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Андрей Фролов
28 333

«Яндекс» предварительно договорился о покупке «Тинькофф» за $5,48 млрд Материал редакции

Сделка пока обсуждается — в том числе, она может и не состояться.

370 комментариев
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«Яндекс» предварительно договорился о полном приобретении группы компаний «Тинькофф», говорится в заявлении, опубликованном на Лондонской бирже. Сумма сделки оценивается в $5,48 млрд.

TCS Group Holding реагирует на сообщения в СМИ и подтверждает возможную сделку с «Яндексом», которая заключается в возможной полной продаже группы «Тинькофф».

Стороны пришли к предварительному соглашению на сумму около $5,48 млрд, или $27,64 за каждую акцию «Тинькофф».

из сообщения на Лондонской бирже

Точные параметры сделки могут быть изменены — «Тинькофф» отмечает, что в итоге переговоров «Яндекс» может и не выдвинуть окончательное предложение.

По данным «Ведомостей», сумма может быть выплачена наполовину акциями «Яндекса» и наполовину деньгами. К концу второго квартала 2020 года свободные денежные средства и их эквиваленты «Яндекса» составляли $3,45 млрд.

Аналогичное сообщение о возможной сделке опубликовано на сайте «Яндекса», в компании отказались от дополнительных комментариев. На фоне сообщений о сделке акции «Яндекса» поднялись на 4%, капитализация компании — $22,3 млрд.

Акции «Тинькофф» на Лондонской бирже днём 22 сентября поднимались до $26,4 за штуку — предложение «Яндекса» примерно на 4,7% выше этой отметки.

Волож и Тиньков уже обсуждали слияние компаний

Основатель «Тинькофф» Олег Тиньков и глава «Яндекса» Аркадий Волож рассуждали о возможном объединении компаний ещё в 2019 году.

Тиньков тогда говорил о том, что у каждой успешной китайской экосистемы есть свой банк, поэтому «Яндексу» тоже нужен финансовый актив, чтобы противостоять в том числе «Сбербанку».

Я считаю, что если мы объединимся с «Яндексом», в самом широком смысле, то там и «Сберу» мало не покажется, и капитализация такой компании сразу будет более $20 млрд. Потому что самые талантливые люди работают в этих двух компаниях.

Давайте объединяться, если, конечно, вам это позволит золотая акция «Сбербанка».

Олег Тиньков
на ПМЭФ в 2019 году

«Яндекс» со «Сбербанком» завершили тесное партнёрство и разделили активы летом 2020 года.

«Если мы объединимся с “Яндексом”, то “Сберу…
Главы «Яндекса», «Тинькофф» и «Северстали» обсудили будущее людей, компаний и предпринимателей.
vc.ru

Кому принадлежит «Тинькофф»

До 2020 года Олег Тиньков лично владел 40,4% в капитале TCS Group, материнской компании «Тинькофф». 19 марта эти акции перешли от двух подконтрольных Тинькову компаний в его семейный траст.

«Это позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах, даже в случае моей смерти», — объяснял сам Тиньков, у которого обнаружили лейкемию. Доля Тинькова в голосах не изменилась — 87%.

Ещё 6,5% акций TCS находятся у менеджмента, оставшиеся 53,1% — в свободном обращении на бирже.

Насколько успешен бизнес «Тинькофф»

В состав «Тинькофф» входит банк, сервисы страхования и частных инвестиций, а также финансовый сервис для бизнеса.

По итогам второго квартала 2020 года «Тинькофф» заработал 10,2 млрд рублей прибыли при выручке 49,1 млрд рублей. Активы на балансе группы составили 669,2 млрд рублей.

На 30 июня 2020 года «Тинькофф» обслуживал 9,3 млн клиентов, которые держат на своих счетах в сумме 270,1 млрд рублей. Услугами группы пользуются свыше 565 тысяч компаний и предпринимателей из сферы малого и среднего бизнеса, остаток на их счетах составлял 57,4 млрд.

Сервисом «Тинькофф Инвестиции» для покупки и продажи акций пользуются 1,9 млн человек. Выручка сервиса выросла в 10,5 раз к предыдущему году, до 1,6 млрд рублей.

#новость #яндекс #тинькофф

Андрей Фролов
+118 350
55
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370 комментариев
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Лена Иванова

275
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Олег Кравченко

Лена
104

Отныне в России не останется нормальных клиентоориентированных банков.

Ответить

Name

Олег
33

Ну наконец-то стабильность.

