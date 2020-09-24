Сбербанка в прямом эфире
Юристы в рамках банкротства оценили товарные знаки «Юлмарта» в 399 млн рублей Материал редакции
Бренды компании распродадут на торгах.
ООО «ФК — Юридические услуги» в рамках банкротства НАО «Юлмарт» оценило интеллектуальную собственность компании в 399 млн рублей, следует из отчёта юристов на «Федресурсе».
В частности, юристы оценивали 62 товарных знака, включая «Юлмарт», Ulmart, «Кибермаркет», «Ю» и другие, а также один патент и одну неисключительную лицензию на товарный знак. Дороже всего оказались вариации бренда «Юлмарт» — по 12,7 млн рублей за штуку.
Интеллектуальную собственность «Юлмарта» распродадут на торгах. «Раскрученные» бренды на банкротных торгах часто пользуются популярностью, но в итоге продаются за цену меньше оценочной, говорят эксперты, опрошенные «Коммерсантом».
«В данном случае знаки могут пригодиться для запуска онлайн-бизнеса, так что на них должен прийти какой-то специфический покупатель», — считает партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» Константин Суворов.
При этом товарные знаки «Юлмарта» всё ещё сохраняют лояльность потребителей, при правильном маркетинге их можно «оживить», — говорит исполнительный директор «Оборот.ру» Иван Кургузов.
- В 2016 году между совладельцами онлайн-ритейлера «Юлмарт» произошёл конфликт, который перерос в судебные разбирательства: Дмитрий Костыгин и Август Мейер с одной стороны и Михаил Васинкевич с другой не смогли договориться о дальнейших планах по развитию бизнеса.
- На фоне конфликта кредиторы потребовали досрочно погасить долги под угрозой банкротства. В частности, «Сбербанк» инициировал уголовное дело в отношении Костыгина о кредите на 1 млрд рублей.
- В феврале 2020 года «Коммерсантъ» сообщил о скором закрытии ритейлера и банкротстве юридических лиц компании.
Интересно, зачем Сбербанк начал строить свое убожество под названием Беру, когда мог взять готовый Юлмарт?
Если бы в него влили 30 ярдов, как в Беру, то получилось бы намного интереснее, имхо, Костыгин упирался?
Скорей всего просили много денег, а имидж Юлмарта серьезно подпорчен.
Подпортился имидж среди масс уже позже, а так он был подпорчен лишь среди поставщиков, которые бы быстро поменяли мнение увидев Сбербанк среди владельцев. Тут 100% просчет либо Грефа, либо Костыгина, либо их обоих.
Выплыть Юлмарту самостоятельно было нереально, так как али забрал у него львиную долю прибыли на аксессуарах, только с жирным акционером за спиной.
Столкнулись гранды и никто не хотел уступать. А тут и Васильевич обнажил бока Костыгина... Греф не мог не воспользоваться возможностью и положить противную сторону на лопатки. Но изначально все происходило по сценарию который вы и излагаете, потом что-то пошло не так...
- Инициатором банкротства Юлмарта выступил сбербанк.
- Сбербанк выкупил Яндекс Деньги
- «Яндекс.Деньги» проведут ребрендинг: сервис электронных платежей будет называться «ЮMoney», а «Яндекс.Касса» станет «ЮKassa», рассказали vc.ru в компании.
=-)
Хватит ворошить труп
при правильном маркетинге их можно «оживить»
Маркетологи-некрофилы с Вами не согласны. Сдается мне, нас ждет масса таких попыток "оживлений".
У Юлмарта незадолго перед закрытием (осенью или в конце прошлого года, по-моему) на сайте появился раздел "Товары для взрослых". Однако, там в разделе "Контрацепция" предлагался ... триммер для травы.
Радикальная контрацепция, видимо :)
https://www.revape.ru/images/misc/ulmart-tovary-dlya-vzroslyh.png
Интеллектуальную собственность Юлмарта оценил профессиональный оценщик, который работает в фирме под названием ООО «ФК — Юридические услуги». Даже фио этого оценщика есть в публикации. Юристы оценкой не занимаются.
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