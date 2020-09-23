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Bloomberg: состояние главы Freedom Тимура Турлова превысило $1 млрд — акции его компании выросли на 64% в 2020 году Материал редакции
Компания входит в число 10 крупнейших брокеров России и Казахстана.
Основной владелец холдинга Freedom Holding Тимур Турлов стал долларовым миллиардером после роста акций компании на 64% в 2020 году, пишет Bloomberg. Турлов владеет 73% акций Freedom, которой принадлежит инвесткомпания «Фридом Финанс».
В интервью Bloomberg Турлов сказал, что его личное состояние — всего лишь «формальная цифра», и он рад, что выручка компании растет.
В настоящее время компания входит в число 10 крупнейших брокеров России и Казахстана, пишет Bloomberg. По данным на июнь 2020 года, Freedom обслужила 152 тысяч клиентов по сравнению с 46 тысячами в марте 2018 года.
За финансовый год, который закончился 31 марта 2020 года, чистая прибыль компании выросла более чем в три раза, до $22 млн, а выручка составила $122 млн.
Компания Турлова зарегистрирована в Неваде, но ее главный офис находится в Казахстане. Bloomberg пишет, что ее клиенты — казахстанцы и россияне, желающие купить акции компаний, которые провели IPO в Кремниевой долине.
У Freedom есть дочерние компании в России, Украине, Узбекистане, Киргизии, Германии и на Кипре. В февральской презентации компании говорится, что клиенты Freedom приняли участие в 87 IPO, включая Facebook, Alibaba, Tesla.
Тимур Молодчик !
То есть в свободном обращении 27% акций. И при показателях 22 млн долларов чистой прибыли - цена акций вырасла на 64% и компания стоит 1,4 млрд долларов? Скам....
Посмотри на акции Tesla :)
И куда смотреть? Там маленький фрифлоат? Или у них нет своего продукта на рынке?
То есть тебя не смущает, что компания в пике стоит $400 млрд? Глянь отчетность и узнаешь, что такое настоящий скам.
В интервью Bloomberg Турлов сказал, что его личное состояние — всего лишь «формальная цифра», и он рад, что выручка компании растет.
Там и другое подсвечено. От отсутствия брокерской лицензии в США - то есть компания продает заявки третьим лицам - а значит как в и в случаи с Робингудом играет против клиентов.
До не совсем честной игры на акциях внутри Казахстана
5минут назад его комментарий по бизнесу слышал на фоне небольшого падения акций Теслы. Подумал ещё — странно говорит, не так сухо, как обычный «эксперт», ну или просто аналитик из какого-то скучного банка. А назвали его фамилию — увидел пуш на vc. Прикольно миллиардер(как в РФ все оргазмируют от этого слова) просто так прокомментировал цену акции.
Интересно, когда его привлекут за то, что он не признаёт Крым?
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