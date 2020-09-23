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Татьяна Боброва
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Форма пули и большой экран: «Тинькофф» установил в Москве первый круглый банкомат Материал редакции

Банк хотел сделать что-то «уникальное и забавное».

42 комментария
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«Тинькофф» установил в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити» в Москве круглый банкомат «Пуля», рассказали vc.ru в компании. Это первое устройство такой формы в России, утверждают в банке.

Дизайн банкомата разработала команда «Тинькофф». Стоимость устройства в компании не раскрывают.

«Тинькофф»
«Тинькофф»

У банкомата большой экран с диагональю 32 дюйма и разрешением 4К, а чек клиент может получить в электронном виде на смартфон. Пользователи могут вносить и снимать наличные с использованием бесконтактных карт, телефонов, QR-кодов и совершать другие операции.

«Тинькофф» рассматривает возможность установки ещё нескольких банкоматов «Пуля» в Москве, но конкретные планы не раскрывает.

«Пуля» — это наша попытка сделать что-то уникальное и забавное. Мы сели и подумали — все банкоматы квадратные, ну а почему бы не сделать круглый? Отлично, сказали — сделали, как говорится, «стильное, модное, молодежное», заодно продолжили линейку самых инновационных и удобных банкоматов.

В «Пуле» удачно сошлись технологические функции «Кеши», который уже полюбился многим клиентам, и user friendly интерфейс, основанный на анализе моделей поведения пользователей наших банкоматов.

Анатолий Макешин
директор платёжных систем, зампредправления «Тинькофф»

Компания представила банкомат «Кеша» в конце 2019 года. Это полностью цифровое устройство без физической клавиатуры, диагональ экрана также составляет 32 дюйма.

«Тинькофф» развивает собственную банкоматную сеть с 2017 года. Сейчас она насчитывает более 1500 устройств по России, уточнили в компании.

#новость #банки #тинькофф

Татьяна Боброва
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42 комментария
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Илья Прокопенко

32

Какие молодцы!

(Во избежание дизлайков, на VC надо хвалить Тинькофф при любой возможности. Критиковать нельзя, высказывать мнение об эпатажной личности Олега Юрьевича тоже)

Ответить

ivan krapivin

Илья
7

Со вчерашнего дня — нет.

Ответить

Илья Прокопенко

ivan
–12

Нееее, мне сегодня уже соточку отгрузили за то что мне не нравится Олег Юрьевич. Теперь буду только хвалить.
Тинькофф - красавчики! Олег Юрьевич - самый лучший!

Ответить

Андрей Андреевич

Илья
14

Илья, вам «сотку отгрузили» за мудацкий комментарий, а не за «нелюбовь» к Тинькову.

Ответить

Алексей Доронин

Андрей
2

За «нелюбовь» тоже отгружают регулярно на VC. Проведем эксперимент:

Олег Тиньков нехороший непорядочный циничный человек

Ответить

BearStrikesBack

Андрей
2

Мудацкий комментарий на этом сайте - каждый второй. Но фуры дизлайков отгружаются только при упоминании Тинькова.

Ответить

Илья Прокопенко

Андрей
0

А что мудацкого? Вроде я никого не оскорблял, не был токсичным, не утверждал ничего даже. Просто высказал свои планы и мысли, да припомнил факт того, что интернет помнит скандалы с участием Олега Юрьевича. Что в этом комментарии необъективного, оскорбительного, дилетантского или ложного? Я даже сам банк или его продукты не упоминал. Только личность Олега Юрьевича и моё к ней отношение. Плюс напомнил о скандале, повлиявшем на его репутацию. Судя по фуре лайков у комментария ниже, аудитории не понравилось именно упоминание кемеровских ребят. Упоминать их считается на VC зашкваром? Мне на будущее, чтобы для себя знать.
 

Ответить

Aleksandr Matveev

Илья
1

отгрузим ещё

Ответить

Самир Алиев

Илья
0

Спс, сходил на другую ветку и минусанул тебя и там

Ответить

BearStrikesBack

Илья
0

Ха-ха))))

Ответить

Степан Фадеев

11

А в Яндексе вообще в курсе этой самодеятельности?

Ответить

Alex Kuz

Степан
6

так они после этого и решили купить

Ответить

Игорь Бадибилдер

12

да какая уже разница

Ответить

Игорь Крафт

10

Кризис идей выглядит именно так.

Ответить

Pavel Voronkov

2

Это как-то очень символично, в свете последних новостей 🙄

Ответить

Pavel Voronkov

Pavel
16

И я не понимаю, зачем банкоматам большой экран, чтобы другие в него пялились, пока ты переводишь свой миллион или последнюю тысячу?

Ответить

Yan Purvenes

Pavel
6

Удобно для рекламы. Считай сколько места для рекламы из яндекс директа))

Ответить

Valentin Dombrovsky

4

«У банкомата большой экран с диагональю 32 дюйма и разрешением 4К»

А кино на нём будут показывать? 

Ответить

Мурад Муртазалиев

Valentin
5

Исключительно сериал Будни коллектора. 

Ответить

Valentin Dombrovsky

Мурад
0

«Коллектор» ничего так кино, кстати.

Ответить

Yan Purvenes

Valentin
1

Можно) Когда покупка с яндексом случится 

Ответить

Андрей Андреевич

5

Выражение Олега Юрьевича, мол, «под пулями ходил» обрело буквальную форму :)

Ответить

Алексей Доронин

4

Скорее в форме ракеты (особенно с подсвеченным дном). Не тот банк назвали Рокетбанком.

Ответить

Ivan Berdasov

4

Обычные круче были

Ответить

Pavel Voronkov

Ivan
1

Зашло бы ввиде телефонной будки из будущего, без двери.

Ответить

Роман Александров

Pavel
2

Тинькардис?

Ответить

Gabby BenDer

2

Охоспаде🤦🏽‍♀️😂

Ответить

Andrey Arsentyev

1

Тинькоф пустил себе пулю

Ответить

Роман Александров

Andrey
0

Его вела дорога приключений...

Ответить

Денис Белый

Andrey
0

Продавшись Яндексу, точно..

Ответить

Даниил Рыжков

1

Буду надеятся, что и последний

Ответить

Данил Губайдулин

Даниил
0

ь

Ответить

Вера Гагарина

1

На фото похож на мусорку :)

Ответить

Andrey Arsentyev

1

тиньков передал преданным клиентам привет и продал банк

Ответить

Холден Колфилд

0

А можно в форму туалета? Кто то должен был спросить

Ответить

Alex Kuz

Холден
–1
Ответить

Лекс

0

Но тема пули не раскрыта) 

Ответить

Николай Западный

0

Бери напильник иди стирай

Ответить

lakoros

0

Необычно, внимание привлекает. Но в целом так себе, может для ТЦ где по декору подходит.

Ответить

Roman Moskovskiy

0

Слава богу тут пинпад физический

Ответить

A.A. Rayskiy

0

Сверху похоже на прокаченный деревенский туалет

Ответить

Natalia Kulaeva

0

Дизайн вообще на минус тысячу, парень с ухмылкой - приглашает на «что»?... буквы сбоку - 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️...... можно было просто будку поставить... ассоциации с Райфайзеном почему-то (не в оскорбление)...

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