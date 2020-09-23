Масштабная трансформация
Сбербанка в прямом эфире
LIVE
Финансы
Рая Хачатрян
2352

Bloomberg: состояние главы Freedom Тимура Турлова превысило $1 млрд — акции его компании выросли на 64% в 2020 году Материал редакции

Компания входит в число 10 крупнейших брокеров России и Казахстана.

12 комментариев
В закладки

Основной владелец холдинга Freedom Holding Тимур Турлов стал долларовым миллиардером после роста акций компании на 64% в 2020 году, пишет Bloomberg. Турлов владеет 73% акций Freedom, которой принадлежит инвесткомпания «Фридом Финанс».

В интервью Bloomberg Турлов сказал, что его личное состояние — всего лишь «формальная цифра», и он рад, что выручка компании растет.

Freedom

В настоящее время компания входит в число 10 крупнейших брокеров России и Казахстана, пишет Bloomberg. По данным на июнь 2020 года, Freedom обслужила 152 тысяч клиентов по сравнению с 46 тысячами в марте 2018 года.

За финансовый год, который закончился 31 марта 2020 года, чистая прибыль компании выросла более чем в три раза, до $22 млн, а выручка составила $122 млн.

Компания Турлова зарегистрирована в Неваде, но ее главный офис находится в Казахстане. Bloomberg пишет, что ее клиенты — казахстанцы и россияне, желающие купить акции компаний, которые провели IPO в Кремниевой долине.

У Freedom есть дочерние компании в России, Украине, Узбекистане, Киргизии, Германии и на Кипре. В февральской презентации компании говорится, что клиенты Freedom приняли участие в 87 IPO, включая Facebook, Alibaba, Tesla.

#новости

Рая Хачатрян
+685
11
5
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 12, "likes": 5, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 160897, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 23 Sep 2020 18:45:34 +0300", "is_special": false }
Сколько заявок у вас могло бы быть?
Узнайте точные цифры: семантика и прогноз трафика и заявок от MOAB бесплатно
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Андрей Васильев

6

Тимур Молодчик !

Ответить

Нос Картошкой

Андрей
1

ты точно сказал то, что хотел сказать?

Ответить

SURPRISED PANDA

Андрей
0

Турлов Красавчик!

Ответить

евгений аношин

0

То есть в свободном обращении 27% акций. И при показателях 22 млн долларов чистой прибыли - цена акций вырасла на 64% и компания стоит 1,4 млрд долларов? Скам....

Ответить

Ruslan Khalikov

евгений
–1

Посмотри на акции Tesla :)

Ответить

евгений аношин

Ruslan
1

И куда смотреть? Там маленький фрифлоат? Или у них нет своего продукта на рынке?

Ответить

Ruslan Khalikov

евгений
–1

То есть тебя не смущает, что компания в пике стоит $400 млрд? Глянь отчетность и узнаешь, что такое настоящий скам.

Ответить

Инокентий Смирнов

евгений
0

В интервью Bloomberg Турлов сказал, что его личное состояние — всего лишь «формальная цифра», и он рад, что выручка компании растет.

Ответить

евгений аношин

Инокентий
0

Там и другое подсвечено. От отсутствия брокерской лицензии в США - то есть компания продает заявки третьим лицам - а значит как в и в случаи с Робингудом играет против клиентов.
До не совсем честной игры на акциях внутри Казахстана

Ответить

Rustam Absalyamov

0

Единственный брокер с нормальными Ipo в портфеле

Ответить

Eugene Smirnov

0

5минут назад его комментарий по бизнесу слышал на фоне небольшого падения акций Теслы. Подумал ещё — странно говорит, не так сухо, как обычный «эксперт», ну или просто аналитик из какого-то скучного банка. А назвали его фамилию — увидел пуш на vc. Прикольно миллиардер(как в РФ все оргазмируют от этого слова) просто так прокомментировал цену акции.

Ответить

Максим Никитин

0

Интересно, когда его привлекут за то, что он не признаёт Крым?

«Фридом финанс» перестал открывать счета крымчанам
Бумаги его материнской компании торгуются в США
www.vedomosti.ru
Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Альфа-Банк
Подписан
Отписаться
Кракен, Starbucks и Face ID: как устроены новые офисы Альфа-Банка
Пока все делают ставку на онлайн, мы открываем офисы. Потому что знаем: люди хотят общаться с людьми.
11
Стартапы Якутии
Подписан
Отписаться
«Стартап экспедиция Б8» ищет стартапы и технологические компании
Стартовал прием заявок на ежегодный Всероссийский конкурс «Стартап экспедиция Б8». В этом году мероприятие объединит ст…
0
NTA
Подписан
Отписаться
Уменьшаем фотографии методами VBA
Во время проведения проверки, нам потребовалось в оперативном порядке зафиксировать на фото текущее состояние всех объе…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Михаил Затолокин
за день
А когда уже при рождении в России сделают выбор фракции «Сбер», «Яндекс» или «Мейлру»?
«Сбербанк» купил музыкальный сервис «Звук» и переименовал в «СберЗвук»
Лена Иванова
за неделю
«Яндекс» предварительно договорился купить «Тинькофф» за $5,48 млрд

Комментарии

Pasha Kislova

Биржевой курс доллара превысил…

Максим Никитин

Bloomberg: состояние главы…

Arthur Gusev

Запитчить Андрея Дороничева на…

Ольга Павленко

Биржевой курс доллара превысил…

Andrey Arsentyev

Телеканал СТС выпустит первый в…

Ilya Panfilov

Продажи Flowwow выросли на 120…

Sergey Ontime

Телеканал СТС выпустит первый в…

Pasha Kislova

Биржевой курс доллара превысил…

Ольга Павленко

Биржевой курс доллара превысил…

Sergey Ontime

Телеканал СТС выпустит первый в…

Алиев Эльчин

Форма пули и большой экран…

new_comment

Илон Маск пообещал выпустить…

Ольга Павленко

Биржевой курс доллара превысил…

ahshit here wego…

Форма пули и большой экран…

Максим Никитин

Биржевой курс доллара превысил…

ahshit here wego…

Телеканал СТС выпустит первый в…

Даниил Слесарчук

Биржевой курс доллара превысил…

Максим Никитин

«Белорусский офис спасти не…

Даниил Слесарчук

Биржевой курс доллара превысил…

Артур Кривцов

Телеканал СТС выпустит первый в…