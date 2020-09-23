Сбербанка в прямом эфире
Олег Тиньков рассказал, что останется в «Тинькофф» после слияния с «Яндексом» Материал редакции
Интернет-компания предварительно договорилась купить «Тинькофф» за $5,48 млрд.
Основатель группы компаний «Тинькофф» Олег Тиньков планирует остаться в компании после возможной покупки «Яндексом». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на предпринимателя.
Тиньков также отметил, что добился всего, чего хотел на финансовом рынке, и настало время «сделать что-то другое», например, создать благотворительный фонд для борьбы с лейкемией, с которой сам сейчас борется.
«Яндекс» объявил о предварительном соглашении по покупке «Тинькофф» 22 сентября. Сумма сделки оценивается в $5,48 млрд.
Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии в марте 2020 года. В начале апреля он покинул пост главы совета директоров банка и перевёл права владения акциями группы в семейный траст.
У Тинькова после болезни явно произошла переоценка ценностей, смыслов и приоритетов.
В какую сторону? Заниматься благотворительностью, да и вообще другими проектами, у него и так были возможности. Так что фраза "продам Тинькофф, займусь благотворительностью" звучит как-то странно.
Ну пока болезнь его не тронула и он не столкнулся с проблемами в нашей медицине, он и не задумывался о фонде
столкнулся с проблемами в нашей медицине
Навряд ли @Олег Тиньков сталкивался с нашей медициной последние лет 30😎
Это нормальная реакция 90 процентов людей. Много что ли о фондах простые люди думают?
Ну в снг мало кто думает, так как многим фондам нет доверия. Но Тиньков решил открывать не классический фонд для помощи больным, а фонд для развития медицины в сфере борьбы с лейкемией, на образование гематологов, просветительскую деятельность и развития донорства костного мозга
Подари жизнь при участии Сбербанка занимается этим же годами.
Вот сколько фондов у нас знают и верят им? Подари жизнь, да фонд хабенского, больше сразу в голову ничего не приходит
Вы просто не мецинат. Фондов много.
А это плохо, что обычные люди не знаю фонды. Захочу я десятину отдать на помощь людям, а знаю я только два фонда, хотя вру, ещё вспомнил фонд Чулпан Хаматовой, остальным фондам надо повышать узнаваемость и запоминаемость
Им в pr вкладывать или на подопечных деньги тратить? Вы не путаете не чего случаем.
Чтобы в подопечных что-то вложить, надо деньги получить, а кто отправит в неизвестный фонд? По этому и нужен грамотный PR и не всегда он стоит денег.
Эксперта подъехали
Ну когда ответить нечего, можно только такими фразами и кидаться.
Я думаю, он уже лет так 20 с нашей медициной не сталкивался, и не собирается, о чем вы?
Обычная история. Не понимаю, как это связано с продажей банка.
Вообще никак, он о фонде заявил раньше публичной информации о продаже банка.
Так что фраза "продам Тинькофф, займусь благотворительностью" звучит как-то странно.
Да нет, обычная людская природа, на смертном одре удариться в благотворительность, религию, помощь людям и прочие подобные "приобретения" билета в рай. С одной стороны да, это очень мерзко, ведь не было бы этого смертного одра, и вся эта благотворительность еще n лет ему нафиг не была бы нужна, с другой стороны сейчас набегут толпы людей заявляющие: "плевать, главное благотворительность! Кто-то и на смертном одре деньги не выпускает".
Вы не поняли меня. Странно в том плане, что почему нельзя заниматься и тем, и другим? Всякие звёзды и прочие личности совмещают же бизнес и благотворительность. Вот поэтому странно звучит, как какое-то оправдание.
раньше он на публичных выступлениях говорил, что он платит налоги, а значит, никакой благотворительностью заниматься не будет
раньше он на публичных выступлениях говорил, что он платит налоги, а значит, никакой благотворительностью заниматься не будет
Раньше он не был на смертном одре
Возможность была всегда, но не было мотивации, а сейчас появилась.
Но одно другому то не мешает/не мешало. Он же не управляющий в банке.
Ага, как и после пельменей с пивом. Когда все что можно выдоить выдоил, соскочить - это не про переоценку ценностей.
