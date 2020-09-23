Масштабная трансформация
Сбербанка в прямом эфире
LIVE
Финансы
Лиана Липанова
53

Акции «Яндекса» подорожали на 11,8% на фоне новостей о готовящейся покупке «Тинькофф» Материал редакции

Капитализация компании выросла на $2,5 млрд.

  • Акции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq в ходе торгов 22 сентября выросли на 11,8%.
  • На момент закрытия торгов их стоимость составила $66,06 за штуку, а на максимуме достигала $66,34.
  • Рыночная капитализация «Яндекса» выросла с $20,69 млрд 21 сентября до $23,13 млрд 22 сентября.
  • Ценные бумаги компании подорожали на фоне новостей о готовящейся сделке по покупке группы компаний «Тинькофф». Сумма сделки оценивается в $5,48 млрд.

#новость #яндекс

Лиана Липанова
+27 802
0
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 2, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 160688, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 23 Sep 2020 09:15:11 +0300", "is_special": false }
Выборы крысиного короля — в ЖЖ Тёмы
О том, какой бизнес выживет в 2020 и как не только выжить, но и вырасти на 500%
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Влад Ижевский

0

 Рыночная капитализация «Яндекса» выросла с $20,69 млрд 21 сентября до $23,13 млрд 22 сентября.

Пиздец у нас рынок маленький 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

НИУ ВШЭ
Подписан
Отписаться
День Вышки: больше миллиона просмотров трансляции главного университетского праздника
Как сделать два прямых эфира общей продолжительностью шесть часов, построить четыре телестудии в университете, какой до…
0
Selectel
Подписан
Отписаться
Модель для разбора: HDD переработают в магниты
В России запустили уникальную технологию переработки жестких дисков полного цикла. О сути, перспективах и особенностях…
0
Московский акселератор
Подписан
Отписаться
C-TRACK – больше, чем просто термометр
Точное измерение температуры тела человека и дистанционный контроль порогового значения во время болезни – проблема, ко…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Лена Иванова
за день
«Яндекс» предварительно договорился купить «Тинькофф» за $5,48 млрд
Андрей Карпушенков
за неделю
Хочу заметить, что называться Юкассом в РФ плохая примета.
«Яндекс.Деньги» сменят название на «ЮMoney», а «Касса» станет «ЮKassa»

Комментарии

Павел Иванов

«Сбербанк» купит музыкальный…

Влад Ижевский

Акции «Яндекса» подорожали на…

Юрий Белоножкин

«Сбербанк» купит музыкальный…

Артём А.

Почти $10 тысяч за несколько…

Ivan Demidov

Илон Маск пообещал выпустить…

Артём Чупраков

«Сбербанк» купит музыкальный…

Михаил Затолокин

«Сбербанк» купит музыкальный…

Mikhail Golovanov

«Сбербанк» купит музыкальный…

Vladimir Frolov

«Сбербанк» купит музыкальный…

Никита Бондарев

«Сбербанк» купит музыкальный…

Антон Фомин

Почему раньше «Яндекс» не хотел…

Dmitry Filippov

Запись в подсайте Финансы

Stan Chetverikov

Илон Маск пообещал выпустить…

Даниил Слесарчук

«Сбербанк» купит музыкальный…

Olga Andreyeva

Как оформить портфолио и резюме…

Yan Purvenes

«Сбербанк» купит музыкальный…

Otto Matique

«Яндекс» предварительно…

Алекс Таций

Илон Маск пообещал выпустить…

new_comment

Илон Маск пообещал выпустить…

Николай Свидэрский

Персонализация и улучшенный…