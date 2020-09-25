Биржевой курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года Материал редакции
Доллар торгуется выше 78 рублей впервые с апреля.
- Днём 25 сентября курс евро на Московской бирже превысил 91 рубль — впервые с 2016 года, отмечает РБК. К 17:05 мск евро стоил 91,04 рублей.
- Биржевой курс доллара превысил 78 рублей в ходе торгов, это произошло впервые с начала апреля 2020 года. По данным на 17:06 мск, доллар стоил 78,28 рублей.
- Опрошенные «Интерфаксом» эксперты считают, что на рубль давят выход глобальных инвесторов из рискованныхх активов на фоне ожидания второй волны Covid-19, дешевеющая нефть, завершение пика налогового периода сентября, а также риски санкций против России. На бирже ICE нефть Brent стоит $41,72 за баррель, WTI — $39,92.
- Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин рассказал Forbes, что рубль, как и большинство валют развивающихся стран, слабеет из-за укрепления доллара, который растёт в том числе из-за угрозы нового карантина в Европе. Кроме того, доля нерезидентов, инвестирующих в российские ОФЗ, снизилась до 29,4% — это минимум за август и сентябрь.
Статья дополняется
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Shad Khoshvagt
А как россияне теперь едят заморскую пищу? Никак! 90 рублей долор. А виндовс 10? Ставьте Кольраби ОС, коли делать Вам нечего
Arthur NiazyanShad
Нам пофигу. У нас зряплаты в рублях 😁
Андрей НиколаевArthur
И не говорите. Достали. Каждый день у них то доллар прыгает, то евро. Нам то это зачем?! У нас есть стабильный рубль, вот и пусть завидуют со своими прыгающими валютами!
Oleg KrymlinАндрей
Ты ничего не перепутал?Ты когда на машине едешь тебе тоже кажется что это деревья бегут?)))
SkorpyonArthur
Мне тоже пофигу, у меня зарплата в долларах.
Dmitri AtnameSkorpyon
Одним пофигу, потому что зарплата в долларах, другим пофигу, потому что зарплата в рублях 😂
Степан ПоповShad
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Ольга ХошвагтShad
Согласна
Andrey Chuev
Пробите дна за дном. Хоть в этом стабильность наблюдается
Igor KachuraAndrey
А зачем вам валюта для поездок по РФ?
Andrey ChuevIgor
То есть курс евро интересен только для поездок. Ясно-понятно, так и запишем
Miro Lisowski
Искренне надеюсь, что царь в этом не виноват. Наверняка либерахи из ЦБ что-то мутят.
Stanislav Markovich Zhurakovskiy
Хе. Привет айфон 12 за 120
Igor KachuraStanislav
У меня 11 за 120
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Денис Демидов
Надо срочно в самоизоляцию всех, а то доллар сотку пробьет, не то что евро.
https://vc.ru/finance/118327-koronavirus-spasitel-rublya