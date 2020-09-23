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Акции «Яндекса» подорожали на 11,8% на фоне новостей о готовящейся покупке «Тинькофф» Материал редакции
Капитализация компании выросла на $2,5 млрд.
- Акции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq в ходе торгов 22 сентября выросли на 11,8%.
- На момент закрытия торгов их стоимость составила $66,06 за штуку, а на максимуме достигала $66,34.
- Рыночная капитализация «Яндекса» выросла с $20,69 млрд 21 сентября до $23,13 млрд 22 сентября.
- Ценные бумаги компании подорожали на фоне новостей о готовящейся сделке по покупке группы компаний «Тинькофф». Сумма сделки оценивается в $5,48 млрд.
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Влад Ижевский
Рыночная капитализация «Яндекса» выросла с $20,69 млрд 21 сентября до $23,13 млрд 22 сентября.
Пиздец у нас рынок маленький