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Лиана Липанова
9452

Олег Тиньков рассказал, что останется в «Тинькофф» после слияния с «Яндексом» Материал редакции

Интернет-компания предварительно договорилась купить «Тинькофф» за $5,48 млрд.

118 комментариев
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Основатель группы компаний «Тинькофф» Олег Тиньков планирует остаться в компании после возможной покупки «Яндексом». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на предпринимателя.

Тиньков также отметил, что добился всего, чего хотел на финансовом рынке, и настало время «сделать что-то другое», например, создать благотворительный фонд для борьбы с лейкемией, с которой сам сейчас борется.

«Яндекс» объявил о предварительном соглашении по покупке «Тинькофф» 22 сентября. Сумма сделки оценивается в $5,48 млрд.

Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии в марте 2020 года. В начале апреля он покинул пост главы совета директоров банка и перевёл права владения акциями группы в семейный траст.

«Если мы объединимся с “Яндексом”, то “Сберу…
Главы «Яндекса», «Тинькофф» и «Северстали» обсудили будущее людей, компаний и предпринимателей.
vc.ru

#новость #тинькофф #тиньков #яндекс

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118 комментариев
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Denis Kulish

50

У Тинькова после болезни явно произошла переоценка ценностей, смыслов и приоритетов. 

Ответить

Сергей Милосердов

Denis
7

В какую сторону? Заниматься благотворительностью, да и вообще другими проектами, у него и так были возможности. Так что фраза "продам Тинькофф, займусь благотворительностью" звучит как-то странно.

Ответить

Ilgar Dadashov

Сергей
7

Ну пока болезнь его не тронула и он не столкнулся с проблемами в нашей медицине, он и не задумывался о фонде

Ответить

Балкон.ру

Ilgar
17

столкнулся с проблемами в нашей медицине

Навряд ли @Олег Тиньков сталкивался с нашей медициной последние лет 30😎

Ответить

Pepper510510 Rusty

Ilgar
8

Это нормальная реакция 90 процентов людей. Много что ли о фондах простые люди думают?

Ответить

Ilgar Dadashov

Pepper510510
2

Ну в снг мало кто думает, так как многим фондам нет доверия. Но Тиньков решил открывать не классический фонд для помощи больным, а фонд для развития медицины в сфере борьбы с лейкемией, на образование гематологов, просветительскую деятельность и развития донорства костного мозга

Ответить

Александр Якунин

Ilgar
0

Подари жизнь при участии Сбербанка занимается этим же годами.

Ответить

Ilgar Dadashov

Алексан…
3

Вот сколько фондов у нас знают и верят им? Подари жизнь, да фонд хабенского, больше сразу в голову ничего не приходит

Ответить

Александр Якунин

Ilgar
1

Вы просто не мецинат. Фондов много.

Ответить

Ilgar Dadashov

Алексан…
0

А это плохо, что обычные люди не знаю фонды. Захочу я десятину отдать на помощь людям, а знаю я только два фонда, хотя вру, ещё вспомнил фонд Чулпан Хаматовой, остальным фондам надо повышать узнаваемость и запоминаемость

Ответить

Александр Якунин

Ilgar
0

Им в pr вкладывать или на подопечных деньги тратить? Вы не путаете не чего случаем.

Ответить

Ilgar Dadashov

Алексан…
0

Чтобы в подопечных что-то вложить, надо деньги получить, а кто отправит в неизвестный фонд? По этому и нужен грамотный PR и не всегда он стоит денег.

Ответить

Александр Якунин

Ilgar
–1

Эксперта подъехали

Ответить

Ilgar Dadashov

Алексан…
0

Ну когда ответить нечего, можно только такими фразами и кидаться.

Ответить

Денис Демидов

Ilgar
0

Я думаю, он уже лет так 20 с нашей медициной не сталкивался, и не собирается, о чем вы?

Ответить

Сергей Милосердов

Ilgar
0

Обычная история. Не понимаю, как это связано с продажей банка.

Ответить

Ilgar Dadashov

Сергей
0

Вообще никак, он о фонде заявил раньше публичной информации о продаже банка.

Ответить

Андрей Николаев

Сергей
2

Так что фраза "продам Тинькофф, займусь благотворительностью" звучит как-то странно.

