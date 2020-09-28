«Сбербанк» открыл первое обновлённое отделение в Москве: с биометрией на входе, кофе и без стоек сотрудников Материал редакции
«Сбер» называет отделения «городским пространством для решения насущных задач».
«Сбер» открыл первый офис обновленного типа. Офис находится в Москве на Цветном бульваре, 2. В 2021 году таких отделений будет два-три в каждом регионе, передают слова первого зампредправления «Сбербанка» Александра Ведяхина «РИА Новости».
В офисе есть биометрическая система, которая может узнать клиента по лицу и без паспорта. Вместо традиционных касс с перегородками — столики для общения с менеджером.
«Кроме банковских услуг есть зона "Сбердевайсов", там можно посмотреть, пощупать наши новые новинки и те приборы, которые делают жизнь человека лучше и позволяют экономить время», — рассказал Ведяхин «РИА Новости». Он также добавил, что все банковские услуги теперь доступны «без барьеров, без бронестекол».
«Сбер» называет отделения «городским пространством для решения насущных задач».
В отделениях «Сбера» появится больше постаматов, а доставкой займётся сервис «СберЛогистика», рассказали во время презентации «СберКонф».
В отделении «Сбера» стоят новые банкоматы: в них установлена система распознавания лиц, а также возможность управления голосом. Карточка для работы с устройством не нужна.
Это трындец. На таком любительском уровне всё сделано.
"Больше чем банк" - где запятая?
"и многое другое ..." - пробел перед многоточием не нужен.
"Салют, Сбер!" - где кавычки? Салют, Вера! Салют, пионер!
"Кофе, чай и Wi-Fi" - шлюшки и плюшки ещё. Какой-то уровень заправки в деревне.
Градиент вообще стрёмный получился.
В выражении "Больше чем банк" запятая не нужна. Как и в "Салют, Сбер" кавычки.
http://new.gramota.ru/spravka/buro/search-answer?s=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BC
В выражении «больше чем» нужна запятая, если перед нами сравнение. То есть в предложении есть то, что сравнивают, и то, с чем его сравнивают.
Здесь сравниваем "банк" и "сбер".
Градиент ужасный, это правда. Напоминает постиранную, а потом выгоревшую на солнце 10 рублевую купюру
А, как обычно: топлы, неразбериха, ничего не работает, никто ничего не знает. Я на это и в старом отделении могу посмотреть
Толпы кого? Тех, кто просто рядом, на улице стоял?)) Ну так себе повод для докопаться))
На цветном так-то всегда народу не мало. Там бизнес-центр с численностью работников, сопостовимой с числом жителей небольшого провирциального городка))
Там еще робот сберик должен говорить - "где получали карту туда и идите, человеки"
И посетитель такой, обливаясь слезами:
- Но у меня обслуживание БЕЗ карты!!!...
Окна в пол хорошо только на рендерах смотрятся, когда там идеальный мир, а не унылая грязная зима с бомжами)
Хм...А с масками биометрия, тоже работает или на входе маску нужно снимать?
На входе МФУ, печататете свое лицо, складываете пополам и напяливаете нижнюю часть на маску.
А где Боярский?
Чем им так не угодили кассы с перегородками, которые создавали приватное пространство? В сбере правда думают, что решать свои финансовые вопросы на виду у всех посетителей - это модно и молодёжно?
Или за всеми этими инновациями просто скрывается желание эффективных меньше тратить на организацию нормального пространства?
СБЕР, меня ты не наебешь красивой картинкой,
Кофейней, биометрией не заманишь меня.
Лишь в туалет по нужде с ухмылинкой,
Я буду заходить... Иногда.
Что все про туалеты то, зассыны все что ли?
И вот вам бесплатная идея, с биометрией в туалет лучше не ходить, удивитесь потом новой рекламе.
Якунин, шубы береги!
Запри в хранилище, надежнее запри!
Не ровен час, в СБЕР банк не добегу —
На твои норку и песец нассу.
Собака что ли где попало ссать?
С кофе не удивили. Опять позорный shop-in-shop вместо нормального безоператорного решения(
Это вообще стремно. Маленькие кофейни по Москве теперь или в Сбер идут работать (на условиях Сбера) или умирают. Они и так бедные по 70-100 рублей копеечку делали, а теперь, если в Москве появится пару тысяч Сберокофеен, то им конец.
А что стрёмного? Как-то обходилась Москва без тысяч маленьких кофеен всё время, кроме последних 10-и лет.
Ну не согласен, скорее всего в сберкофейне будет отвратительный кофе, кофейни с вкусным кофе никуда не жениться. С другой стороны народ в основной массе не особо привередлив
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Продажа кофе и выпечки? детские площадки? Постаматы?
Как нормальное отделение он не будет работать?
да там теперь всё что угодно, только не банк. Вообще весь этот переформат Сбербанка в Сбер уже превратился в каламбур. Начиная от нового логотипа, продолжая нелепой конференцией, и заканчивая очень странным отделениями
Туалет для посетителей-то есть хоть? Или как у нас это обычно принято - пришел постоять в очередь так страдай?)
А тут еще и с кофе, вообще шик.
Так если ты в очереди стоишь, разве в туалет отлучится можно?
Платежи, переводы и многое другое через БАНКОМАТ! С любовью в 2020 году, ваш СБЕР.
Вот бы ещё не завешивали пол фасада своей вывеской. Оставить ту, что на входом и маленький выносной логотип сверху, чтобы видно со стороны было и всё.
Нет, все должны видеть вывеску начала 2010-х, зрение то уже слабое у Боярского. И не важно что во многих городах требование к вывескам из отдельных букв на фасаде.
Новый опенспейс для бомжей открыли.
Бомжей - не клиентов Сбера конечно, а самых настоящих бомжей которые в Питере зимуют в круглосуточных банкомато-отделениях сбера.
Интересно, как решат проблему с бомжами и быдлом)) В остальном лед тронулся, при всех своих недочетах это однозначно движение в лучшую сторону. Палок и дров сбер еще конечно наломает, но радует, что они в принципе понимают, что надо меняться. Хейтить можно до бесконечности - мне самому не нравится пока что, но конструктив в их действиях нельзя отрицать))
Удачи ребятам, что стоят за этим))
Сбер здорового человека?
Доживу ли я до того времени когда все банки закроют все отделения?
Место проклятое, там даже ресторан Бузовой не выжил. Чтож говорить про Сбер.
Вместо традиционных касс с перегородками — столики для общения с менеджером.
От души!
Ваш Ковид19
Пожалуйста, оставьте у себя в Москвах эти хиптсерские отделения, где теперь в помещении банка всё что угодно только не банк, а в регионах пусть будут нормальные банковские отделения, где работники заняты моими банковскими вопросами, а не отвлекаются на всякую хрень
Да, так лучше
да, так лучше. Это отделение банка, а не торговоразвлекательный центр. Вот такой вопрос, где теперь будет вот эта куча людей сидеть и находится? А будет она размазана по всему вот этому бессмысленному пространству - будет возле кофейни стоять очередь в кассу, возле постоматов, везде в общем. И весь этот формат отделения пойдет по одному месту, на что я надеюсь
Я надеюсь они будут транслировать на мониторы в зал интерфейс с этого чуда, в тот момент когда ты им пользуешься? А то почему только крайние посетители будут видеть? Пусть все. Что уж там, какая приватность при операциях? Что, кому, куда
И туалета не видно. Предлагаю закрыть туалеты на этаже грефа и не давать ему ходить в другие.
"Ваши платежи, переводы и многое другое..."
Почему надо обязательно писать "Ваши". Без этого никак не обойтись?!
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