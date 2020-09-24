Финансы
Татьяна Боброва
18 305

«Сбербанк» официально стал «Сбером»: показал новый логотип и отделения, сервисы для бизнеса, помощника и устройства Материал редакции

Трансляция первой продуктовой конференции компании шла на её сайте.

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Ребрендинг

«Сбербанк» официально представил новые название и логотип, которые объединят продукты из экосистемы компании — «СберМаркет», «СберКлауд», «СберАвто» и другие. Банк разработал новые бренд и фирменный стиль в 2017-2018 годах, рассказали в компании.

Ребрендинг делало международное агентство Landor&Fitch, при активном участии российских дизайн-студий «Щука», «Паратайп», Superdesigners, Media.Work и других.

Затраты на разработку бренда «Сбербанк» не раскрывает, но «дополнительные расходы, помимо нашей обычной деятельности на внедрение нового бренда», ориентировочно оценил в сумму около 2,5 млрд рублей в течение пяти-шести лет.

Дальнейшие расходы на внедрение нового бренда будут осуществляться в течение нескольких лет. Никаких радикальных инвестиций на эти цели не планируется: изначально поменяются все наши цифровые и электронные каналы и интернет сайты, банкоматы будут заменены по мере их износа, вывески на отделениях будут заменяться в течение нескольких лет, текущие пластиковые карты будут действовать у клиентов до срока их окончания, что также не повлечет дополнительных затрат.

Офисная полиграфия и материалы будут так же заменяться на новые по мере необходимости. Даже реклама будет максимально сфокусирована на продвижении наших новых и существующих продуктов и сервисов. Значительных затрат на имиджевую рекламу не планируется.

пресс-служба «Сбербанка»

Новые отделения и банкоматы

Также банк показал концепцию обновлённого отделения. В нём есть биометрическая система, которая узнаёт клиента, кофемашины, детская комната, а вместо перегородок стоят столики для общения с менеджером.

«Сбер» называет отделения «городским пространством для решения насущных задач».

Постаматы для получения посылок появятся в отделениях «Сбера», в доставкой займётся сервис «СберЛогистика». «Вызываете курьера на сайте или в приложении “Сбербанк Онлайн” и отдаёте ему посылку. Получить тоже удобно: в любом ближайшем отделении, постамате или с курьером, который придёт тогда, когда вам удобно», — рассказал гендиректор сервиса Сергей Малышев.

В Москве и Санкт-Петербурге курьер может приехать в течение 15 минут. У банка уже есть 2500 пунктов приёма и выдачи посылок и 1000 постаматов в офисах. До конца 2020 года компания обещает увеличить их количество до 10500.

«Сбер» представил и новые банкоматы: с распознаванием лиц и голосовыми командами. Карточка для работы с устройством не нужна. С помощью банкомата пользователь сможет, например, заказать такси, отметили в банке.

Сервисы для бизнеса

Молодые предприниматели смогут открыть свой первый бизнес онлайн без госпошлин при помощи «Сбера», рассказал зампредправления Анатолий Попов. По его словам, нужен только смартфон и паспорт. Все необходимые документы в бумажном формате привезёт курьер, если это будет необходимо.

Попов также напомнил, что у «Сбера» есть сервис для оценки бизнес-идей, а также сервис по подбору бухгалтеров и для юридических консультаций. Подобрать персонал можно с помощью «Работы.ру», проверить кандидатов — через «Сервис проверки сотрудников», а определить уровень зарплаты по региону — «Панель. Сотрудник», добавил топ-менеджер.

«Умные» устройства и помощники

«Сбер» представил семейство виртуальных ассистентов «Салют»: персонажей «Сбер», «Афина» и «Джой». У каждого помощника свой «характер», отметили в компании. Например, «Сбер» — молодой, с широким кругозором, а «Афина» — собранная и скрупулёзная.

Также компания показала «умную» ТВ-приставку SberBox специально для семейства «Салют». С помощью голосового управления через телевизор, например, можно заказать еду.

Другое устройство — «умный» дисплей SberPortal со встроенными ассистентами и управлением голосом, жестами и прикосновениями.

