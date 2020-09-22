TCS Group Holding реагирует на сообщения в СМИ и подтверждает возможную сделку с «Яндексом», которая заключается в возможной полной продаже группы «Тинькофф».

Стороны пришли к предварительному соглашению на сумму около $5,48 млрд, или $27,64 за каждую акцию «Тинькофф».