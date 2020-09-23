«Пуля» — это наша попытка сделать что-то уникальное и забавное. Мы сели и подумали — все банкоматы квадратные, ну а почему бы не сделать круглый? Отлично, сказали — сделали, как говорится, «стильное, модное, молодежное», заодно продолжили линейку самых инновационных и удобных банкоматов.

В «Пуле» удачно сошлись технологические функции «Кеши», который уже полюбился многим клиентам, и user friendly интерфейс, основанный на анализе моделей поведения пользователей наших банкоматов.