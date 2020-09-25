«Сериал из небольших и в меру весёлых скетчей»: The Bell рассказало, как «Сбер» готовил «презентацию года» Материал редакции
Ролик мог обойтись компании примерно в $1 млн без учёта гонораров приглашённых знаменитостей, оценил эксперт.
24 сентября «Сбербанк» провёл первую продуктовую презентацию «СберКонф». Компания официально представила новые название, логотип, дизайн отделений, устройства, сервисы и виртуальных помощников.
The Bell выяснило, как «Сбер» снимал полутарочасовой фильм о своей «масштабной трансформации» с 3D-графикой, AR- и VR-эффектами.
Изначально компания планировала провести офлайн-презентацию летом 2020 года и начала готовиться к ней ещё в марте, пишет издание. Однако пандемия коронавируса изменила планы «Сбера».
Тогда компания решила снять ролик и приступила к съёмкам в конце июля. Как пишет The Bell, «Сбер» тщательно скрывал детали конференции: со сценарием не были знакомы даже разработчики голосовых помощников «Салют», которые писали для них реплики.
Вице-президент «Сбербанка» Владислав Крейнин, отвечающий за рост бизнеса в дирекции по развитию экосистемы (SberX), рассказал The Bell, как компания пришла к концепции «сериала из небольших и в меру весёлых» скетчей. Он назвал выбранный жанр «немного наигранным и гротескным» — его выбрали не случайно.
По его словам, смотреть в онлайне очередную презентацию со спикерами на сцене никто бы не захотел.
В качестве «клиентов» «Сбер» выбрал героев, «у которых есть экспертиза на целевых рынках»: Дима Билан должен был говорить про музыку, Кристина Асмус — про устройства для дома, для развлечений, семья Боярских — олицетворять разные поколения, которые приходят в отделения.
По словам источника, снимали конференцию с помощью технологии VPS — Virtual Production Studio, в том числе по ночам.
Главной целью компании было доказать, что «Сбер» — больше не банк, и она достигнута, утверждает управляющий партнер креативного агентства BlackLight Максим Перлин. Он оценил затраты на ролик примерно в $1 млн без учёта гонораров приглашённых знаменитостей.
«За день мы собрали 10 млн просмотров конференции и это число растет. Будем анализировать все плюсы и минусы формата. Я внимательно читаю отзывы, особенно негативные: что показалось пошлым, что — надуманным», — говорит Крейнин.
Ребрендинг проводило международное агентство Landor & Fitch. В «Сбере» не раскрывают затраты на разработку бренда. Но смена вывесок на всех отделениях и других наружных сооружений обойдутся компании в 2,5 млрд рублей, рассказал старший вице-президент, руководитель департамента маркетинга и коммуникаций «Сбера» Виктор Шкипин.
Кристина Асмус — про устройства для дома, для развлечений. Асмус-то домохозяюшка от бога, хранительница семейного очага и счастья :)
Лианочка, это троллинг. При том качественный. зачем минусуете.
А почему тогда минус интересно? :)
Женская солидарность, слышали про такую?
Теперь в принципе понятно, откуда ноги растут - посмотрели на классную июньскую презентацию Apple WWDC и решили - хотим так же. Вот только так же не получилось ¯\_(ツ)_/¯
Если Греф наденет черную водолазку и джинсы, он Джобсом от этого не станет.
Ну, было бы понятно, если бы июньская презентация Apple WWDC была классной, но нет. Они давно не классные
Не «так же», к сожалению, а опять что-то в духе «догнать и перегнать».
Качество реализации было очень низким:
- низкополигональная тусклая (150 оттенков серого и серо-зеленого) графика (СберКот и его анимация заставили плакать :( ) с размытыми текстурами: не нужно использовать графику, если не можете сделать ее нормально, используйте обычные сцены (как Apple, кстати, не в CGI снимали спикеров в своих event-ах!)
- ужасная интеграция AR: у людей не было теней (из-за чего смотрелись чужеродно, словно их в Photoshop за 5 минут вставили), переходы выиграли максимально крипово (такое ощущение, что на протяжении сцены, например, с Боярской, поэтапно повышали прием веществ: порцию приняли у банкомата, порцию, когда заговорили о Сбербанк Онлайн; в сцене с Классом карта России была сделана под невероятными веществами, видимо, принятыми СберКотом)
- ужасно нереалистичная игра актеров и криповые не в тему вещания ведущих в камеру, диалоги вообще не выглядели ни натуральными, ни театральными
- в принципе какие-то странные образы (предприниматель-гопник? really?)
- криповые темы (например, голосовой помощник, который подслушивал разговор; в сцене с Ситимобиль ведущий в начале, сказавший на вопрос "Кто вы?" - "Мы скоро увидимся", потом внезпано приехавшая бабочка, которая пропала у главного героя
- да и в целом снимали едва ли не одним дублем: с тем же Боярским ведущий несколько раз запинался по своему тексту, переснимать, очевидно, не стали
Никто, видимо, результат не ревьюил и никаких тестов не проводил. :(
В целом вообще не сложилось впечатления о каком-то едином сюжете. Такое ощущение, что снимали в стиле русских сериалов 00-х с низким бюджетом. Невероятная халтура.
Продукты, вроде, забавные, но без слез на формат презентации смотреть было нельзя, и он перетягивал на себя все внимание.
Конференцию в таком формате, где совмещены и определенный сюжет, и презентация новых продуктов, еще не делал никто — ни Apple, ни Samsung, ни «Яндекс», ни Google. Это колоссальная работа большой команды.
А презентацию со сценками (тоже так себе, но все равно НАМНОГО лучше: без низкопробной графики, с менее криповыми диалогами и пр.) уже делали Samsung на презентации Galaxy S4 (https://www.youtube.com/watch?v=iLmOEVijYOQ).
А... это оказывается были веселые скетчи. И там оказывается был сценарий. Мое увОжение.
Но остался один вопрос, который не касается сценария, игры актеров, текстов, продуктов и качества кофе в отделениях.
С каких пор, обычное хромокей видео, вдруг стало конференцией ???
Надумано и пошло считать, что какие-то известные лица что-то «олицетворяют».
Если Apple этого не делала, то, наверное, на это были разумные причины, не?
А надо делать только как Apple делала?
Дык нет. Но пишут ведь, сравнивая себя с ними. Хотели «оюогнать и перегнать», а вышел кринж. Впрочем, его обсуждают — значит, в принципе они своей цели добились.
Ну тут ещё надо смотреть, кто ЦА — очевидно, это люди, изначально больше доверяющие «Сберу», мне кажется.
тогда им не надо было в интернете показаывать, только по телеку. Негатива очень много собрали в онлайне. Промах Крейнина.
Главной целью компании было доказать, что «Сбер» — больше не банк, и она достигнута, утверждает управляющий партнер креативного агентства BlackLight Максим Перлин.
Сбер - больше не банк, но СБП мы вам ограничим и вообще - нужно больше золота на кринжовые ролики.
Конференцию в таком формате, где совмещены и определенный сюжет, и презентация новых продуктов, еще не делал никто — ни Apple, ни Samsung, ни «Яндекс», ни Google.
Делал Blender в 2018: там целый театр одного актера. Сюжет, шутки, все потрясающе.
отмечусь, чтобы дождаться фотожабу где ракета SberX взлетает на денежном топливе.
В конференции всё было потрясающе.
Подскажите нормалды банк без вот этого вот всего, просто хороший банковский сервис для себя и для бизнеса. 10 лет в Сбере, считаю себя не привередливым. Но вдруг захотелось не ассоциировать себя с этой экосистемой.
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