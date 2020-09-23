Компания входит в число 10 крупнейших брокеров России и Казахстана.

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Основной владелец холдинга Freedom Holding Тимур Турлов стал долларовым миллиардером после роста акций компании на 64% в 2020 году, пишет Bloomberg. Турлов владеет 73% акций Freedom, которой принадлежит инвесткомпания «Фридом Финанс».

В интервью Bloomberg Турлов сказал, что его личное состояние — всего лишь «формальная цифра», и он рад, что выручка компании растет.

Freedom

В настоящее время компания входит в число 10 крупнейших брокеров России и Казахстана, пишет Bloomberg. По данным на июнь 2020 года, Freedom обслужила 152 тысяч клиентов по сравнению с 46 тысячами в марте 2018 года.

За финансовый год, который закончился 31 марта 2020 года, чистая прибыль компании выросла более чем в три раза, до $22 млн, а выручка составила $122 млн.

Компания Турлова зарегистрирована в Неваде, но ее главный офис находится в Казахстане. Bloomberg пишет, что ее клиенты — казахстанцы и россияне, желающие купить акции компаний, которые провели IPO в Кремниевой долине.