Также «Сбер» создал платформу SmartMarket, чтобы обучать семейство виртуальных ассистентов «Салют» новым навыкам, получившим название SmartApps. Платформа похожа на обычный магазин приложений, но скачивать и устанавливать ничего не нужно, отметили в банке.

«Сбер» представил «семейство» виртуальных…
«Семейство» виртуальных ассистентов «Салют» состоит из трёх персонажей с разными характерами…
vc.ru

Подписка со скидками на сервисы «СберПрайм»

У «Сбера» официально появилась собственная подписка со скидками на сервисы из экосистемы компании «СберПрайм». В частности, она даёт 10% скидки на заказ такси в «Ситимобиле», бесплатную доставку продуктов в «СберМаркете» и бесплатную подписку на музыкальный сервис «СберЗвук».

«СберПрайм» стоит 199 рублей в месяц, первые 30 дней бесплатно. Годовая подписка до конца 2020 года обойдётся в 999 рублей.

«Сбер» официально представил «СберПрайм…
Годовая подписка обойдётся в 999 рублей.
vc.ru

О чём ещё рассказал «Сбер»

  • В дополнение к самокатам в приложении «Ситимобил» можно будет забронировать велосипед, рассказали в «Сбере». В сервисе также должен появиться общественный транспорт, чтобы приложение могло построить самый оптимальный маршрут.
  • Компания показала «СберКласс» — платформу для персонализированного обучения детей. Учащиеся смогут совместно решать задания, а учителя получат новый инструмент для автоматизации работы. «СберКласс» уже работает в 65 регионах России.
  • С 2021 года в сервисе «СберМаркет» появится индивидуальная подписка на самые популярные продукты, которые покупают пользователи.
Презентация «СберКласса»

#новость #сбербанк #сбер #банки

Татьяна Боброва
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409 комментариев
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Alexander Zinovkin

271

Кратко об этой презентации:

Ответить

Anton Chigaev

Alexander
7

Давайте это в топ! :-)))))

Ответить

Alex Alen

Anton
35

Дело сделано.

Ответить
2 комментария

Егор Зотов

Alexander
17

WHY????
Ну почему почему выбран такой формат???
Почему они говорят друг с другом а не со зрителями?
Почему такой кастинг?
Почему такие диалоги?
Почему такой такой видеоряд?
Как же от этого больно!

Ответить

Влад Ижевский

Alexander
4

Уже идут третьи сутки, деньги из ВТБ не могут дойти до СБЕР-а. Технологичный, блядь, банк. Мошенники.

Ответить

Артур

Влад
7

А может это втб обосрался?

Ответить
5 комментариев

Дмитрий О

Влад
2

Сам пользуюсь Сбером и иногда ВТБ. Обсирается всегда только ВТБ.

Ответить
4 комментария

Лучезарный Смех

Alexander
1

опа опа

Ответить

lakoros

Alexander
1

Давайте заебенем презентацию, фотожабами на каждый кадр которой, будут забиты паблики еще неделю!

Ответить

Alexander Zinovkin

lakoros
0

У них был такой план, и они его придерживались

Ответить

Алексей Доронин

84

Греф на видео с презентации хочет быть стереотипным визионером-миллиардером из фильма про супергероев, но получилась какая-то унылая бумерская неуклюжая видеовизитка 

Ответить

Алексей Доронин

Алексей
68

Что-то презенташка с Боярским - прям стыд (((((((((((

Ответить

Ilya Popov

Алексей
38

"Я паркуюсь как м***к благодаря новой карте от Сбербанка с повышенным кэшбеком на оплату штрафов за неправильную парковку!"

Ответить
1 комментарий

Александр Харитонов

Алексей
7

Да там и дальше такой же стыд..

Ответить

Nikolay Vavilov

Алексей
2

не стыд, а кринж, не будь бумером

Ответить
1 комментарий

Nikolay Safronov

Алексей
0

Зато игра-то какая)))

Ответить

colorless

Алексей
0

Это он там с Бабаяном, который продал жопу еще пару лет назад? Или кто то другой, не пойму...

Ответить

Alexander A. Zhuravkov

Алексей
8

Срамота

Ответить

карман рулет

Алексей
3

Йо йо миллениалы! Скейтбординг дискета!

