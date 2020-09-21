Масштабная трансформация
Сбербанка в прямом эфире
LIVE
Финансы
Лиана Липанова
1374

«Модульбанк» предложил «постоянный пассивный доход»: процент от банковских комиссий за каждого приведённого клиента Материал редакции

В реферальной программе могут участвовать как юридические, так и физические лица.

15 комментариев
В закладки

«Модульбанк» запустил реферальную программу и пообещал за каждого приведённого клиента фиксированное вознаграждение и процент от всех его банковских комиссий ежемесячно. Об этом vc.ru сообщил представитель компании.

В программе могут участвовать как юридические, так и физические лица. За одного приведённого клиента можно получить 2000 рублей разово и от 7% до 13% от ежемесячных комиссий клиента.

Можно выбрать и другой формат — получить единоразово фиксированную сумму до 5000 рублей. Чем больше клиентов приведёт партнёр, тем больше будет выплата.

В рамках программы новым клиентам можно рекомендовать три продукта: расчётный счёт для бизнеса, эквайринг и «Модулькассу».

Программа позволит выстроить «собственную сеть продаж», привлекая партнёров второго уровня и получая комиссию от их дохода, добавил представитель компании.

Пожизненная мотивация, возможность создать собственную сеть продаж, неограниченный доход и свобода действий — ключевые преимущества программы. Сейчас никого не удивишь партнерками с разовым бонусом за приведенного клиента. Мы пошли дальше и предлагаем партнерам строить бизнес вместе с успешным банком: формировать свой портфель клиентов, развивать сеть субпартнеров и получать пассивный доход.

Алексей Любатинский
руководитель направления «Модульбанка» по работе с партнерами

Чтобы стать партнёром программы, нужно оставить заявку на сайте. Также «Модульбанк» запустил для партнёров личный кабинет с возможностью интеграции по API и «службу заботы» для консультаций по телефону, в мессенджерах и в личном кабинете.

«Можно привести клиента в любой момент и сразу начать получать свое вознаграждение», — заявил представитель компании.

Реферальные программы есть и у других банков. Например, «Альфа-банк» в мае предложил клиентам по 500 рублей за привлечение новых пользователей дебетовых карт.

#новость #модульбанк

Лиана Липанова
+27 672
11
4
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u043e\u0434\u0443\u043b\u044c\u0431\u0430\u043d\u043a"], "comments": 15, "likes": 4, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 160153, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 21 Sep 2020 16:25:48 +0300", "is_special": false }
Бизнес у Татьяныча: ну умер и умер
Банкроты и нувориши пандемии: 17 реальных бизнесов и их история в ЖЖ Лебедева
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Азамат Салахов

4

Работаю более чем с 15 банками, как агент РКО

Есть банки, которые и по 7 000 ₽ платят вознаграждение, а есть те, кто за привлечение и вовсе не платят, а только с LTV, выходит по 35-50 ₽ в месяц, пока клиент жив 😂

В целом из плюсов Модуля - клиентов можно по API заводить в личном кабинете и реакция быстрая, клиент подает заявку и на следующий день уже счет открыт. В некоторых других банках эти итерации идут больше недели.

P.S. Как полезный инструмент для предпринимателей создали калькулятор для подбора расчетного счета https://tarify-rko.ru
По нему можно заранее видеть все комиссии банков

Сравнение тарифов расчетного счета (РКО) для…
Калькулятор тарифов рассчитает по тарифам более чем 30 банков и покажет общую стоимость расчетного…
tarify-rko.ru
Ответить

Радмир Фаизов

3

MLM везде скоро будет

Ответить

Alexey Sinelnikov

2

Модульбанк изобрёл CPA, я правильно понимаю?

Ответить

Modulbank

Alexey
2

Зачем сливать бюджеты на маркетинг, когда можно отдать партнерам?👀

Ответить

Дмитрий Шошин

Alexey
0

Про Admitad поход не слышали или просто зажали 50-60 косых за подключение, +30 еще нужно кинуть на баланс в ЛК)

@Тинькофф платит
Открытие счета юр.лица или ИП - 7000р.
Регистрация ИП - 962р.

