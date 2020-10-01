Банки повысят комиссии за прием карт в онлайн-магазинах после отмены льгот ЦБ — их вернут к «докарантинному» уровню Материал редакции
С апреля комиссию на уровне 1% удерживал ЦБ.
- C 1 октября банки повысят комиссии для интернет-магазинов за оплату картами, так как ЦБ не стал продлевать льготную эквайриновгую ставку в размере 1% от стоимости товара, пишет РБК.
- Тарифы к «докарантинным» значениям вернут «Сбербанк», ВТБ, «Газпромбанк», «Русский стандарт», «Альфа-банк», «Московский кредитный банк» и «Открытие», рассказали изданию представители банков. «Тинькофф» не ответил на запрос РБК.
- Льготная ставка действовала с 15 апреля по 30 сентября как мера поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса. Комиссия за прием карт в онлайн-магазинах была снижена до 1% от стоимости товара. До карантина средний размер комиссии за эквайринг составлял 1,2–2,2% в зависимости от типа карты или категории товара.
- Решение ограничить комиссии было непростым, но помогло бизнесу в период пандемии, сказал РБК представитель ЦБ. С момента снятия ограничений рынок начал медленно, но верно восстанавливаться, рассказал представитель МКБ.
- Представитель «Газпромбанка» считает, что льгота скорее негативно сказалась на потребителях. По его словам, ограничение ставок привело к сокращению программ лояльности по картам, при этом ретейлеры не снижали цены за товары.
- Также из-за отмены льготы платежные системы возвращают на прежний уровень и межбанковские комиссии, которые понизили до 0,7% на время пандемии, рассказали РБК представители Visa, Mastercard и «Мира».
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Dmitriy Mamaev
Хоть кому-то из интернет-магазинов удалось такую ставку получить? Я вот только знаю много проектов, которым в ней отказали по самым разным причинам.
Также чуть смущает "До карантина средний размер комиссии за эквайринг составлял 1,2–2,2% в зависимости от типа карты или категории товара." - получить ставку 2.2% на интернет-эквайринг очень непросто, нужно иметь оборот в несколько миллионов, а если меньше, то там начинается такое количество условий, например, у того же Сбера, что выгоднее оставаться на текущей.
Gottlieb SchneiderDmitriy
у того же Сбера
Насколько я знаю, у него одни из самых высоких ставок по эквайрингу
Sebastian DanilovGottlieb
У сбера реально получить ставку 1,6% на интернет-эквайринг даже при небольших оборотах.