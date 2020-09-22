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Андрей Фролов
43 886

«Яндекс» предварительно договорился купить «Тинькофф» за $5,48 млрд Материал редакции

Стороны пока обсуждают сделку, но уже опубликовали её точные условия.

470 комментариев
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«Яндекс» предварительно договорился о полном приобретении группы компаний «Тинькофф», говорится в заявлении, опубликованном на Лондонской бирже. Сумма сделки оценивается в $5,48 млрд.

TCS Group Holding реагирует на сообщения в СМИ и подтверждает возможную сделку с «Яндексом», которая заключается в возможной полной продаже группы «Тинькофф».

Стороны пришли к предварительному соглашению на сумму около $5,48 млрд, или $27,64 за каждую акцию «Тинькофф».

из сообщения на Лондонской бирже

Точные параметры сделки могут быть изменены — «Тинькофф» отмечает, что в итоге переговоров «Яндекс» может и не выдвинуть окончательное предложение.

По данным «Ведомостей», сумма может быть выплачена наполовину акциями «Яндекса» и наполовину деньгами. К концу второго квартала 2020 года свободные денежные средства и их эквиваленты «Яндекса» составляли $3,45 млрд.

Аналогичное сообщение о возможной сделке опубликовано на сайте «Яндекса», в компании отказались от дополнительных комментариев. На фоне сообщений о сделке акции «Яндекса» поднялись на 4%, капитализация компании — $22,3 млрд.

Акции «Тинькофф» на Лондонской бирже днём 22 сентября поднимались до $26,4 за штуку — предложение «Яндекса» примерно на 4,7% выше этой отметки.

Волож и Тиньков уже обсуждали слияние компаний

Основатель «Тинькофф» Олег Тиньков и глава «Яндекса» Аркадий Волож рассуждали о возможном объединении компаний ещё в 2019 году.

Тиньков тогда говорил о том, что у каждой успешной китайской экосистемы есть свой банк, поэтому «Яндексу» тоже нужен финансовый актив, чтобы противостоять в том числе «Сбербанку».

Я считаю, что если мы объединимся с «Яндексом», в самом широком смысле, то там и «Сберу» мало не покажется, и капитализация такой компании сразу будет более $20 млрд. Потому что самые талантливые люди работают в этих двух компаниях.

Давайте объединяться, если, конечно, вам это позволит золотая акция «Сбербанка».

Олег Тиньков
на ПМЭФ в 2019 году

«Яндекс» со «Сбербанком» завершили тесное партнёрство и разделили активы летом 2020 года.

«Если мы объединимся с “Яндексом”, то “Сберу…
Главы «Яндекса», «Тинькофф» и «Северстали» обсудили будущее людей, компаний и предпринимателей.
vc.ru

Кому принадлежит «Тинькофф»

До 2020 года Олег Тиньков лично владел 40,4% в капитале TCS Group, материнской компании «Тинькофф». 19 марта эти акции перешли от двух подконтрольных Тинькову компаний в его семейный траст.

«Это позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах, даже в случае моей смерти», — объяснял сам Тиньков, у которого обнаружили лейкемию. Доля Тинькова в голосах не изменилась — 87%.

Ещё 6,5% акций TCS находятся у менеджмента, оставшиеся 53,1% — в свободном обращении на бирже.

Насколько успешен бизнес «Тинькофф»

В состав «Тинькофф» входит банк, сервисы страхования и частных инвестиций, а также финансовый сервис для бизнеса.

По итогам второго квартала 2020 года «Тинькофф» заработал 10,2 млрд рублей прибыли при выручке 49,1 млрд рублей. Активы на балансе группы составили 669,2 млрд рублей.

На 30 июня 2020 года «Тинькофф» обслуживал 9,3 млн клиентов, которые держат на своих счетах в сумме 270,1 млрд рублей. Услугами группы пользуются свыше 565 тысяч компаний и предпринимателей из сферы малого и среднего бизнеса, остаток на их счетах составлял 57,4 млрд.