от 7% до 13% конечно интересно, но не думаю что простой люд будет бегать и пытаться всем втюхать свою рефералку. Предложение наверно больше для юриков, которые занимаются написанием уставов, открытием ООО под ключ и т.д.

Ответить

Alex Cox

Дмитрий
0

CPA крайне плохо в таких нишах работает.  Так что не удивлюсь если эта программа им генерит пару тысяч заявок в месяц при самом лучше раскладе, из них куча мусора и заявок, которые не доходят до открытия. Плюс всех свежих ИП тинькофф сам обзванивает.

Ответить

Дмитрий Шошин

Alex
1

В наше время уже очкуешь открывать новое ООО, сразу уже знаешь что ща начнется, будут долбить все кому не лень со своими уникальными предложениями открыть РС в их банке.

Привет @Тинькофф @Альфа-Банк @Сбербанк  

Ответить

Ilya Sorokin

Дмитрий
0

В наше время для таких целей нужен отдельный номер телефона, а сам телефон либо выключен, либо на беззвучном валяется) Как у меня . 

Ответить

Serg Guslyarov

Дмитрий
0

я от такого однажды охуел и аж бота написал для себя.
Окончательное решения звонков от дебилов.
works like magic

https://t.me/deepvoiceAssistantBot

Ответить

Roman Trifonov

1

Пожизненная мотивация

Три недели спустя: «Модульбанк отменил реферальную программу».

Ответить

Modulbank

Roman
1

Роман, не так быстро 😅  Программа бессрочная.

Ответить

Bulat Ziganshin

1

деньги основателям отдали?

Ответить

Николай Шелопугин

0

Щас кто нибудь уволится из одного банка да базу с собой прихватит)

Ответить

Ренат Смольный

Николай
0

а смысл в этой базе, если большинство не будет открывать расчетники в модуле

Ответить

Николай Шелопугин

Ренат
2

У хорошего продажника ещё и ЗП проект откроют

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NTA
Подписан
Отписаться
Как провести аудит кибербезопасности web-ресурсов компании абсолютно бесплатно и своими силами?
Аудит кибербезопасности внешних web-ресурсов – это процесс проверки на наличие потенциальных уязвимостей web-компоненто…
0
Kokoc Group
Подписан
Отписаться
Kokoc Group и инвесторы продлили программу поддержки предпринимателей Kokoc Help
Группа компаний Kokoc Group, фонд CapMan и инвестиционный банк Aspring Capital трансформируют краткосрочный проект помо…
0
Greensight
Подписан
Отписаться
Мониторинг в еком-проекте. С чего начать
Эта статья призвана рассказать об азах использования систем мониторинга в еком-проектах с точки зрения практической пол…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Tonny Gun
за день
А прикольно, когда суд независимый.
Калифорнийский суд приостановил приказ Трампа об удалении WeChat из магазинов приложений Google Play и App Store
Андрей Карпушенков
за неделю
Хочу заметить, что называться Юкассом в РФ плохая примета.
«Яндекс.Деньги» сменят название на «ЮMoney», а «Касса» станет «ЮKassa»

Комментарии

Dmitry Popov

KIA запустила в России сервис…

Nikolay Kapustin

Apple запустила в России…

Григорий Иоффе

Сотрудник поддержки Delivery…

Boris Rozenstein

KIA запустила в России сервис…

Serg Guslyarov

«Модульбанк» предложил…

Pixel Lens

Градиент и часы с зелёной…

Nikolay Kapustin

Apple запустила в России…

Syzygy

Минэкономики запланировало…

Georgy Spassky

Самая бесполезная CRM на свете…

NotFop

Градиент и часы с зелёной…

Игнат Смирнов

Градиент и часы с зелёной…

Syzygy

Минэкономики запланировало…

Boris Rozenstein

«Иронов решает PR-задачи, а не…

Макс Шлыков

KIA запустила в России сервис…

Maxim Petrukhin

Градиент и часы с зелёной…

Nikolay Kapustin

Apple запустила в России…

Ярослав Шенцов

KIA запустила в России сервис…

true iBegginer

Apple запустила в России…

Алексей Медведев

Как расширить семантическое ядро

Денис Демидов

Минэкономики запланировало…