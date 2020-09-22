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Татьяна Боброва
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$3 млн на туалетную бумагу: глава Uber, Роберт Дауни-младший и другие известные люди вложились в стартап Cloud Paper Материал редакции

Стартап создаёт туалетную бумагу из бамбука, чтобы остановить вырубку лесов.

27 комментариев
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Американский стартап Cloud Paper привлёк $3 млн от венчурного фонда Greycroft, а также актёров Эштона Кутчера, Гвинет Пэлтроу, Роберта Дауни-младшего, главы Uber Дары Хосровшахи и других известных людей. Об этом сообщила компания.

Стартап в 2019 году создали Райан Фрич и Остин Уоткинс, бывшие сотрудники Uber. По словам основателей, которые приводит TechCrunch, они хотели найти рынок, сопоставимый по размерам с такси или грузовыми перевозками, который мог бы оказать «действительно большое влияние на общество и окружающую среду с первого дня».

Компания занимается созданием туалетной бумаги на основе бамбука, чтобы остановить вырубку лесов для производства бумажной продукции. По данным Cloud Paper, из-за туалетной бумаги и бумажных полотенец вырубается около 20% лесов.

Также стартап утверждает, что его продукция сокращает углеродный след на 30% по сравнению с производством традиционных бумажных изделий.

Среди продуктов Cloud Paper — трёхслойная бумага без использования первичной древесины, которая поставляется покупателям на дом по подписке. Сервис также не использует пластиковую упаковку. Стоимость — $28 за 24 рулона. Компания работает и с предприятиями, уточняет TechCrunch.

#новость #стартапы #инвестиции

Татьяна Боброва
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27 комментариев
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Кирилл Вечкасов

27

Вам пакет целлофановый или бумажный?
А цена какая?
8 и 45
... целлофановый

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Arif Emirbekov

Кирилл
3

Коротко и ясно)

Ответить

Майский жук

Кирилл
0

целлофановый можно переиспользовать а бумажный на один раз :)

Ответить

sardelkin

Майский
0

мало того что на один раз так ещё и развалится от дождя

Ответить

Кирилл Стенцов

Майский
0

Уже 73й раз использую бумажный
Что-то здесь не так

Ответить

Кирилл Стенцов

Кирилл
0

Зева с подушечкой куда экономичнее чем 2-3 слойка.
Если, конечно, по привычке по пол метра не отматывать на пару протирок.

Ответить

Артём А.

Кирилл
0

Целлофан экологичнее пластика так то, поэтому естественно его. 

Ответить

Alexander Mitryashkin

8

Я понял всю идею таких стартапов.
- заявляешь что-нибудь традиционное, но подаёшь это как эко/снижение углеродного выброса и т.д
- просишь денег у селебрити
- профит

Ответить

Алексей Филинов

Alexander
0

из рудералиса бумагу делали бы, если б действительно заботились об углеродном следе. да вот много "б"

Ответить

Alexey Fedorov

5

посрать осознанно это высший пилотаж, браво

Ответить

Алексей Никитенко

Alexey
0

Основательно.

Ответить

Sergei Timofeyev

3

Давно ли туалетная бумага делается из дерева? Это продукт 2 или 3 переработки бумаги.

Ответить

Дмитрий Малахов

Sergei
0

Далеко не всегда.
Вторичка - чаще всего "эконом" бренды.

Ответить

Sergei Timofeyev

Дмитрий
0

99% делается из вторички. Всякая там Зева, Папи - всё продукты переработки, так как бумага просто так не растворяется в воде, а эта - за тридцать секунд, если надавить, то на волокна разойдётся

Ответить

Дима Черепанов

2

А бамбук вырубать не надо будет?

Ответить

Nick

Дима
1

Видимо бамбук это как сорняк.

Ответить

Майский жук

Дима
0

бамбук это трава

Ответить

Sergei Timofeyev

Майский
0

кури

Ответить

Кирилл Стенцов

Sergei
0

Бухай

Погибай

Ответить

Кирилл Стенцов

Дима
0

Скорость роста бамбука знаете?

Ответить

Бабак Шаян

Кирилл
0

Справедливое замечание, но и объем бамбука в разы меньше. 

Ответить

Valentin Dombrovsky

0

Блин, с Пэлтроу и её Goop я бы даже срать рядом не садился... 

Ответить

Кирилл Стенцов

Valentin
3

Сядь через одного

Ответить

Карен Вартанян

1

А я бы купил)))

Ответить

Дмитрий О

0

Я вообще сру в умывальник и сразу подмываю, безотходно, зеленую премию мне.

Ответить

Timur Kuzmin

0

Там, где растет бамбук, туалетной бумагой не пользуются)

Ответить

Антитрейдер

0

28$ за 24 рулона , с доставкой, 2148р за туалетную бумагу, обычную по сути..внутренний еврей во мне в шоке)

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