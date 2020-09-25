Финансы
Татьяна Боброва
924

Биржевой курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года Материал редакции

Доллар торгуется выше 78 рублей впервые с апреля.

  • Днём 25 сентября курс евро на Московской бирже превысил 91 рубль — впервые с 2016 года, отмечает РБК. К 17:05 мск евро стоил 91,04 рублей.
  • Биржевой курс доллара превысил 78 рублей в ходе торгов, это произошло впервые с начала апреля 2020 года. По данным на 17:06 мск, доллар стоил 78,28 рублей.
  • Опрошенные «Интерфаксом» эксперты считают, что на рубль давят выход глобальных инвесторов из рискованныхх активов на фоне ожидания второй волны Covid-19, дешевеющая нефть, завершение пика налогового периода сентября, а также риски санкций против России. На бирже ICE нефть Brent стоит $41,72 за баррель, WTI — $39,92.
  • Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин рассказал Forbes, что рубль, как и большинство валют развивающихся стран, слабеет из-за укрепления доллара, который растёт в том числе из-за угрозы нового карантина в Европе. Кроме того, доля нерезидентов, инвестирующих в российские ОФЗ, снизилась до 29,4% — это минимум за август и сентябрь.

#новость #курсывалют #евро #доллар

Статья дополняется
Татьяна Боброва
+46 497
3
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0435\u0432\u0440\u043e","\u0434\u043e\u043b\u043b\u0430\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0443\u0440\u0441\u044b\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442"], "comments": 15, "likes": 3, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 161658, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 25 Sep 2020 17:17:25 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Shad Khoshvagt

0

А как россияне теперь едят заморскую пищу? Никак! 90 рублей долор. А виндовс 10? Ставьте Кольраби ОС, коли делать Вам нечего

Ответить

Arthur Niazyan

Shad
4

Нам пофигу. У нас зряплаты в рублях 😁

Ответить

Андрей Николаев

Arthur
6

И не говорите. Достали. Каждый день у них то доллар прыгает, то евро. Нам то это зачем?! У нас есть стабильный рубль, вот и пусть завидуют со своими прыгающими валютами!

Ответить

Oleg Krymlin

Андрей
1

Ты ничего не перепутал?Ты когда на машине едешь тебе тоже кажется что это деревья бегут?)))

Ответить

Skorpyon

Arthur
1

Мне тоже пофигу, у меня зарплата в долларах.

Ответить

Dmitri Atname

Skorpyon
0

Одним пофигу, потому что зарплата в долларах, другим пофигу, потому что зарплата в рублях 😂

Ответить

Степан Попов

Shad
3
Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Ольга Хошвагт

Shad
1

Согласна

Ответить

Andrey Chuev

2

Пробите дна за дном. Хоть в этом стабильность наблюдается

Ответить

Igor Kachura

Andrey
0

А зачем вам валюта для поездок по РФ?

Ответить

Andrey Chuev

Igor
1

То есть курс евро интересен только для поездок. Ясно-понятно, так и запишем

Ответить

Miro Lisowski

2

Искренне надеюсь, что царь в этом не виноват. Наверняка либерахи из ЦБ что-то мутят. 

Ответить

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

0

Хе. Привет айфон 12 за 120

Ответить

Igor Kachura

Stanislav
1

У меня 11 за 120

Ответить

Комментарий удален

Денис Демидов

0

Надо срочно в самоизоляцию всех, а то доллар сотку пробьет, не то что евро.
https://vc.ru/finance/118327-koronavirus-spasitel-rublya

Коронавирус — спаситель рубля? — Финансы на vc.ru
Пять лет ЦБ РФ соблюдал политику плавающего курса рубля, вполне разумную, избегал массированных…
vc.ru
Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Сбер
Подписан
Отписаться
Коротко: продукты, о которых мы рассказали на Сбер Конф
Салют! Это Сбер, и вчера мы провели большую конференцию Сбер Конф (которая, кажется, стала темой дня). Мы изменились, и…
1
Банк «Открытие»
Подписан
Отписаться
Банк «Открытие» запустил виджет мобильного приложения на iOS 14
В зависимости от выбора пользователя, виджет может показывать баланс по картам и счетам, сумму кэшбэка в бонусных рубля…
0
SkillFactory
Подписан
Отписаться
Онлайн-буткемпы: как за несколько недель с нуля освоить топовую профессию в IT
В сентябре 2020 года школа IT-профессий SkillFactory открывает онлайн-интенсивы для подготовки специалистов в двух вост…
10

Показать еще

Лучшие комментарии
Владимир Голубенко
за день
Мне нравится ваш вариант 🔥
Каким мог стать Сбер, но не стал (концепт)
Лена Иванова
за неделю
«Яндекс» предварительно договорился купить «Тинькофф» за $5,48 млрд

Комментарии

Кирилл Тихонов

Мэр Москвы Сергей Собянин…

Dmitri Atname

Биржевой курс евро превысил 91…

Denis Shiryaev

Биржевой курс евро превысил 91…

Skorpyon

Биржевой курс евро превысил 91…

Степан Попов

Биржевой курс евро превысил 91…

Julia Ponomareva

amoCRM или Битрикс24? Выбираем…

Denis Shiryaev

Биржевой курс евро превысил 91…

Vladimir Goncharov

Впечатления от помощника и…

Ольга Павленко

amoCRM или Битрикс24? Выбираем…

Skorpyon

Биржевой курс евро превысил 91…

Andrey Chuev

Биржевой курс евро превысил 91…

Андрей Николаев

Биржевой курс евро превысил 91…

Skorpyon

Биржевой курс евро превысил 91…

Денис Демидов

Биржевой курс евро превысил 91…

Igor Kachura

Биржевой курс евро превысил 91…

Балкон.ру

Каким мог стать «Донер42…

Arthur Niazyan

Биржевой курс евро превысил 91…

Igor Kachura

Биржевой курс евро превысил 91…

Денис Демидов

Epic Games, Spotify, владелец…

Кирилл Хамитов

Греф: в 2019 году нефинансовые…
null