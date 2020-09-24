Финансы
Андрей Фролов
3087

«На их месте купили бы "Мэйл"»: Олег Тиньков о трансформации «Сбера» Материал редакции

Предлагает Грефа в премьер-министры.

Основатель «Тинькофф» Олег Тиньков рассказал на своей странице в Instagram, что думает о «масштабной трансформации» «Сбера». Он посчитал презентацию масштабной, но заметил, что госбанк движется слишком медленно.

Не сначала, но посмотрел презентацию «Сбера». Масштабно... поздравляю! Мы уважаем наших конкурентов. Некоторые из этих фишек «Тинькофф» уже имеет, некоторые скоро запустит.

Если бы у нас были такие финансовые возможности, мы бы, конечно, делали так же и ещё быстрее.

И ещё бы на их месте давно купили «Мэйл». Я не верю в СП и партнёрства — это плохо работает. Им нужно было покупать весь «Мэйл» весной, когда он стоил мало.

Греф, безусловно, талантливый банкир и единственный, с кем интересно конкурировать! Но мне кажется, ему тесно в рамках госбанка. Его нужно, конечно, делать премьер-министром, представляете, как бы он поменял страну?

Олег Тиньков

24 сентября «Сбербанк» провёл конференцию «Сбер Конф»: на ней компания представила новый логотип и название «Сбер», показала обновлённый дизайн отделений и банкоматов, своего голосового помощника и первые устройства, а также описала все сервисы из своей экосистемы и запустила подписку со скидками на них.

«Сбербанк» официально стал «Сбером»: показал…
У банка будут и новые банкоматы, которые узнают клиента по лицу.
vc.ru

#новость #мнения #сбербанк #сбер #тинькофф #олегтиньков

Андрей Фролов
+118 528
1
{ "author_name": "Андрей Фролов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444","\u0441\u0431\u0435\u0440\u0431\u0430\u043d\u043a","\u0441\u0431\u0435\u0440","\u043e\u043b\u0435\u0433\u0442\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0432","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f"], "comments": 26, "likes": 15, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 161116, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 24 Sep 2020 12:12:31 +0300", "is_special": false }
Бизнес у Татьяныча: ну умер и умер
17 бизнесов: 5 умерли, 7 стабильны, 5 озолотились на Covid. Итоги 2020 в ЖЖ Тёмы
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
26 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Розарио Агро

9

Этот персонаж 7 лет был министром торговли. Он и так норм отщипнул.

Ответить

Artemy

Розарио
1

И экономического развития. МЭРТ!

Ответить

Artemy

6

При Грефе страну бы проребрендили в Рашку

Ответить

Розарио Агро

Artemy
1

RushGas
RushNeft
RushKomNadzor

Ответить

Mespow

Розарио
4

Rush B

Ответить

Anton Zabolotsky

Розарио
1

Rush = это "спешка", "торопиться" :)

Ответить

Dima Baychapanov

Anton
1

Вот именно, выкачать быстрее газ и нефть))) 

Ответить

Nikolay Kapustin

0

Проблема с том, что премьер это 100% политик, а не менеджер мега-корпорации. Отсюда ответ нет.

Ответить

Vladislav Tsyplukhin

Nikolay
18

Поэтому так всё и развивается, потому что занимаются демагоги, популисты и надежные друзья, а не профессиональные менеджеры с KPI. Страна — это и есть большая компания c высокой конкуренцией на международном рынке.

Политики должны исчезнуть как класс по всему миру.  По крайней мере, их роль должна снизиться, не они должны управлять, пусть философствуют в сенатах. Исполнители должны быть менеджерами: сегодня все можно посчитать, даже социальную сферу.

Ответить

Ilya Sorokin

Vladislav
2

Там нужны не профи, а удобные и лояльные. 
А идея про менеджеров это утопия ) 

Ответить

Nikolay Kapustin

Vladislav
0

Конечно. Но так как политики с такое позицией не согласны в корне, тот кто попадает в правительство и начинает хоть что-то реально делать = тот вылетает от туда достаточно быстро как пробка из известного места. В текущем состоянии политической системы даже такие рассуждения рассматриваются уже как посягновение на

Ответить

Vladislav Tsyplukhin

Nikolay
0

Я думаю (исключительно интуитивно и без фактов), что при нашей жизни это уже изменится с усилением роли корпораций в ключевых социальных сферах жизни.

