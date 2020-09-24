Финансы
Рая Хачатрян
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Forbes: менеджеры «Тинькофф» останутся в компании после покупки «Яндексом» — это часть сделки Материал редакции

Ранее основатель группы Олег Тиньков заявил, что не уйдет из «Тинькофф».

21 комментарий
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Команда менеджеров «Тинькофф» «в полном составе» останется в компании после возможной сделки с «Яндексом», рассказал источник Forbes, близкий к ИТ-компании, и собеседник, знакомый со сделкой. По словам одного из них, «Яндекс» покупает и бизнес, и команду.

«Вся команда останется на месте — это часть сделки», — заявил один из источников, близкий к «Яндексу». По его словам, у «Яндекса» «нет никакой компетенции на тему финансовых рынков и нет иллюзий, что такие компетенции есть, "Яндекс" в "Тинькофф" менять ничего не собирается».

Собеседник, знакомый с деталями сделки, добавляет, что «Тинькофф» будет действовать как самостоятельный бизнес внутри «Яндекса». Просто сменится владелец и начнётся синергия бизнес-процессов, подчеркнул источник Forbes.

Пресс-службы «Яндекса» и «Тинькофф» отказались от комментариев.

Основатель группы Олег Тиньков также заявил, что планирует остаться в компании после возможной сделки. «Для клиентов ничего не поменяется, а станет даже еще лучше», — написал он. По его словам, «это не продажа, а скорее слияние».

«Яндекс» объявил о предварительном соглашении о покупке «Тинькофф» 22 сентября. Сумма сделки оценивается в $5,48 млрд.

#новость #тинькофф #яндекс

Рая Хачатрян
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21 комментарий
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Максим Гришутин

–9

Пора искать другой банк

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Василий Ермаков

Максим
32

Вам, как посмотрю, содержание статьи не принципиально для данного комментария

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Максим Гришутин

Василий
5

Ну почему, просто я сомневаюсь что Яндекс покупает Тинькофф только на условиях Тинькофф. По факту Тинькофф просто пытаются сгладить общественное мнение о сделке, и делает это совсем не плохо. Но мы, к сожалению, не узнаём все условия сделки.

Ответить

Василий Ермаков

Максим
4

У Тинькоф дела и без Яндекса идут отлично (посмотрите отчёты, рост прибыли и выручки из года в год). хоть прибыль по большей части от кредитов. В Тинькоф отлично понимают, что такую тенденцию сложно сохранить без дополнительных источников клиентской базы. А также необходимо диверсифицировать прибыль за счёт услуг (тоже нужны клиенты).
Как мне видится, для клиента сервис никак не поменяется по банальной капиталистической причине - он работает и даёт деньги.
А мне, как клиенту, приятно им пользоваться.
Я бы не исключал ребрендинг и надеюсь удержаться удалить приложение, если оно вдруг будет называться "ЯБанк". Тьфу-тьфу-тьфу

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Василий Ермаков

Василий
2

Я это к чему, условия покупки вероятнее всего больше в пользу именно Тинькофф. Яндексу нужен банк для интеграции

Ответить

Антон Васильев

Василий
1

Про Яндекс.Шеф писали тоже самое - и команда остаётся, и основатели. И бизнес будет самостоятельный внутри Яндекс. R.i.P.

Ответить

Pavel Shakhov

Антон
1

Сравнение точно удачное? Можно TCS ещё с Толокой сравнить.

Ответить

Максим Гаджимурадов

10

Лишь бы действительно была синергия и клиент с этого лишь выиграл. Тинькофф-банк бы получил прикольные сервисные интеграции с Яндексом, а Яндекс в свою очередь делал бы поощрения за пользование картами Тинька

Ответить

Алекс Никифоров

7

И мир разделился на Светлых и Темных, на Яндекс с Тинкофф и СБЕР. И грянула великая битва, и лишь Избранный может положить ей конец.

Ответить

Aleksey Murashko

Алекс
1

Они оба тёмные

Ответить

Алекс Никифоров

Aleksey
0

- Диковинно могущество наших врагов и диковинна их немощь! - сказал Теоден. - Издавна говорят:нередко зло пожрется злом.

Ответить

Timur Sobolev

Алекс
0

А mail.ru инквизиция. 

Ответить

Алекс Никифоров

Timur
0

Мейлру до них как до Яндекса раком.

Ответить

Christofor

Алекс
–5

Альфа Банк? 

Ответить

Bulat Ziganshin

Christofor
0

Тихановская же!

Ответить

Вася Пражкин

4

менеджеры «Тинькофф» останутся в компании после покупки «Яндексом»

Ага, помыть пол и убрать со столов.

Ответить

Bulat Ziganshin

Вася
0

и накормить этих грязных животных!

Ответить

Dmitrii Bugrov

1

Ждем Т.Деньги

Ответить

Алекс Никифоров

Dmitrii
0

Ѣндексофф.

Ответить

Антон Жеба

0

А как оставят команду? Контрактом? Этой информации нет в статье, поэтому выглядит как просто инфоповод, чтобы не терять клиентов. Судя по обсуждению в сети, то многие после объявления информации о слиянии решили поменять банк. 

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Павел Таскаев

0

Как по мне - Олег хочет зафиксировать прибыль и пополнить семейный счёт на фоне судов в США и болезни. А Яндексу нужно гнаться за Сбером и развивать свою экосистему финтех. Вполне логичная сделка от которой выйграют все. А команда - в ближайшее время конечно все останутся, у Яндекса просто нет замен, но уверен, через небольшое время кадры будут меняться, а Олег станет медийным представителем фин подразделения Яндекса.

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