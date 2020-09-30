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Финансы
Лиана Липанова
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Оценка сервиса Asana выросла на $2 млрд после прямого листинга — до $5,2 млрд Материал редакции

Предварительная справочная стоимость компании достигала $3,2 млрд.

9 комментариев
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Оценка сервиса для управления проектами и задачами Asana выросла до $5,2 млрд после прямого листинга на Нью-Йоркской бирже, передаёт Bloomberg.

29 сентября компания объявила справочную цену на акции в $21за штуку, напоминает издание. В отличие от традиционного IPO, ни одна акция не обменивалась по справочной цене — она служит только в качестве ориентира для инвесторов, объясняет Bloomberg.

Торги открылись по цене $27 за акцию. В первые минуты торгов цена выросла на 9,6%, пишет издание. Сервис торгуется на NYSE под тиккером ASAN.

Компания имела в обращении около 150 млн акций на полностью разводненной основе, что дало ей предварительную справочную стоимость в $3,2 млрд, пишет TechCrunch.

В 2018 году Asana оценили в $1,5 млрд. По итогам финансового года компания, который закончился 31 января 2020 года, выручка компании выросла на 86% и составила $142,6 млн выручки (против $76,8 млн годом ранее). При этом чистый убыток увеличился на 133% — $118,6 млн против $50,9 млн в 2019 году.

#новость #asana

Лиана Липанова
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9 комментариев
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Denis G

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Туду лист
Убыток 118млн
Капитализация 5млрд

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Roman Moskovskiy

0

Выйдет ли она на прибыль мы так и не узнаем

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Артем Павлючук

Roman
2

Да плевать. Это ведь биржа. Кто не успел тот в в минусе. 

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Ivan Leonenko

0

И Palantir подрос после листинга

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Денис Кравцов

0

Нарисованные цифры для убыточного бизнеса

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Boris Rozenstein

Денис
0

Убыточная для кого именно? Что значит убыточный бизнес? Если попробуете разобраться то многое поймёте

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Артем Павлючук

Boris
0

У каждого свой бинокль.

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Alex Shapovalov

0

Ну у Палантира и убытки побольше...

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Paul

0

Обычный планировщик стоит 5 ярдов, а всякие диктаторы в восточной Европе готовы на коленях ходить-побираться за 1.5-2 )

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