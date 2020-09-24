Алгоритм анализирует личные данные пользователя, погодуи другие показатели и создает индивидуальный трек в соответствии с потребностями человека.

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Берлинский стартап с российскими корнями Endel привлек $5 млн, сообщает TechCrunch со ссылкой на сооснователя и гендиректора компании Олега Ставицкого.

Раунд возглавил американский фонд True Ventures. Среди других инвесторов — Target Global, Impulse Ventures, Amazon Alexa Fund, SleepScore Ventures, Techstars Ventures, Impulse Ventures, Plus 8 Equity Partners, Waverly Capital и бизнес-ангелы.

Стартап разрабатывает приложение, которое создаёт персональный звуковой фон с помощью искусственного интеллекта. Алгоритм анализирует личные данные пользователя, погоду, местоположение и его сердечный ритм, и создает индивидуальный трек в соответствии с потребностями человека. Например, для концентрации, расслабления, улучшения сна или мотивации.