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Минцифры выделит гранты на разработку сервисов для цифровизации бизнеса: компании смогут получить до 300 млн рублей Материал редакции
До 20 млн рублей могут получить стартапы, до 300 млн рублей — крупные инициативы.
Минцифры выделит 7,1 млрд рублей в 2020 году на грантовую поддержку для разработчиков российских цифровых решений. Об этом vc.ru сообщил представитель ведомства.
Конкурсы проведут фонд «Сколково», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) и Фонд содействия инновациям (ФСИ).
- ФСИ отберёт для получения грантов до 20 млн рублей не менее 30 проектов в сфере технологий искусственного интеллекта, интернета вещей, блокчейна, новых производственных технологий и других направлений. Подать заявку могут как компании, так и физлица, уточнили в Минцифры. При гранте до 3 млн рублей софинансирование проекта его создателями не требуется, добавили в ведомстве.
- РФРИТ проведёт конкурс среди проектов «на более зрелых стадиях», направленных на разработку ПО, включая сервисы для удалёнки, онлайн-образования или здравоохранения. Они смогут получить до 300 млн рублей при софинансировании и покрыть до 80% стоимости проекта.
- Ещё один грант от РФРИТ на сумму до 300 млн рублей компании могут получить на цифровую трансформацию производственных и управленческих процессов.
- «Сколково» вручит гранты до 80 млн рублей компаниям на пилотное внедрение отечественных цифровых продуктов, сервисов и платформ на базе ИИ, виртуальной и дополненной реальности, робототехники и сенсорики, новых производственных технологий и технологий распределенных реестров, а также проекты дистанционных сервисов. Грант покроет до 80% стоимости проекта.
Подать заявку можно на сайте проекта и сайтах фондов, в будущем такая возможность появится и в сервисе «Госуслуги». Фонды проводят вебинары по подготовке документов к конкурсу, а также консультации в живом чате, по телефону или электронной почте, отметил представитель Минцифры.
1 стартап уже создали - великий поисковик "Спутник", потратив более 2 млрд рублей. На оставшиеся деньги хотят запустить 30 проектов )
P.S. Раньше спутники в космос первые запускали, теперь даже скопировать нормально не можем простые программные решения, которые другие страны запустили несколько лет назад. Наверное подходы нужно менять, у нас нет инвестиционного климата, сплошные инвестиционные потопы, землетрясения и ураганы...
Ждем и верим в будущее, наверное еще чуток, а может оно уже настало? В любом случаи нужно верить и оно прейдёт)))
Если так, то это просто отлично ! Вот только, количество участников /получателей, меньше чем регионов в стране....
Только сейчас пришло осознание, что эта контора действительно называется Минцифры, до этого я думал, что это сарказм
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