Сервисом «Тинькофф Инвестиции» для покупки и продажи акций пользуются 1,9 млн человек. Выручка сервиса выросла в 10,5 раз к предыдущему году, до 1,6 млрд рублей.

#новость #яндекс #тинькофф

Андрей Фролов
+118 398
71
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470 комментариев
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Лена Иванова

379
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Олег Кравченко

Лена
143

Отныне в России не останется нормальных клиентоориентированных банков.

Ответить

Name

Олег
45

Ну наконец-то стабильность.

Ответить

Sam Beckett

Олег
–58

Клиентоориентированный банк

Тинькофф

Ясно-понятно

Ответить

Максим Швецов

Олег
–4

Нормальных? :))

Ответить

Alex Kavin

Лена
99
Ответить

Дмитрий Шошин

Лена
36
Ответить

енот

Лена
12
Ответить

Сергей Королевский

Лена
6

Яндекс Деньги стали ЮМани
А теперь будут Т Деньги?

Ответить

Yuri Istomin

Сергей
1

Яндекс деньги уже давно никакого отношения к Я не имеют. Просто формально работали под старым именем.

Ответить

sergjjj

Сергей
–1

Теперь Юмани закроют, ибо сбер это теперь

Ответить
1 комментарий

BearStrikesBack

Лена
–3

https://vc.ru/finance/160073-kurs-evro-na-mosbirzhe-prevysil-90-rubley-na-fone-padeniya-cen-na-neft?comment=2086013

@Тинькофф Как дела?

Курс евро на Мосбирже превысил 90 рублей на фоне…
Последний раз евро превышал эту отметку 7 сентября, а перед этим — в феврале 2016 года.
vc.ru
Ответить

Константин Чегемов

BearStrikesBack
4

По твоему сммщики должны были знать о такой сделке? 

Ответить

Лучезарный Смех

Лена
1
Ответить

Кирилл Макеев

Лучезарный
0

Сложно

Ответить
2 комментария

Pavel B

Лена
1

Самая дешевая популистко-пропагандисткая схема национализации банка, который и так по сути не принадлежал Олегу Тинькову - заболел раком, создал фонд по борьбе, а потом продал яндексу)) занавес

Ответить

Иван Иванов

Лена
1

"— Боже! Пропал калабуховский дом!"

Ответить

Max A. Glukhov

175

Надо карту закрывать 😟

Ответить

Max A. Glukhov

Max
101

Хватит лайкать! Меня в Яндексе забанят!

Ответить

Elijah Garrison

Max
6

Если в гугле уже забанили, то дело труба. 

Ответить
3 комментария

Sergey Ontime

Max
14

Держите в курсе)

Ответить

Oleg Vinokur

Max
13

Стандартный комментарий под любой новостью о любом банке.

Ответить

Сергей Королевский

Oleg
6

И всё равно никто не закрывает

Ответить

Igor Reznichenko

Max
–18

А я и не открывал новую, пользуюсь в Apple Pay виртуальной картой 😄

Ответить

Alexander Veber

Igor
43
Ответить

Lazy Snow

156

Слить бесполезные «Яндекс.Деньги» помойке под названием Сбер и вместо них купить отлично работающий «Тинькофф». Отличная работа, Яндекс.

Ответить

Οлег Κотов

Lazy
6

они же просто делили совместно нажитые предприятия. 
сберу досталась помойка яндекс деньги
а яндексу - беру (который уже закрывают)

Ответить

Lazy Snow

Οлег
11

В итоге беру сливается с рабочим я.маркетом, у сбера ЮMoney (простигосподи), а у Яндекса Тинькофф (это конечно ещё не точно, но расцениваю вероятность успешности сделки, как высокую). По-моему в этом раскладе Яндекс явный победитель.