Да нет, обычная людская природа, на смертном одре удариться в благотворительность, религию, помощь людям и прочие подобные "приобретения" билета в рай. С одной стороны да, это очень мерзко, ведь не было бы этого смертного одра, и вся эта благотворительность еще n лет ему нафиг не была бы нужна, с другой стороны сейчас набегут толпы людей заявляющие: "плевать, главное благотворительность! Кто-то и на смертном одре деньги не выпускает".

Ответить

Shlomo Goldenberg

Андрей
0

У него ужа давно пгм

Ответить

Сергей Милосердов

Андрей
0

Вы не поняли меня. Странно в том плане, что почему нельзя заниматься и тем, и другим? Всякие звёзды и прочие личности совмещают же бизнес и благотворительность. Вот поэтому странно звучит, как какое-то оправдание.

Ответить

Григорий Машанов

Сергей
0

раньше он на публичных выступлениях говорил, что он платит налоги, а значит, никакой благотворительностью заниматься не будет

Ответить

Юрий Глотов

Григорий
1

При этом родную школу полностью отреставрировал и оборудовал.

Ответить

Андрей Николаев

Григорий
0

раньше он на публичных выступлениях говорил, что он платит налоги, а значит, никакой благотворительностью заниматься не будет

Раньше он не был на смертном одре

Ответить

Роман Король

Сергей
0

Возможность была всегда, но не было мотивации, а сейчас появилась.

Ответить

Сергей Милосердов

Роман
0

Но одно другому то не мешает/не мешало. Он же не управляющий в банке.

Ответить

Arthur N

Denis
6

Будет чиллить на новой яхте, заниматься фондом и жить на своей даче, кайф

Ответить

BearStrikesBack

Denis
1

Ага, как и после пельменей с пивом. Когда все что можно выдоить выдоил, соскочить - это не про переоценку ценностей.

Ответить

Александр Прилипко

BearStrikesBack
4

выдоить это создавать что-то новое, на месте пустого, потом выгодно продавать? Если так то ваше мнение совпадает, с президентским все предприниматели жулики

Ответить

Денис Демидов

Denis
2

Скорее всего, претензии американских налоговиков повлияли, Олег рано или поздно должен был бы предстать перед американским судом, иначе бы те наложили санкции на его актив, включая банк, обвалив капитализацию. 
В американскую тюрьму Олегу вряд ли хочется, что делать?
Продавать хоть за какие-то деньги главный актив, хоть кому-то, хоть за сколько, чтобы можно было и не ехать в США, и при деньгах остаться.
Яндекс явно получил большой дисконт в этой ситуации, поэтому его капитализация взлетела, Тиньков продешевил, но деваться ему некуда.

Ответить

Марк Самородских

Denis
1

Возможно, что да

Ответить

Konstantin_Andreevich

45

Вчера писал утром коммент:

Все новости на vc можно разделить на 5 групп:
1. Сбер кого-то купил/вложил деньги
2. Мэйл кого-то купил/вложил деньги
3. Яндекс кого-то купил/вложил деньги
4. Тинькофф хороший
5. Что там у Илона?

Захожу сейчас на vc. Читаю главные новости:

09:28
Олег Тиньков рассказал, что останется в «Тинькофф» после слияния с «Яндексом»
09:15
Акции «Яндекса» подорожали на 11,8% на фоне новостей о готовящейся покупке «Тинькофф»
09:10
«Сбербанк» купил музыкальный сервис «Звук» и переименовал в «СберЗвук»
08:22
Илон Маск пообещал выпустить бюджетную Tesla за $25 тысяч «примерно через три года»

100%-ное бинго.

Ответить

Антон Склянов

Konstantin_Andr…
19

Вы забыли: "У меня сп*здили деньги с карты" и "Здесь я больше заказывать не буду". 

Ответить

Месье Никита

Konstantin_Andr…
4

Еще как озон кого-то обидел забыли. 

Ответить

Лиана Липанова

Konstantin_Andr…
0

а как же второй пункт?

Ответить

Konstantin_Andreevich

Лиана
1

Мэйл купил мой коммент.