Ответить

Sam Beckett

Олег
–28

Клиентоориентированный банк

Тинькофф

Ясно-понятно

Ответить

Максим Швецов

Олег
–2

Нормальных? :))

Ответить

Alex Kavin

Лена
31
Ответить

Дмитрий Шошин

Лена
27
Ответить

енот

Лена
7
Ответить

Сергей Королевский

Лена
5

Яндекс Деньги стали ЮМани
А теперь будут Т Деньги?

Ответить

BearStrikesBack

Лена
0

https://vc.ru/finance/160073-kurs-evro-na-mosbirzhe-prevysil-90-rubley-na-fone-padeniya-cen-na-neft?comment=2086013

@Тинькофф Как дела?

Курс евро на Мосбирже превысил 90 рублей на фоне…
Последний раз евро превышал эту отметку 7 сентября, а перед этим — в феврале 2016 года.
vc.ru
Ответить

Константин Чегемов

BearStrikesBack
1

По твоему сммщики должны были знать о такой сделке? 

Ответить

Pavel B

Лена
1

Самая дешевая популистко-пропагандисткая схема национализации банка, который и так по сути не принадлежал Олегу Тинькову - заболел раком, создал фонд по борьбе, а потом продал яндексу)) занавес

Ответить

Max A. Glukhov

136

Надо карту закрывать 😟

Ответить

Max A. Glukhov

Max
70

Хватит лайкать! Меня в Яндексе забанят!

Ответить

Elijah Garrison

Max
4

Если в гугле уже забанили, то дело труба. 

Ответить
3 комментария

Sergey Ontime

Max
12

Держите в курсе)

Ответить

Oleg Vinokur

Max
9

Стандартный комментарий под любой новостью о любом банке.

Ответить

Сергей Королевский

Oleg
2

И всё равно никто не закрывает

Ответить

Igor Reznichenko

Max
–10

А я и не открывал новую, пользуюсь в Apple Pay виртуальной картой 😄

Ответить

Alexander Veber

Igor
14
Ответить

Lazy Snow

111

Слить бесполезные «Яндекс.Деньги» помойке под названием Сбер и вместо них купить отлично работающий «Тинькофф». Отличная работа, Яндекс.

Ответить

Οлег Κотов

Lazy
3

они же просто делили совместно нажитые предприятия. 
сберу досталась помойка яндекс деньги
а яндексу - беру (который уже закрывают)

Ответить

Lazy Snow

Οлег
6

В итоге беру сливается с рабочим я.маркетом, у сбера ЮMoney (простигосподи), а у Яндекса Тинькофф (это конечно ещё не точно, но расцениваю вероятность успешности сделки, как высокую). По-моему в этом раскладе Яндекс явный победитель.

Ответить
3 комментария

Леонид Умудумиадис

77

«Гулять так гулять!» — сказал Волож на вечеринке по случаю десятилетия Яндекс.Музыки и решил купить Тинькофф.

Ответить

Антон Штадлер

Леонид
5

Абовски и Хьюз нашли общий язык. Ну как нашли, он у них и так один общий

Ответить

Sergey Ontime

65

Сбер, Яндекс, Мэйл. Больше никого.

Ответить

Οлег Κотов

Sergey
42

только мэйл это и есть сбер.
остается только яндекс и сбер

Ответить

Roman Novikov

Οлег
8

Борьба была равна, боролись два говна

Ответить

Mikhail Che

Οлег
4

вопрос теперь кто кого купит сбер яндекс или яндекс сбер
название для новой компании уже есть, если что я забил

Ответить
1 комментарий

Артур Сафарян

Sergey
0

Ещё Ростелеком.

Ответить

Ivan Sergeevich

61

После небольших поползновений сделать Тиньков суперприложением, с афишей, покупккой билетов на основе банка я очень надеялся что на рынке появится крупный игрок, который где-то в состоянии конкурировать с мэйлом и яндексом

Конкуренция - это хорошо, все стараются делать лучше, что то новое. интересное, удобное, юзеры выигрывают

А тут выходит просто ебаная монополия

Очень расстроился от новости

Ответить

ratatat4n

Ivan
10

Обычная история для капитализма. Вы словно первый день живёте.

Ответить

Andrey Gordeev

ratatat4n
2

Регулятор же должен сделку одобрить? У ФАС появился шанс поднять себе карму.

Ответить
3 комментария

Ivan Sergeevich

ratatat4n
1

Я прожил уже где-то 11 тысяч дней, но я в чем-то рад, что жизнь еще не притупила мои эмоции, и я по-прежнему могу расстраиваться и радоваться событиям)

Ответить

Владислав Романов

60

нет. нет. нееееееееееееет

Ответить

Pixel Lens

Владислав
2

НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ

Ответить

Pavel Ivanov

Владислав
1

http://nooooooooooooooo.com

Ответить

true iBegginer

50

Это ответка к трансформации Сбербанка в Сбер. Хороший, но дорогой подкол.

