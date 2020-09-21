Сбербанка в прямом эфире
Ozon, сеть «Лента», один ИП и другие: юристка разобрала, кому «Райффайзенбанк» может передавать данные клиентов Материал редакции
Непонятно, зачем им информация о тех, кто хочет оформить кредитку.
Советник по правовым вопросам инвесткомпании Digital Horizon Евгения Плешкова на своей странице в Facebook обратила внимание на то, какие данные пользователей собирает «Райффайзенбанк» и кому может их передавать. Юрист изучила условия подачи онлайн-заявки на кредитную карту.
Какие данные собирает банк и зачем
Список данных, которые банк может собирать и обрабатывать, Плешкова нашла в другом документе — развёрнутом варианте согласия для пользователей, авторизованных через Госуслуги. Туда входят в том числе:
- ФИО, дата рождения и пол.
- Номер телефона и адрес электронной почты.
- Серия и номер паспорта, дата выдачи и список выданных паспортов с указанием причин их недействительности.
- СНИЛС и ИНН.
- Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания.
- Информация о загранпаспорте, гражданстве и наличии двойного гражданства.
- Информация о состоянии индивидуального страхового счёта.
- Сведения о водительском удостоверении, включая разрешённые категории, об автомобилях из ПТС с указанием номеров.
- Сведения о недвижимости, включая адрес и информацию о всех, за кем зарегистрировано право на объект.
- Иная указанная гражданином информация.
Эта информация нужна банку для заключения «любых договоров», оказания и продвижения своих услуг. Также он может использовать данные в акциях, опросах и исследованиях.
Кому банк может передавать данные
Плешкова насчитала в документе 61 организацию, которым «Райффайзенбанк» вправе передавать данные пользователя. «С точки зрения психологического эффекта можно было бы просто остановиться на том, что данные разрешено раскрывать всем», — написала юрист.
Среди тех, кто есть в списке:
- Головной банк в Австрии.
- Платёжные системы Visa, Mastercard и «Мир».
- Пять бюро кредитных историй.
- Шесть курьерских служб. Плешкова отметила, что курьерской компании не нужно согласие на передачу данных, чтобы доставить письмо, достаточно только адреса.
- Четыре сервиса, которые занимаются обзвоном и рассылками.
- Девять страховых компаний.
- 12 коллекторских агентств.
- Операторы МТС, «Мегафон», «Билайн», Tele2.
- Mail.ru Group, «Яндекс», Ozon, отдельно — «Яндекс.Такси».
В системе проверки контрагентов «Контур.Фокус» vc.ru удалось найти одного индивидуального предпринимателя Баклакова Владимира Васильевича. На него оформлены сайты FeelMobile.ru (предлагает технику Apple) и Postroimmir.ru — с ремонтом квартир и дизайн-проектами для домов.
Что ещё может банк
Пользователь даёт согласие на то, что все третьи лица могут обрабатывать полученные от «Райффайзенбанка» персональные данные вместе с теми, которые у них уже есть. А также передавать банку результат обработки всей информации.
Кроме того, в условиях «Райффайзенбанк» предлагает пользователю согласиться с тем, что, если он просрочит платёж по кредиту, банк и «действующие в его интересах лица» могут:
- Обращаться к родственникам, сожителям, соседям клиента и другим физлицам.
- Передавать третьим лицам персональные данные, сведения о клиенте и его задолженности.
В согласии есть пункт про банковскую тайну: «В качестве отказа от ограничений на сохранение банковской тайны соглашаюсь на предоставление банком сведений, предусмотренных в согласии на обработку персональных данных, третьим лицам, указанным в соответствующем согласии на обработку персональных данных».
Однако, по словам Плешковой, этот пункт сложно как-либо трактовать:
Что на это ответили в «Райффайзенбанке»
Представительница «Райффайзенбанка» сообщила vc.ru, что банк не нарушает законы при сборе и обработке персональных данных, а организации из списка получают только ту информацию, которая нужна для выполнения партнёрских программ и оказания совместных услуг. К примеру, с ИП Баклаковым банк проводил маркетинговую акцию, по итогам которой клиенты получали подарки.
Тем не менее «Райффайзенбанк» планирует пересмотреть условия заявки.
Ждем прочтения соглашений Тинькофф банка, Сбербанка, ВТБ, Альфы и прочих.
Теперь душа болит за ИП Баклакова. Кто этот человек? В чем его драма?
Вспомнилось
Хорошо хоть душу не продают. Всё равно же эти лицензионные соглашения никто не читает.
В общем в этой статье вместо «Райффайзенбанк» можно вписать любой другой знакомый банк и при этом статья на 100% останется точна и правдива..
Жаль, что никакой гуру дизайна, например, Юра Ветров не сможет исправить такой плохой продукт.
Выглядит как обычный список источников для кредитного скоринга
Озон? Яндекс такси? Лента? Авиакомпания Сибирь? ИП Баклаков? Да там прям мастера многофакторного скоринга обитают!
При подаче заявки на кредит в Открытии нужно согласиться вот с таким коротеньким списочком
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