Ответить
6 комментариев

Sergey Ontime

84

Сбер, Яндекс, Мэйл. Больше никого.

Ответить

Οлег Κотов

Sergey
62

только мэйл это и есть сбер.
остается только яндекс и сбер

Ответить

Roman Novikov

Οлег
23

Борьба была равна, боролись два говна

Ответить

Mikhail Che

Οлег
4

вопрос теперь кто кого купит сбер яндекс или яндекс сбер
название для новой компании уже есть, если что я забил

Ответить
2 комментария

Mark Aster

Οлег
0

мэил это мегафон

Ответить

Артур Сафарян

Sergey
0

Ещё Ростелеком.

Ответить

Denis Shiryaev

Артур
3

И Роскомнадзор.

Ответить
1 комментарий

Леонид Умудумиадис

98

«Гулять так гулять!» — сказал Волож на вечеринке по случаю десятилетия Яндекс.Музыки и решил купить Тинькофф.

Ответить

Антон Штадлер

Леонид
7

Абовски и Хьюз нашли общий язык. Ну как нашли, он у них и так один общий

Ответить

Ivan Sergeevich

92

После небольших поползновений сделать Тиньков суперприложением, с афишей, покупккой билетов на основе банка я очень надеялся что на рынке появится крупный игрок, который где-то в состоянии конкурировать с мэйлом и яндексом

Конкуренция - это хорошо, все стараются делать лучше, что то новое. интересное, удобное, юзеры выигрывают

А тут выходит просто ебаная монополия

Очень расстроился от новости

Ответить

ratatat4n

Ivan
16

Обычная история для капитализма. Вы словно первый день живёте.

Ответить

Andrey Gordeev

ratatat4n
4

Регулятор же должен сделку одобрить? У ФАС появился шанс поднять себе карму.

Ответить
4 комментария

Ilya I.

ratatat4n
3

Какой ещё капитализм если почти весь крупный бизнес под контролем государства? Госкапитализм может быть?

Ответить

Ivan Sergeevich

ratatat4n
1

Я прожил уже где-то 11 тысяч дней, но я в чем-то рад, что жизнь еще не притупила мои эмоции, и я по-прежнему могу расстраиваться и радоваться событиям)

Ответить

Иван Иванов

ratatat4n
–1

Для ГОСкапитализма.

Ответить
2 комментария

Владислав Романов

78

нет. нет. нееееееееееееет

Ответить

Pavel Ivanov

Владислав
6

http://nooooooooooooooo.com

Ответить

Pixel Lens

Владислав
4

НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ

Ответить

true iBegginer

74

Это ответка к трансформации Сбербанка в Сбер. Хороший, но дорогой подкол.

Ответить

Yury Tsoy

true
1

Чёт вслух)) 

Ответить

Alexey Milanov

58

Дальше действовать будет Яндекс

Ответить

Галина Москаленко

Alexey
2

Дальше действовать будет Я

Ответить

Рустам Амирханов

56

Чего б..?

Ответить

Михаил Костриков

36

Наверно заминусуюте))), но кроме "Навигатора" Яндекс полный шлак.......во всем!!!

Ответить

Антон Фомин

Михаил
24

Даже к Яндекс Навигатору имеется много вопросов) И смена маршрута без спроса, и бомбардировка рекламой Бургер Кинга и Пятёрочки

Ответить

Владимир Толстиков

Антон
5

и в том, что его нет в Apple CarPlay и Android Auto

Ответить

ГСМщик

Антон
4

Я нашел в настройках как это отключить. Там прямо есть пункт убрать рекламу при остановках, финише и пр... Попробуй

Ответить
1 комментарий

Александр Симонов

Антон
2

Так и нафиг бы он и сдался, можно просто в картах маршрут строить

Ответить
1 комментарий

Николай Новиков

Антон
0

Ооооо!!! Как же у саппорта Навигатора бомбило, когда я (и куча других пользователей) доказывал, что их прилога без спроса меняет маршрут. "Этого не может быть, т.к. не может быть!!"

