Оценка сервиса Asana выросла на $2 млрд после прямого листинга — до $5,2 млрд Материал редакции
Предварительная справочная стоимость компании достигала $3,2 млрд.
Оценка сервиса для управления проектами и задачами Asana выросла до $5,2 млрд после прямого листинга на Нью-Йоркской бирже, передаёт Bloomberg.
29 сентября компания объявила справочную цену на акции в $21за штуку, напоминает издание. В отличие от традиционного IPO, ни одна акция не обменивалась по справочной цене — она служит только в качестве ориентира для инвесторов, объясняет Bloomberg.
Торги открылись по цене $27 за акцию. В первые минуты торгов цена выросла на 9,6%, пишет издание. Сервис торгуется на NYSE под тиккером ASAN.
Компания имела в обращении около 150 млн акций на полностью разводненной основе, что дало ей предварительную справочную стоимость в $3,2 млрд, пишет TechCrunch.
В 2018 году Asana оценили в $1,5 млрд. По итогам финансового года компания, который закончился 31 января 2020 года, выручка компании выросла на 86% и составила $142,6 млн выручки (против $76,8 млн годом ранее). При этом чистый убыток увеличился на 133% — $118,6 млн против $50,9 млн в 2019 году.
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