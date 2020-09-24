Оператор облачных коммуникаций для бизнеса «Манго Телеком» приобрёл сервис аналитики и коллтрекинга Calltouch Материал редакции
Cумма сделки может составлять чуть больше 1 млрд рублей, считает эксперт.
Российский оператор облачных коммуникаций для бизнеса «Манго Телеком» приобрёл 100% сервиса сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой Calltouch, сообщил vc.ru представитель последней.
Сумма сделки не раскрывается. По оценке гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, сумма сделки может составлять чуть больше 1 млрд рублей, передаёт «Коммерсантъ».
Свои доли продали основатель Calltouch Михаил Федоринин и акционеры группы компаний Kokoc Group.
Calltouch сохранит команду и бренд, но изменит совет директоров. Кроме того, у компании появятся дополнительные возможности обработки звонков и доступ к номерной ёмкости «Манго Телеком».
По собственным данным, выручка Calltouch за 2019 год составила около 700 млн рублей, выручка «Манго Телеком» — 3,28 млрд рублей. Компании рассчитывают расти «двузначными темпами» и достичь совокупной выручки в 5 млрд рублей в 2021 году.
По итогам 2019 года «Манго Телеком» занимала 24% рынка — это крупнейшая доля по оценке «ТМТ Консалтинг», пишет «Коммерсантъ». На втором и третьем местах — МТТ и «Ростелеком» с 15% и 13% соответственно. Весь рынок в 2019 году оценили в 11 млрд, а компаний-клиентов стало на 23% больше — 328 тысяч, напоминает газета.
Ну вот, малоизвестные компании поглащают стартапы за миллиарды, большие суммы, а крупные за небольшие. Интересно, что у те, кто продал кремниевым долинам, теперь горько сожалеют
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