Ответить

Michael Kalatchev

Михаил
5

Для меня Яндекс это Музыка и Драйв!

Ответить

Михаил Костриков

Michael
0

Садиться за руль в котором побывало сотни не понятных кто....то еще развлечение, ну да ладно, это дело вкуса, как и музыка. Вопрос к вам, платите за подписку в Я.Музыке, не нашел там бесплатно на телефоне?

Ответить

Michael Petrov

Михаил
1

навигатор у них всегда был шлаком. таксистам вечно прокладывало маршруты с нарушениями через дворы

Ответить

Alexander Shirnen

Михаил
1

Да ладно! Яндексовская Школа Анализа Данных - вполне себе годное место для технарей

Ответить

Михаил Костриков

Alexander
0

Да ладно! Когда из дома езжу на работу, он строит ИНОГДА дебильные маршруты. То ли 1час ехать в первых, то ли 45мин в третьем варианте. Зачем так делать? Стоит естественно "маршрут быстрее". Вот как называть этих программистов с их алгоритмами???

Ответить
3 комментария

Avramov Dmitry

Alexander
0

Вполне себе годные места для технарей это AWS, Google Cloud Platform и Apache Software Foundation, Я копировать не успевает.

Ответить
2 комментария

B. B.

34

В чат злорадно заходит Рокетбанк

Ответить

Вячеслав Уфимцев

B.
49
Ответить

Alex Kavin

B.
35

Кому Киви?? Киви!!! сочные Киви!!!Киви, недорого!!!

Ответить

Ярослав Шенцов

Alex
1

Для полноты картины,  не хватает  Илона, с предложением бросить палку))

Ответить

Romka

B.
12
Ответить

Александр Симонов

B.
0

Его ж продали? Или закрыли, не помню точно

Ответить

Иван Евменов

43

Да ну нафиг, еще одна госкорпорация образуется по сути, только без государства

Ответить

Nikolay Kapustin

Иван
19

почему без, оно и там и там есть)

Ответить

James Baxter

Иван
4

https://www.proekt.media/narrative/yandex-i-kreml/

Ответить

Οлег Κотов

Иван
2

до поры до времени

Ответить

Alex Kavin

Иван
2

Да в первый раз чтоль?

Ответить

Григорий Иоффе

36

так, к кому уходить? 

Ответить

Влад

Григорий
–5

Яндекс норм

Ответить

Mike K

Влад
22

в каком месте?

Ответить
18 комментариев

Lev Lybin

Григорий
0

ЮMoney

Ответить

Martin Holbrook

41

😳😳😳

Ответить

Evgeny Zakharov

0

Так, а какой банк в ответ купит mail ru?

Ответить

badResistor

Evgeny
126

банк приколов

Ответить

Одноклассники

badResistor
1

Уже давно купили!

Ответить
1 комментарий

Andrew Golem

Evgeny
10
Ответить

Александр Привалов

Evgeny
7

Почтабанк. Синее к синему, как сказано выше

Ответить

Алексей Кравцов

Александр
2

Почтабанк ближе к ВТБ.

Ответить
4 комментария

Денис Файзулин

Evgeny
0

рокетбанк

Ответить

lakoros

Evgeny
0

Это они теперь со Сбером.

Ответить

Олег Кравченко

26

Яндексу надо идти куда подальше, свой бизнес через одно место построили, хотят единственный нормальный банк забрать. Лично откажусь от Тинькофф если его купит Яндекс!

