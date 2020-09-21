Сбербанка в прямом эфире
«Модульбанк» предложил «постоянный пассивный доход»: процент от банковских комиссий за каждого приведённого клиента Материал редакции
В реферальной программе могут участвовать как юридические, так и физические лица.
«Модульбанк» запустил реферальную программу и пообещал за каждого приведённого клиента фиксированное вознаграждение и процент от всех его банковских комиссий ежемесячно. Об этом vc.ru сообщил представитель компании.
В программе могут участвовать как юридические, так и физические лица. За одного приведённого клиента можно получить 2000 рублей разово и от 7% до 13% от ежемесячных комиссий клиента.
Можно выбрать и другой формат — получить единоразово фиксированную сумму до 5000 рублей. Чем больше клиентов приведёт партнёр, тем больше будет выплата.
В рамках программы новым клиентам можно рекомендовать три продукта: расчётный счёт для бизнеса, эквайринг и «Модулькассу».
Программа позволит выстроить «собственную сеть продаж», привлекая партнёров второго уровня и получая комиссию от их дохода, добавил представитель компании.
Чтобы стать партнёром программы, нужно оставить заявку на сайте. Также «Модульбанк» запустил для партнёров личный кабинет с возможностью интеграции по API и «службу заботы» для консультаций по телефону, в мессенджерах и в личном кабинете.
«Можно привести клиента в любой момент и сразу начать получать свое вознаграждение», — заявил представитель компании.
Реферальные программы есть и у других банков. Например, «Альфа-банк» в мае предложил клиентам по 500 рублей за привлечение новых пользователей дебетовых карт.
Работаю более чем с 15 банками, как агент РКО
Есть банки, которые и по 7 000 ₽ платят вознаграждение, а есть те, кто за привлечение и вовсе не платят, а только с LTV, выходит по 35-50 ₽ в месяц, пока клиент жив 😂
В целом из плюсов Модуля - клиентов можно по API заводить в личном кабинете и реакция быстрая, клиент подает заявку и на следующий день уже счет открыт. В некоторых других банках эти итерации идут больше недели.
P.S. Как полезный инструмент для предпринимателей создали калькулятор для подбора расчетного счета https://tarify-rko.ru
По нему можно заранее видеть все комиссии банков
Модульбанк изобрёл CPA, я правильно понимаю?
Про Admitad поход не слышали или просто зажали 50-60 косых за подключение, +30 еще нужно кинуть на баланс в ЛК)
@Тинькофф платит
Открытие счета юр.лица или ИП - 7000р.
Регистрация ИП - 962р.
от 7% до 13% конечно интересно, но не думаю что простой люд будет бегать и пытаться всем втюхать свою рефералку. Предложение наверно больше для юриков, которые занимаются написанием уставов, открытием ООО под ключ и т.д.
В наше время уже очкуешь открывать новое ООО, сразу уже знаешь что ща начнется, будут долбить все кому не лень со своими уникальными предложениями открыть РС в их банке.
Привет @Тинькофф @Альфа-Банк @Сбербанк
В наше время для таких целей нужен отдельный номер телефона, а сам телефон либо выключен, либо на беззвучном валяется) Как у меня .
я от такого однажды охуел и аж бота написал для себя.
Окончательное решения звонков от дебилов.
works like magic
Пожизненная мотивация
Три недели спустя: «Модульбанк отменил реферальную программу».
Щас кто нибудь уволится из одного банка да базу с собой прихватит)
а смысл в этой базе, если большинство не будет открывать расчетники в модуле
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