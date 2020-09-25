Финансы
Татьяна Боброва
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Сервис «Тинькофф Инвестиции» добавил в приложение образовательные курсы для новичков Материал редакции

Обучающие курсы для начинающих инвесторов запускают и другие компании.

  • Сервис «Тинькофф Инвестиции» добавил в мобильное приложение курсы для тех, кто знакомится с фондовым рынком, рассказали vc.ru в компании.
  • Курс расположен в разделе «Портфель» и состоит из 10 уроков, в том числе введения и итогового экзамена. Внутри каждого урока есть теория и короткие тесты. Среди тем: «Как выбрать и купить ценные бумаги», «Какие налоги платит инвестор и как платить меньше» и другие.
  • По собственным данным, у приложения «Тинькофф Инвестиции» на начало 2020 года было 1,1 млн пользователей, к сентябрю их число выросло до 2 млн. «Ведомости» писали в мае, что интерес россиян к фондовому рынку вырос на фоне кризиса.
  • В «Альфа банке» рассказали vc.ru, что онлайн-обучение для клиентов в брокерском приложении компании есть с апреля 2020 года. У «Открытие Брокер» есть, в частности, учебный центр и сайт с учебными материалами для новичков. В «Сбербанке» и ВТБ на момент публикации заметки не ответили на вопрос о подобных курсах в сервисах.
  • В июне 2020 года 20-летний американский пользователь сервиса для торговли акциями Robinhood покончил с собой, вероятно, из-за путаницы с отражением баланса в приложении. После этого компания изменила интерфейс приложения и добавила в него учебные материалы.

#новость #инвестиции

Татьяна Боброва
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6 комментариев
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Egor Krasnov

–1

Хорошая работа, Олег.

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Saucedo Puetz

–2

Какая самая главная задача любой секты? Увеличивать численность секты!

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Shad Khoshvagt

0

Плохо, что сказать

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Shad Khoshvagt

–1

Замена приложению "А как инвестировать от Тинькова"

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Sergey Vlasov

–2

К сожалению или к счастью, но количество таких вот телефонных инвесторов будет увеличиваться на фоне пикирующих который год вкладов. Я предпочитаю последние в силу понятных причин, но проценты по ним стали совсем уж нищенскими.

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Сергей Бойко

–3

Ну добавили и добавили

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