В реферальной программе могут участвовать как юридические, так и физические лица.

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«Модульбанк» запустил реферальную программу и пообещал за каждого приведённого клиента фиксированное вознаграждение и процент от всех его банковских комиссий ежемесячно. Об этом vc.ru сообщил представитель компании.

В программе могут участвовать как юридические, так и физические лица. За одного приведённого клиента можно получить 2000 рублей разово и от 7% до 13% от ежемесячных комиссий клиента.

Можно выбрать и другой формат — получить единоразово фиксированную сумму до 5000 рублей. Чем больше клиентов приведёт партнёр, тем больше будет выплата.

В рамках программы новым клиентам можно рекомендовать три продукта: расчётный счёт для бизнеса, эквайринг и «Модулькассу».

Программа позволит выстроить «собственную сеть продаж», привлекая партнёров второго уровня и получая комиссию от их дохода, добавил представитель компании.

Пожизненная мотивация, возможность создать собственную сеть продаж, неограниченный доход и свобода действий — ключевые преимущества программы. Сейчас никого не удивишь партнерками с разовым бонусом за приведенного клиента. Мы пошли дальше и предлагаем партнерам строить бизнес вместе с успешным банком: формировать свой портфель клиентов, развивать сеть субпартнеров и получать пассивный доход. Алексей Любатинский руководитель направления «Модульбанка» по работе с партнерами

Чтобы стать партнёром программы, нужно оставить заявку на сайте. Также «Модульбанк» запустил для партнёров личный кабинет с возможностью интеграции по API и «службу заботы» для консультаций по телефону, в мессенджерах и в личном кабинете.

«Можно привести клиента в любой момент и сразу начать получать свое вознаграждение», — заявил представитель компании.