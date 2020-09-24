«Сбербанк» официально стал «Сбером»: показал новый логотип и отделения, сервисы для бизнеса, помощника и устройства Материал редакции
Трансляция первой продуктовой конференции компании шла на её сайте.
Ребрендинг
«Сбербанк» официально представил новые название и логотип, которые объединят продукты из экосистемы компании — «СберМаркет», «СберКлауд», «СберАвто» и другие. Банк разработал новые бренд и фирменный стиль в 2017-2018 годах, рассказали в компании.
Ребрендинг делало международное агентство Landor&Fitch, при активном участии российских дизайн-студий «Щука», «Паратайп», Superdesigners, Media.Work и других.
Затраты на разработку бренда «Сбербанк» не раскрывает, но «дополнительные расходы, помимо нашей обычной деятельности на внедрение нового бренда», ориентировочно оценил в сумму около 2,5 млрд рублей в течение пяти-шести лет.
Новые отделения и банкоматы
Также банк показал концепцию обновлённого отделения. В нём есть биометрическая система, которая узнаёт клиента, кофемашины, детская комната, а вместо перегородок стоят столики для общения с менеджером.
«Сбер» называет отделения «городским пространством для решения насущных задач».
Постаматы для получения посылок появятся в отделениях «Сбера», в доставкой займётся сервис «СберЛогистика». «Вызываете курьера на сайте или в приложении “Сбербанк Онлайн” и отдаёте ему посылку. Получить тоже удобно: в любом ближайшем отделении, постамате или с курьером, который придёт тогда, когда вам удобно», — рассказал гендиректор сервиса Сергей Малышев.
В Москве и Санкт-Петербурге курьер может приехать в течение 15 минут. У банка уже есть 2500 пунктов приёма и выдачи посылок и 1000 постаматов в офисах. До конца 2020 года компания обещает увеличить их количество до 10500.
«Сбер» представил и новые банкоматы: с распознаванием лиц и голосовыми командами. Карточка для работы с устройством не нужна. С помощью банкомата пользователь сможет, например, заказать такси, отметили в банке.
Сервисы для бизнеса
Молодые предприниматели смогут открыть свой первый бизнес онлайн без госпошлин при помощи «Сбера», рассказал зампредправления Анатолий Попов. По его словам, нужен только смартфон и паспорт. Все необходимые документы в бумажном формате привезёт курьер, если это будет необходимо.
Попов также напомнил, что у «Сбера» есть сервис для оценки бизнес-идей, а также сервис по подбору бухгалтеров и для юридических консультаций. Подобрать персонал можно с помощью «Работы.ру», проверить кандидатов — через «Сервис проверки сотрудников», а определить уровень зарплаты по региону — «Панель. Сотрудник», добавил топ-менеджер.
«Умные» устройства и помощники
«Сбер» представил семейство виртуальных ассистентов «Салют»: персонажей «Сбер», «Афина» и «Джой». У каждого помощника свой «характер», отметили в компании. Например, «Сбер» — молодой, с широким кругозором, а «Афина» — собранная и скрупулёзная.
Также компания показала «умную» ТВ-приставку SberBox специально для семейства «Салют». С помощью голосового управления через телевизор, например, можно заказать еду.
Другое устройство — «умный» дисплей SberPortal со встроенными ассистентами и управлением голосом, жестами и прикосновениями.
Также «Сбер» создал платформу SmartMarket, чтобы обучать семейство виртуальных ассистентов «Салют» новым навыкам, получившим название SmartApps. Платформа похожа на обычный магазин приложений, но скачивать и устанавливать ничего не нужно, отметили в банке.
Подписка со скидками на сервисы «СберПрайм»
У «Сбера» официально появилась собственная подписка со скидками на сервисы из экосистемы компании «СберПрайм». В частности, она даёт 10% скидки на заказ такси в «Ситимобиле», бесплатную доставку продуктов в «СберМаркете» и бесплатную подписку на музыкальный сервис «СберЗвук».
«СберПрайм» стоит 199 рублей в месяц, первые 30 дней бесплатно. Годовая подписка до конца 2020 года обойдётся в 999 рублей.
О чём ещё рассказал «Сбер»
- В дополнение к самокатам в приложении «Ситимобил» можно будет забронировать велосипед, рассказали в «Сбере». В сервисе также должен появиться общественный транспорт, чтобы приложение могло построить самый оптимальный маршрут.
- Компания показала «СберКласс» — платформу для персонализированного обучения детей. Учащиеся смогут совместно решать задания, а учителя получат новый инструмент для автоматизации работы. «СберКласс» уже работает в 65 регионах России.