Ответить

Pasha Kislova

Алексей
0

Как раз об этом заметку написал

Ответить

Сергей Королевский

Pasha
0

Куда? В телефон?

Ответить

Сергей Королевский

Алексей
0

Знаете, почему это выглядит нелепо? П-что Греф так вырядился только для презентации. А в обычной жизни ходит в костюме и туфлях.
Джобс, которого они копируют, ходил в водолазке и джинсах КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Поэтому это выглядело естественно.

Ответить

Aleksandra Kv

Сергей
–1

Откуда инфа про костюм?)

Ответить
2 комментария

Крейг

74

Наконец-то закончится реклама этой конференции

Ответить

Люц Шнайдер

Крейг
8

Нет

Ответить

Иван Соколов

Люц
6

Почему-то таймер отсчитывает оставшееся время по локальному часовому поясу, а не по МСК.

Ответить
2 комментария

Логомашина

77

Что и следовало ожидать.

Ответить

Denis G

75

Добро пожаловать на ХулиКон

Ответить

Vladimir Alekseev

Denis
2

Сбербокс!!!!

Ответить

Anton Zabolotsky

Denis
0

Точно!

Ответить

Vovaldinho2 .

Denis
0

СберХули)

Ответить

Пётр Алексеев

60

Конфа это какое-то шоу из 2000x годов. Так уже не делают
Ору карч

Ответить

Артём Глебов

Пётр
45

как будто голубой огонек смотришь

Ответить

Максим Слепчук

Артём
1

Ор

Ответить

badResistor

Артём
0

-я его глаза виднеется огонек, голубой огонек
и с современными трендами фраза "голубой огонек" - звучит как намек на предстоящий каминг-аут)

Ответить

Тарлан Абукаров

45

Боярский конечно - the best! По шляпе вижу - он ни хрена не понимает) 

Ответить

Andrew Stepanov

Тарлан
56

По шляпе Боярского видно, что конференция - шляпа

Ответить

Ольга Павленко

Andrew
2

человек на пенсии, ему подзаработать надо 

Ответить
1 комментарий

Andrey Chuev

Тарлан
3

"Греф, каналья! Что тут вообще происходит?"

Ответить

Yuri Ahmedov

Тарлан
3
Ответить

S.Z

Тарлан
0

Это вам не WWDC какой-нибудь

Ответить

Alexander Zinovkin

44

Гопник-бизнесмен - очень даже по-Сберовски

Ответить

From Siberia to London

Alexander
15

Это тот самый первый освободившийся оператор. На свободе вот заскочил первым делом перетереть за новые темки с бугром из своего офиса.

Ответить

Бабак Шаян

Alexander
1

почему гопник?

Ответить

Максим Мекеня

Бабак
1

Специфический говор

Ответить

Антон Гранд

Бабак
1

Быдло точнее.

Ответить

Shlomo Goldenberg

Alexander
1

гопник больше всего поразил. похоже ему очень тяжело было на феню не перейти

Ответить

Селиверстов Александр

37

Господи, какое все искусственное. 
Когда смотришь весь этот стыд, понимаешь всю пропасть между подходами в Гуглах, Эплах и Сберах.. 

Ответить

Alexander Zinovkin

34

Я будто попал на канал «Теленяня»

Ответить

Андрей Суржиков

29

Смотрю презу, испытываю чувство стыда

Ответить

badResistor

Андрей
7

испанский стыд называется)

Ответить

Nikolay Vavilov

badResistor
2

кринж же, ну что ты как бумер

Ответить
2 комментария

Андрей Суржиков

Андрей
2

Вот казалось, у сбера безлимитное количество денег.
Можно нанять лучших консультантов по презентациям и сделать круто. В стиле лучше мировых компаний.

Может просто делали не для аудитории vc. Надо показать презу бабушке и узнать ее мнение. Может я что-то не понимаю..

Ответить

Максим Мекеня

30

Конфа такой кринж, епта

Ответить

Милан Art

23

Я думаю не хватает Лукашенко с автоматом на этой конференции, а в целом полнейший кринж))

Ответить

Селиверстов Александр

Милан
2

так еще и не конец презентации

Ответить

Максим Мекеня

23

Честно экспроприировано из Интернета.

