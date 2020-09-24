Финансы
Рая Хачатрян
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Сооснователь Spotify Дэниэл Эк пообещал инвестировать €1 млрд в европейские deeptech-стартапы Материал редакции

Это почти треть его состояния.

5 комментариев
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Сооснователь Spotify Дэниэл Эк заявил, что в течение следующих 10 лет вложит €1 млрд личных денег в deeptech-стартапы. Его слова приводит TechCrunch.

Эк добавил, что его интересуют стартапы в сфере машинного обучения, биотехнологиий, материаловедения и энергетики.

Сооснователь Spotify также рассказал, что хотел бы осуществить «новую европейскую мечту». Он не хочет, чтобы европейские предприниматели отказывались от своих идей и продавали свои продукты глобальным компаниям, пишет издание.

«Все мы знаем, что одна из самых больших проблем — это доступ к капиталу», — сказал Эк. По его мнению, Европе нужно больше суперкомпаний, которые поднимут планку и смогут вдохновить предпринимателей.

Американский Forbes оценивает состояние сооснователя Spotify $3,6 млрд. Предполагаемые инвестиции — это почти треть его средств.

Эк и ранее интересовался deeptech-стартапами. Он инвестировал €16 млн в шведский медицинский стартап Kry. Он также вложил €3 млн в HJN Sverige, компанию, занимающуюся искусственным интеллектом в медицине.

#новости #spotify

Рая Хачатрян
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5 комментариев
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Влад Ижевский

9

Лысая башка, дай пирожка (с) Deeptech-стартап

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Розарио Агро

2

Если бы дело было только в деньгах, Роскосмос бы уже слетал на Плутон. А роснано выпускало бы подкованных наноблох.

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Dima

Розарио
1

Но фундаментально дело именно в деньгах. Где их нет, там не растут специалисты, инфраструктура и нет развития экостистем.

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Розарио Агро

Dima
0

Со всем уважением, не соглашусь с вами. Деньги, конечно, очень важны, но, мне кажется, что они топливо, а не кочегар. ВАЗ уже просто закидали деньгами, но с технологиями там не очень. Важна окружающая среда. А если не успели открыть сайт, а вас уже хлопнули за какие-то куки, то это гасит инициативу 😂

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Bobo Momo

–1

Україна це Європа btw

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