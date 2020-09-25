Сервис «Тинькофф Инвестиции» добавил в приложение образовательные курсы для новичков Материал редакции
Обучающие курсы для начинающих инвесторов запускают и другие компании.
- Сервис «Тинькофф Инвестиции» добавил в мобильное приложение курсы для тех, кто знакомится с фондовым рынком, рассказали vc.ru в компании.
- Курс расположен в разделе «Портфель» и состоит из 10 уроков, в том числе введения и итогового экзамена. Внутри каждого урока есть теория и короткие тесты. Среди тем: «Как выбрать и купить ценные бумаги», «Какие налоги платит инвестор и как платить меньше» и другие.
- По собственным данным, у приложения «Тинькофф Инвестиции» на начало 2020 года было 1,1 млн пользователей, к сентябрю их число выросло до 2 млн. «Ведомости» писали в мае, что интерес россиян к фондовому рынку вырос на фоне кризиса.
- В «Альфа банке» рассказали vc.ru, что онлайн-обучение для клиентов в брокерском приложении компании есть с апреля 2020 года. У «Открытие Брокер» есть, в частности, учебный центр и сайт с учебными материалами для новичков. В «Сбербанке» и ВТБ на момент публикации заметки не ответили на вопрос о подобных курсах в сервисах.
- В июне 2020 года 20-летний американский пользователь сервиса для торговли акциями Robinhood покончил с собой, вероятно, из-за путаницы с отражением баланса в приложении. После этого компания изменила интерфейс приложения и добавила в него учебные материалы.
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Egor Krasnov
Хорошая работа, Олег.
Saucedo Puetz
Какая самая главная задача любой секты? Увеличивать численность секты!
Shad Khoshvagt
Плохо, что сказать
Shad Khoshvagt
Замена приложению "А как инвестировать от Тинькова"
Sergey Vlasov
К сожалению или к счастью, но количество таких вот телефонных инвесторов будет увеличиваться на фоне пикирующих который год вкладов. Я предпочитаю последние в силу понятных причин, но проценты по ним стали совсем уж нищенскими.
Сергей Бойко
Ну добавили и добавили