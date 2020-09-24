Не исключаю, что в будущем речь пойдет об интеграции платформ и веток разработки, но в обозримой перспективе команда Calltouch продолжит трудиться над своими сервисами самостоятельно, ориентируясь исключительно на собственное видение рынка.

Также за командой Calltouch остаются маркетинг и собственные клиенты — в этой связи мы определенно выступаем стратегическим инвестором, а не покупателем лидирующей на рынке технологии.