Олег Тиньков рассказал, что останется в «Тинькофф» после слияния с «Яндексом»

Интернет-компания предварительно договорилась купить «Тинькофф» за $5,48 млрд.

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Основатель группы компаний «Тинькофф» Олег Тиньков планирует остаться в компании после возможной покупки «Яндексом». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на предпринимателя.

Тиньков также отметил, что добился всего, чего хотел на финансовом рынке, и настало время «сделать что-то другое», например, создать благотворительный фонд для борьбы с лейкемией, с которой сам сейчас борется.

«Яндекс» объявил о предварительном соглашении по покупке «Тинькофф» 22 сентября. Сумма сделки оценивается в $5,48 млрд.