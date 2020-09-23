Сбербанка в прямом эфире
Форма пули и большой экран: «Тинькофф» установил в Москве первый круглый банкомат Материал редакции
Банк хотел сделать что-то «уникальное и забавное».
«Тинькофф» установил в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити» в Москве круглый банкомат «Пуля», рассказали vc.ru в компании. Это первое устройство такой формы в России, утверждают в банке.
Дизайн банкомата разработала команда «Тинькофф». Стоимость устройства в компании не раскрывают.
У банкомата большой экран с диагональю 32 дюйма и разрешением 4К, а чек клиент может получить в электронном виде на смартфон. Пользователи могут вносить и снимать наличные с использованием бесконтактных карт, телефонов, QR-кодов и совершать другие операции.
«Тинькофф» рассматривает возможность установки ещё нескольких банкоматов «Пуля» в Москве, но конкретные планы не раскрывает.
Компания представила банкомат «Кеша» в конце 2019 года. Это полностью цифровое устройство без физической клавиатуры, диагональ экрана также составляет 32 дюйма.
«Тинькофф» развивает собственную банкоматную сеть с 2017 года. Сейчас она насчитывает более 1500 устройств по России, уточнили в компании.
Какие молодцы!
(Во избежание дизлайков, на VC надо хвалить Тинькофф при любой возможности. Критиковать нельзя, высказывать мнение об эпатажной личности Олега Юрьевича тоже)
Со вчерашнего дня — нет.
Нееее, мне сегодня уже соточку отгрузили за то что мне не нравится Олег Юрьевич. Теперь буду только хвалить.
Тинькофф - красавчики! Олег Юрьевич - самый лучший!
Илья, вам «сотку отгрузили» за мудацкий комментарий, а не за «нелюбовь» к Тинькову.
За «нелюбовь» тоже отгружают регулярно на VC. Проведем эксперимент:
Олег Тиньков нехороший непорядочный циничный человек
Мудацкий комментарий на этом сайте - каждый второй. Но фуры дизлайков отгружаются только при упоминании Тинькова.
А что мудацкого? Вроде я никого не оскорблял, не был токсичным, не утверждал ничего даже. Просто высказал свои планы и мысли, да припомнил факт того, что интернет помнит скандалы с участием Олега Юрьевича. Что в этом комментарии необъективного, оскорбительного, дилетантского или ложного? Я даже сам банк или его продукты не упоминал. Только личность Олега Юрьевича и моё к ней отношение. Плюс напомнил о скандале, повлиявшем на его репутацию. Судя по фуре лайков у комментария ниже, аудитории не понравилось именно упоминание кемеровских ребят. Упоминать их считается на VC зашкваром? Мне на будущее, чтобы для себя знать.
А в Яндексе вообще в курсе этой самодеятельности?
Это как-то очень символично, в свете последних новостей 🙄
И я не понимаю, зачем банкоматам большой экран, чтобы другие в него пялились, пока ты переводишь свой миллион или последнюю тысячу?
Удобно для рекламы. Считай сколько места для рекламы из яндекс директа))
«У банкомата большой экран с диагональю 32 дюйма и разрешением 4К»
А кино на нём будут показывать?
Исключительно сериал Будни коллектора.
Выражение Олега Юрьевича, мол, «под пулями ходил» обрело буквальную форму :)
Скорее в форме ракеты (особенно с подсвеченным дном). Не тот банк назвали Рокетбанком.
Обычные круче были
Зашло бы ввиде телефонной будки из будущего, без двери.
Тинькоф пустил себе пулю
Буду надеятся, что и последний
А можно в форму туалета? Кто то должен был спросить
Необычно, внимание привлекает. Но в целом так себе, может для ТЦ где по декору подходит.
Дизайн вообще на минус тысячу, парень с ухмылкой - приглашает на «что»?... буквы сбоку - 🤦♂️🤦♂️🤦♂️...... можно было просто будку поставить... ассоциации с Райфайзеном почему-то (не в оскорбление)...
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