Ответить

Алексей Волосач

Олег
28

Назло Яндексу отморожу уши

Ответить

EK

Олег
2

Кто знает банк с переводами по реквизитам без комиссии?! Блин, просто вечер испортили..ю

Ответить

Toliyn

EK
2

В авангарде кажется 10 рублей за перевод по реквизитам, независимо от суммы

Ответить
1 комментарий

Gottlieb Schneider

EK
0

Из системно значимых - МКБ и Открытие

Ответить
2 комментария

Андрей Перевалов

EK
0

Кредит Европа банк. Нет комиссий за платежки. Пользуюсь уже года 3

Ответить
4 комментария

Anton Kuznetsov

EK
0

В райф и Росбанке без комиссии перевожу по реквизитам. Я думал, эти комиссии уже отменили

Ответить

Viktor Kazakov

35

А могли бы докинуть и купить Skyrim

Ответить

Michael Petrov

Viktor
1

кстати смешно, что тинькоф стоит дешевле шлакового издателя с ворохом полудохлых тайтлов

Ответить

Pixel Lens

Michael
–6

еще смешнее что Эпл при желании может купить Россию целиком.

Ответить
4 комментария

Andrey Gordeev

Michael
0

Ну это пока что. И яндекс это понимает, вот и решил прикупить.

Ответить

Sergey Sorokin

Michael
0

У шлакового издателя права на культовые всемирные бренды так то

Ответить
1 комментарий

Александр Якунин

32
Ответить

Nikita Ilevskii

Александр
2

Смм отдел забыли предупредить )
Они даже сотрудникам уже разослали письмо о слиянии

Ответить

Александр Якунин

Nikita
3

Сделка не заключена, а у вас целое письмо о слиянии уже есть?

Ответить
2 комментария

Roman Moskovskiy

Александр
1

SEC тутачки

Ответить

Evgeny Zakharov

17

Даже не знаю как реагировать...

Ответить

Aleksey Bobkov

Evgeny
51

Пренебречь, вальсируем

Ответить

Evgeny Zakharov

Evgeny
4

Ну типа почему и зачем?

Ответить

Влад

Evgeny
10

Вместо Яндекс Денег

Ответить
2 комментария

Алёна Погребняк

Evgeny
2

типа раз два три, раз два три

Ответить

Kirill Sokolov

Evgeny
0

Хороший вопрос

Ответить

Антон Ерофеев

29

Скоро останутся только Сбер и Яндекс, которые будут пытаться купить друг друга. Deadlock.

Ответить

Евгений Зайцев

Антон
1

За этой сделкой Сбер и стоит. Вангую перепродажу части Сберу

Ответить

Олег Борзов

Евгений
3

Мб будет one more thing на сбер конф. «А ещё мы покупаем Мэйл и Яндекс»

Ответить

Pixel Lens

Евгений
2

А вообще да. Такая теория имеет право на существование. 

Яндекс и Сбер недавно разбежались. Но ведь они сотрудничали - важен этот факт.

Далее яндекс покупает тинькофф. Всё нормально, всё по закону.

А потом яндекс возобновит отношения со сбером. 

Ответить

Василий Степанов

Евгений
0

Скорее стоит государство.
Останется купить Альфу и Райф (или отозвать лицензии) и бездонный кошелек несчастного российского населения у ЦБ и ФНС в кармане. Дербань-нихочу

Ответить

Андрей Бондарь

Антон
0

Они будут крутиться в диалектической противоположности.

Ответить

Евгений

29

Олег, они всё проёбывают

Ответить

Personal Media

20

Ребят, посмотрите конференцию финополиса, где Тиньков сам настоятельно предлагал Воложу интеграцию, говоря о том, что в центре любой комплексной системы, как яндекс, находится финансовый сервис + угарал над их попыткой сделать что-то совместное со сбером

Ответить

Alex Kuz

Personal
6

доугарался

Ответить

Сергей Королевский

Personal
1

Тинков также хвастался, что хочет купить Мегафон. А в итоге продался Яндексу

Ответить

Николай Брагин

12

Опять этот Яндекс все испортит

Ответить

Михаил Клюев

8

Яндекс покупает все успешные проекты, ничего удивительного

Ответить

Тимур Каримуллин

Михаил
27

Таки Google сам разработал Android, YouTube и DoubleClick? Facebook создал Instagram и WhatsApp?
Практически все гиганты появлялись в результате слияний и поглощений. Яндекс - не первый и не последний!

