточнил.

Рубль дешевеет на фоне «ухудшения настроя инвесторов на мировых площадках» и падения нефтяных котировок после того, как Ливия решила возобновить экспорт нефти после многомесячного перерыва, объясняет РБК.

Фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE подешевели на 2% — до $42,3 за баррель, фьючерсы на нефть WTI — на 2,5%, до $40,1 за баррель.