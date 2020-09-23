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Mail.ru Group запланировала привлечь $600 млн на развитие и будущие сделки Материал редакции
Это 10% рыночной капитализации компании.
Mail.ru Group планирует привлечь $600 млн: $200 млн с GDR для увеличения капитала и $400 млн с конвертируемых облигаций. Об этом говорится в сообщении компании на Лондонской бирже.
Компания направит эти деньги на развитие и поддержку существующего бизнеса и финансирование будущих сделок, особенно в направлениях, рост которых подстегнула пандемия.
- Mail.ru Group планирует инвестировать часть денег в совместное предприятие с партнерами: «О2О Холдинг» со «Сбербанком» и «AliExpress Россия» с Alibaba Group, Российским фондом прямых инвестиций и «Мегафоном».
- Конвертируемые облигации будут размещены со сроком погашения в 2025 году.
- В сообщении говорится, что в размещении акций могут принять участие основные акционеры компании, например, Naspers и Tencent.
- Координатором и букраннером размещения облигаций выступит американский инвестбанк Morgan Stanley.
- Сегодня GDR Mail.Ru Group в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже выросли на 4%, а на пике рост превышал 8%. Похожая динамика наблюдалась и на Мосбирже.
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Roman Bannov
Старшие пацаны всё время что то покупают, Мэйл что, хуже что ли?