Ответить

Илья Прокопенко

–59

Есть в жёлтом банке не останется Олега Юрьевича и упоминания его фамилии, а также будет 100%ная гарантия, что ни копейки прибыли не пойдет к нему лично и его семье в карман - то это хороший повод завести их карту и начать пользоваться жёлтым банком.
Интернет всё помнит, Олег Юрьевич. Вам привет от ребят из Кемерово.

Ответить

Nikita Kharchenko

Илья
76

Двух полоумных долбоёбов из Кемерово*

Исправлено, не благодари.

Ответить

BearStrikesBack

Nikita
–21

Долбоебы или нет, но они оказались правы - пиздабольство Олежки про "построить бизнес на многие поколения, чтобы им управляли члены семьи Тиньков" так и осталось пиздабольством.

Ответить

Nikita Kharchenko

BearStrikesBack
36

Я в принципе их слова не воспринимаю, после «Тинькофф Банк говно потому что если вы не платите в нём за кредит, то вам потом пиздец». Охуеть новости, да? И там всё видео это апогей финансовой неграмотности, непонимания как принципов бизнеса, так и банковского дела.

Ответить

Павел Андрейчук

BearStrikesBack
13

Люди знающие прекрасно понимают что то, что несла немагия- просто дичь для малолеток и крайне необразованных людей. Дак ещё и с переходом на личности. Так что в отношении этих отбросов Тиньк поступил абсолютно правильно. Жаль до конца не довёл.

Ответить

Месье Никита

Павел
1

Т.е. для вас нормально жить в стране, где бизнесмен может по одному звонку "пригласить" следователей из Мск для прессинга каких-то долбоебов? Ведь если вы живете в такой стране, то когда-нибудь и с вас спросят за отбросов. Вывезете разговор? 

Ответить

Павел Андрейчук

Месье
2

А для вас стало быть стало нормальным, когда "некто" гонит абсолютную чушь, абсолютно не разбираясь в вопросе, дак ещё и затрагивает личную жизнь?
Вы знаете, я ни в коем случае не поощряю всяческие "экстраординарные" меры, однако ответ Тинька был прямо пропорционален  действиям немагии.  
Опять же- "по одному звонку пригласить следователей из Москвы"- в полной ли мере соответствует действительности? Просто по моим данным он подал заявление  на немагию. И на это заявление отреагировали вот таким образом. А то что так отреагировали, это уже другой момент. И по факту Тиньку даже не надо давать никаких "дополнительных указаний", ведь человек видный- человек влиятельный.

Ответить

Месье Никита

Павел
1

То, что это чушь должен решать суд, а не Паша. 

был прямо пропорционален действиям немагии.

Прямопропорционально - это было назвать их уебками, которые не стоят и грязи из под ногтя "владельца самого охуенного банка" в своем фейсбуке и призвать задизить канал. 

И на это заявление отреагировали вот таким образом

Ну круто, че. Реакция совершенно не по звонку, да? Совершенно не странно, что дело не спустили на местный уровень. Совершенно не странно, что приехали выламывать дверь и изымать носители с обыском. И совершенно не странно, что после хейта в сторону банка все быстро замяли (ака, попробуйте замять уголовное дело, даже если вы тот, кто подал заявление). Никакой коррупции. 

Ответить

BearStrikesBack

Месье
1

ТЫ НЕ ПОНИМАЕШЬ, ЭТО ДРУГОЕ! :)))))))))))

Ответить

Павел Андрейчук

Месье
1

То что это чушь, очевидно любому хоть сколь-нибудь разбирающемуся человеку.
 Кроме того я как ex-сотрудник могу со всей ответственностью заявить, что  в видео немагии просто дичь, не соответствующая реальности от слова совсем.

Ответить

Eugene Danilov

Месье
0

Какой ты наивный. В любой стране крупный и влиятельный предприниматель может организовать проблемы с правоохранительными органами 

Ответить

BearStrikesBack

Eugene
1

Прекрасная иллюстрация того, что россияне имеют то, что заслужили. Как же был прав Довлатов.

