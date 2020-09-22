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$3 млн на туалетную бумагу: глава Uber, Роберт Дауни-младший и другие известные люди вложились в стартап Cloud Paper Материал редакции
Стартап создаёт туалетную бумагу из бамбука, чтобы остановить вырубку лесов.
Американский стартап Cloud Paper привлёк $3 млн от венчурного фонда Greycroft, а также актёров Эштона Кутчера, Гвинет Пэлтроу, Роберта Дауни-младшего, главы Uber Дары Хосровшахи и других известных людей. Об этом сообщила компания.
Стартап в 2019 году создали Райан Фрич и Остин Уоткинс, бывшие сотрудники Uber. По словам основателей, которые приводит TechCrunch, они хотели найти рынок, сопоставимый по размерам с такси или грузовыми перевозками, который мог бы оказать «действительно большое влияние на общество и окружающую среду с первого дня».
Компания занимается созданием туалетной бумаги на основе бамбука, чтобы остановить вырубку лесов для производства бумажной продукции. По данным Cloud Paper, из-за туалетной бумаги и бумажных полотенец вырубается около 20% лесов.
Также стартап утверждает, что его продукция сокращает углеродный след на 30% по сравнению с производством традиционных бумажных изделий.
Среди продуктов Cloud Paper — трёхслойная бумага без использования первичной древесины, которая поставляется покупателям на дом по подписке. Сервис также не использует пластиковую упаковку. Стоимость — $28 за 24 рулона. Компания работает и с предприятиями, уточняет TechCrunch.
Вам пакет целлофановый или бумажный?
А цена какая?
8 и 45
... целлофановый
целлофановый можно переиспользовать а бумажный на один раз :)
Зева с подушечкой куда экономичнее чем 2-3 слойка.
Если, конечно, по привычке по пол метра не отматывать на пару протирок.
Я понял всю идею таких стартапов.
- заявляешь что-нибудь традиционное, но подаёшь это как эко/снижение углеродного выброса и т.д
- просишь денег у селебрити
- профит
из рудералиса бумагу делали бы, если б действительно заботились об углеродном следе. да вот много "б"
посрать осознанно это высший пилотаж, браво
Давно ли туалетная бумага делается из дерева? Это продукт 2 или 3 переработки бумаги.
Далеко не всегда.
Вторичка - чаще всего "эконом" бренды.
99% делается из вторички. Всякая там Зева, Папи - всё продукты переработки, так как бумага просто так не растворяется в воде, а эта - за тридцать секунд, если надавить, то на волокна разойдётся
А бамбук вырубать не надо будет?
бамбук это трава
Скорость роста бамбука знаете?
Блин, с Пэлтроу и её Goop я бы даже срать рядом не садился...
28$ за 24 рулона , с доставкой, 2148р за туалетную бумагу, обычную по сути..внутренний еврей во мне в шоке)
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