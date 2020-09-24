Не сначала, но посмотрел презентацию «Сбера». Масштабно... поздравляю! Мы уважаем наших конкурентов. Некоторые из этих фишек «Тинькофф» уже имеет, некоторые скоро запустит.

Если бы у нас были такие финансовые возможности, мы бы, конечно, делали так же и ещё быстрее.

И ещё бы на их месте давно купили «Мэйл». Я не верю в СП и партнёрства — это плохо работает. Им нужно было покупать весь «Мэйл» весной, когда он стоил мало.

Греф, безусловно, талантливый банкир и единственный, с кем интересно конкурировать! Но мне кажется, ему тесно в рамках госбанка. Его нужно, конечно, делать премьер-министром, представляете, как бы он поменял страну?