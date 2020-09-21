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Альберт Хабибрахимов
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Ozon, сеть «Лента», один ИП и другие: пользовательница разобрала, кому «Райффайзенбанк» может передавать данные клиентов Материал редакции

Непонятно, зачем им информация о тех, кто хочет оформить кредитку.

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Советник по правовым вопросам инвесткомпании Digital Horizon Евгения Плешкова на своей странице в Facebook обратила внимание на то, какие данные пользователей собирает «Райффайзенбанк» и кому может их передавать. Юрист изучила условия подачи онлайн-заявки на кредитную карту.

Если верить формулировке на сайте банка, потенциальный клиент соглашается с условиями, когда нажимает «Далее»

Какие данные собирает банк и зачем

Список данных, которые банк может собирать и обрабатывать, Плешкова нашла в другом документе — развёрнутом варианте согласия для пользователей, авторизованных через Госуслуги. Туда входят в том числе:

  • ФИО, дата рождения и пол.
  • Номер телефона и адрес электронной почты.
  • Серия и номер паспорта, дата выдачи и список выданных паспортов с указанием причин их недействительности.
  • СНИЛС и ИНН.
  • Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания.
  • Информация о загранпаспорте, гражданстве и наличии двойного гражданства.
  • Информация о состоянии индивидуального страхового счёта.
  • Сведения о водительском удостоверении, включая разрешённые категории, об автомобилях из ПТС с указанием номеров.
  • Сведения о недвижимости, включая адрес и информацию о всех, за кем зарегистрировано право на объект.
  • Иная указанная гражданином информация.

Эта информация нужна банку для заключения «любых договоров», оказания и продвижения своих услуг. Также он может использовать данные в акциях, опросах и исследованиях.

Выделенный пункт — согласие на звонки с предложениями что-нибудь оформить или купить

Парой абзацев ниже я поняла, что могла бы не тратить время на вычитывание затейливо описанных целей, поскольку автор документа, развивая достигнутый успех, указал, что согласие предоставляется на осуществление любых действий, входящих в понятие «обработка» согласно пункту 3 статьи 3 ФЗ №152 «О персональных данных».

Чтобы вы понимали, это вообще все возможные действия с данными. Включая их распространение — то есть в том числе выкладку их в общий доступ. Немного странно для банка, не так ли?

Видимо, по этой причине далее автор документа внезапно решил добавить немного конкретики и перечислить некоторые из лиц, которым данные будут передаваться наверняка (но, конечно же, в формате «не ограничиваясь перечисленными»).

Евгения Плешкова

Кому банк может передавать данные

Плешкова насчитала в документе 61 организацию, которым «Райффайзенбанк» вправе передавать данные пользователя. «С точки зрения психологического эффекта можно было бы просто остановиться на том, что данные разрешено раскрывать всем», — написала юрист.

Честно скажу, я не знаю, как перечень этих лиц выглядел исходно. Поработав в крупных компаниях, я вполне могу допустить, что, когда автор писал документ, ему сказали: там будет пара-тройка третьих лиц. А дополнительные третьи лица дописывались какими-нибудь ответственными менеджерами уже без привлечения автора. И если бы он видел финальный перечень, он не допустил бы сей паноптикум.

Евгения Плешкова

Среди тех, кто есть в списке:

  • Головной банк в Австрии.
  • Платёжные системы Visa, Mastercard и «Мир».
  • Пять бюро кредитных историй.
  • Шесть курьерских служб. Плешкова отметила, что курьерской компании не нужно согласие на передачу данных, чтобы доставить письмо, достаточно только адреса.
  • Четыре сервиса, которые занимаются обзвоном и рассылками.
  • Девять страховых компаний.
  • 12 коллекторских агентств.
  • Операторы МТС, «Мегафон», «Билайн», Tele2.
  • Mail.ru Group, «Яндекс», Ozon, отдельно — «Яндекс.Такси».

После «Яндекс.Такси» список окончательно идёт по ***** [в тартарары], поэтому перечислю всё скопом:

— одна медицинская контора;

— неведомые мне аналитики;

— чуваки, предоставляющие консьерж-сервис;

— продуктовые магазины «Лента»;

— две авиакомпании — «Сибирь» и австрийцы;

— РЖД;

— какое-то турагентство;

— и, наконец, ИП Баклаков Владимир Васильевич, о котором мне в интернетах удалось обнаружить только тот факт, что его полный тёзка держит интернет-магазин, торгующий фейковыми Xiaomi.

Евгения Плешкова

В системе проверки контрагентов «Контур.Фокус» vc.ru удалось найти одного индивидуального предпринимателя Баклакова Владимира Васильевича. На него оформлены сайты FeelMobile.ru (предлагает технику Apple) и Postroimmir.ru — с ремонтом квартир и дизайн-проектами для домов.

Что ещё может банк

Пользователь даёт согласие на то, что все третьи лица могут обрабатывать полученные от «Райффайзенбанка» персональные данные вместе с теми, которые у них уже есть. А также передавать банку результат обработки всей информации.

Взаимошеринг, так сказать.Чувствуете, как все вот эти курьеры, колл-центры и интернет-площадки резко стали вам более родными, а?

В следующий раз, когда вам будут звонить про «хотим предложить страховки, вам на вашу квартиру по адресу такому-то и заодно вашему мужу на его машину, у него как раз срок истекает» [...] или вам позвонит коллектор и строгим голосом попросит объяснить «почему вы вчера в "Яндексе" искали "как быстро перезанять до зарплаты"» — вполне может оказаться, что они действуют на очень даже законных основаниях. По крайней мере формально в согласии написано именно так.

Евгения Плешкова

Кроме того, в условиях «Райффайзенбанк» предлагает пользователю согласиться с тем, что, если он просрочит платёж по кредиту, банк и «действующие в его интересах лица» могут:

  • Обращаться к родственникам, сожителям, соседям клиента и другим физлицам.
  • Передавать третьим лицам персональные данные, сведения о клиенте и его задолженности.

То есть, по задумке автора, если вы просрочите платёж, то банк и его «лица» (в первых рядах которых, подозреваю, перечисленные выше 12 коллекторских агентств) будут вправе под вашу ответственность названивать, ходить в гости и прочим образом «взаимодействовать» со всеми вашими родственниками, знакомыми, соседями, друзьями из соцсетей и просто незнакомцами.

А также будут вправе рассказывать любому про имеющиеся у вас машины, квартиры, пенсию (с предоставлением, детализации, реквизитов и документов), а также вешать вам на дверь всякие штуки типа «стыдитесь, тут живёт должник» и вот это вот всё.

Евгения Плешкова

В согласии есть пункт про банковскую тайну: «В качестве отказа от ограничений на сохранение банковской тайны соглашаюсь на предоставление банком сведений, предусмотренных в согласии на обработку персональных данных, третьим лицам, указанным в соответствующем согласии на обработку персональных данных».

Однако, по словам Плешковой, этот пункт сложно как-либо трактовать:

WTF, подумала я. Что значит отказ от ограничений на сохранение? Действует ли тут правило «минус на минус даёт плюс»? И главное, если да, и это отказ от банковской тайны, то А ЧТО ТАК МОЖНО БЫЛО?

Евгения Плешкова

На момент написания заметки представители «Райффайзенбанка» не ответили на вопросы vc.ru, зачем и какие данные банк передаёт организациям из документа, в том числе ИП Баклакову, что означает формулировка «отказ от ограничений на сохранение банковской тайны» и планирует ли банк пересматривать условия.

#райффайзенбанк #банки #персональныеданные

Альберт Хабибрахимов
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