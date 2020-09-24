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Лиана Липанова
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Кредиторы «Юлмарта» начали подготовку к продаже имущества компании: товарные знаки оценили в 399 млн рублей Материал редакции

Дороже всего оказались вариации бренда «Юлмарт» — по 12,7 млн рублей за штуку.

21 комментарий
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Оценщик ООО «ФК — Юридические услуги» Ольга Измакова в рамках банкротства НАО «Юлмарт» оценила интеллектуальную собственность компании в 399 млн рублей, следует из отчёта юристов на «Федресурсе».

В частности, речь идёт о 62 товарных знаках, включая «Юлмарт», Ulmart, «Кибермаркет», «Ю» и другие, а также одном патенте и одной неисключительной лицензии на товарный знак. Дороже всего оказались вариации бренда «Юлмарт» — по 12,7 млн рублей за штуку.

Интеллектуальную собственность «Юлмарта» распродадут на торгах. «Раскрученные» бренды на банкротных торгах часто пользуются популярностью, но в итоге продаются за цену меньше оценочной, говорят эксперты, опрошенные «Коммерсантом».

«В данном случае знаки могут пригодиться для запуска онлайн-бизнеса, так что на них должен прийти какой-то специфический покупатель», — считает партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» Константин Суворов.

При этом товарные знаки «Юлмарта» всё ещё сохраняют лояльность потребителей, при правильном маркетинге их можно «оживить», — говорит исполнительный директор «Оборот.ру» Иван Кургузов.

  • В 2016 году между совладельцами онлайн-ритейлера «Юлмарт» произошёл конфликт, который перерос в судебные разбирательства: Дмитрий Костыгин и Август Мейер с одной стороны и Михаил Васинкевич с другой не смогли договориться о дальнейших планах по развитию бизнеса.
  • На фоне конфликта кредиторы потребовали досрочно погасить долги под угрозой банкротства. В частности, «Сбербанк» инициировал уголовное дело в отношении Костыгина о кредите на 1 млрд рублей.
  • В феврале 2020 года «Коммерсантъ» сообщил о скором закрытии ритейлера и банкротстве юридических лиц компании.
«Коммерсантъ»: «Юлмарт» прекратит работать к…
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#новость #юлмарт

Лиана Липанова
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21 комментарий
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Денис Демидов

17

Интересно, зачем Сбербанк начал строить свое убожество под названием Беру, когда мог взять готовый Юлмарт?
Если бы в него влили 30 ярдов, как в Беру, то получилось бы намного интереснее, имхо, Костыгин упирался?

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Вася Пражкин

Денис
2

Скорей всего просили много денег, а имидж Юлмарта серьезно подпорчен.

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Денис Демидов

Вася
12

Подпортился имидж среди масс уже позже, а так он был подпорчен лишь среди поставщиков, которые бы быстро поменяли мнение увидев Сбербанк среди владельцев. Тут 100% просчет либо Грефа, либо Костыгина, либо их обоих.
Выплыть Юлмарту самостоятельно было нереально, так как али забрал у него львиную долю прибыли на аксессуарах, только с жирным акционером за спиной.

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Alexander Kolosovsky

Денис
2

Столкнулись гранды и никто не хотел уступать. А тут и Васильевич обнажил бока Костыгина... Греф не мог не воспользоваться возможностью и положить противную сторону на лопатки. Но изначально все происходило по сценарию который вы и излагаете, потом что-то пошло не так...

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Nick

11

Удобный был магазин, очень жаль

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Евгений Ларин

2

Хватит ворошить труп

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Денис Демидов

Евгений
8

Не практичный вы, зачем органам пропадать?

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Вася Пражкин

Евгений
1

 при правильном маркетинге их можно «оживить»

Маркетологи-некрофилы с Вами не согласны. Сдается мне, нас ждет масса таких попыток "оживлений".

Ответить

Денис Демидов

Вася
3

Купивший бренд сразу отобьет часть вложений через бесплатные публикации в СМИ в духе: Юлмарт теперь сеть прачечных.

Ответить

Dear Moscow,

4

У Юлмарта незадолго перед закрытием (осенью или в конце прошлого года, по-моему) на сайте появился раздел "Товары для взрослых". Однако, там в разделе "Контрацепция" предлагался ... триммер для травы.

Радикальная контрацепция, видимо :)

https://www.revape.ru/images/misc/ulmart-tovary-dlya-vzroslyh.png

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Семен Смирнов

Dear
0

Вроде как типичный юлмарт в последний год перед закрытием

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lakoros

Dear
–1

Есть уже свой дом, газон...конечно только взрослому может понадобится триммер для травы! )

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Maxim Petrukhin

1

Интеллектуальную собственность Юлмарта оценил профессиональный оценщик, который работает в фирме под названием ООО «ФК — Юридические услуги». Даже фио этого оценщика есть в публикации. Юристы оценкой не занимаются.
"Учёный изнасиловал журналиста" ©

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Лиана Липанова

Maxim
0

спасибо. поправила

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Александр Комаров

0

- Инициатором банкротства Юлмарта выступил сбербанк.
- Сбербанк выкупил Яндекс Деньги
- «Яндекс.Деньги» проведут ребрендинг: сервис электронных платежей будет называться «ЮMoney», а «Яндекс.Касса» станет «ЮKassa», рассказали vc.ru в компании.

=-)

Ответить

Alexander Kolosovsky

Александр
2

Тот же СберЗвук - это бывшая Zvook, принадлежавшая Костыгину - владельцу Юлмарт

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Кирилл Трубецкой

Александр
0

А я вот ли сих пор не пойму, почему не
- СберКасса
- СберДеньги
Ведь это внутри одной экосистемы.
Или у них по принципу Тинькофф и Cloudpayments

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Dimaloss

Кирилл
1

СберКасса уже была в СССР, думается, что из-за плохой ассоциации🤣

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Anton Zabolotsky

Dimaloss
1

Ну Сбербанк тоже был в СССР, тоже ассоциации так себе :)
Я думаю, им очень трудно вообще будет что-то менять с вот этим вот "сбер" в названии всего.

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Alex Nevi

0

Ссылка на трубу трансформации сбера https://youtu.be/SwbPKTew1Qs
А то undefined выдаёт -__-

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lakoros

0

Сведения об объектах оценки
пункт 62  - ЮМОР 587696

)

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