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Российский разработчик системы распознавания лиц NtechLab привлёк $15 млн и начал тестировать функцию выявления агрессии Материал редакции
Компания планирует выпустить инструмент распознавания агрессии «для широкой аудитории» в 2021 году.
Российский стартап NtechLab привлёк $15 млн от Российского фонда прямых инвестиций и неназванного партнёра с Ближнего Востока, сообщает РФПИ.
NtechLab разработала систему распознавания лиц, которую поставляет в том числе московским властям. В 2016 году стартап запустил приложение FindFace на основе этой технологии — оно позволяло найти по фотографии профиль человека во «ВКонтакте», что стало причиной скандала.
На привлечённые деньги компания планирует открыть офис в Латинской Америке и создать штаб-квартиру на Ближнем Востоке и, возможно, в Азии, сообщает Forbes со ссылкой на компанию.
По данным РФПИ, NtechLab направит инвестиции на разработку новых продуктов в сфере компьютерного зрения. Среди них — распознавание автомобилей и агрессивных действий человека.
«Наше главное преимущество заключается в том, что наш инструмент можно масштабировать на город любых размеров», — цитирует Forbes сооснователя NtechLab Александр Кабаков. Сервис может работать с сотнями тысяч камер по всему городу, утверждает он.
Стартап также начал тестировать инструмент выявления агрессивных людей.
«Технология очень сложна, поскольку она включает в себя выявление силуэта, действий и эмоций. Наш существующий алгоритм для силуэтов и эмоций работает с высокой степенью точности, но объединение его с алгоритмом выявления действий потребует дальнейших исследований и разработок», — говорится в заявлении NtechLab.
Алгоритм «выявления силуэта» позволяет уловить «уникальные закономерности в очертаниях лица конкретного человека», объясняет издание.
В системе также есть «выявление насилия» — эта функция может отмечать на записях камер людей, которые ведут себя агрессивно, говорят в NtechLab.
«Точность уже весьма впечатляет, поэтому мы можем использовать этот инструмент в пилотных проектах. Мы все еще работаем над ним, чтобы использовать его в масштабах целого города», — говорит сооснователь NtechLab Артем Кухаренко.
Компания планирует выпустить инструмент «для широкой аудитории» в 2021 году.
NtechLab основана в 2015 году. В 2016 году компания представила корпоративный продукт FindFace.Pro для организаторов массовых мероприятий и предприятий с большим количеством людей. У стартапа также есть клиенты в Аргентине, Бразилии и Сербии, говорят в NtechLab.
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"На привлечённые деньги компания планирует открыть офис в Латинской Америке" все что нужно знать об этом стартапе
Заинтриговал. Что же?
чтобы делать такой стартап, не нужно никуда уезжать :-) Но какому-то из чиновников в РФПИ очень нравится латинская америка.
Так они и не уезжают. Они офис открывают, чтобы общаться с клиентами из Латинской Америки. Очевидно же, если ты выходишь на рынок какого-то региона, то открываешь там представительство.
Если бы задача была занять рынок, то они бы отковали офис в Индии или США, а не в тепленьком местечке
Хорошо, пойдём от обратного. А где сказано, что уезжают? Далее по тексту: У стартапа также есть клиенты в Аргентине, Бразилии.
Интересно, а где же находятся все эти страны? Наверное, в Северной Америке? (нет)
И заняться наконец-таки нормальным делом. А то лишь дипломатические рейсы возят ценные грузы.
Безусловно прогресс не остановить, подобные программы (по распознаванию лиц) будут улучшаться и совершенствоваться, если этим не займется эта компания, то обязательно будут другие. Другой вопрос, как эта информация будет храниться и как все эта система видеонаблюдений будет влиять на жизнь обычного человека, поднимутся ли в разы раскрываемость преступлений, снизятся ли в десятки раз местные разногласия в жилых кварталах, станут ли люди меньше забирать забытые другими людьми вещи на улице и пр.
Только недавно Коммерсантъ писал как волонтер «Роскомсвобода» смогла найти продавца данных, который за два дня предоставил всю информацию о ее передвижениях по Москве за последний в месяц и стоило это 16т.₽.
А если ты просто не выспался, а потом в автобусе на ногу наступили? Все, преступник?
ээээ с чего ты это взял? Где в статье было про то, что она кого бы то ни было назначает преступником
Сразу по комментариям видно, (особенно в других топиках) все такие добрые. Тут даже никакой системы не нужно.
По факту мы все очень злые, нам нужно меняться. Будьте добрее друг к другу!
А если не станем добрее, то энтеклаб в сотрудничестве с московскими властями поможет!
New idea start up: Мы изменим мир! Все станут добрее! Купи .... всего за 0.99 и получи хорошее настроение. Или введут всем карму как в черном зеркале и точно наступит "новый мир"
Сейчас бы нашим друзьям в Белоруссии помогли бы такие вещи)
Там уж точно агрессии хватает.
Ни к чему хорошему это не приведет.
(камера распознала агрессию в самом авторе, автора посадили)
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