- С 2021 года в сервисе «СберМаркет» появится индивидуальная подписка на самые популярные продукты, которые покупают пользователи.
Кратко об этой презентации:
Давайте это в топ! :-)))))
WHY????
Ну почему почему выбран такой формат???
Почему они говорят друг с другом а не со зрителями?
Почему такой кастинг?
Почему такие диалоги?
Почему такой такой видеоряд?
Как же от этого больно!
Уже идут третьи сутки, деньги из ВТБ не могут дойти до СБЕР-а. Технологичный, блядь, банк. Мошенники.
Греф на видео с презентации хочет быть стереотипным визионером-миллиардером из фильма про супергероев, но получилась какая-то унылая бумерская неуклюжая видеовизитка
Что-то презенташка с Боярским - прям стыд (((((((((((
"Я паркуюсь как м***к благодаря новой карте от Сбербанка с повышенным кэшбеком на оплату штрафов за неправильную парковку!"
не стыд, а кринж, не будь бумером
Как раз об этом заметку написал
Знаете, почему это выглядит нелепо? П-что Греф так вырядился только для презентации. А в обычной жизни ходит в костюме и туфлях.
Джобс, которого они копируют, ходил в водолазке и джинсах КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Поэтому это выглядело естественно.
Наконец-то закончится реклама этой конференции
Нет
Почему-то таймер отсчитывает оставшееся время по локальному часовому поясу, а не по МСК.
Добро пожаловать на ХулиКон
Конфа это какое-то шоу из 2000x годов. Так уже не делают
Ору карч
как будто голубой огонек смотришь
-я его глаза виднеется огонек, голубой огонек
и с современными трендами фраза "голубой огонек" - звучит как намек на предстоящий каминг-аут)
Боярский конечно - the best! По шляпе вижу - он ни хрена не понимает)
По шляпе Боярского видно, что конференция - шляпа
Гопник-бизнесмен - очень даже по-Сберовски
Это тот самый первый освободившийся оператор. На свободе вот заскочил первым делом перетереть за новые темки с бугром из своего офиса.
почему гопник?
гопник больше всего поразил. похоже ему очень тяжело было на феню не перейти
Господи, какое все искусственное.
Когда смотришь весь этот стыд, понимаешь всю пропасть между подходами в Гуглах, Эплах и Сберах..
Смотрю презу, испытываю чувство стыда
испанский стыд называется)
Вот казалось, у сбера безлимитное количество денег.
Можно нанять лучших консультантов по презентациям и сделать круто. В стиле лучше мировых компаний.
Может просто делали не для аудитории vc. Надо показать презу бабушке и узнать ее мнение. Может я что-то не понимаю..
Я думаю не хватает Лукашенко с автоматом на этой конференции, а в целом полнейший кринж))
Это какой-то сюр, а не презентация.
С Боярского выпал просто, вот для кого весь этот ребрендинг.
Дизайнеры поймут)
Заходишь к зеленым разобраться почему заблокировали карточку за перевод 300 рублей, а тебя встречает Сберкот и голосом Боярского предлагает тебе чашечку кофе, пока вам ответит первый освободившийся оператор
Нейросеть Лебедева делала?
Игра людей напоминает школьные выступления.
Но рад, что что-то меняется, Сбер крут.
Позиция, что Сбер крут, основана на том, что это банк №1 в РФ с 280 тысячами сотрудников, который ещё и государственный.
Они могли бы вообще ничего не делать и просто сидеть и зарабатывать свои миллиарды дальше.
до 2007 г., когда назначили Грефа, Сбербанк сидел на деньгах и ничего не делал, хорошо написано в книгах про трансформацию Сбербанка
Наверно столько мемасов после этой конференции родится, уже в предвкушении
Это гениально - теперь из конференции понаделают мемов и о ней узнают вообще все
Если меня спросят, как выглядит кринж, я скину запись этой презентации
А представь как у бабулек которые пришли квиток оплатить будет крышу сносить, они и так не понимали что к чему, а тут теперь такое...
Им и сейчас сносит, несмотря на большие буквы, инструкции для дебилов и аудио сопровождение.
Выглядит как школьная лига КВН.
Эти наигранные закосы под реальные разговоры, такого кринжа давно не видел.
А вот и фото передачи гонорара Боярским за их «великолепную» актёрскую игру
Нафига такие большие экраны? Чтобы каждый бомж в вестибюле метро видел сколько я снимаю денег с карты?