Ответить

Yury Tsoy

true
0

Чёт вслух)) 

Ответить

Alexey Milanov

45

Дальше действовать будет Яндекс

Ответить

Галина Москаленко

Alexey
1

Дальше действовать будет Я

Ответить

Рустам Амирханов

43

Чего б..?

Ответить

B. B.

29

В чат злорадно заходит Рокетбанк

Ответить

Alex Kavin

B.
26

Кому Киви?? Киви!!! сочные Киви!!!Киви, недорого!!!

Ответить

Ярослав Шенцов

Alex
1

Для полноты картины,  не хватает  Илона, с предложением бросить палку))

Ответить

Вячеслав Уфимцев

B.
18
Ответить

Romka

B.
10
Ответить

Иван Евменов

32

Да ну нафиг, еще одна госкорпорация образуется по сути, только без государства

Ответить

Nikolay Kapustin

Иван
11

почему без, оно и там и там есть)

Ответить

James Baxter

Иван
3

https://www.proekt.media/narrative/yandex-i-kreml/

Ответить

Οлег Κотов

Иван
1

до поры до времени

Ответить

Alex Kavin

Иван
1

Да в первый раз чтоль?

Ответить

Martin Holbrook

35

😳😳😳

Ответить

Михаил Костриков

24

Наверно заминусуюте))), но кроме "Навигатора" Яндекс полный шлак.......во всем!!!

Ответить

Антон Фомин

Михаил
13

Даже к Яндекс Навигатору имеется много вопросов) И смена маршрута без спроса, и бомбардировка рекламой Бургер Кинга и Пятёрочки

Ответить

Владимир Толстиков

Антон
2

и в том, что его нет в Apple CarPlay и Android Auto

Ответить

Michael Kalatchev

Михаил
3

Для меня Яндекс это Музыка и Драйв!

Ответить

Michael Petrov

Михаил
1

навигатор у них всегда был шлаком. таксистам вечно прокладывало маршруты с нарушениями через дворы

Ответить

Alexander Shirnen

Михаил
0

Да ладно! Яндексовская Школа Анализа Данных - вполне себе годное место для технарей

Ответить

Михаил Костриков

Alexander
0

Да ладно! Когда из дома езжу на работу, он строит ИНОГДА дебильные маршруты. То ли 1час ехать в первых, то ли 45мин в третьем варианте. Зачем так делать? Стоит естественно "маршрут быстрее". Вот как называть этих программистов с их алгоритмами???

Ответить
3 комментария

Григорий Иоффе

27

так, к кому уходить? 

Ответить

Влад

Григорий
–1

Яндекс норм

Ответить

Mike K

Влад
19

в каком месте?

Ответить
17 комментариев

Lev Lybin

Григорий
0

ЮMoney

Ответить

Evgeny Zakharov

1

Так, а какой банк в ответ купит mail ru?

Ответить

badResistor

Evgeny
89

банк приколов

Ответить

Александр Привалов

Evgeny
7

Почтабанк. Синее к синему, как сказано выше

Ответить

Алексей Кравцов

Александр
2

Почтабанк ближе к ВТБ.

Ответить
2 комментария

Andrew Golem

Evgeny
6
Ответить

Денис Файзулин

Evgeny
0

рокетбанк

Ответить

lakoros

Evgeny
0

Это они теперь со Сбером.

Ответить

Evgeny Zakharov

15

Даже не знаю как реагировать...

Ответить

Aleksey Bobkov

Evgeny
38

Пренебречь, вальсируем

Ответить

Evgeny Zakharov

Evgeny
3

Ну типа почему и зачем?

Ответить

Влад

Evgeny
9

Вместо Яндекс Денег

Ответить
1 комментарий

Алёна Погребняк

Evgeny
2

типа раз два три, раз два три

Ответить

Kirill Sokolov

Evgeny
0

Хороший вопрос

Ответить

Олег Кравченко

19

Яндексу надо идти куда подальше, свой бизнес через одно место построили, хотят единственный нормальный банк забрать. Лично откажусь от Тинькофф если его купит Яндекс!

