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Рая Хачатрян
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Mail.ru Group запланировала привлечь $600 млн на развитие и будущие сделки Материал редакции

Это 10% рыночной капитализации компании.

Mail.ru Group планирует привлечь $600 млн: $200 млн с GDR для увеличения капитала и $400 млн с конвертируемых облигаций. Об этом говорится в сообщении компании на Лондонской бирже.

  • Компания направит эти деньги на развитие и поддержку существующего бизнеса и финансирование будущих сделок, особенно в направлениях, рост которых подстегнула пандемия.

  • Mail.ru Group планирует инвестировать часть денег в совместное предприятие с партнерами: «О2О Холдинг» со «Сбербанком» и «AliExpress Россия» с Alibaba Group, Российским фондом прямых инвестиций и «Мегафоном».
  • Конвертируемые облигации будут размещены со сроком погашения в 2025 году.
  • В сообщении говорится, что в размещении акций могут принять участие основные акционеры компании, например, Naspers и Tencent.
  • Координатором и букраннером размещения облигаций выступит американский инвестбанк Morgan Stanley.
  • Сегодня GDR Mail.Ru Group в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже выросли на 4%, а на пике рост превышал 8%. Похожая динамика наблюдалась и на Мосбирже.

#новость #mailrugroup

Рая Хачатрян
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Roman Bannov

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Старшие пацаны всё время что то покупают, Мэйл что, хуже что ли?

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