Forbes: менеджеры «Тинькофф» останутся в компании после покупки «Яндексом» — это часть сделки Материал редакции
Ранее основатель группы Олег Тиньков заявил, что не уйдет из «Тинькофф».
Команда менеджеров «Тинькофф» «в полном составе» останется в компании после возможной сделки с «Яндексом», рассказал источник Forbes, близкий к ИТ-компании, и собеседник, знакомый со сделкой. По словам одного из них, «Яндекс» покупает и бизнес, и команду.
«Вся команда останется на месте — это часть сделки», — заявил один из источников, близкий к «Яндексу». По его словам, у «Яндекса» «нет никакой компетенции на тему финансовых рынков и нет иллюзий, что такие компетенции есть, "Яндекс" в "Тинькофф" менять ничего не собирается».
Собеседник, знакомый с деталями сделки, добавляет, что «Тинькофф» будет действовать как самостоятельный бизнес внутри «Яндекса». Просто сменится владелец и начнётся синергия бизнес-процессов, подчеркнул источник Forbes.
Пресс-службы «Яндекса» и «Тинькофф» отказались от комментариев.
Основатель группы Олег Тиньков также заявил, что планирует остаться в компании после возможной сделки. «Для клиентов ничего не поменяется, а станет даже еще лучше», — написал он. По его словам, «это не продажа, а скорее слияние».
«Яндекс» объявил о предварительном соглашении о покупке «Тинькофф» 22 сентября. Сумма сделки оценивается в $5,48 млрд.
Пора искать другой банк
Вам, как посмотрю, содержание статьи не принципиально для данного комментария
Ну почему, просто я сомневаюсь что Яндекс покупает Тинькофф только на условиях Тинькофф. По факту Тинькофф просто пытаются сгладить общественное мнение о сделке, и делает это совсем не плохо. Но мы, к сожалению, не узнаём все условия сделки.
У Тинькоф дела и без Яндекса идут отлично (посмотрите отчёты, рост прибыли и выручки из года в год). хоть прибыль по большей части от кредитов. В Тинькоф отлично понимают, что такую тенденцию сложно сохранить без дополнительных источников клиентской базы. А также необходимо диверсифицировать прибыль за счёт услуг (тоже нужны клиенты).
Как мне видится, для клиента сервис никак не поменяется по банальной капиталистической причине - он работает и даёт деньги.
А мне, как клиенту, приятно им пользоваться.
Я бы не исключал ребрендинг и надеюсь удержаться удалить приложение, если оно вдруг будет называться "ЯБанк". Тьфу-тьфу-тьфу
Я это к чему, условия покупки вероятнее всего больше в пользу именно Тинькофф. Яндексу нужен банк для интеграции
Про Яндекс.Шеф писали тоже самое - и команда остаётся, и основатели. И бизнес будет самостоятельный внутри Яндекс. R.i.P.
Лишь бы действительно была синергия и клиент с этого лишь выиграл. Тинькофф-банк бы получил прикольные сервисные интеграции с Яндексом, а Яндекс в свою очередь делал бы поощрения за пользование картами Тинька
И мир разделился на Светлых и Темных, на Яндекс с Тинкофф и СБЕР. И грянула великая битва, и лишь Избранный может положить ей конец.
Они оба тёмные
- Диковинно могущество наших врагов и диковинна их немощь! - сказал Теоден. - Издавна говорят:нередко зло пожрется злом.
А mail.ru инквизиция.
Альфа Банк?
менеджеры «Тинькофф» останутся в компании после покупки «Яндексом»
Ага, помыть пол и убрать со столов.
Ждем Т.Деньги
А как оставят команду? Контрактом? Этой информации нет в статье, поэтому выглядит как просто инфоповод, чтобы не терять клиентов. Судя по обсуждению в сети, то многие после объявления информации о слиянии решили поменять банк.
Как по мне - Олег хочет зафиксировать прибыль и пополнить семейный счёт на фоне судов в США и болезни. А Яндексу нужно гнаться за Сбером и развивать свою экосистему финтех. Вполне логичная сделка от которой выйграют все. А команда - в ближайшее время конечно все останутся, у Яндекса просто нет замен, но уверен, через небольшое время кадры будут меняться, а Олег станет медийным представителем фин подразделения Яндекса.
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