Сбербанка в прямом эфире
Ozon, сеть «Лента», один ИП и другие: пользовательница разобрала, кому «Райффайзенбанк» может передавать данные клиентов Материал редакции
Непонятно, зачем им информация о тех, кто хочет оформить кредитку.
Советник по правовым вопросам инвесткомпании Digital Horizon Евгения Плешкова на своей странице в Facebook обратила внимание на то, какие данные пользователей собирает «Райффайзенбанк» и кому может их передавать. Юрист изучила условия подачи онлайн-заявки на кредитную карту.
Какие данные собирает банк и зачем
Список данных, которые банк может собирать и обрабатывать, Плешкова нашла в другом документе — развёрнутом варианте согласия для пользователей, авторизованных через Госуслуги. Туда входят в том числе:
- ФИО, дата рождения и пол.
- Номер телефона и адрес электронной почты.
- Серия и номер паспорта, дата выдачи и список выданных паспортов с указанием причин их недействительности.
- СНИЛС и ИНН.
- Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания.
- Информация о загранпаспорте, гражданстве и наличии двойного гражданства.
- Информация о состоянии индивидуального страхового счёта.
- Сведения о водительском удостоверении, включая разрешённые категории, об автомобилях из ПТС с указанием номеров.
- Сведения о недвижимости, включая адрес и информацию о всех, за кем зарегистрировано право на объект.
- Иная указанная гражданином информация.
Эта информация нужна банку для заключения «любых договоров», оказания и продвижения своих услуг. Также он может использовать данные в акциях, опросах и исследованиях.
Кому банк может передавать данные
Плешкова насчитала в документе 61 организацию, которым «Райффайзенбанк» вправе передавать данные пользователя. «С точки зрения психологического эффекта можно было бы просто остановиться на том, что данные разрешено раскрывать всем», — написала юрист.
Среди тех, кто есть в списке:
- Головной банк в Австрии.
- Платёжные системы Visa, Mastercard и «Мир».
- Пять бюро кредитных историй.
- Шесть курьерских служб. Плешкова отметила, что курьерской компании не нужно согласие на передачу данных, чтобы доставить письмо, достаточно только адреса.
- Четыре сервиса, которые занимаются обзвоном и рассылками.
- Девять страховых компаний.
- 12 коллекторских агентств.
- Операторы МТС, «Мегафон», «Билайн», Tele2.
- Mail.ru Group, «Яндекс», Ozon, отдельно — «Яндекс.Такси».
В системе проверки контрагентов «Контур.Фокус» vc.ru удалось найти одного индивидуального предпринимателя Баклакова Владимира Васильевича. На него оформлены сайты FeelMobile.ru (предлагает технику Apple) и Postroimmir.ru — с ремонтом квартир и дизайн-проектами для домов.
Что ещё может банк
Пользователь даёт согласие на то, что все третьи лица могут обрабатывать полученные от «Райффайзенбанка» персональные данные вместе с теми, которые у них уже есть. А также передавать банку результат обработки всей информации.
Кроме того, в условиях «Райффайзенбанк» предлагает пользователю согласиться с тем, что, если он просрочит платёж по кредиту, банк и «действующие в его интересах лица» могут:
- Обращаться к родственникам, сожителям, соседям клиента и другим физлицам.
- Передавать третьим лицам персональные данные, сведения о клиенте и его задолженности.
В согласии есть пункт про банковскую тайну: «В качестве отказа от ограничений на сохранение банковской тайны соглашаюсь на предоставление банком сведений, предусмотренных в согласии на обработку персональных данных, третьим лицам, указанным в соответствующем согласии на обработку персональных данных».
Однако, по словам Плешковой, этот пункт сложно как-либо трактовать:
На момент написания заметки представители «Райффайзенбанка» не ответили на вопросы vc.ru, зачем и какие данные банк передаёт организациям из документа, в том числе ИП Баклакову, что означает формулировка «отказ от ограничений на сохранение банковской тайны» и планирует ли банк пересматривать условия.
Хорошо хоть душу не продают. Всё равно же эти лицензионные соглашения никто не читает.
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