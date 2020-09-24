Масштабная трансформация
Сбербанка в прямом эфире
LIVE
Финансы
Лиана Липанова
734

Юристы в рамках банкротства оценили товарные знаки «Юлмарта» в 399 млн рублей Материал редакции

Бренды компании распродадут на торгах.

11 комментариев
В закладки

ООО «ФК — Юридические услуги» в рамках банкротства НАО «Юлмарт» оценило интеллектуальную собственность компании в 399 млн рублей, следует из отчёта юристов на «Федресурсе».

В частности, юристы оценивали 62 товарных знака, включая «Юлмарт», Ulmart, «Кибермаркет», «Ю» и другие, а также один патент и одну неисключительную лицензию на товарный знак. Дороже всего оказались вариации бренда «Юлмарт» — по 12,7 млн рублей за штуку.

Интеллектуальную собственность «Юлмарта» распродадут на торгах. «Раскрученные» бренды на банкротных торгах часто пользуются популярностью, но в итоге продаются за цену меньше оценочной, говорят эксперты, опрошенные «Коммерсантом».

«В данном случае знаки могут пригодиться для запуска онлайн-бизнеса, так что на них должен прийти какой-то специфический покупатель», — считает партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» Константин Суворов.

При этом товарные знаки «Юлмарта» всё ещё сохраняют лояльность потребителей, при правильном маркетинге их можно «оживить», — говорит исполнительный директор «Оборот.ру» Иван Кургузов.

  • В 2016 году между совладельцами онлайн-ритейлера «Юлмарт» произошёл конфликт, который перерос в судебные разбирательства: Дмитрий Костыгин и Август Мейер с одной стороны и Михаил Васинкевич с другой не смогли договориться о дальнейших планах по развитию бизнеса.
  • На фоне конфликта кредиторы потребовали досрочно погасить долги под угрозой банкротства. В частности, «Сбербанк» инициировал уголовное дело в отношении Костыгина о кредите на 1 млрд рублей.
  • В феврале 2020 года «Коммерсантъ» сообщил о скором закрытии ритейлера и банкротстве юридических лиц компании.
«Коммерсантъ»: «Юлмарт» прекратит работать к…
Что известно о возможном закрытии интернет-магазина.
vc.ru

#новость #юлмарт

Лиана Липанова
+27 983
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u044e\u043b\u043c\u0430\u0440\u0442","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 11, "likes": 4, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 161040, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 24 Sep 2020 09:18:10 +0300", "is_special": false }
Актуальные вакансии в разработке ПО
Интеграционные решения, аналитика, machine learning, DevOps, Data Lake, Big Data
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Денис Демидов

4

Интересно, зачем Сбербанк начал строить свое убожество под названием Беру, когда мог взять готовый Юлмарт?
Если бы в него влили 30 ярдов, как в Беру, то получилось бы намного интереснее, имхо, Костыгин упирался?

Ответить

Вася Пражкин

Денис
0

Скорей всего просили много денег, а имидж Юлмарта серьезно подпорчен.

Ответить

Денис Демидов

Вася
4

Подпортился имидж среди масс уже позже, а так он был подпорчен лишь среди поставщиков, которые бы быстро поменяли мнение увидев Сбербанк среди владельцев. Тут 100% просчет либо Грефа, либо Костыгина, либо их обоих.
Выплыть Юлмарту самостоятельно было нереально, так как али забрал у него львиную долю прибыли на аксессуарах, только с жирным акционером за спиной.

Ответить

Alexander Kolosovsky

Денис
0

Столкнулись гранды и никто не хотел уступать. А тут и Васильевич обнажил бока Костыгина... Греф не мог не воспользоваться возможностью и положить противную сторону на лопатки. Но изначально все происходило по сценарию который вы и излагаете, потом что-то пошло не так...