выдоить это создавать что-то новое, на месте пустого, потом выгодно продавать? Если так то ваше мнение совпадает, с президентским все предприниматели жулики
Скорее всего, претензии американских налоговиков повлияли, Олег рано или поздно должен был бы предстать перед американским судом, иначе бы те наложили санкции на его актив, включая банк, обвалив капитализацию.
В американскую тюрьму Олегу вряд ли хочется, что делать?
Продавать хоть за какие-то деньги главный актив, хоть кому-то, хоть за сколько, чтобы можно было и не ехать в США, и при деньгах остаться.
Яндекс явно получил большой дисконт в этой ситуации, поэтому его капитализация взлетела, Тиньков продешевил, но деваться ему некуда.
Вчера писал утром коммент:
Все новости на vc можно разделить на 5 групп:
1. Сбер кого-то купил/вложил деньги
2. Мэйл кого-то купил/вложил деньги
3. Яндекс кого-то купил/вложил деньги
4. Тинькофф хороший
5. Что там у Илона?
Захожу сейчас на vc. Читаю главные новости:
09:28
Олег Тиньков рассказал, что останется в «Тинькофф» после слияния с «Яндексом»
09:15
Акции «Яндекса» подорожали на 11,8% на фоне новостей о готовящейся покупке «Тинькофф»
09:10
«Сбербанк» купил музыкальный сервис «Звук» и переименовал в «СберЗвук»
08:22
Илон Маск пообещал выпустить бюджетную Tesla за $25 тысяч «примерно через три года»
100%-ное бинго.
Вы забыли: "У меня сп*здили деньги с карты" и "Здесь я больше заказывать не буду".
Есть в жёлтом банке не останется Олега Юрьевича и упоминания его фамилии, а также будет 100%ная гарантия, что ни копейки прибыли не пойдет к нему лично и его семье в карман - то это хороший повод завести их карту и начать пользоваться жёлтым банком.
Интернет всё помнит, Олег Юрьевич. Вам привет от ребят из Кемерово.
Двух полоумных долбоёбов из Кемерово*
Исправлено, не благодари.
Долбоебы или нет, но они оказались правы - пиздабольство Олежки про "построить бизнес на многие поколения, чтобы им управляли члены семьи Тиньков" так и осталось пиздабольством.
Я в принципе их слова не воспринимаю, после «Тинькофф Банк говно потому что если вы не платите в нём за кредит, то вам потом пиздец». Охуеть новости, да? И там всё видео это апогей финансовой неграмотности, непонимания как принципов бизнеса, так и банковского дела.
Люди знающие прекрасно понимают что то, что несла немагия- просто дичь для малолеток и крайне необразованных людей. Дак ещё и с переходом на личности. Так что в отношении этих отбросов Тиньк поступил абсолютно правильно. Жаль до конца не довёл.
Т.е. для вас нормально жить в стране, где бизнесмен может по одному звонку "пригласить" следователей из Мск для прессинга каких-то долбоебов? Ведь если вы живете в такой стране, то когда-нибудь и с вас спросят за отбросов. Вывезете разговор?
А для вас стало быть стало нормальным, когда "некто" гонит абсолютную чушь, абсолютно не разбираясь в вопросе, дак ещё и затрагивает личную жизнь?
Вы знаете, я ни в коем случае не поощряю всяческие "экстраординарные" меры, однако ответ Тинька был прямо пропорционален действиям немагии.
Опять же- "по одному звонку пригласить следователей из Москвы"- в полной ли мере соответствует действительности? Просто по моим данным он подал заявление на немагию. И на это заявление отреагировали вот таким образом. А то что так отреагировали, это уже другой момент. И по факту Тиньку даже не надо давать никаких "дополнительных указаний", ведь человек видный- человек влиятельный.
То, что это чушь должен решать суд, а не Паша.
был прямо пропорционален действиям немагии.
Прямопропорционально - это было назвать их уебками, которые не стоят и грязи из под ногтя "владельца самого охуенного банка" в своем фейсбуке и призвать задизить канал.
И на это заявление отреагировали вот таким образом
Ну круто, че. Реакция совершенно не по звонку, да? Совершенно не странно, что дело не спустили на местный уровень. Совершенно не странно, что приехали выламывать дверь и изымать носители с обыском. И совершенно не странно, что после хейта в сторону банка все быстро замяли (ака, попробуйте замять уголовное дело, даже если вы тот, кто подал заявление). Никакой коррупции.
