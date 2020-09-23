Компания планирует выпустить инструмент распознавания агрессии «для широкой аудитории» в 2021 году.

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Российский стартап NtechLab привлёк $15 млн от Российского фонда прямых инвестиций и неназванного партнёра с Ближнего Востока, сообщает РФПИ.

NtechLab разработала систему распознавания лиц, которую поставляет в том числе московским властям. В 2016 году стартап запустил приложение FindFace на основе этой технологии — оно позволяло найти по фотографии профиль человека во «ВКонтакте», что стало причиной скандала.

На привлечённые деньги компания планирует открыть офис в Латинской Америке и создать штаб-квартиру на Ближнем Востоке и, возможно, в Азии, сообщает Forbes со ссылкой на компанию.

По данным РФПИ, NtechLab направит инвестиции на разработку новых продуктов в сфере компьютерного зрения. Среди них — распознавание автомобилей и агрессивных действий человека.

«Наше главное преимущество заключается в том, что наш инструмент можно масштабировать на город любых размеров», — цитирует Forbes сооснователя NtechLab Александр Кабаков. Сервис может работать с сотнями тысяч камер по всему городу, утверждает он.

Стартап также начал тестировать инструмент выявления агрессивных людей.

«Технология очень сложна, поскольку она включает в себя выявление силуэта, действий и эмоций. Наш существующий алгоритм для силуэтов и эмоций работает с высокой степенью точности, но объединение его с алгоритмом выявления действий потребует дальнейших исследований и разработок», — говорится в заявлении NtechLab.

Алгоритм «выявления силуэта» позволяет уловить «уникальные закономерности в очертаниях лица конкретного человека», объясняет издание.

В системе также есть «выявление насилия» — эта функция может отмечать на записях камер людей, которые ведут себя агрессивно, говорят в NtechLab.

«Точность уже весьма впечатляет, поэтому мы можем использовать этот инструмент в пилотных проектах. Мы все еще работаем над ним, чтобы использовать его в масштабах целого города», — говорит сооснователь NtechLab Артем Кухаренко.

Компания планирует выпустить инструмент «для широкой аудитории» в 2021 году.