Ответить

Nick

0

Удобный был магазин, очень жаль

Ответить

Александр Комаров

0

- Инициатором банкротства Юлмарта выступил сбербанк.
- Сбербанк выкупил Яндекс Деньги
- «Яндекс.Деньги» проведут ребрендинг: сервис электронных платежей будет называться «ЮMoney», а «Яндекс.Касса» станет «ЮKassa», рассказали vc.ru в компании.

=-)

Ответить

Евгений Ларин

0

Хватит ворошить труп

Ответить

Денис Демидов

Евгений
0

Не практичный вы, зачем органам пропадать?

Ответить

Вася Пражкин

Евгений
0

 при правильном маркетинге их можно «оживить»

Маркетологи-некрофилы с Вами не согласны. Сдается мне, нас ждет масса таких попыток "оживлений".

Ответить

Dear Moscow,

0

У Юлмарта незадолго перед закрытием (осенью или в конце прошлого года, по-моему) на сайте появился раздел "Товары для взрослых". Однако, там в разделе "Контрацепция" предлагался ... триммер для травы.

Радикальная контрацепция, видимо :)

https://www.revape.ru/images/misc/ulmart-tovary-dlya-vzroslyh.png

Ответить

Maxim Petrukhin

0

Интеллектуальную собственность Юлмарта оценил профессиональный оценщик, который работает в фирме под названием ООО «ФК — Юридические услуги». Даже фио этого оценщика есть в публикации. Юристы оценкой не занимаются.
"Учёный изнасиловал журналиста" ©

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Bercut
Подписан
Отписаться
Как Bercut помогает Tele2 создавать продукты по другим правилам
Долгое время Bercut находился в тени оператора. Технологические решения, которые поставляла компания, многое изменили в…
0
Альфа-Банк
Подписан
Отписаться
Кракен, Starbucks и Face ID: как устроены новые офисы Альфа-Банка
Пока все делают ставку на онлайн, мы открываем офисы. Потому что знаем: люди хотят общаться с людьми.
89
Стартапы Якутии
Подписан
Отписаться
«Стартап экспедиция Б8» ищет стартапы и технологические компании
Стартовал прием заявок на ежегодный Всероссийский конкурс «Стартап экспедиция Б8». В этом году мероприятие объединит ст…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Konstantin_Andreevich
за день
Вчера писал утром коммент: Все новости на vc можно разделить на 5 групп: 1. Сбер кого-то купил/вложил деньги 2. Мэйл кого-то купил/вложил деньги 3. Яндекс кого-то купил/вложил деньги 4. Тинькофф хороший 5. Что там у…
Олег Тиньков рассказал, что останется в «Тинькофф» после слияния с «Яндексом»
Лена Иванова
за неделю
«Яндекс» предварительно договорился купить «Тинькофф» за $5,48 млрд

Комментарии

Олег Ратунин

«Тинькофф» — Петербург, «Сбер…

Alexander Kolosovsky

Юристы в рамках банкротства…

Максим Мильгаузен

Форма пули и большой экран…

Mann Ivanov

Кракен, Starbucks и Face ID…

Maxim Petrukhin

Юристы в рамках банкротства…

Sergey Khohlachev

Со-основатель ARENAS®lab Айша…

Леонид Барышников

Быстрые деньги, как в Uber…

Dear Moscow,

Юристы в рамках банкротства…

Pavel Nekhaev

Кракен, Starbucks и Face ID…

Вася Пражкин

Юристы в рамках банкротства…

Alexander Steblina

Кейс: как продуктовый магазин у…

A.A. Rayskiy

Samsung представила «бюджетный…

Константин Жуков

Минцифры выделит гранты на…

Dear Moscow,

Samsung представила «бюджетный…

Денис Демидов

Юристы в рамках банкротства…

Kelerius

Mail.ru Group запланировала…

Антон Фомин

Google запустила сервис Tables…

Иван Вундермахер

Участники книжного рынка…

Евгений Ларин

Юристы в рамках банкротства…

Денис Демидов

Юристы в рамках банкротства…
{"hash":"665a0311","params":{"id":"FNxQGlMUoU8","service":2,"title":"Yandex Scale 2020","isLegacy":false}}