То что это чушь, очевидно любому хоть сколь-нибудь разбирающемуся человеку.
Кроме того я как ex-сотрудник могу со всей ответственностью заявить, что в видео немагии просто дичь, не соответствующая реальности от слова совсем.
Какой ты наивный. В любой стране крупный и влиятельный предприниматель может организовать проблемы с правоохранительными органами
Прекрасная иллюстрация того, что россияне имеют то, что заслужили. Как же был прав Довлатов.
А какая травля блоггеров то была! Тот же Олег Григорьев (который еду готовит) от рекламного контракта отказался и пришлось отказаться от покупки квартиры, вернув деньги банку. А всё почему? Прорекламируй он условную Тинькофф Блэк – видео утонуло бы в дизлайках от огромной толпы людей без капли финансовой грамотности, а комменты были бы не про рецепт, а про то какой он долбоёб что связался с банком.
Да-да, а потом этот же Олег Григорьев (который еду готовит) с радостью подписал новый контракт и рекламировал карту. Что доказывает правоту слов Тинькова про блогеров.
пфф, семейны траст как раз такая история. Это капитал который и есть бизнес
Ну таки это не повод быть безумным Олежкой из 90х и напррягать мальчиков)
Люди с критическим мышлением сразу распознали в этих ребятах дурачков, которые кстати остались на обочине истории и максимум что могут это быть ведущими в своем селе.
Весь их хейт строился вокруг того что если не платить кредит то Тиньков лично приедет и заберет твоего ребенка. Ну а наш финансово безграмотный народ и рад такое слушать и лайкать.
А в продаже бизнеса нет ничего плохого. Так это работает.
Последнее что вспомню по этой теме: по итоге всей шумихи акции ткс стали дороже.
Так же Интернет помнит, как блогеры резали их карточки ножницами, но потом, спустя годик, снова уверяли зрителей, что это лучший банк) Так что в чем-то Юрьич был прав тогда)
Реклама банка, какой вздор, блогеры поголовно рекламируют каперов, наебщиков, викингов. Так что там зашквара - по самые помидоры в этой банке с пауками.
Комментарий удален
минус самый пиздатый банк (((
Самый лучший это Альфа Банк
Ты это дерьмо даже рядом не ставь)))
Райффайзенбанк тоже не плохой
Люблю Яндекс, но не люблю отсутствие конкуренции.
Алиса, что нужно чтобы путешествовать?
- Английский, смелость и выгодный кредит в Яндекс банке!
- Алиса, покажи цены на квартиры в Москве
- Заявка на ипотеку оформлена, ожидайте
Хана поисковой выдаче по финансовым услугам. Яндекс туда теперь своих колдунщиков по кредитам и страховкам нафигачит. Привет сеошникам!
А помните, как парни из Немагии говорили, что Тиньков и этот бизнес продаст? Тогда все смеялись, мол это другое, они не понимают, но как итог :)
кто смеялся? Смеялись просто над немагией, потому что это крайне неграмотные отбросы, делающие контент для таких же крайне неграмотных отбросов. А то, что Тиньк скорее всего продаст и банк, было +- очевидно всем кто хоть немного знаком с его деятельностью.
Нет, никто не помнит. А любой бизнес продается. Кстати, где эти жлобы пропали?
А кстати, как там дела по экстрадиции господина из Лондона, вроде летом переносили заседание на 25 сентября... Совпадение?
Смеялись не все. Ну и потом: когда гроб уже явно и недвусмысленно маячит перед глазами - какой смысл продолжать корячиться?
Так он и так в Тиньке не принимал уже решения вроде, все почти на Оливере было, главное чтобы тот остался.
Так контрольный пакет у него же, точней уже в семейном трасте
Он вроде сам говорил что от всех управленческих решений внутри банка он отошёл
Не думаю, что такой человек переложит все на другого, скорей всего текущие моменты без него решались, а что-то глобальное уже с его подачи.
Если Яндекс выкупит Тинькофф то это полный крах....
