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Сервис генерации звукового фона Endel с российскими корнями привлёк $5 млн от Target Global, True Ventures и других Материал редакции
Алгоритм анализирует личные данные пользователя, погодуи другие показатели и создает индивидуальный трек в соответствии с потребностями человека.
Берлинский стартап с российскими корнями Endel привлек $5 млн, сообщает TechCrunch со ссылкой на сооснователя и гендиректора компании Олега Ставицкого.
Раунд возглавил американский фонд True Ventures. Среди других инвесторов — Target Global, Impulse Ventures, Amazon Alexa Fund, SleepScore Ventures, Techstars Ventures, Impulse Ventures, Plus 8 Equity Partners, Waverly Capital и бизнес-ангелы.
Стартап разрабатывает приложение, которое создаёт персональный звуковой фон с помощью искусственного интеллекта. Алгоритм анализирует личные данные пользователя, погоду, местоположение и его сердечный ритм, и создает индивидуальный трек в соответствии с потребностями человека. Например, для концентрации, расслабления, улучшения сна или мотивации.
Стартап выпустил приложения для iOS, Apple Watch, MacOS, Amazon Alexa и Android — количество скачиваний достигло почти 2 млн. Подписка на сервис стоит $49,99 в год. С момента запуска компания привлекла $7,1 млн.
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