Чтобы стимулировать не снимать деньги, а держать их на карте.
Чтобы показать тебе больше рекламы, конечно же!
А вообще, скорее всего, такие экраны были дешевле, чем то, что стояло в банкоматах раньше.
Это новая серия «Чудотворцы»?
Кратко по комментариям, - все хаят, но смотрят конфу.
Потому что настолько плохо, что аж хорошо.
Хорошо что? Поерничать? Сбер меняется, плохого в этом нет. Да, харизмы нет у спикеров, но кто у нас в России делал что-то подобное? Пройдет время и они будут смеяться над собой. Шишки не набивают те, кто ничего не делает.
Я чет понять не могу для кого эта презентация — сначала Боярский для пенсионеров, теперь кот для детей, сейчас вообще быдло какое-то.
Когда кринж-то закончится?
Это стыд. Ответы Пашу и Паше - типа, ну ты прикинь, считай, что типа все уже здесь.
Господи, спаси и сохрани
Кристина Асмус развелась с Гариком Харламовым ради голосового помощника Сбера
Сберкот? СБЕРКОТ???
Блять, СБЕРКОТТ?
Прекратите..
С добрым утром, он уже давно в Сбере.
Почему он топает как железный дровосек?
Заказать такси в банкомате? Почему бы нет, сейчас же ни у кого нет смартфона с интернетом, такси так сложно заказать
А бомжи?
Количество воды за первые 10 минут зашкаливает ..
"Для жизни, для вас, для вас, для жизни, вселенная, первые" .. ок
Новому логотипу не хватает слогана, вполне подошло бы: Сбер и 1000 чертей!
Банк меняется - не нравится.
Банк не меняется - не нравится.
Пытается молодиться - не нравится.
В банк для думеров нужно было Моргенштерна пригласить.
О чем речь? Банк меняется - круто. Банк пытается в PR на уровне агитбригад прошлого десятилетия - не круто.
Дизайн меняется - похуй, так как ставка цб 4% а ипотека в сбере 10% - т.е. через 10 лет ты выплатишь двойную сумму кредита(это еще оптимистичный рассклад). Помимо этого на сделке с тебя один лишь банк стрясет 50к на страховки, комиссии, навязанные услуги докдока. Возможно, когда ты зумерок и тебе хватает на жизнь 500 рублей в день тебе понравится красивый дизайн приложения, через которое ты сможешь заказать шавуху, но когда ты взрослый человек, котрому надо кормить семью и выплачивать кредиты, ты начинаешь охуевать от того, сколько денег сжирают проценты.
т.е. через 10 лет ты выплатишь двойную сумму кредита(это еще оптимистичный рассклад)
128 305 руб/месяц * 12 месяцев * 10 лет = 15 396 600 руб плата за ипотеку за 10 лет
15 396 600 - 10 000 000 руб ипотеки = 5 396 600 или 53,9% переплата за 10 лет
53,9% переплаты за 10 лет тоже не мало, но всё таки это не 100%
так как ставка цб 4% а ипотека в сбере 10%
Ставка рефинонсирования ЦБ не 4%, а 4,25%
Минимальная ставка на ипотеку в Сбере вообще-то 4,1% (да, при соблюдении кучи условий и на 2 года, но она существует)
А так 7,6% на новостройки.
т.е. через 10 лет ты выплатишь двойную сумму кредита(это еще оптимистичный рассклад)
Проценты же начисляются на остаток долга, нет?
При ставке 9.3 (готовое жильё) и сумме ипотеки 10 млн рублей на 10 лет переплата составит 5 396 600 за десять лет. то есть переплата половина кредита, а не в два раза.
Ипотека ладно, там льготы бывают, кредиты вообще 13.9, если меньше миллиона брать.
как же они задолбали со своим кофе...
Не ребят, так Яндекс не обогнать.
СберКринж
Откуда мем Сбера и зеков? В чём прикол?
В основном из за телефонных мошенников звонящих с зоны. Ну и "Сбербанк начал привлекать к работе осужденных"
Посмотрим фильм с Кристиной Асмус - ну тот самый, где она "very hot" ))
- Окей, Сбер, покажи фильм Текст
А чем старая перестала нравится?
да, в новой чувствую нотки радуги... в самом прямом смысле этого слова теперь
Какой у Давида проноунсиэйшн. Так и просится слушать все эти его телевизоры Онор, ревеню шээр. смаартмаааркет, смартбакс
СмаааэртЭээп
Грефу подошла бы такая музыкальная тема в презентации
https://www.youtube.com/watch?v=MK6TXMsvgQg