Не факт вообще. Тинькофф даже как бренд упёрся в потолок при всей своей эффективности. У населения к Яндексу доверия больше, то есть гипотетически, это шанс расти дальше в противовес структурам Сбера.
На мой взгляд, учитывая риски банковской отрасли в будущем, TCS Group и Яндекс просто действуют на опережение.
Давай по фактам. Яндекс почти никто не любит. Яндекс стремится все монополизировать! И вместо Тинькофф будет (упаси боже) Яндекс.Банк. Монополизация не есть хорошо, точнее не во всех случаях
Тинькофф тоже не все любят. Некоторые даже не любят и пользуются.
А Яндекс вообще классический пример того, как каждый житель за что-то не любит эту компанию. Кто за то, что жопу подставляют государству, кто за переформирование рынка такси, кто просто за то, что походит на монополиста.
То есть, как бы, с точки зрения капитала любовь не всегда равно развитие и прибыль. Вы можете не любить компанию, но всё равно пользоваться её сервисами и платить ей деньги.
На мой взгляд у Яндекса и Тинькофф куда больше общего, чем у какой-либо другой коалиции. У Тинькофф сильная и не зашоренная команда, у Яндекса - крутые, но зашоренные специалисты. Впрочем, как и сам Волож.
Прозвучит пафосно, но со стороны кажется, что они нужны друг другу, если не будут мешать.
Покажи мне хоть один интернет-банк с таким же интерфейсом и UX как у Тинькофф?
А при чём тут это? Я и не спорю, что он лучший. :)
“Тинькофф тоже не все любят. Некоторые даже не любят и пользуются.“
Так это те, у кого кредитки и кредиты. Остальным он нравится.
Люди всегда будут чем-то недовольны!
Купил бы их мейл, все бы говорили, ну будет жопа с Тинькофф. Мейл все угробит, как DC и ситимобил. Почему никто не думает, что это пойдёт на пользу в развитии технологий банка и на рынке появится более сильный конкурент ребрендинговому сберу и красному А?
В России Яндекс опережает по технологическому развитию другие компании. И это не будут ущербные Я.деньги, с которыми никто не знает что делать. Вопрос развития финтех проекта уже давно волновал Яндекс. Так почему бы не взять мощности готового решения и на них построить мощного конкурента другим компаниям?!
У населения к Яндексу доверия большее
Очень сомнительно. Большинство ассоциаций будет связано с дерьмовым такси и прочими наштампованными сервисами с в лучшем случае средним качеством обслуживания.
Если выбирать из двух зол: Тинькофф или Яндекс - выберу первый. Яндекс со своими доставками, такси - много негатива поимел.
Я тоже поимел негативный отыт с Яндекс (хотя это уже Сбер был по-сути). Я хочу сказать, что мой кошелёк разблокировали без каких-либо дополнительных данных, кроме упоминания тикета на VC, через один год и десять месяцев! Считаю, что это успех.
Кто имел дело с Яндексом в качестве работая мнение резко негативное.
Т.е. Тиньков называет это «слиянием», а Яндекс - покупкой? )
Весёлые истории экран покажет наш,
Аркаша и Олежа в журнале "Нафигаш"!
Парам парам пам Пуу!
будет ЯнКофф
ТиньБЯнк
Тиндекс
Интересно, какой следующий бизнес будет у Тинькова? Электромобили, космос, био инженерия?
Было бы неплохо принести новые технологии в строительство. Там также рынок огромный, а качество так себе.
Яндекс конечно сберу подосрал) уровень новости не ниже ребрендинга зеленого банка(а на мой взгляд и затмевает её)
А ещё 25 числа суд по экстрадиции Тинькова
Вы бы стали брать карту в банке, который основал человек судимый за мошенничество, пускай и в другой стране ?
Олегу Юрьевичу здоровья, он сделал крутой продукт, рад за сделку с Яндексом, надеюсь, что не будет заключения под стражу
После прочтения автобиографии Тинькова (да, мы существуем) ожидал, что он продаст банк раньше. А он и после продажи не собирается покидать этот бизнес.
Ну странное мнение считать, что он останется в банке после его продажи. Только если из него не сделают бальзомированное тело.
Либо тогда прямо пусть скажут, что может это частичная продажа банка.
Вангую новое название банка: AI Bank
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