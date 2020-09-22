Масштабная трансформация
Сбербанка в прямом эфире
LIVE
Финансы
Альберт Хабибрахимов
177

«Тинькофф» — Петербург, «Сбер» — Москва: почему с покупкой «Яндексом» банка может обостриться противостояние двух бирж Материал редакции

Мнение председателя совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды» Сергея Васильева.

1 комментарий
В закладки

Новость о возможной покупке «Яндексом» банка «Тинькофф» несёт в себе очень интересную интригу.

И она совсем не в том, что «Тинькофф» теперь будет конкурировать со «Сбербанком», всё-таки «Тинькофф банку» очень далеко до «Сбера», и «Яндекс» в этой банковской конкуренции вряд ли сильно поможет.

Новая интрига теперь разгорится в конкуренции двух бирж, Московской и Санкт-Петербургской.

Банк «Тинькофф» был главным брокером, кто сумел по-настоящему раскрутить рынок иностранных ценных бумаг на Санкт-Петербургской бирже. Ещё несколько лет назад, начиная, по сути, с нуля, Санкт-Петербургская биржа не стала конкурировать с Московской биржей на рынке российских акций, а запустила рынок иностранных акций, а именно — американских.

На это Московская биржа смотрела тогда снисходительно и свысока, мол, пусть балуются. Мол, тот, кто хочет торговать иностранными бумагами, будет торговать через брокеров напрямую на Нью-Йоркской бирже, мол, Санкт-Петербургская биржа зря потратит время и деньги.

Но команда бывшей биржи РТС (кто и управляет Санкт-Петербургской биржей) упорно работала, нарабатывала опыт, технологии и убеждала брокеров помочь ей в раскрутке проекта. И главным таким брокером стал «Тинькофф банк».

Запустив очень удобное и простое приложение «Тинькофф инвестиции», они обеспечили привлечение огромного количества новых частных клиентов на фондовый рынок. Это был настоящий прорыв! «Тинькофф банк» стал надолго лидером по привлечению новых частных клиентов на фондовый рынок.

Но самое интересное оказалось в том, что частники, клиенты «Тинькофф», выбирали торговать в основном не российскими акциями на Московской бирже, а иностранными акциями через Санкт-Петербургскую биржу. И это понятно. Количество качественных эмитентов на МБ — десятки компаний, а на американском рынке их тысячи.

И обороты Санкт-Петербургской биржи стали стремительно расти, бить чуть ли не ежемесячно рекорд за рекордом и, в конце концов, этим летом вышли на невиданную планку.

Этим летом оборот на рынке акций Санкт-Петербургской биржи достиг уровня оборота по акциям на Московской бирже! Случилось невероятное — на наш рынок опять вернулась конкуренция двух бирж, как было уже давно между ММВБ и РТС.

И одним из главных «виновником» этих рекордных оборотов Санкт-Петербургской биржи был именно банк «Тинькофф».

Но и не только он, к работе на рынке иностранных ценных бумаг потянулись все ведущие российские брокеры и банки. Точнее почти все. Все, кроме «Сбербанка».

«Сбербанк» как главный акционер Московской биржи не мог себе позволить раскручивать конкурирующую биржевую площадку и отказывался работать через Санкт-Петербургскую биржу. Но и сидеть в стороне от растущего интереса клиентов к иностранным бумагам тоже не мог.

И вот в августе Московская биржа тоже объявила, что запускает у себя рынок иностранных бумаг, пытаясь хоть как-то компенсировать своё отставание.

Но уже поздно. Московская биржа слишком сильно отстала тут, и в опыте, и в технологиях.

А теперь пришла и эта интригующая новость — «Яндекс» может купить «Тинькофф банк».

Это даст ещё бОльший приток частных клиентов в «Тинькофф банк», а значит, и на рынок иностранных акций, ещё более усиливая отрыв.

По совокупности всех рынков (валютного, денежного, фондового) Московская биржа, конечно, ещё больше Санкт-Петербургской.

Но интрига этой биржевой конкуренции нарастает.

#тинькофф #яндекс #мнения

Альберт Хабибрахимов
+137 862
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Альберт Хабибрахимов", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u0442\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444","\u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f"], "comments": 1, "likes": 3, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 160623, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 22 Sep 2020 22:17:23 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Николай Западный

0

А я вчера говорил, что купят :)

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Selectel
Подписан
Отписаться
Модель для разбора: HDD переработают в магниты
В России запустили уникальную технологию переработки жестких дисков полного цикла. О сути, перспективах и особенностях…
0
Московский акселератор
Подписан
Отписаться
C-TRACK – больше, чем просто термометр
Точное измерение температуры тела человека и дистанционный контроль порогового значения во время болезни – проблема, ко…
0
eBay
Подписан
Отписаться
Предложение руки и сердца, продажа машины времени и жалоба в ООН: рабочие будни сотрудников eBay
Сообщество продавцов и покупателей eBay – основа, на которой держится бизнес маркетплейса, и каждый день сотрудники ком…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Лена Иванова
за день
«Яндекс» предварительно договорился купить «Тинькофф» за $5,48 млрд
Андрей Карпушенков
за неделю
Хочу заметить, что называться Юкассом в РФ плохая примета.
«Яндекс.Деньги» сменят название на «ЮMoney», а «Касса» станет «ЮKassa»

Комментарии

Николай Западный

«Яндекс» взял миллиарды…

Максим Верона

«Яндекс» предварительно…

Ruslan Rugoals

«Яндекс» предварительно…

Flexbby

Запись в подсайте Финансы

Николай Западный

«Тинькофф» — Петербург, «Сбер…

Николай Новиков

«Яндекс» предварительно…

Sergei Timofeyev

Как устроиться в Netflix после…

Василий Степанов

«Яндекс» предварительно…

Roman Moskovskiy

Персонализация и улучшенный…

Roman Moskovskiy

«Яндекс» взял миллиарды…

Владислав Егоров

«Яндекс» предварительно…

Николай Западный

Курс евро на Мосбирже превысил…

Николай Западный

Курс евро на Мосбирже превысил…

Alex Kuz

Запись в подсайте Финансы

Гала Перидоловна

«Яндекс.Такси», «Ситимобил» и…

Valentin Dombrovsky

Как устроиться в Netflix после…

Alex Kuz

KIA запустила в России сервис…

Артём Саркисян

Разработчики пожаловались на…

Николай Западный

«Яндекс» предварительно…

Николай Новиков

«Яндекс» предварительно…