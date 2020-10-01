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Татьяна Боброва
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Пользователи «Тинькофф инвестиций» пожаловались на сбой: не отображаются данные по инвестициям Материал редакции

Ситуация связана только с отображением информации в приложении, заверили в сервисе.

Утром 1 октября 2020 года пользователи «Тинькофф инвестиции» пожаловались, что в приложении не отображаются данные по инвестициям, ИП и счёту.

𝙱𝚎𝚒𝚉𝚎𝚛𝚘 @BeiZero
У тинькофф инвесткопилка обнулилась 🤷🏻‍♀ https://t.co/10HFKmc3oD
surrukin @surrukin
Инвесткопилка Тинькофф обнулилась, хоть в твиттере по поиску понял что это массовый сбой. Нормально так покопил. https://t.co/nt4KnL1RtC

В «Тинькофф» сообщили, что в приложении может временно не отображаться информация, но средства пользователей никуда не пропали. Сервис обещает исправить ситуацию в течение часа.

Тинькофф @tinkoff_bank
@Angie_Enzorry @sexzoom В приложении может временно не отображаться информация, но средства никуда не пропали. Постараемся все поправить в течение часа. Простите, пожалуйста, за неудобства.

#новость #тинькофф #тинькоффинвестиции

Татьяна Боброва
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13 комментариев
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Сергей Милосердов

6

Что, Яндекс уже в деле?

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Denis Weinstein

5

Молодцы Тинькофф !
Все быстро поправили !

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Дневник Продавца

Denis
1

Не поправлено ещё 

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Карл

3

ой, у смузи-инвесторов опять трудности?

Ответить

Vladislav Nikolaevich

Карл
2

Ой, а у Карла последние деньги на пивчик потратились?

Ответить

Карл

Vladislav
2

а ведь ещё утро четверга...

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Maxim Medvedev

1

Ну вот, Яндексом ещё не куплены, а уже косячить начали:)

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ave ego

1

а почему сообщают про это где угодно только не по месту поломки? )) чтобы создать нагрузку на поддержку?

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Константин Кобозев

1

А я с 15.06.20 не могу снять свои деньги.

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⛄️ Игорь

0

Тинькофф, найдётся всё

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Алексей Викторович

0

так починили жеж 

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Вадим Моржик

0

никто не выпрыгнул как в ситуации с револютом?

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Виталий Журавлев

–1

@Тинькофф  не проходит перевод со счета ИП на личную карту.

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