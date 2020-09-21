Парой абзацев ниже я поняла, что могла бы не тратить время на вычитывание затейливо описанных целей, поскольку автор документа, развивая достигнутый успех, указал, что согласие предоставляется на осуществление любых действий, входящих в понятие «обработка» согласно пункту 3 статьи 3 ФЗ №152 «О персональных данных».



Чтобы вы понимали, это вообще все возможные действия с данными. Включая их распространение — то есть в том числе выкладку их в общий доступ. Немного странно для банка, не так ли?

Видимо, по этой причине далее автор документа внезапно решил добавить немного конкретики и перечислить некоторые из лиц, которым данные будут передаваться наверняка (но, конечно же, в формате «не ограничиваясь перечисленными»).

