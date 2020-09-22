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Лиана Липанова
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Минцифры выделит гранты на разработку сервисов для цифровизации бизнеса: компании смогут получить до 300 млн рублей Материал редакции

До 20 млн рублей могут получить стартапы, до 300 млн рублей — крупные инициативы.

6 комментариев
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Минцифры выделит 7,1 млрд рублей в 2020 году на грантовую поддержку для разработчиков российских цифровых решений. Об этом vc.ru сообщил представитель ведомства.

Мы предлагаем до 20 млн рублей для стартапов и до 300 млн рублей для крупных инициатив, направленных на цифровизацию бизнеса. При этом грант могут получить как разработчики ИТ-продуктов, так и компании, внедряющие цифровые решения.

Максим Паршин
замглавы Минцифры

Конкурсы проведут фонд «Сколково», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) и Фонд содействия инновациям (ФСИ).

  • ФСИ отберёт для получения грантов до 20 млн рублей не менее 30 проектов в сфере технологий искусственного интеллекта, интернета вещей, блокчейна, новых производственных технологий и других направлений. Подать заявку могут как компании, так и физлица, уточнили в Минцифры. При гранте до 3 млн рублей софинансирование проекта его создателями не требуется, добавили в ведомстве.
  • РФРИТ проведёт конкурс среди проектов «на более зрелых стадиях», направленных на разработку ПО, включая сервисы для удалёнки, онлайн-образования или здравоохранения. Они смогут получить до 300 млн рублей при софинансировании и покрыть до 80% стоимости проекта.
  • Ещё один грант от РФРИТ на сумму до 300 млн рублей компании могут получить на цифровую трансформацию производственных и управленческих процессов.
  • «Сколково» вручит гранты до 80 млн рублей компаниям на пилотное внедрение отечественных цифровых продуктов, сервисов и платформ на базе ИИ, виртуальной и дополненной реальности, робототехники и сенсорики, новых производственных технологий и технологий распределенных реестров, а также проекты дистанционных сервисов. Грант покроет до 80% стоимости проекта.

Подать заявку можно на сайте проекта и сайтах фондов, в будущем такая возможность появится и в сервисе «Госуслуги». Фонды проводят вебинары по подготовке документов к конкурсу, а также консультации в живом чате, по телефону или электронной почте, отметил представитель Минцифры.

#новость #гранты

Лиана Липанова
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6 комментариев
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Азамат Салахов

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1 стартап уже создали - великий поисковик "Спутник", потратив более 2 млрд рублей. На оставшиеся деньги хотят запустить 30 проектов )

P.S. Раньше спутники в космос первые запускали, теперь даже скопировать нормально не можем простые программные решения, которые другие страны запустили несколько лет назад. Наверное подходы нужно менять, у нас нет инвестиционного климата, сплошные инвестиционные потопы, землетрясения и ураганы...

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Александр Антипов

Азамат
0

Ждем и верим в будущее, наверное еще чуток, а может оно уже настало? В любом случаи нужно верить и оно прейдёт)))

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Ярослав Шенцов

0

Если так, то это просто отлично ! Вот только,  количество участников /получателей,  меньше чем регионов в стране....

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Василий Степанов

0

Подаю заявку на поисковик. Уже и название придумал классное - "Спутник"

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Art Abramov

0

Только сейчас пришло осознание, что эта контора действительно называется Минцифры, до этого я думал, что это сарказм

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Elijah Garrison

0

А современные алгоритмы шифрования использовать в стартапе можно будет? 

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