Ответить

Алексей Волосач

Олег
14

Назло Яндексу отморожу уши

Ответить

EK

Олег
1

Кто знает банк с переводами по реквизитам без комиссии?! Блин, просто вечер испортили..ю

Ответить

Toliyn

EK
1

В авангарде кажется 10 рублей за перевод по реквизитам, независимо от суммы

Ответить

Gottlieb Schneider

EK
0

Из системно значимых - МКБ и Открытие

Ответить
2 комментария

Андрей Перевалов

EK
0

Кредит Европа банк. Нет комиссий за платежки. Пользуюсь уже года 3

Ответить
3 комментария

Viktor Kazakov

25

А могли бы докинуть и купить Skyrim

Ответить

Michael Petrov

Viktor
1

кстати смешно, что тинькоф стоит дешевле шлакового издателя с ворохом полудохлых тайтлов

Ответить

Pixel Lens

Michael
–4

еще смешнее что Эпл при желании может купить Россию целиком.

Ответить
2 комментария

Andrey Gordeev

Michael
0

Ну это пока что. И яндекс это понимает, вот и решил прикупить.

Ответить

Евгений

20

Олег, они всё проёбывают

Ответить

Александр Якунин

19
Ответить

Roman Moskovskiy

Александр
1

SEC тутачки

Ответить

Nikita Ilevskii

Александр
0

Смм отдел забыли предупредить )
Они даже сотрудникам уже разослали письмо о слиянии

Ответить

Александр Якунин

Nikita
1

Сделка не заключена, а у вас целое письмо о слиянии уже есть?

Ответить
1 комментарий

Антон Ерофеев

18

Скоро останутся только Сбер и Яндекс, которые будут пытаться купить друг друга. Deadlock.

Ответить

Евгений Зайцев

Антон
1

За этой сделкой Сбер и стоит. Вангую перепродажу части Сберу

Ответить

Pixel Lens

Евгений
1

А вообще да. Такая теория имеет право на существование. 

Яндекс и Сбер недавно разбежались. Но ведь они сотрудничали - важен этот факт.

Далее яндекс покупает тинькофф. Всё нормально, всё по закону.

А потом яндекс возобновит отношения со сбером. 

Ответить

Олег Борзов

Евгений
1

Мб будет one more thing на сбер конф. «А ещё мы покупаем Мэйл и Яндекс»

Ответить

Андрей Бондарь

Антон
0

Они будут крутиться в диалектической противоположности.

Ответить

Personal Media

16

Ребят, посмотрите конференцию финополиса, где Тиньков сам настоятельно предлагал Воложу интеграцию, говоря о том, что в центре любой комплексной системы, как яндекс, находится финансовый сервис + угарал над их попыткой сделать что-то совместное со сбером

Ответить

Alex Kuz

Personal
4

доугарался

Ответить

Сергей Королевский

Personal
0

Тинков также хвастался, что хочет купить Мегафон. А в итоге продался Яндексу

Ответить

Николай Брагин

9

Опять этот Яндекс все испортит

Ответить

Olesya KK

13

ответ Сберу

Ответить

Даниил Лепетков

10

Опять этот Яндекс все скупает((((((

Ответить

Lazy Snow

Даниил
–1

Блин ;(

Ответить

badResistor

9
Ответить

Михаил Клюев

5

Яндекс покупает все успешные проекты, ничего удивительного

Ответить

Тимур Каримуллин

Михаил
14

Таки Google сам разработал Android, YouTube и DoubleClick? Facebook создал Instagram и WhatsApp?
Практически все гиганты появлялись в результате слияний и поглощений. Яндекс - не первый и не последний!

Ответить

Антон Теплоухов

Михаил
13

а потом большую часть закрывает 👍

Ответить

Михаил Клюев

Антон
4

Бизнес, это гипотезы...

Ответить
1 комментарий

Андрей Деревянко

Михаил
6

Яндекс копирует успешные проекты

Ответить

Михаил Клюев

Андрей
1

Да им проще покупать готовые, судя по тенденции

Ответить
1 комментарий

Григорий Догонин

Михаил
4

Едадил изгадили они(
Приложение глючное стало на айфоне

Ответить

Люц Шнайдер

Григорий
–1

Ну хз, нормально работает 

Ответить

Rossi Letov

9

Скоро уже будет новость,
Яндекс договорился о покупке России, и переименовать народ в Яндекс Люди

Ответить

Roman Novikov

Rossi
1

Люди

Население всё-таки, люди — это как-то слишком гордо, а там так не считают

Ответить

Антон Фомин

8

Из хорошего сервиса сделают очередное неработоспособное безобразие. Мы это проходили уже с Партией еды и The Question. Яндекс – убийца сервисов

Ответить

Евгений Круглов

Антон
2

Настоящие олды помнят, что первые карты Яндекс.Денег эмитентил и эквайрил Тинькофф

Ответить

Anton Zabolotsky

Евгений
1

эмитировал :)
вообще дурацкая традции брать чужие слова и без адаптации их всовывать в язык.
получаются такие бессмысленные какие-то картонки без корней и связи, оторванные от всего :\.

emit - это короче просто "выпускать"
acquire - это просто "покупать".

