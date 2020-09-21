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Курс евро на Мосбирже превысил 90 рублей на фоне падения цен на нефть Материал редакции
Последний раз евро превышал эту отметку 7 сентября, а перед этим — в феврале 2016 года.
Курс евро на Московской бирже днём 21 сентября превысил 90 рублей впервые с 7 сентября — европейская валюта достигла максимум к 11:18 мск и стоила 90,4 рубля. К 13:27 мск евро стоил 89,91 рубля.
Доллар с начала торгов 21 сентября прибавил 0,58 копейки и достиг отметки в 76,31 рубля к 13:28.
Минэкономразвития ожидает возвращения курса рубля «к фундаментальным значениям» в конце 2020 или начале 2021 года, говорил 16 сентября глава ведомства Максим Решетников. Какие значения считаются фундаментальными, Решетников не уточнил.
Рубль дешевеет на фоне «ухудшения настроя инвесторов на мировых площадках» и падения нефтяных котировок после того, как Ливия решила возобновить экспорт нефти после многомесячного перерыва, объясняет РБК.
Фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE подешевели на 2% — до $42,3 за баррель, фьючерсы на нефть WTI — на 2,5%, до $40,1 за баррель.
Аналитики «Открытие Research» считают, что на курс рубля также давит неопределённость в геополитике и слабые биржевые индексы, передаёт Forbes.
на фоне падения цен на нефть
Гениальная аналитика
Гениальная аналитика
Крайне не согласен с вами, все связано с тем, что сегодня отключение воды было в доме, от этого цены и подскочили. Как раз рост пришелся на время когда вода была в доме отключена.
Как только дадут воду, сразу котировки вниз полезут. Предварительно, через 3-4 дня.
Даже если бы написали что рубль падает просто потомушто это рубль и то лучше было бы :)
Рубль падает в фоновом режиме - вот так.
Рубль следует традиционной траектории движения
Это не падение! Это отрицательный рост! Пожалуйста, не путайте понятия. Не раскачивайте лодку!
Здорово, не зря в начале года 1000 евро взял, лежат на черный день
на 1000 евриках в черный день далеко не уедешь
это пока не уедешь
Золотое правило жизни в рф - взять валюту никогда не оказывается зря
предлагаю установить курс 100, чисто чтоб считать удобно было. Все равно уже курс такой, что пофигу
Ну кстати цена на нефть не особенно то и упала. 42$ это же вполне терпимо. Евро по 75 был при такой цене буквально полгода назад. Что будет если цена до 30$ упадёт?)
Эх, золотые были деньки...
Полгода назад больше трейлеров верило что это падение цены нефти краткосрочное
Как говорится, когда говорят что рубль укрепиться скоро, все будет совершенно наоборот
На юге получается зп 200 евро в среднем, сколько до африки там осталось?)
А что там за слухи что Яндекс покупает Тинькофф?
Минэкономразвития ожидает возвращения курса рубля «к фундаментальным значениям» в конце 2020
120 - евро, 90 - доллар?
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