Сбербанка в прямом эфире
«Яндекс» предварительно договорился купить «Тинькофф» за $5,48 млрд Материал редакции
Стороны пока обсуждают сделку, но уже опубликовали её точные условия.
«Яндекс» предварительно договорился о полном приобретении группы компаний «Тинькофф», говорится в заявлении, опубликованном на Лондонской бирже. Сумма сделки оценивается в $5,48 млрд.
Точные параметры сделки могут быть изменены — «Тинькофф» отмечает, что в итоге переговоров «Яндекс» может и не выдвинуть окончательное предложение.
По данным «Ведомостей», сумма может быть выплачена наполовину акциями «Яндекса» и наполовину деньгами. К концу второго квартала 2020 года свободные денежные средства и их эквиваленты «Яндекса» составляли $3,45 млрд.
Аналогичное сообщение о возможной сделке опубликовано на сайте «Яндекса», в компании отказались от дополнительных комментариев. На фоне сообщений о сделке акции «Яндекса» поднялись на 4%, капитализация компании — $22,3 млрд.
Акции «Тинькофф» на Лондонской бирже днём 22 сентября поднимались до $26,4 за штуку — предложение «Яндекса» примерно на 4,7% выше этой отметки.
Волож и Тиньков уже обсуждали слияние компаний
Основатель «Тинькофф» Олег Тиньков и глава «Яндекса» Аркадий Волож рассуждали о возможном объединении компаний ещё в 2019 году.
Тиньков тогда говорил о том, что у каждой успешной китайской экосистемы есть свой банк, поэтому «Яндексу» тоже нужен финансовый актив, чтобы противостоять в том числе «Сбербанку».
«Яндекс» со «Сбербанком» завершили тесное партнёрство и разделили активы летом 2020 года.
Кому принадлежит «Тинькофф»
До 2020 года Олег Тиньков лично владел 40,4% в капитале TCS Group, материнской компании «Тинькофф». 19 марта эти акции перешли от двух подконтрольных Тинькову компаний в его семейный траст.
«Это позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах, даже в случае моей смерти», — объяснял сам Тиньков, у которого обнаружили лейкемию. Доля Тинькова в голосах не изменилась — 87%.
Ещё 6,5% акций TCS находятся у менеджмента, оставшиеся 53,1% — в свободном обращении на бирже.
Насколько успешен бизнес «Тинькофф»
В состав «Тинькофф» входит банк, сервисы страхования и частных инвестиций, а также финансовый сервис для бизнеса.
По итогам второго квартала 2020 года «Тинькофф» заработал 10,2 млрд рублей прибыли при выручке 49,1 млрд рублей. Активы на балансе группы составили 669,2 млрд рублей.
На 30 июня 2020 года «Тинькофф» обслуживал 9,3 млн клиентов, которые держат на своих счетах в сумме 270,1 млрд рублей. Услугами группы пользуются свыше 565 тысяч компаний и предпринимателей из сферы малого и среднего бизнеса, остаток на их счетах составлял 57,4 млрд.
Сервисом «Тинькофф Инвестиции» для покупки и продажи акций пользуются 1,9 млн человек. Выручка сервиса выросла в 10,5 раз к предыдущему году, до 1,6 млрд рублей.
Отныне в России не останется нормальных клиентоориентированных банков.
Яндекс Деньги стали ЮМани
А теперь будут Т Деньги?
Яндекс деньги уже давно никакого отношения к Я не имеют. Просто формально работали под старым именем.
https://vc.ru/finance/160073-kurs-evro-na-mosbirzhe-prevysil-90-rubley-na-fone-padeniya-cen-na-neft?comment=2086013
@Тинькофф Как дела?
Надо карту закрывать 😟
Хватит лайкать! Меня в Яндексе забанят!
Стандартный комментарий под любой новостью о любом банке.
А я и не открывал новую, пользуюсь в Apple Pay виртуальной картой 😄
Слить бесполезные «Яндекс.Деньги» помойке под названием Сбер и вместо них купить отлично работающий «Тинькофф». Отличная работа, Яндекс.
они же просто делили совместно нажитые предприятия.
сберу досталась помойка яндекс деньги
а яндексу - беру (который уже закрывают)
Сбер, Яндекс, Мэйл. Больше никого.
только мэйл это и есть сбер.
остается только яндекс и сбер
вопрос теперь кто кого купит сбер яндекс или яндекс сбер
название для новой компании уже есть, если что я забил
Ещё Ростелеком.
«Гулять так гулять!» — сказал Волож на вечеринке по случаю десятилетия Яндекс.Музыки и решил купить Тинькофф.
Абовски и Хьюз нашли общий язык. Ну как нашли, он у них и так один общий
После небольших поползновений сделать Тиньков суперприложением, с афишей, покупккой билетов на основе банка я очень надеялся что на рынке появится крупный игрок, который где-то в состоянии конкурировать с мэйлом и яндексом
Конкуренция - это хорошо, все стараются делать лучше, что то новое. интересное, удобное, юзеры выигрывают
А тут выходит просто ебаная монополия
Очень расстроился от новости
Регулятор же должен сделку одобрить? У ФАС появился шанс поднять себе карму.
Я прожил уже где-то 11 тысяч дней, но я в чем-то рад, что жизнь еще не притупила мои эмоции, и я по-прежнему могу расстраиваться и радоваться событиям)
Для ГОСкапитализма.
нет. нет. нееееееееееееет
Это ответка к трансформации Сбербанка в Сбер. Хороший, но дорогой подкол.
Дальше действовать будет Яндекс
Наверно заминусуюте))), но кроме "Навигатора" Яндекс полный шлак.......во всем!!!
