Финансы
Рая Хачатрян
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«Сбербанк» открыл первое обновлённое отделение в Москве: с биометрией на входе, кофе и без стоек сотрудников Материал редакции

«Сбер» называет отделения «городским пространством для решения насущных задач».

67 комментариев
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«Сбер» открыл первый офис обновленного типа. Офис находится в Москве на Цветном бульваре, 2. В 2021 году таких отделений будет два-три в каждом регионе, передают слова первого зампредправления «Сбербанка» Александра Ведяхина «РИА Новости».

пресс-служба «Сбера»

В офисе есть биометрическая система, которая может узнать клиента по лицу и без паспорта. Вместо традиционных касс с перегородками — столики для общения с менеджером.

пресс-служба «Сбера»

«Кроме банковских услуг есть зона "Сбердевайсов", там можно посмотреть, пощупать наши новые новинки и те приборы, которые делают жизнь человека лучше и позволяют экономить время», — рассказал Ведяхин «РИА Новости». Он также добавил, что все банковские услуги теперь доступны «без барьеров, без бронестекол».

пресс-служба «Сбера»

«Сбер» называет отделения «городским пространством для решения насущных задач».

пресс-служба «Сбера»

В отделениях «Сбера» появится больше постаматов, а доставкой займётся сервис «СберЛогистика», рассказали во время презентации «СберКонф».

пресс-служба «Сбера»

В отделении «Сбера» стоят новые банкоматы: в них установлена система распознавания лиц, а также возможность управления голосом. Карточка для работы с устройством не нужна.

#новости #сбер #сбербанк

Рая Хачатрян
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67 комментариев
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Konstantin_Andreevich

13

Это трындец. На таком любительском уровне всё сделано.
"Больше чем банк" - где запятая?
"и многое другое ..." - пробел перед многоточием не нужен.
"Салют, Сбер!" - где кавычки? Салют, Вера! Салют, пионер!
"Кофе, чай и Wi-Fi" - шлюшки и плюшки ещё. Какой-то уровень заправки в деревне.
Градиент вообще стрёмный получился.

Ответить

Sergei Soloviev

Konstantin_Andr…
12

В выражении "Больше чем банк" запятая не нужна. Как и в "Салют, Сбер" кавычки.
http://new.gramota.ru/spravka/buro/search-answer?s=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BC

Ответить

Александр Привалов

Sergei
0

В выражении «больше чем» нужна запятая, если перед нами сравнение. То есть в предложении есть то, что сравнивают, и то, с чем его сравнивают.

Здесь сравниваем "банк" и "сбер".

Ответить

Любовь Новикова

Konstantin_Andr…
1

В данном случае перед ЧЕМ зпт не требуется.

Ответить

Виктор Игоревич Исаков

Konstantin_Andr…
1

Учите правила🤣

Ответить

Василий Степанов

Konstantin_Andr…
0

Градиент ужасный, это правда. Напоминает постиранную, а потом выгоревшую на солнце 10 рублевую купюру

Ответить

Александр Привалов

10

А, как обычно: топлы, неразбериха, ничего не работает, никто ничего не знает. Я на это и в старом отделении могу посмотреть 

Ответить

Виктор Игоревич Исаков

Александр
5

Толпы кого? Тех, кто просто рядом, на улице стоял?)) Ну так себе повод для докопаться))
На цветном так-то всегда народу не мало. Там бизнес-центр с численностью работников, сопостовимой с числом жителей небольшого провирциального городка))

Ответить

Александр Привалов

Виктор
0
Ответить

Дмитрий Кукшинов

Александр
4

Там еще робот сберик должен говорить - "где получали карту туда и идите, человеки"

Ответить

Александр Привалов

Дмитрий
0

И посетитель такой, обливаясь слезами:
- Но у меня обслуживание БЕЗ карты!!!...

Ответить

Дмитрий Кукшинов

Александр
8

... подключаю чат бота.. а-а-а 

Ответить

Алексей Тараканов

10

Окна в пол хорошо только на рендерах смотрятся, когда там идеальный мир, а не унылая грязная зима с бомжами)

Ответить

Vlad Limbo

2

Хм...А с масками биометрия, тоже работает или на входе маску нужно снимать?

