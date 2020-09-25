Конференцию в таком формате, где совмещены и определенный сюжет, и презентация новых продуктов, еще не делал никто — ни Apple, ни Samsung, ни «Яндекс», ни Google. Это колоссальная работа большой команды.



Топ-менеджеры «Сбера» поняли стоящую перед ними задачу и ответственно к ней подошли. С ними работали так же, как с актерами-непрофессионалами: старались облегчить их реплики, чтобы им не надо было «играть», читали с ними сценарий по ролям, поправляли его так, чтобы им естественнее было бы реагировать, репетировали.