Ответить

Nikita Kharchenko

Павел
2

А какая травля блоггеров то была! Тот же Олег Григорьев (который еду готовит) от рекламного контракта отказался и пришлось отказаться от покупки квартиры, вернув деньги банку. А всё почему? Прорекламируй он условную Тинькофф Блэк – видео утонуло бы в дизлайках от огромной толпы людей без капли финансовой грамотности, а комменты были бы не про рецепт, а про то какой он долбоёб что связался с банком.

Ответить

Алина Черная

Nikita
1

Да-да, а потом этот же Олег Григорьев (который еду готовит) с радостью подписал новый контракт и рекламировал карту. Что доказывает правоту слов Тинькова про блогеров.

Ответить

Nikita

Алина
0

Ну так шум уже тогда спал же, а так да, Тиньков прав на 100%.

Ответить

Александр Прилипко

BearStrikesBack
0

пфф, семейны траст как раз такая история. Это капитал который и есть бизнес

Ответить

Denis Denis

Nikita
4

Ну таки это не повод быть безумным Олежкой из 90х и напррягать мальчиков)

Ответить

Константин Чегемов

Илья
16

Люди с критическим мышлением сразу распознали в этих ребятах дурачков, которые кстати остались на обочине истории и максимум что могут это быть ведущими в своем селе. 
Весь их хейт строился вокруг того что если не платить кредит то Тиньков лично приедет и заберет твоего ребенка. Ну а наш финансово безграмотный народ и рад такое слушать и лайкать. 
А в продаже бизнеса нет ничего плохого. Так это работает. 
Последнее что вспомню по этой теме: по итоге всей шумихи акции ткс стали дороже. 

Ответить

Юрий Глотов

Илья
1

Так же Интернет помнит, как блогеры резали их карточки ножницами, но потом, спустя годик, снова уверяли зрителей, что это лучший банк) Так что в чем-то Юрьич был прав тогда)

Ответить

Месье Никита

Юрий
1

Реклама банка, какой вздор, блогеры поголовно рекламируют каперов, наебщиков, викингов. Так что там зашквара - по самые помидоры в этой банке с пауками. 

Ответить

Комментарий удален

Darya Svetikova

12

минус самый пиздатый банк (((

Ответить

Zurab Islamov

Darya
–38

Самый лучший это Альфа Банк

Ответить

Олег Стаин

Zurab
10

Ты это дерьмо даже рядом не ставь)))

Ответить

Zurab Islamov

Олег
2

Чем ты огорчён от Альфы ?

Ответить

Darya Svetikova

Олег
0

😹😹😹

Ответить

Иван Тетин

Zurab
2

Райффайзенбанк тоже не плохой

Ответить

Александр Якунин

Иван
0

Ну и не хороший, то есть не какой

Ответить

Кирилл Паркс

13

Люблю Яндекс, но не люблю отсутствие конкуренции.

Ответить

Voltik

Кирилл
–1

Маил ру достаточно сильный конкурент, сбербанк тоже.

Ответить

Кирилл Паркс

14

Алиса, что нужно чтобы путешествовать?

- Английский, смелость и выгодный кредит в Яндекс банке!

Ответить

Alice Leksina

Кирилл
0

- Алиса, покажи цены на квартиры в Москве
- Заявка на ипотеку оформлена, ожидайте

Ответить

Антон Склянов

13

Хана поисковой выдаче по финансовым услугам. Яндекс туда теперь своих колдунщиков по кредитам и страховкам нафигачит. Привет сеошникам! 

Ответить

Амбассадор Бреда

–2

А помните, как парни из Немагии говорили, что Тиньков и этот бизнес продаст? Тогда все смеялись, мол это другое, они не понимают, но как итог :)

Ответить

Иван Демьян

Амбассадор
22

А помните, была такая «немагия» 😂

Ответить

Павел Андрейчук

Амбассадор
8

кто смеялся? Смеялись просто над немагией, потому что это крайне неграмотные отбросы, делающие контент для таких же крайне неграмотных отбросов. А то, что Тиньк скорее всего продаст и банк, было +- очевидно всем кто хоть немного знаком с его деятельностью.

Ответить

Dmitry Yuryevich

Амбассадор
3

Нет, никто не помнит. А любой бизнес продается. Кстати, где эти жлобы пропали?

