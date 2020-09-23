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Рая Хачатрян
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Исследование: инвестиции в российские стартапы уменьшились в три раза на фоне пандемии — до $184 млн за полгода Материал редакции

Заключению сделок помешали ограничения и проблемы стартапов из-за Covid-19, считают участники рынка.

16 комментариев
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В первом полугодии 2020 года объем венчурных инвестиций в России уменьшился в почти три раза и составил $184 млн по сравнению с $497,5 млн годом ранее. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование платформы для венчурных инвестиций Dsight.

Исследование проводили вместе с «Лабораторией Касперского», Crunchbase, DS Law, EY и Национальной ассоциации участников рынка альтернативных инвестиций (НАУРАН). Аналитики учитывали венчурные инвестиции в компании, которые работают в основном в России, а также информацию о публичных сделках.

Всего за полгода было заключено 108 сделок — на 6,1% меньше чем за аналогичный период 2019 года, говорится в исследовании. На долю частных фондов пришлось 29 сделок на $82,6 млн, корпоративные фонды вложили в стартапы $50,9 млн, а государственные — $28,2 млн. Остальные деньги — это инвестиции от бизнес-ангелов, акселераторов и иностранных фондов.

РБК

Самая крупная сделка из всех, чья сумма известна, составила $50 млн. В апреле американский фонд ICONIQ Capital вложился в платформу для удаленной работы команд Miro. Это единственное за первое полугодие вложение в веб-сервисы.

В стартапы в сфере здравоохранения инвесторы вложили $17,1 млн. Одна из крупнейших сделок в этой области — инвестиция VEB Ventures в «Доктор рядом» на сумму $15 млн.

По количеству сделок лидирует сфера транспортных перевозок — 14 сделок, одна из самых крупных — вложения РФПИ и Baring Vostok в сервис Carprice на сумму $5 млн. За транспортом следуют образовательные стартапы — 12 сделок на $9,3 млн.

Мировой венчурный рынок сокращается второй год подряд. Всего в первом полугодии в мире было совершено 10,55 тыс. сделок на $133,2 млрд. Это на 33% меньше в количестве и на 4% меньше по объему, чем годом ранее.

Управляющий директор Da Vinci Capital Артур Валиуллин отмечает, что количество и объем сделок уменьшился из-за затруднения коммуникации между потенциальными партнёрами. Многие компании стали менее интересными для инвесторов, так как сильно пострадали из-за коронавируса.

Авторы также обращают внимание на шесть корпораций, которые формируют вокруг себя экосистему и собирают данные о клиентах для своих основных продуктов. Это «Тинькофф», «Севергрупп», МТС, Mail.ru Group, «Яндекс» и «Сбербанк».

#новость #инвестиции

Рая Хачатрян
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16 комментариев
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Mike Raitsyn

3

5 корпораций уже
А реально - полторы

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Антон Штадлер

2

Как тут вообще стартапы выживают в условиях такой тотальной инвест-нищеты?

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Дмитрий Лукашов

1

Впрочем, ничего нового.

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Вася Пражкин

1

Скоро инвестор будет приходить к стартаперам с большим мешком гречки со словами:
- Всю не ешьте сразу, это вам на два раунда..

Ответить

Нос Картошкой

0

В России хотят вложит 10 млн. руб и чтобы через 2-а года был единорог. Иначе инвестиции хуй получишь

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Юрий Потапенко

Нос
1

Там странная математика, рублевый единорог из 10 млн рублей не вырастит, но вот из 10 млн долларов может вырасти долларовый. Математика как-то не очень тут работает.

Ответить

Нос Картошкой

Юрий
0

Сегодня уже из и за 10 млн долларов не вырастеш. Почитайте новости, Apple пиздит чужие проекты даже не интервью

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Нос Картошкой

Юрий
0

потому что инвестирую не инвесторы, а барыги
Посмотрите на Морейниса - цыган и цыган

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Михаил Похеров

Нос
1

Ещё при 100% пoдчиненнoсти рукoвoдителя, а тo вдруг фривoльным будешь 

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Александр Кучеряев

0

Реестр явно поможет.

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Нос Картошкой

Александр
0

реестр не нужен, все стартапы известны

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Синди Катсс

0

во как они кажется были но сплыли

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Синди Катсс

0

или отжым или враждебное поглащение
вот и все ивестиции

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Andrey Arsentyev

0

На самом деле нет повода для переживаний братцы, такой большой рынок после пандемии образовался. занимайте

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Valentin Omelyan

0
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Нос Картошкой

0

Ничего, сейчас минцифра под проекты своих детей раздаст

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