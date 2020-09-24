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Лиана Липанова
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Сервис генерации звукового фона Endel с российскими корнями привлёк $5 млн от Target Global, True Ventures и других Материал редакции

Алгоритм анализирует личные данные пользователя, погодуи другие показатели и создает индивидуальный трек в соответствии с потребностями человека.

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Берлинский стартап с российскими корнями Endel привлек $5 млн, сообщает TechCrunch со ссылкой на сооснователя и гендиректора компании Олега Ставицкого.

Раунд возглавил американский фонд True Ventures. Среди других инвесторов — Target Global, Impulse Ventures, Amazon Alexa Fund, SleepScore Ventures, Techstars Ventures, Impulse Ventures, Plus 8 Equity Partners, Waverly Capital и бизнес-ангелы.

Стартап разрабатывает приложение, которое создаёт персональный звуковой фон с помощью искусственного интеллекта. Алгоритм анализирует личные данные пользователя, погоду, местоположение и его сердечный ритм, и создает индивидуальный трек в соответствии с потребностями человека. Например, для концентрации, расслабления, улучшения сна или мотивации.

Стартап выпустил приложения для iOS, Apple Watch, MacOS, Amazon Alexa и Android — количество скачиваний достигло почти 2 млн. Подписка на сервис стоит $49,99 в год. С момента запуска компания привлекла $7,1 млн.

«Мы не создаём музыку»: основатель сервиса…
Приложение генерирует персональный звуковой фон, ориентируясь на время суток, погоду, пульс и шаги…
vc.ru

#новость #endel

Лиана Липанова
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