Ответить

one you follow

9

вот почему Драйв все это время стоил 10 рублей/минута!

Ответить

Лаванда

2

А нахера тогда карту тиньфф+яндекс.плюс надо было так уничтожать?

Ответить

Александр Привалов

Лаванда
22

В качестве извинения вам дадут карту Яндекс + тинькофф

Ответить

Даниил Лепетков

Александр
1

Неплохо))

Ответить

Антон Булгаков

Александр
0

Аахаха)))

Ответить

Виктор Булов

6

А как же слова Тинькова, что банк не продаётся?

Ответить

No One

Виктор
3

Его просто не спросили

Ответить

Pavel

6

Ну философия Олега Т. была всегда такая- вырастить бизнес, а потом с профитом продать его

Ответить

EK

Pavel
2

Какой смысл продавать банк который уже топ 15 и продолжает расти быстрее всех... Мутная сделка, и не понятно откуда Яндекс возьмёт столько кэша, на 40% своей стоимости., Пусть даже на 20%, если вторые 20% своими акциями отдаст. Откуда столько кэша?!

Ответить

Игорь Балюк

EK
0

Новости завтра "Яндекс.Такси вводит скидку при оплате наличными".

Ответить

Pavel

EK
0

На счет сделки согласен, что мутная. Главное чтобы яндекс не угробили то, что купят

Ответить

Yan Purvenes

4

1. Либо это специальный манер для увелечения капитализации.
2. Не ясно откуда у яндкса деньги будут на сделку? Многие типа успешные бизнесы не дают такую прибыль.
3. Почему бы тинькофф не купить яндекс?

Ответить

Сергей Поляков

Yan
8

Яндекс возьмет кредит в сбере :)

Ответить

Michael Ivonin

Yan
1

Это может быть в том числе и СП.

Ответить

Alex Kavin

Yan
0

А чего у Яши за второй квартал 20го ? 

Ответить

Nekton

Alex
0

В яше водилы им накатали меньше млрд$ за год.

Ответить

Михаил Бобков

1

А зачем они тогда продали свои деньги !? Лол

Ответить

Kirill Sokolov

Михаил
15

Видимо, надоело это говно тащить

Ответить

Гала Перидоловна

Михаил
6

Очень давно были Я.Деньги. Потом пришли чуваки в масках и сказали, что анонимных платежей не должно быть и вообще вам надо с кем-то партнериться, кто имеет банковскую лицензию. Пошли к сберу, продали ему не помню какую часть, а потом сбер еще докупил. Из-за этой сделки весь финтех был заблокирован. Отдали бесперспективные Я.Деньги и разошлись. Теперь вот будет свой финтех.

Ответить

Михаил Костриков

Гала
0

В Я.Деньги у нескольких моих друзей вообще украли деньги с привязанных карт....все суды послали лесом.....

Ответить

andrey adamovich

Михаил
0

Я.Деньги были не их, а сбербанка в большей части. 

Ответить

andrey adamovich

andrey
0

Vladimir Ponomarev, че минусуешь? 
"После продажи акций компании «Яндексом»[3] — единственным акционером «Яндекс.Денег» является Сбербанк. Ранее 75 % минус 1 рубль в уставном капитале принадлежало Сбербанку и 25 % плюс 1 рубль «Яндексу»[4]. "

Ответить

Андрей Деревянко

Михаил
1

Не смогли скопировать

Ответить

Aleksey Bobkov

Михаил
1

Много ходов очка

Ответить

Sergey Ontime

5

Янкофф бэнк)

Ответить

Александра Страхова

Sergey
4

Тиньдекс

Ответить

Pixel Lens

Александра
0

Тян

Ответить

Кирилл Плотников

Sergey
0

Тинькофф.Деньги

Ответить

Alex Kavin

4

Желтое к желтому 

Ответить

Александр Привалов

Alex
6

Тяндекс

Ответить

aalk8

Александр
2

ямытиньков :)

Ответить

Alex Kavin

Александр
1

Я.офф
=)

Ответить
1 комментарий

Alex Kavin

Александр
0

ахахахаха- в топ!

Ответить

Dmitry Mikushin

3

@Олег , антимонопольные органы должны встать на твою защиту!

Ответить

Антон Фомин