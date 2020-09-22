Минцифры выделит 7,1 млрд рублей в 2020 году на грантовую поддержку для разработчиков российских цифровых решений. Об этом vc.ru сообщил представитель ведомства.

Мы предлагаем до 20 млн рублей для стартапов и до 300 млн рублей для крупных инициатив, направленных на цифровизацию бизнеса. При этом грант могут получить как разработчики ИТ-продуктов, так и компании, внедряющие цифровые решения.

Подать заявку можно на сайте проекта и сайтах фондов, в будущем такая возможность появится и в сервисе «Госуслуги». Фонды проводят вебинары по подготовке документов к конкурсу, а также консультации в живом чате, по телефону или электронной почте, отметил представитель Минцифры.