Ответить

Александр Привалов

Vlad
13

На входе МФУ, печататете свое лицо, складываете пополам и напяливаете нижнюю часть на маску.

Ответить

Антон Т

Vlad
1

Судя по фото в масках только сотрудники. Будет ли Сергейсеменыч выписывать штраф?

Ответить

Vlad Limbo

Антон
0

Конечно, это ж пропаганда пренебрежения масками от Семеныча.

Ответить

Yury Kotov

5

А где Боярский?

Ответить

Anton Chigaev

Yury
2

Вместо него будут 1000 чертей

Ответить

Syzygy

5

Чем им так не угодили кассы с перегородками, которые создавали приватное пространство? В сбере правда думают, что решать свои финансовые вопросы на виду у всех посетителей - это модно и молодёжно?
Или за всеми этими инновациями просто скрывается желание эффективных меньше тратить на организацию нормального пространства?

Ответить

Влад Ижевский

2

СБЕР, меня ты не наебешь красивой картинкой,
Кофейней, биометрией не заманишь меня.
Лишь в туалет по нужде с ухмылинкой,
Я буду заходить... Иногда.

Ответить

memeplex

Влад
2

Согласен, сеть бесплатных туалетов McDonalds недостаточно развита.

Ответить

Александр Якунин

Влад
0

Что все про туалеты то, зассыны все что ли?

И вот вам бесплатная идея, с биометрией в туалет лучше не ходить, удивитесь потом новой рекламе.

Ответить

Влад Ижевский

Александр
0

Якунин, шубы береги!
Запри в хранилище, надежнее запри!
Не ровен час, в СБЕР банк не добегу —
На твои норку и песец нассу.

Ответить

Александр Якунин

Влад
0

Собака что ли где попало ссать?

Ответить

Влад Ижевский

Александр
0

Чей-то где попало? Я место четко обозначил. 

Ответить

Timur Kuzmin

1

С кофе не удивили. Опять позорный shop-in-shop вместо нормального безоператорного решения(

Ответить

BearStrikesBack

Timur
1

Это вообще стремно. Маленькие кофейни по Москве теперь или в Сбер идут работать (на условиях Сбера) или умирают. Они и так бедные по 70-100 рублей копеечку делали, а теперь, если в Москве появится пару тысяч Сберокофеен, то им конец.

Ответить

From Siberia to London

BearStrikesBack
2

А что стрёмного? Как-то обходилась Москва без тысяч маленьких кофеен всё время, кроме последних 10-и лет.

Ответить

Sam Beckett

From
1

Да, а наши предки и мамонтов сырых жрали, как-то без огня обходились же

Ответить

Lengor

BearStrikesBack
0

Ну не согласен, скорее всего в сберкофейне будет отвратительный кофе, кофейни с вкусным кофе никуда не жениться. С другой стороны народ в основной массе не особо привередлив

Ответить

Stanislav Proyaev

2

Интерьер выглядит не плохо, но в остальном не очень. Фасад так пипец.

Ответить

Sofia S

2

На фоне лаконичного "Открытие" смотрится как детский сад.

Ответить

Сергей Щукин

2

✅ Стандартный коммент в стиле 'дуроввернистену', которым пользователи всегда реагируют на изменения

Ответить

lakoros

1

Продажа кофе и выпечки? детские площадки? Постаматы?
Как нормальное отделение он не будет работать?

Ответить

Андрей Геращенко

lakoros
1

да там теперь всё что угодно, только не банк. Вообще весь этот переформат Сбербанка в Сбер уже превратился в каламбур. Начиная от нового логотипа, продолжая нелепой конференцией, и заканчивая очень странным отделениями

Ответить

Sam Beckett

lakoros
0

А когда-то работал?

Ответить

ϏϙηαϟϮ

1

Туалет для посетителей-то есть хоть? Или как у нас это обычно принято - пришел постоять в очередь так страдай?)

А тут еще и с кофе, вообще шик.

Ответить

Александр Якунин

ϏϙηαϟϮ
0

Так если ты в очереди стоишь, разве в туалет отлучится можно?

Ответить

Bender Rodriguez

Александр
1

берешь талончик в очередь и идешь за талончиком в туалет)

Ответить

ϏϙηαϟϮ

Александр
0

Ну, я не за последним талончиком на еду стою, займу заново, но с сухими портками.