Ответить

Антон Теплоухов

Михаил
18

а потом большую часть закрывает 👍

Ответить

Михаил Клюев

Антон
5

Бизнес, это гипотезы...

Ответить
1 комментарий

Андрей Деревянко

Михаил
5

Яндекс копирует успешные проекты

Ответить

Михаил Клюев

Андрей
1

Да им проще покупать готовые, судя по тенденции

Ответить
1 комментарий

Григорий Догонин

Михаил
5

Едадил изгадили они(
Приложение глючное стало на айфоне

Ответить

Люц Шнайдер

Григорий
–1

Ну хз, нормально работает 

Ответить

Olesya KK

15

ответ Сберу

Ответить

Rossi Letov

14

Скоро уже будет новость,
Яндекс договорился о покупке России, и переименовать народ в Яндекс Люди

Ответить

Roman Novikov

Rossi
2

Люди

Население всё-таки, люди — это как-то слишком гордо, а там так не считают

Ответить

Арнольд Валерьянович

Roman
3

яндекс.Души

Ответить

Сергей Сергеев

Roman
1

Яндекс.Твари

Ответить

Лаванда

2

А нахера тогда карту тиньфф+яндекс.плюс надо было так уничтожать?

Ответить

Александр Привалов

Лаванда
34

В качестве извинения вам дадут карту Яндекс + тинькофф

Ответить

Даниил Лепетков

Александр
1

Неплохо))

Ответить
1 комментарий

Pavel

9

Ну философия Олега Т. была всегда такая- вырастить бизнес, а потом с профитом продать его

Ответить

EK

Pavel
7

Какой смысл продавать банк который уже топ 15 и продолжает расти быстрее всех... Мутная сделка, и не понятно откуда Яндекс возьмёт столько кэша, на 40% своей стоимости., Пусть даже на 20%, если вторые 20% своими акциями отдаст. Откуда столько кэша?!

Ответить
4 комментария

one you follow

11

вот почему Драйв все это время стоил 10 рублей/минута!

Ответить

Олег Павлов

11

Скоро:

Уважаемый клиент, на основании имеющихся данных о ваших перемещениях за последние 30 дней, настоятельно рекомендуем погасить задолженность по кредитной карте Тинькофф в течение трех дней. Ваша команда Яндекс! :)

Ответить

Антон Фомин

8

Из хорошего сервиса сделают очередное неработоспособное безобразие. Мы это проходили уже с Партией еды и The Question. Яндекс – убийца сервисов

Ответить

Евгений Круглов

Антон
2

Настоящие олды помнят, что первые карты Яндекс.Денег эмитентил и эквайрил Тинькофф

Ответить
4 комментария

Даниил Лепетков

10

Опять этот Яндекс все скупает((((((

Ответить

Lazy Snow

Даниил
–2

Блин ;(

Ответить

badResistor

8
Ответить

Виктор Булов

8

А как же слова Тинькова, что банк не продаётся?

Ответить

No One

Виктор
4

Его просто не спросили

Ответить

Михаил Бобков

1

А зачем они тогда продали свои деньги !? Лол

Ответить

Kirill Sokolov

Михаил
24

Видимо, надоело это говно тащить

Ответить

Гала Перидоловна

Михаил
9

Очень давно были Я.Деньги. Потом пришли чуваки в масках и сказали, что анонимных платежей не должно быть и вообще вам надо с кем-то партнериться, кто имеет банковскую лицензию. Пошли к сберу, продали ему не помню какую часть, а потом сбер еще докупил. Из-за этой сделки весь финтех был заблокирован. Отдали бесперспективные Я.Деньги и разошлись. Теперь вот будет свой финтех.

Ответить