Финансы
Лиана Липанова
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Оператор облачных коммуникаций для бизнеса «Манго Телеком» приобрёл сервис аналитики и коллтрекинга Calltouch Материал редакции

Cумма сделки может составлять чуть больше 1 млрд рублей, считает эксперт.

3 комментария
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Российский оператор облачных коммуникаций для бизнеса «Манго Телеком» приобрёл 100% сервиса сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой Calltouch, сообщил vc.ru представитель последней.

Сумма сделки не раскрывается. По оценке гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, сумма сделки может составлять чуть больше 1 млрд рублей, передаёт «Коммерсантъ».

Свои доли продали основатель Calltouch Михаил Федоринин и акционеры группы компаний Kokoc Group.

Calltouch сохранит команду и бренд, но изменит совет директоров. Кроме того, у компании появятся дополнительные возможности обработки звонков и доступ к номерной ёмкости «Манго Телеком».

Не исключаю, что в будущем речь пойдет об интеграции платформ и веток разработки, но в обозримой перспективе команда Calltouch продолжит трудиться над своими сервисами самостоятельно, ориентируясь исключительно на собственное видение рынка.

Также за командой Calltouch остаются маркетинг и собственные клиенты — в этой связи мы определенно выступаем стратегическим инвестором, а не покупателем лидирующей на рынке технологии.

Дмитрий Бызов
генеральный директор «Манго Телеком»

По собственным данным, выручка Calltouch за 2019 год составила около 700 млн рублей, выручка «Манго Телеком» — 3,28 млрд рублей. Компании рассчитывают расти «двузначными темпами» и достичь совокупной выручки в 5 млрд рублей в 2021 году.

По итогам 2019 года «Манго Телеком» занимала 24% рынка — это крупнейшая доля по оценке «ТМТ Консалтинг», пишет «Коммерсантъ». На втором и третьем местах — МТТ и «Ростелеком» с 15% и 13% соответственно. Весь рынок в 2019 году оценили в 11 млрд, а компаний-клиентов стало на 23% больше — 328 тысяч, напоминает газета.

#новость #манготелеком #calltouch #сделки

Лиана Липанова
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3 комментария
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Shad Khoshvagt

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Ну вот, малоизвестные компании поглащают стартапы за миллиарды, большие суммы, а крупные за небольшие. Интересно, что у те, кто продал кремниевым долинам, теперь горько сожалеют

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Иннокентий Фефилов

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Что-то все всех начали покупать.

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Андрей М.

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Ждем когда Яндекс купит Манго) 

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