Но вообще если очередь достаточно длинная, но ни разу проблем с этим не было - у меня у дома большой офис сбера. Отлучался бывало за надобностью и ничего.

Ответить

BearStrikesBack

1

Платежи, переводы и многое другое через БАНКОМАТ! С любовью в 2020 году, ваш СБЕР.

Ответить

Alexandre Lebedev

1

Вот бы ещё не завешивали пол фасада своей вывеской. Оставить ту, что на входом и маленький выносной логотип сверху, чтобы видно со стороны было и всё.

Ответить

Yuri Ahmedov

Alexandre
0

Нет, все должны видеть вывеску начала 2010-х, зрение то уже слабое у Боярского. И не важно что во многих городах требование к вывескам из отдельных букв на фасаде.

Ответить

Denis Arslanbekov

1

Новый опенспейс для бомжей открыли.
Бомжей - не клиентов Сбера конечно, а самых настоящих бомжей которые в Питере зимуют в круглосуточных банкомато-отделениях сбера.

Ответить

Ruslan Borisovich Alekseev

1

Интересно, как решат проблему с бомжами и быдлом)) В остальном лед тронулся, при всех своих недочетах это однозначно движение в лучшую сторону. Палок и дров сбер еще конечно наломает, но радует, что они в принципе понимают, что надо меняться. Хейтить можно до бесконечности - мне самому не нравится пока что, но конструктив в их действиях нельзя отрицать))

Удачи ребятам, что стоят за этим))

Ответить

Сергей Подливчук

Ruslan
0

У быдла есть одна особенность - оно обычно не я

Ответить

Константин Полухтин

0

Сбер здорового человека?

Ответить

Sam Beckett

Константин
2

Недообследованного

Ответить

Evil Pechenka

0

Доживу ли я до того времени когда все банки закроют все отделения?

Ответить

Лучезарный Смех

Evil
1

Для этого приложения надо сделать как у Рокет.

Ответить

Igor Kachura

0

Место проклятое, там даже ресторан Бузовой не выжил. Чтож говорить про Сбер.

Ответить

Voin Mraka

0

небось и прививки от корновируса делать будут там же D:

Ответить

Johnny Vorony

0

А Макдональдс почему внутрь не поставили?

Ответить

Лучезарный Смех

0

Вместо традиционных касс с перегородками — столики для общения с менеджером.

От души!
Ваш Ковид19

Ответить

lakoros

Лучезарный
0

Да, это они вовремя) 

Ответить

El'murza Alchakov

0

Сбер жи есть

Ответить

Nikolay Vavilov

0

Сбера нет, но вы держитесь ...

Ответить

Андрей Геращенко

0

Пожалуйста, оставьте у себя в Москвах эти хиптсерские отделения, где теперь в помещении банка всё что угодно только не банк, а в регионах пусть будут нормальные банковские отделения, где работники заняты моими банковскими вопросами, а не отвлекаются на всякую хрень

Ответить

Лучезарный Смех

Андрей
0

Да, так лучше

Ответить

Андрей Геращенко

Лучезарный
0

да, так лучше. Это отделение банка, а не торговоразвлекательный центр. Вот такой вопрос, где теперь будет вот эта куча людей сидеть и находится? А будет она размазана по всему вот этому бессмысленному пространству - будет возле кофейни стоять очередь в кассу, возле постоматов, везде в общем. И весь этот формат отделения пойдет по одному месту, на что я надеюсь

Ответить

Селиверстов Александр

0

Похоже на зону в Икее где хотдоги продают. 

Ответить

Andrey Kazatsky

0

Боярский где?)

Ответить

Селиверстов Александр

0

Я надеюсь они будут транслировать на мониторы в зал интерфейс с этого чуда, в тот момент когда ты им пользуешься? А то почему только крайние посетители будут видеть? Пусть все. Что уж там, какая приватность при операциях? Что, кому, куда 

Ответить

Yan Purvenes

0

И туалета не видно.  Предлагаю закрыть туалеты на этаже грефа и не давать ему ходить в другие.

Ответить

slstkhn slstkhn

0

"Ваши платежи, переводы и многое другое..."

Почему надо обязательно писать "Ваши". Без этого никак не обойтись?! 

Ответить

Sergey Maksimenko

–1

"Где кофе приготовили - там его и пейте"

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