Ответить

Alexander Zinovkin

22

Это какой-то сюр, а не презентация.
С Боярского выпал просто, вот для кого весь этот ребрендинг. 

Ответить

Vadim Eremenko

Alexander
2

Там еще Пашу из BlackStar позвали 

Ответить

Philip But

20

Дизайнеры поймут)

Ответить

Mark Borisov

Philip
4

Я не дизайнер, но тоже покоробило

Ответить

Максим Мекеня

Philip
2

Ну зачем ты ненавидишь человечество? Всё же было нормально!

Ответить

Лев Гончаренко

Philip
0

Системненько
https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/cybersecurity/cybersecurity_situations

Ответить

Алексей Петров

19

Заходишь к зеленым разобраться почему заблокировали карточку за перевод 300 рублей, а тебя встречает Сберкот и голосом Боярского предлагает тебе чашечку кофе, пока вам ответит первый освободившийся оператор

Ответить

badResistor

Алексей
3

предлагает тебе чашечку кофе

чифира

Ответить

Александр

17

Нейросеть Лебедева делала?

Ответить

Ольга Павленко

Александр
6

я даже думаю, тот же художник, что логотип РЖД писал

Ответить

Иван Иванов

15

Игра людей напоминает школьные выступления.

Но рад, что что-то меняется, Сбер крут.

Позиция, что Сбер крут, основана на том, что это банк №1 в РФ с 280 тысячами сотрудников, который ещё и государственный.

Они могли бы вообще ничего не делать и просто сидеть и зарабатывать свои миллиарды дальше.

Ответить

Da Rina

Иван
6

Не могли - конкуренция животворящая

Ответить

Сергей Подливчук

Da
4

Интересно, в чём конкуренция заключается?

Ответить

Григорий Машанов

Da
3

до 2007 г., когда назначили Грефа, Сбербанк сидел на деньгах и ничего не делал, хорошо написано в книгах про трансформацию Сбербанка

Ответить

Максим Слепчук

15

Наверно столько мемасов после этой конференции родится, уже в предвкушении

Ответить

Yuri Ahmedov

Максим
7

Надо попозже зайти, комменты еще не настоялись. 

Ответить

Кирилл Костромин

Максим
1

Это гениально - теперь из конференции понаделают мемов и о ней узнают вообще все

Ответить

Vadim Eremenko

14

Если меня спросят, как выглядит кринж, я скину запись этой презентации

Ответить

Anton Reut

Vadim
4

А представь как у бабулек которые пришли квиток оплатить будет крышу сносить, они и так не понимали что к чему, а тут теперь такое...

Ответить

Владимир Бугаев

Anton
1

https://www.youtube.com/watch?v=su-Tl4Gyp7Q

Ответить

Pavel Gorgulov

Anton
0

Им и сейчас сносит, несмотря на большие буквы, инструкции для дебилов и аудио сопровождение.

Ответить

Михаил Бородастов

14

Выглядит как школьная лига КВН.
Эти наигранные закосы под реальные разговоры, такого кринжа давно не видел.

Ответить

Alexander Zinovkin

14

What is Сбер?
Герман, don’t hurt me
Don’t hurt me
No more

Ответить

Alexander Zinovkin

11

А вот и фото передачи гонорара Боярским за их «великолепную» актёрскую игру

Ответить

Anton Reut

Alexander
5

Нафига такие большие экраны? Чтобы каждый бомж в вестибюле метро видел сколько я снимаю денег с карты?

Ответить

Tim Adahovskiy

Anton
18

там еще голосом можно кричать СНИМИ 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Ответить

S.Z

Anton
2

Рабочая область внизу экрана. Примерно такой же площади как на обычном банкомате

Ответить
3 комментария

Вадим Рождественский

Anton
1

Чтобы стимулировать не снимать деньги, а держать их на карте.

Ответить
1 комментарий

Семён Бочкарёв

Anton
0

Чтобы показать тебе больше рекламы, конечно же!
А вообще, скорее всего, такие экраны были дешевле, чем то, что стояло в банкоматах раньше.

Ответить
2 комментария

Денис Демидов

Anton
0

Чтобы ты меньше снимал и больше картой платил, очевидно же.

