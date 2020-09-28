«Сбер» называет отделения «городским пространством для решения насущных задач».

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«Сбер» открыл первый офис обновленного типа. Офис находится в Москве на Цветном бульваре, 2. В 2021 году таких отделений будет два-три в каждом регионе, передают слова первого зампредправления «Сбербанка» Александра Ведяхина «РИА Новости».

В офисе есть биометрическая система, которая может узнать клиента по лицу и без паспорта. Вместо традиционных касс с перегородками — столики для общения с менеджером.

пресс-служба «Сбера»

«Кроме банковских услуг есть зона "Сбердевайсов", там можно посмотреть, пощупать наши новые новинки и те приборы, которые делают жизнь человека лучше и позволяют экономить время», — рассказал Ведяхин «РИА Новости». Он также добавил, что все банковские услуги теперь доступны «без барьеров, без бронестекол».

пресс-служба «Сбера»

«Сбер» называет отделения «городским пространством для решения насущных задач».

пресс-служба «Сбера»

В отделениях «Сбера» появится больше постаматов, а доставкой займётся сервис «СберЛогистика», рассказали во время презентации «СберКонф».

пресс-служба «Сбера»