Даже к Яндекс Навигатору имеется много вопросов) И смена маршрута без спроса, и бомбардировка рекламой Бургер Кинга и Пятёрочки
Так и нафиг бы он и сдался, можно просто в картах маршрут строить
Ооооо!!! Как же у саппорта Навигатора бомбило, когда я (и куча других пользователей) доказывал, что их прилога без спроса меняет маршрут. "Этого не может быть, т.к. не может быть!!"
Для меня Яндекс это Музыка и Драйв!
Садиться за руль в котором побывало сотни не понятных кто....то еще развлечение, ну да ладно, это дело вкуса, как и музыка. Вопрос к вам, платите за подписку в Я.Музыке, не нашел там бесплатно на телефоне?
навигатор у них всегда был шлаком. таксистам вечно прокладывало маршруты с нарушениями через дворы
Да ладно! Яндексовская Школа Анализа Данных - вполне себе годное место для технарей
Да ладно! Когда из дома езжу на работу, он строит ИНОГДА дебильные маршруты. То ли 1час ехать в первых, то ли 45мин в третьем варианте. Зачем так делать? Стоит естественно "маршрут быстрее". Вот как называть этих программистов с их алгоритмами???
Вполне себе годные места для технарей это AWS, Google Cloud Platform и Apache Software Foundation, Я копировать не успевает.
В чат злорадно заходит Рокетбанк
Кому Киви?? Киви!!! сочные Киви!!!Киви, недорого!!!
Для полноты картины, не хватает Илона, с предложением бросить палку))
Да ну нафиг, еще одна госкорпорация образуется по сути, только без государства
так, к кому уходить?
Так, а какой банк в ответ купит mail ru?
банк приколов
Почтабанк. Синее к синему, как сказано выше
Яндексу надо идти куда подальше, свой бизнес через одно место построили, хотят единственный нормальный банк забрать. Лично откажусь от Тинькофф если его купит Яндекс!
Из системно значимых - МКБ и Открытие
Кредит Европа банк. Нет комиссий за платежки. Пользуюсь уже года 3
В райф и Росбанке без комиссии перевожу по реквизитам. Я думал, эти комиссии уже отменили
А могли бы докинуть и купить Skyrim
кстати смешно, что тинькоф стоит дешевле шлакового издателя с ворохом полудохлых тайтлов
еще смешнее что Эпл при желании может купить Россию целиком.
У шлакового издателя права на культовые всемирные бренды так то
Смм отдел забыли предупредить )
Они даже сотрудникам уже разослали письмо о слиянии
Сделка не заключена, а у вас целое письмо о слиянии уже есть?
Даже не знаю как реагировать...
Ну типа почему и зачем?
Скоро останутся только Сбер и Яндекс, которые будут пытаться купить друг друга. Deadlock.
За этой сделкой Сбер и стоит. Вангую перепродажу части Сберу
Мб будет one more thing на сбер конф. «А ещё мы покупаем Мэйл и Яндекс»
А вообще да. Такая теория имеет право на существование.
Яндекс и Сбер недавно разбежались. Но ведь они сотрудничали - важен этот факт.
Далее яндекс покупает тинькофф. Всё нормально, всё по закону.
А потом яндекс возобновит отношения со сбером.
Скорее стоит государство.
Останется купить Альфу и Райф (или отозвать лицензии) и бездонный кошелек несчастного российского населения у ЦБ и ФНС в кармане. Дербань-нихочу
Ребят, посмотрите конференцию финополиса, где Тиньков сам настоятельно предлагал Воложу интеграцию, говоря о том, что в центре любой комплексной системы, как яндекс, находится финансовый сервис + угарал над их попыткой сделать что-то совместное со сбером
Тинков также хвастался, что хочет купить Мегафон. А в итоге продался Яндексу
Яндекс покупает все успешные проекты, ничего удивительного
Таки Google сам разработал Android, YouTube и DoubleClick? Facebook создал Instagram и WhatsApp?
Практически все гиганты появлялись в результате слияний и поглощений. Яндекс - не первый и не последний!
а потом большую часть закрывает 👍
Яндекс копирует успешные проекты
Едадил изгадили они(
Приложение глючное стало на айфоне
Скоро уже будет новость,
Яндекс договорился о покупке России, и переименовать народ в Яндекс Люди
Люди
Население всё-таки, люди — это как-то слишком гордо, а там так не считают
А нахера тогда карту тиньфф+яндекс.плюс надо было так уничтожать?
В качестве извинения вам дадут карту Яндекс + тинькофф
Ну философия Олега Т. была всегда такая- вырастить бизнес, а потом с профитом продать его
Скоро:
Уважаемый клиент, на основании имеющихся данных о ваших перемещениях за последние 30 дней, настоятельно рекомендуем погасить задолженность по кредитной карте Тинькофф в течение трех дней. Ваша команда Яндекс! :)
Из хорошего сервиса сделают очередное неработоспособное безобразие. Мы это проходили уже с Партией еды и The Question. Яндекс – убийца сервисов
Настоящие олды помнят, что первые карты Яндекс.Денег эмитентил и эквайрил Тинькофф
Опять этот Яндекс все скупает((((((
А как же слова Тинькова, что банк не продаётся?
А зачем они тогда продали свои деньги !? Лол
Очень давно были Я.Деньги. Потом пришли чуваки в масках и сказали, что анонимных платежей не должно быть и вообще вам надо с кем-то партнериться, кто имеет банковскую лицензию. Пошли к сберу, продали ему не помню какую часть, а потом сбер еще докупил. Из-за этой сделки весь финтех был заблокирован. Отдали бесперспективные Я.Деньги и разошлись. Теперь вот будет свой финтех.