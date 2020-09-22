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Лиана Липанова
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Российские банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона через СБП, не дожидаясь ЦБ Материал редакции

Регулятор анонсировал централизованный сервис для перевода зарплат по номеру к концу 2020 — началу 2021 года.

7 комментариев
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«Русский стандарт» запустил перевод зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) ЦБ, аналогичные планы есть у «Райффайзенбанка», «Тинькофф Банка», «Дом.РФ» и «Весты» (группа «Московского кредитного банка»). Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей компаний.

Для этого в СБП уже есть возможность переводить средства от компаний физлицами по номеру телефона. Кроме того, централизованный сервис для перевода зарплат по номеру через СБП готовит ЦБ: компании будут отправлять банку список сотрудников с номерами телефонов вместо счетов, а работники — получать зарплату на счёт в любом банке-участнике СБП.

Это поможет решить проблему «зарплатного рабства», когда когда сотрудники не могут сменить зарплатный банк, рассчитывают в ЦБ. Регулятор планирует запустить его к концу 2020 — началу 2021 года.

«В СБП уже работают b2c-переводы. Технологически этот сервис позволяет банкам реализовывать зарплатные проекты через систему для своих клиентов — юридических лиц. Но это именно сервисы отдельных игроков, а не централизованная система перевода зарплат через СБП», — объяснил представитель регулятора.

«Райффайзенбанк» решил запустить выплаты по номеру, не дожидаясь ЦБ, так как они «потенциально удобнее» в администрировании, чем работа с реквизитами счетов или карточными данными, объясняет руководитель направления по развитию электронной коммерции банка Георгий Коннов.

«Если предлагаемый ЦБ функционал будет отличаться от реализованного нами, мы скорректируем наше решение. Сейчас же поработаем в ограниченном режиме, "набьем шишки", если таковые будут, и подождем, пока все подключатся», — говорит председатель правления «Весты» Виктор Жидков.

#новость #банки #центробанк

Лиана Липанова
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7 комментариев
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Василий Вахтин

1

Удобно, однако

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ave ego

0

скорее всего будет так по факту: работникам добровольно-принудительно надо будет банком по умолчанию в сбп поставить банк работодателя, иначе бухгалтерия не сможет или не захочет ничего перевести, "не будет технической возможности" или еще куча сложностей глюков и проблем придумают :D

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CS GO Server Tambov

0

Все хорошо, только лишь бы цб принял до конца года, поскольку большинство бюджетников не может слезть с втб и сбера

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Saucedo Puetz

0

Еще бы пособия и выплаты от государства приходили так же, по номеру телефона

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Роман Сиваков

0

И правильно

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Дмитрий Айстражник

0

Это поможет решить проблему «зарплатного рабства», когда когда сотрудники не могут сменить зарплатный банк

Не поможет. При переводе средств с юр лица на физ лицо взымается плата - требование ЦБ в рамках «антиотмывочных» мер. Работодатель эту плату на себя брать не собирается. У некоторых банков комиссия до 5%!

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Игорь Сергеевич

–3

Перенаправление финансовых потоков

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