Ответить

flabenar

13

Это новая серия «Чудотворцы»?

Ответить

Игорь Топов

flabenar
0

Михаил Боярский-Дерьмогрёбов

Ответить

Pavel Voronkov

10

Кратко по комментариям, - все хаят, но смотрят конфу.

Ответить

Максим Мекеня

Pavel
7

Потому что настолько плохо, что аж хорошо.

Ответить

Pavel Voronkov

Максим
4

Хорошо что? Поерничать? Сбер меняется, плохого в этом нет. Да, харизмы нет у спикеров, но кто у нас в России делал что-то подобное? Пройдет время и они будут смеяться над собой. Шишки не набивают те, кто ничего не делает.

Ответить
21 комментарий

Семен Давыдов

11

Я чет понять не могу для кого эта презентация — сначала Боярский для пенсионеров, теперь кот для детей, сейчас вообще быдло какое-то.
Когда кринж-то закончится?

Ответить

Влад Берг

Семен
3

Для "клиентов"😬

Ответить

Pavel Bobrovskikh

11

Это стыд. Ответы Пашу и Паше - типа, ну ты прикинь, считай, что типа все уже здесь.

Господи, спаси и сохрани

Ответить

Дима Харченков

Pavel
2

ёпта

Ответить

Балкон.ру

Дима
0

йопта

Ответить

Alexander Zinovkin

11

Кристина Асмус развелась с Гариком Харламовым ради голосового помощника Сбера

Ответить

Максим Мекеня

Alexander
0

Сообщение удалено

Ответить

Alexander Zinovkin

10

Хочется просто закрыть глаза и заплакать 

Ответить

Alexey Nazaroff

9
Ответить

Селиверстов Александр

8

Сберкот? СБЕРКОТ??? 
Блять, СБЕРКОТТ?
Прекратите.. 

Ответить

Максим Мекеня

Селиверстов
1

С добрым утром, он уже давно в Сбере.

Ответить

Селиверстов Александр

Максим
0

Верните Боярского. 

Ответить
1 комментарий

Милан Art

Селиверстов
1

Он уже попрощался

Ответить

Борис Хорьков

Селиверстов
0

Почему он топает как железный дровосек?

Ответить

Селиверстов Александр

Борис
0

ай донт ноу.. :))

Ответить

frcse

8

Заказать такси в банкомате? Почему бы нет, сейчас же ни у кого нет смартфона с интернетом, такси так сложно заказать 

Ответить

Yuri Ahmedov

frcse
3

А бомжи? 

Ответить

Елена Кречман

Yuri
0

деньги охраняют)

Ответить

hakhagmon

Yuri
0
Ответить

Селиверстов Александр

8

Количество воды за первые 10 минут зашкаливает .. 
"Для жизни, для вас, для вас, для жизни, вселенная, первые" .. ок

Ответить

Яков Курочкин

8

На что они намекают?

Ответить

Diego Salvador

4

Новому логотипу не хватает слогана, вполне подошло бы: Сбер и 1000 чертей!

Ответить

alex twit

Diego
11

Эджалья! Тысяча бигдат!

Ответить

Arartem

2

Банк меняется - не нравится.
Банк не меняется - не нравится.
Пытается молодиться - не нравится.
В банк для думеров нужно было Моргенштерна пригласить.

Ответить

Максим Мекеня

Arartem
17

О чем речь? Банк меняется - круто. Банк пытается в PR на уровне агитбригад прошлого десятилетия - не круто.

Ответить

Сергей Подливчук

Arartem
5

Дизайн меняется - похуй, так как ставка цб 4% а ипотека в сбере 10% - т.е. через 10 лет ты выплатишь двойную сумму кредита(это еще оптимистичный рассклад). Помимо этого на сделке с тебя один лишь банк стрясет 50к на страховки, комиссии, навязанные услуги докдока. Возможно, когда ты зумерок и тебе хватает на жизнь 500 рублей в день тебе понравится красивый дизайн приложения, через которое ты сможешь заказать шавуху, но когда ты взрослый человек, котрому надо кормить семью и выплачивать кредиты, ты начинаешь охуевать от того, сколько денег сжирают проценты.