Ответить

Niko

Амбассадор
1

А кстати, как там дела по экстрадиции господина из Лондона, вроде летом переносили заседание на 25 сентября... Совпадение?

Ответить

Alexey Praskovin

Амбассадор
0

Смеялись не все. Ну и потом: когда гроб уже явно и недвусмысленно маячит перед глазами - какой смысл продолжать корячиться?

Ответить

Антон Склянов

6

Гуглу надо Почта Банк прикупить. GmailBank. 

Ответить

Andrei Smirnovsky

5

Так он и так в Тиньке не принимал уже решения вроде, все почти на Оливере было, главное чтобы тот остался.

Ответить

Ilgar Dadashov

Andrei
0

Так контрольный пакет у него же, точней уже в семейном трасте

Ответить

Andrei Smirnovsky

Ilgar
0

Он вроде сам говорил что от всех управленческих решений внутри банка он отошёл

Ответить

Ilgar Dadashov

Andrei
2

Не думаю, что такой человек переложит все на другого, скорей всего текущие моменты без него решались, а что-то глобальное уже с его подачи.

Ответить

Андрей Велин

–2

Если Яндекс выкупит Тинькофф то это полный крах....

Ответить

Константин Суворов

Андрей
2

Не факт вообще. Тинькофф даже как бренд упёрся в потолок при всей своей эффективности. У населения к Яндексу доверия больше, то есть гипотетически, это шанс расти дальше в противовес структурам Сбера.

На мой взгляд, учитывая риски банковской отрасли в будущем, TCS Group и Яндекс просто действуют на опережение.

Ответить

Андрей Велин

Константин
7

Давай по фактам. Яндекс почти никто не любит. Яндекс стремится все монополизировать! И вместо Тинькофф будет (упаси боже) Яндекс.Банк. Монополизация не есть хорошо, точнее не во всех случаях

Ответить

Константин Суворов

Андрей
6

Тинькофф тоже не все любят. Некоторые даже не любят и пользуются.

А Яндекс вообще классический пример того, как каждый житель за что-то не любит эту компанию. Кто за то, что жопу подставляют государству, кто за переформирование рынка такси, кто просто за то, что походит на монополиста.

То есть, как бы, с точки зрения капитала любовь не всегда равно развитие и прибыль. Вы можете не любить компанию, но всё равно пользоваться её сервисами и платить ей деньги.

На мой взгляд у Яндекса и Тинькофф куда больше общего, чем у какой-либо другой коалиции. У Тинькофф сильная и не зашоренная команда, у Яндекса - крутые, но зашоренные специалисты. Впрочем, как и сам Волож.

Прозвучит пафосно, но со стороны кажется, что они нужны друг другу, если не будут мешать.

Ответить

Dmitry Ievlev

Константин
0

Покажи мне хоть один интернет-банк с таким же интерфейсом и UX как у Тинькофф?

Ответить

Константин

Dmitry
0

А при чём тут это? Я и не спорю, что он лучший. :)

Ответить

Dmitry Ievlev

Констан…
2

“Тинькофф тоже не все любят. Некоторые даже не любят и пользуются.“

Так это те, у кого кредитки и кредиты. Остальным он нравится.

Ответить

Sergei Timofeyev

Андрей
2

Я.Банк.Тинькофф

Ответить

Johnny Vorony

Андрей
0

Люди всегда будут чем-то недовольны!
Купил бы их мейл, все бы говорили, ну будет жопа с Тинькофф. Мейл все угробит, как DC и ситимобил. Почему никто не думает, что это пойдёт на пользу в развитии технологий банка и на рынке появится более сильный конкурент ребрендинговому сберу и красному А?
В России Яндекс опережает по технологическому развитию другие компании. И это не будут ущербные Я.деньги, с которыми никто не знает что делать. Вопрос развития финтех проекта уже давно волновал Яндекс. Так почему бы не взять мощности готового решения и на них построить мощного конкурента другим компаниям?!

Ответить

Peter Dmitrienko

Константин
0

У населения к Яндексу доверия большее

Очень сомнительно. Большинство ассоциаций будет связано с дерьмовым такси и прочими наштампованными сервисами с в лучшем случае средним качеством обслуживания.

