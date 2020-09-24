«На их месте купили бы "Мэйл"»: Олег Тиньков о трансформации «Сбера» Материал редакции
Предлагает Грефа в премьер-министры.
Основатель «Тинькофф» Олег Тиньков рассказал на своей странице в Instagram, что думает о «масштабной трансформации» «Сбера». Он посчитал презентацию масштабной, но заметил, что госбанк движется слишком медленно.
24 сентября «Сбербанк» провёл конференцию «Сбер Конф»: на ней компания представила новый логотип и название «Сбер», показала обновлённый дизайн отделений и банкоматов, своего голосового помощника и первые устройства, а также описала все сервисы из своей экосистемы и запустила подписку со скидками на них.
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Розарио Агро
Этот персонаж 7 лет был министром торговли. Он и так норм отщипнул.
ArtemyРозарио
И экономического развития. МЭРТ!
Artemy
При Грефе страну бы проребрендили в Рашку
Розарио АгроArtemy
RushGas
RushNeft
RushKomNadzor
MespowРозарио
Rush B
Anton ZabolotskyРозарио
Rush = это "спешка", "торопиться" :)
Dima BaychapanovAnton
Вот именно, выкачать быстрее газ и нефть)))
Nikolay Kapustin
Проблема с том, что премьер это 100% политик, а не менеджер мега-корпорации. Отсюда ответ нет.
Vladislav TsyplukhinNikolay
Поэтому так всё и развивается, потому что занимаются демагоги, популисты и надежные друзья, а не профессиональные менеджеры с KPI. Страна — это и есть большая компания c высокой конкуренцией на международном рынке.
Политики должны исчезнуть как класс по всему миру. По крайней мере, их роль должна снизиться, не они должны управлять, пусть философствуют в сенатах. Исполнители должны быть менеджерами: сегодня все можно посчитать, даже социальную сферу.
Ilya SorokinVladislav
Там нужны не профи, а удобные и лояльные.
А идея про менеджеров это утопия )
Nikolay KapustinVladislav
Конечно. Но так как политики с такое позицией не согласны в корне, тот кто попадает в правительство и начинает хоть что-то реально делать = тот вылетает от туда достаточно быстро как пробка из известного места. В текущем состоянии политической системы даже такие рассуждения рассматриваются уже как посягновение на
Vladislav TsyplukhinNikolay
Я думаю (исключительно интуитивно и без фактов), что при нашей жизни это уже изменится с усилением роли корпораций в ключевых социальных сферах жизни.
Nikolay KapustinVladislav
Я очень сильно сомневаюсь что власть корпоратов способна изменить государство при существующих правилах игры. Ибо правил как таковых нет. Вот если бы они были...
Vladimir Akhmetov
Безусловно гениальный банкир. Но как человек такое себе, тем более если учесть его отношение к России (много интервью в инете)
Сослан СакшинVladimir
а какое именно отношение к России? (кратко)
Денис ДемидовVladimir
Честный же, а кто-то на словах Россию любит, а на деле без любви имеет.
А мы без любви не можем (с)
Constantine Firun
Если бы у нас были такие финансовые возможности, мы бы, конечно, делали так же и ещё быстрее.
Да, стартап ТКС бутстрапится уже который год, бедняги.
Anton ZabolotskyConstantine
Оффтоп, но кстати, что это слово значит?
Constantine FirunAnton
Работают на свои деньги без привлечения внешнего капитала, и обычно при бутстрапе денег не хватает.
Anton ZabolotskyConstantine
Спасибо!
Так вроде в них нехило инвестировали ранее, или это сарказм в начальном посте?
Maxim Petrukhin
Вот да, в правительство, пажалста. Сбербанк скоро треснет уже от его амбиций.
Saucedo Puetz
На самом деле олег купил бы роснефть но надо держать марку
Nikolay KapustinSaucedo
Тенеффть
Денис Демидов
Сейчас технический премьер рубль обвалит, тогда можно и Грефа на царство звать, дед то может и в ящик неожиданно сыграть, старенький он.
Анастасия Виртилецкая
Греф бы также неумело использовал ресурсы в должности министра, только на большем масштабе
ЯжПрограммист
выдать самим себе кредит на покупку а потом себе же его списать, рабочая схема