Ответить

Андрей Захаров

Сергей
1

т.е. через 10 лет ты выплатишь двойную сумму кредита(это еще оптимистичный рассклад)

128 305 руб/месяц * 12 месяцев * 10 лет = 15 396 600 руб плата за ипотеку за 10 лет 
15 396 600 - 10 000 000 руб ипотеки  = 5 396 600 или 53,9% переплата за 10 лет 

53,9% переплаты за 10 лет тоже не мало, но всё таки это не 100%

Ответить
6 комментариев

Андрей Захаров

Сергей
0

так как ставка цб 4% а ипотека в сбере 10% 

Ставка рефинонсирования ЦБ не 4%, а 4,25%

Минимальная ставка на ипотеку в Сбере вообще-то 4,1% (да, при соблюдении кучи условий и на 2 года, но она существует)

А так 7,6% на новостройки. 

т.е. через 10 лет ты выплатишь двойную сумму кредита(это еще оптимистичный рассклад)

Проценты же начисляются на остаток долга, нет?

При ставке 9.3 (готовое жильё) и сумме ипотеки 10 млн рублей на 10 лет переплата составит 5 396 600 за десять лет. то есть переплата половина кредита, а не в два раза.

Ответить
9 комментариев

Карфаген должен быть разрушен

Сергей
0

Ипотека ладно, там льготы бывают, кредиты вообще 13.9, если меньше миллиона брать.

Ответить

Artem Petrenkov

Arartem
0

В банк для думеров нужно IDDQD IDKFA

Ответить

Максим Слепчук

7
Ответить

Илья Казаков

7

как же они задолбали со своим кофе...

Ответить

Nimdex

Илья
0

Что за кофе? Я не смотрел просто.

Ответить

Павел Сумкин

7

Почему люди на презентации говорят как кринж-актеры из сериала «Детективы»?

Ответить

Nikolay Safronov

5

Не ребят, так Яндекс не обогнать.

Ответить

Alexander Shirnen

Nikolay
7

Яндекс смотрит сейчас и тоже усикаеца ))

Ответить

Yuri Ahmedov

6

СберКринж 

Ответить

Илья Константинович

Yuri
0

Откуда мем Сбера и зеков? В чём прикол?

Ответить

Yuri Ahmedov

Илья
3

В основном из за телефонных мошенников звонящих с зоны. Ну и "Сбербанк начал привлекать к работе осужденных"

Сбербанк начал привлекать к работе осужденных
Сбербанк начал привлекать к выполнению задач по документообороту граждан, приговоренных к…
www.rbc.ru
Ответить

Stepan Vakhtin

Илья
0

Развод по телефону типа служба безопасности банка. Из колоний звонят

Ответить

Tim Adahovskiy

6

Такой фестиваль кринжа

Ответить

____ ________

6

СберПес

Ответить

Arif Emirbekov

6

Не могу на это смотреть 😂 испанский стыд разрывает

Ответить

Тарлан Абукаров

5

Посмотрим фильм с Кристиной Асмус - ну тот самый, где она "very hot" ))

Ответить

Максим Мекеня

Тарлан
2

- Окей, Сбер, покажи фильм Текст

Ответить

Илья Казаков

Максим
3
Ответить

hakhagmon

Тарлан
0

fix

Ответить

EK

5

почему стыдно мне (((

Ответить

Ольга Павленко

0

А чем старая перестала нравится? 

Ответить

Александр

Ольга
14

В старой версии цвет слишком нормальный

Ответить

Ольга Павленко

Александр
1

да, в новой чувствую нотки радуги... в самом прямом смысле этого слова теперь

Ответить

Pavel Bobrovskikh

5

Какой у Давида проноунсиэйшн. Так и просится слушать все эти его телевизоры Онор, ревеню шээр. смаартмаааркет, смартбакс

Ответить

Антон Гранд

Pavel
1

СмаааэртЭээп

Ответить

Pavel Bobrovskikh

Антон
0

смартбакс поможет в ревеню шээээр

Ответить

A. Bigkkuzin

5

Грефу подошла бы такая музыкальная тема в презентации
https://www.youtube.com/watch?v=MK6TXMsvgQg

Ответить

Andrey Chuev

5

Мда уж. 