Ответить

Voltik

Peter
1

Такси лучшее во всяком случае в Ижевске. Может где нибудь в Москве это не так.

Ответить

Sergei Timofeyev

Константин
1

Если выбирать из двух зол: Тинькофф или Яндекс - выберу первый. Яндекс со своими доставками, такси - много негатива поимел. 

Я тоже поимел негативный отыт с Яндекс (хотя это уже Сбер был по-сути). Я хочу сказать, что мой кошелёк разблокировали без каких-либо дополнительных данных, кроме упоминания тикета на VC, через один год и десять месяцев! Считаю, что это успех. 

Ответить

Yan Purvenes

Константин
0

Кто имел дело с Яндексом в качестве работая мнение резко негативное.

Ответить

Dmitry Ievlev

2

Вот надо было Яндексу все испортить??? Зачем?

Ответить

Ольга Дистанова

2

Т.е. Тиньков называет это «слиянием», а Яндекс - покупкой? )

Ответить

BearStrikesBack

Ольга
1

Как в бородатом анекдоте: но есть один нюансик! :)

Ответить

Антон Склянов

2

Весёлые истории экран покажет наш,
Аркаша и Олежа в журнале "Нафигаш"! 

Парам парам пам Пуу! 

Ответить

Шахруз Элбоев

0

Тиньков Красавчик , RESPECT ✊

Ответить

Darya Svetikova

0

будет ЯнКофф

Ответить

Антон Склянов

Darya
4

ТиньБЯнк

Ответить

Andrew Kostin

Антон
1

Тиндекс

Ответить

Антон Склянов

Andrew
0

ЯтьБанк

Ответить

Darya Svetikova

Антон
0

😹😹😹

Ответить

Антон Склянов

0

Интересно, какой следующий бизнес будет у Тинькова? Электромобили, космос, био инженерия? 

Ответить

Pavel Voronkov

Антон
3

Было бы неплохо принести новые технологии в строительство. Там также рынок огромный, а качество так себе.

Ответить

Григорий Машанов

1

Аккурат перед судом об экстрадиции в США по делу о неуплате налогов

Ответить

Leonid Sobchenko

1

Яндекс конечно сберу подосрал) уровень новости не ниже ребрендинга зеленого банка(а на мой взгляд и затмевает её)

Ответить

Кирилл Загоскин

–3

А ещё 25 числа суд по экстрадиции Тинькова 

Вы бы стали брать карту в банке, который основал человек судимый за мошенничество, пускай и в другой стране ? 

Ответить

Кирилл Загоскин

Кирилл
0

Олегу Юрьевичу здоровья, он сделал крутой продукт, рад за сделку с Яндексом, надеюсь, что не будет заключения под стражу

Ответить

Балкон.ру

Кирилл
0

Максимум штраф

Ответить

Pepper510510 Rusty

–1

Он же ещё под следствием. Вылечится и на нары в американскую тюрьму.

Ответить

Nick

0

Это потому что, Тинькофф стал спонсором КВН. Не к добру все это

Ответить

Александр Алмазов

0

В точку 🤣👍

Ответить

Рушан Натфуллин

0

За за)

Ответить

Dvesti50

0

После прочтения автобиографии Тинькова (да, мы существуем) ожидал, что он продаст банк раньше. А он и после продажи не собирается покидать этот бизнес. 

Ответить

K. A.

Dvesti50
0

Tinkoff, мне кажется, это его гордость. Это самый успешный и социально значимый бизнес, который он запускал. Яндекс, если его не погубит, позволит заиграть новыми красками.

Ответить

Yan Purvenes

0

Ну странное мнение считать, что он останется в банке после его продажи. Только если из него не сделают бальзомированное тело.
Либо тогда прямо пусть скажут, что может это частичная продажа банка.

Ответить

Dmitrii Bugrov

0

Кликбейт😡

Ответить

Sergey Votin

0

Вангую новое название банка: AI Bank

«Тинькофф» объяснила регистрацию бренда AI bank…
Новая концепция банкинга на основе искусственного интеллекта станет ключевой в экосистеме…
vc.ru
Ответить

Sergey Belikov

0

То есть теперь Яндекс Го (который такси) будет еще и кредитку предлагать?

Ответить
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