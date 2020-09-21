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Лиана Липанова
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Курс евро на Мосбирже превысил 90 рублей на фоне падения цен на нефть Материал редакции

Последний раз евро превышал эту отметку 7 сентября, а перед этим — в феврале 2016 года.

30 комментариев
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Курс евро на Московской бирже днём 21 сентября превысил 90 рублей впервые с 7 сентября — европейская валюта достигла максимум к 11:18 мск и стоила 90,4 рубля. К 13:27 мск евро стоил 89,91 рубля.

Доллар с начала торгов 21 сентября прибавил 0,58 копейки и достиг отметки в 76,31 рубля к 13:28.

Минэкономразвития ожидает возвращения курса рубля «к фундаментальным значениям» в конце 2020 или начале 2021 года, говорил 16 сентября глава ведомства Максим Решетников. Какие значения считаются фундаментальными, Решетников не уточнил.

Рубль дешевеет на фоне «ухудшения настроя инвесторов на мировых площадках» и падения нефтяных котировок после того, как Ливия решила возобновить экспорт нефти после многомесячного перерыва, объясняет РБК.

Фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE подешевели на 2% — до $42,3 за баррель, фьючерсы на нефть WTI — на 2,5%, до $40,1 за баррель.

Аналитики «Открытие Research» считают, что на курс рубля также давит неопределённость в геополитике и слабые биржевые индексы, передаёт Forbes.

#курсрубля #новость

Лиана Липанова
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30 комментариев
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Илитный Иксперт

4

на фоне падения цен на нефть

Гениальная аналитика

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Кирилл Вечкасов

Илитный
10

Гениальная аналитика

Крайне не согласен с вами, все связано с тем, что сегодня отключение воды было в доме, от этого цены и подскочили. Как раз рост пришелся на время когда вода была в доме отключена.
Как только дадут воду, сразу котировки вниз полезут. Предварительно, через 3-4 дня.

Ответить

Илитный Иксперт

Илитный
1

Даже если бы написали что рубль падает просто потомушто это рубль и то лучше было бы :)

Ответить

Иван Эртель

Илитный
4

Рубль падает в фоновом режиме - вот так.

Ответить

Илитный Иксперт

Иван
2

Рубль следует традиционной траектории движения

Ответить

Костян Давыдов

Илитный
3

Это не падение! Это отрицательный рост! Пожалуйста, не путайте понятия. Не раскачивайте лодку!

Ответить

Игорь Рачук

Костян
1

Стабилизация на отрицательной тенденции!

Ответить

Генри Блейк

2

Здорово, не зря в начале года 1000 евро взял, лежат на черный день

Ответить

Сослан Сакшин

Генри
2

на 1000 евриках в черный день далеко не уедешь

Ответить

Christofor

Сослан
19

это пока не уедешь

Ответить

Andrey Chuev

Christofor
2

Да уж. Возможен и такой вот сценарий: 

Ответить

Глеб Савчик

Генри
1

Золотое правило жизни в рф - взять валюту никогда не оказывается зря

Ответить

Сослан Сакшин

Глеб
1

главное чтобы не криптовалюту

Ответить

Андрей Рядькин

Генри
0

*год

Ответить

Карл

2

предлагаю установить курс 100, чисто чтоб считать удобно было. Все равно уже курс такой, что пофигу

Ответить

Костян Давыдов

0

Ну кстати цена на нефть не особенно то и упала. 42$ это же вполне терпимо. Евро по 75 был при такой цене буквально полгода назад. Что будет если цена до 30$ упадёт?)

Ответить

Вася Пражкин

Костян
4

Налоги и пенсионный возраст повысят, как и раньше делали.

Ответить

Evil Pechenka

Костян
3

Эх, золотые были деньки...

Ответить

Nikolay Kapustin

Evil
–1

Такое теперь вряд ли уже когда будет.

Ответить

Максим Чистов

Костян
0

Полгода назад больше трейлеров верило что это падение цены нефти краткосрочное

Ответить

Red Boy

1

Как говорится, когда говорят что рубль укрепиться скоро, все будет совершенно наоборот

Ответить

Дмитрий Новокович

1

На юге получается зп 200 евро в среднем, сколько до африки там осталось?)

Ответить

Степан Фадеев

Дмитрий
0

До Африки уже расти и расти.

Ответить

Николай Западный

1

А что там за слухи что Яндекс покупает Тинькофф?

Ответить

Nikolay Kapustin

Николай
0

тсссс!

Ответить

Антон

Николай
0

Уже купил

Ответить

Вадим

0

В РБ вообще курс может в разы измениться за считанные дни...

Ответить

Илья Шишкунов

0

Прекрасно 

Ответить

Elijah Garrison

0

Минэкономразвития ожидает возвращения курса рубля «к фундаментальным значениям» в конце 2020

120 - евро, 90 - доллар?

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Alexey Ivanov

0

Слабый рубль - победа России.

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