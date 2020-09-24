Дороже всего оказались вариации бренда «Юлмарт» — по 12,7 млн рублей за штуку.

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Оценщик ООО «ФК — Юридические услуги» Ольга Измакова в рамках банкротства НАО «Юлмарт» оценила интеллектуальную собственность компании в 399 млн рублей, следует из отчёта юристов на «Федресурсе».

В частности, речь идёт о 62 товарных знаках, включая «Юлмарт», Ulmart, «Кибермаркет», «Ю» и другие, а также одном патенте и одной неисключительной лицензии на товарный знак. Дороже всего оказались вариации бренда «Юлмарт» — по 12,7 млн рублей за штуку.

Интеллектуальную собственность «Юлмарта» распродадут на торгах. «Раскрученные» бренды на банкротных торгах часто пользуются популярностью, но в итоге продаются за цену меньше оценочной, говорят эксперты, опрошенные «Коммерсантом».

«В данном случае знаки могут пригодиться для запуска онлайн-бизнеса, так что на них должен прийти какой-то специфический покупатель», — считает партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» Константин Суворов.

При этом товарные знаки «Юлмарта» всё ещё сохраняют лояльность потребителей, при правильном маркетинге их можно «оживить», — говорит исполнительный директор «Оборот.ру» Иван Кургузов.