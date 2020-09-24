Это почти треть его состояния.

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Сооснователь Spotify Дэниэл Эк заявил, что в течение следующих 10 лет вложит €1 млрд личных денег в deeptech-стартапы. Его слова приводит TechCrunch.

Эк добавил, что его интересуют стартапы в сфере машинного обучения, биотехнологиий, материаловедения и энергетики.

Сооснователь Spotify также рассказал, что хотел бы осуществить «новую европейскую мечту». Он не хочет, чтобы европейские предприниматели отказывались от своих идей и продавали свои продукты глобальным компаниям, пишет издание.

«Все мы знаем, что одна из самых больших проблем — это доступ к капиталу», — сказал Эк. По его мнению, Европе нужно больше суперкомпаний, которые поднимут планку и смогут вдохновить предпринимателей.

Американский Forbes оценивает состояние сооснователя Spotify $3,6 млрд. Предполагаемые инвестиции — это почти треть его средств.