Заключению сделок помешали ограничения и проблемы стартапов из-за Covid-19, считают участники рынка.

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В первом полугодии 2020 года объем венчурных инвестиций в России уменьшился в почти три раза и составил $184 млн по сравнению с $497,5 млн годом ранее. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование платформы для венчурных инвестиций Dsight.

Исследование проводили вместе с «Лабораторией Касперского», Crunchbase, DS Law, EY и Национальной ассоциации участников рынка альтернативных инвестиций (НАУРАН). Аналитики учитывали венчурные инвестиции в компании, которые работают в основном в России, а также информацию о публичных сделках.

Всего за полгода было заключено 108 сделок — на 6,1% меньше чем за аналогичный период 2019 года, говорится в исследовании. На долю частных фондов пришлось 29 сделок на $82,6 млн, корпоративные фонды вложили в стартапы $50,9 млн, а государственные — $28,2 млн. Остальные деньги — это инвестиции от бизнес-ангелов, акселераторов и иностранных фондов.

РБК

Самая крупная сделка из всех, чья сумма известна, составила $50 млн. В апреле американский фонд ICONIQ Capital вложился в платформу для удаленной работы команд Miro. Это единственное за первое полугодие вложение в веб-сервисы.

В стартапы в сфере здравоохранения инвесторы вложили $17,1 млн. Одна из крупнейших сделок в этой области — инвестиция VEB Ventures в «Доктор рядом» на сумму $15 млн.

По количеству сделок лидирует сфера транспортных перевозок — 14 сделок, одна из самых крупных — вложения РФПИ и Baring Vostok в сервис Carprice на сумму $5 млн. За транспортом следуют образовательные стартапы — 12 сделок на $9,3 млн.

Мировой венчурный рынок сокращается второй год подряд. Всего в первом полугодии в мире было совершено 10,55 тыс. сделок на $133,2 млрд. Это на 33% меньше в количестве и на 4% меньше по объему, чем годом ранее.

Управляющий директор Da Vinci Capital Артур Валиуллин отмечает, что количество и объем сделок уменьшился из-за затруднения коммуникации между потенциальными партнёрами. Многие компании стали менее интересными для инвесторов, так как сильно пострадали из-за коронавируса.