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Рая Хачатрян
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Банки повысят комиссии за прием карт в онлайн-магазинах после отмены льгот ЦБ — их вернут к «докарантинному» уровню Материал редакции

С апреля комиссию на уровне 1% удерживал ЦБ.

  • C 1 октября банки повысят комиссии для интернет-магазинов за оплату картами, так как ЦБ не стал продлевать льготную эквайриновгую ставку в размере 1% от стоимости товара, пишет РБК.
  • Тарифы к «докарантинным» значениям вернут «Сбербанк», ВТБ, «Газпромбанк», «Русский стандарт», «Альфа-банк», «Московский кредитный банк» и «Открытие», рассказали изданию представители банков. «Тинькофф» не ответил на запрос РБК.
  • Льготная ставка действовала с 15 апреля по 30 сентября как мера поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса. Комиссия за прием карт в онлайн-магазинах была снижена до 1% от стоимости товара. До карантина средний размер комиссии за эквайринг составлял 1,2–2,2% в зависимости от типа карты или категории товара.
  • Решение ограничить комиссии было непростым, но помогло бизнесу в период пандемии, сказал РБК представитель ЦБ. С момента снятия ограничений рынок начал медленно, но верно восстанавливаться, рассказал представитель МКБ.
  • Представитель «Газпромбанка» считает, что льгота скорее негативно сказалась на потребителях. По его словам, ограничение ставок привело к сокращению программ лояльности по картам, при этом ретейлеры не снижали цены за товары.
  • Также из-за отмены льготы платежные системы возвращают на прежний уровень и межбанковские комиссии, которые понизили до 0,7% на время пандемии, рассказали РБК представители Visa, Mastercard и «Мира».

#новость #банки

Рая Хачатрян
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Dmitriy Mamaev

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Хоть кому-то из интернет-магазинов удалось такую ставку получить? Я вот только знаю много проектов, которым в ней отказали по самым разным причинам.

Также чуть смущает "До карантина средний размер комиссии за эквайринг составлял 1,2–2,2% в зависимости от типа карты или категории товара." - получить ставку 2.2% на интернет-эквайринг очень непросто, нужно иметь оборот в несколько миллионов, а если меньше, то там начинается такое количество условий, например, у того же Сбера, что выгоднее оставаться на текущей.

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Gottlieb Schneider

Dmitriy
0

у того же Сбера

Насколько я знаю, у него одни из самых высоких ставок по эквайрингу

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Sebastian Danilov

Gottlieb
0

У сбера реально получить ставку 1,6% на интернет-эквайринг даже при небольших оборотах.

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