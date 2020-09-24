Ранее основатель группы Олег Тиньков заявил, что не уйдет из «Тинькофф».

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Команда менеджеров «Тинькофф» «в полном составе» останется в компании после возможной сделки с «Яндексом», рассказал источник Forbes, близкий к ИТ-компании, и собеседник, знакомый со сделкой. По словам одного из них, «Яндекс» покупает и бизнес, и команду.

«Вся команда останется на месте — это часть сделки», — заявил один из источников, близкий к «Яндексу». По его словам, у «Яндекса» «нет никакой компетенции на тему финансовых рынков и нет иллюзий, что такие компетенции есть, "Яндекс" в "Тинькофф" менять ничего не собирается».

Собеседник, знакомый с деталями сделки, добавляет, что «Тинькофф» будет действовать как самостоятельный бизнес внутри «Яндекса». Просто сменится владелец и начнётся синергия бизнес-процессов, подчеркнул источник Forbes.

Пресс-службы «Яндекса» и «Тинькофф» отказались от комментариев.

Основатель группы Олег Тиньков также заявил, что планирует остаться в компании после возможной сделки. «Для клиентов ничего не поменяется, а станет даже еще лучше», — написал он. По его словам, «это не продажа, а скорее слияние».