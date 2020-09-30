Предварительная справочная стоимость компании достигала $3,2 млрд.

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Оценка сервиса для управления проектами и задачами Asana выросла до $5,2 млрд после прямого листинга на Нью-Йоркской бирже, передаёт Bloomberg.

29 сентября компания объявила справочную цену на акции в $21за штуку, напоминает издание. В отличие от традиционного IPO, ни одна акция не обменивалась по справочной цене — она служит только в качестве ориентира для инвесторов, объясняет Bloomberg.

Торги открылись по цене $27 за акцию. В первые минуты торгов цена выросла на 9,6%, пишет издание. Сервис торгуется на NYSE под тиккером ASAN.

Компания имела в обращении около 150 млн акций на полностью разводненной основе, что дало ей предварительную справочную стоимость в $3,2 млрд, пишет TechCrunch.