Ответить

Nikolay Kapustin

Vladislav
0

Я очень сильно сомневаюсь что власть корпоратов способна изменить государство при существующих правилах игры. Ибо правил как таковых нет. Вот если бы они были...

Ответить

Vladimir Akhmetov

1

Безусловно гениальный банкир. Но как человек такое себе, тем более если учесть его отношение к России (много интервью в инете)

Ответить

Сослан Сакшин

Vladimir
0

а какое именно отношение к России? (кратко)

Ответить

Денис Демидов

Vladimir
0

Честный же, а кто-то на словах Россию любит, а на деле без любви имеет.
А мы без любви не можем (с)

Ответить

Constantine Firun

0

Если бы у нас были такие финансовые возможности, мы бы, конечно, делали так же и ещё быстрее.

Да, стартап ТКС бутстрапится уже который год, бедняги.

Ответить

Anton Zabolotsky

Constantine
0

Оффтоп, но кстати, что это слово значит?

Ответить

Constantine Firun

Anton
1

Работают на свои деньги без привлечения внешнего капитала, и обычно при бутстрапе денег не хватает.

Ответить

Anton Zabolotsky

Constantine
0

Спасибо!

Так вроде в них нехило инвестировали ранее, или это сарказм в начальном посте?

Ответить

Maxim Petrukhin

0

Вот да, в правительство, пажалста. Сбербанк скоро треснет уже от его амбиций. 

Ответить

Saucedo Puetz

0

На самом деле олег купил бы роснефть но надо держать марку

Ответить

Nikolay Kapustin

Saucedo
0

Тенеффть

Ответить

Денис Демидов

0

Сейчас технический премьер рубль обвалит, тогда можно и Грефа на царство звать, дед то может и в ящик неожиданно сыграть, старенький он.

Ответить

Анастасия Виртилецкая

0

Греф бы также неумело использовал ресурсы в должности министра, только на большем масштабе

Ответить

ЯжПрограммист

–1

выдать самим себе кредит на покупку а потом себе же его списать, рабочая схема

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

eBay
Подписан
Отписаться
История покупателя eBay: "Каждая покупка – это отдельная история"
Чего только нельзя найти на eBay! Сегодня мы расскажем вам истории крайне необычных покупок – тут и редчайший смартфон,…
0
Selectel
Подписан
Отписаться
«Зеленый Selectel»: как мы высадили 20 000 деревьев
В субботу, 19 сентября, состоялась первая акция программы «Зеленый Selectel». Более 300 человек — волонтеров, сотрудник…
0
ivi
Подписан
Отписаться
Начались съемки звездной романтической комедии Love от Сергея Светлакова
22 сентября в Москве стартовали съемки фильма Love производства компании «Студия Свердловск». Продюсеры картины - Серге…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Alexander Zinovkin
за день
Кратко об этой презентации:
«Сбербанк» официально стал «Сбером»: показал новый логотип и отделения, сервисы для бизнеса, помощника и устройства
Лена Иванова
за неделю
«Яндекс» предварительно договорился купить «Тинькофф» за $5,48 млрд

Комментарии

Ольга Павленко

«Сбербанк» официально стал…

timursh

«Сбер» представил «семейство…

Nikolay Kapustin

«На их месте купили бы "Мэйл…

Evgeny Shpilevoy

«Сбер» официально представил…

Насрула Насрулаев

Предполагаемый облик логотипа…

Игорь Богданов

Госдума повысила акцизы на…

Ольга Павленко

Больше чем банки

danil nik

Больше чем банки

Лучезарный Смех

«Сбербанк» официально стал…

Пётр Алексеев

Как не надо делать конференцию…

Vladislav Tsyplukhin

«На их месте купили бы "Мэйл…

Ольга Павленко

Будет ли фитнес-индустрия…

Shlomo Goldenberg

«Сбербанк» официально стал…

hakhagmon

«Сбербанк» официально стал…

Nik N

Как фальшивые инвесторы…

Vladimir Medvedev

Форма пули и большой экран…

Ольга Павленко

«Сбербанк» официально стал…

Nikolay Kapustin

«На их месте купили бы "Мэйл…

danil nik

«Сбер» официально представил…

Dima Baychapanov

«На их месте купили бы "Мэйл…
null