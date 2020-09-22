Стартап создаёт туалетную бумагу из бамбука, чтобы остановить вырубку лесов.

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Американский стартап Cloud Paper привлёк $3 млн от венчурного фонда Greycroft, а также актёров Эштона Кутчера, Гвинет Пэлтроу, Роберта Дауни-младшего, главы Uber Дары Хосровшахи и других известных людей. Об этом сообщила компания.

Стартап в 2019 году создали Райан Фрич и Остин Уоткинс, бывшие сотрудники Uber. По словам основателей, которые приводит TechCrunch, они хотели найти рынок, сопоставимый по размерам с такси или грузовыми перевозками, который мог бы оказать «действительно большое влияние на общество и окружающую среду с первого дня».

Компания занимается созданием туалетной бумаги на основе бамбука, чтобы остановить вырубку лесов для производства бумажной продукции. По данным Cloud Paper, из-за туалетной бумаги и бумажных полотенец вырубается около 20% лесов.

Также стартап утверждает, что его продукция сокращает углеродный след на 30% по сравнению с производством традиционных бумажных изделий.