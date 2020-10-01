Пользователи «Тинькофф инвестиций» пожаловались на сбой: не отображаются данные по инвестициям Материал редакции
Ситуация связана только с отображением информации в приложении, заверили в сервисе.
Утром 1 октября 2020 года пользователи «Тинькофф инвестиции» пожаловались, что в приложении не отображаются данные по инвестициям, ИП и счёту.
В «Тинькофф» сообщили, что в приложении может временно не отображаться информация, но средства пользователей никуда не пропали. Сервис обещает исправить ситуацию в течение часа.
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438","\u0442\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 13, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 163077, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 01 Oct 2020 09:48:45 +0300", "is_special": false }
Маркетинг
Лидген в финансовых услугах с 2017 по 2020 год: как деньги делают деньги
Спойлер: с лидами всё труднее, но вы держитесь. Как мы шли от расширения семантики к жёсткой оптимизации. От растущего…
Блоги компаний
Как попасть в свой первый ИТ-проект ещё в университете? Лайфхаки от Кейс-лаборатории КРОК
История покупателей eBay: "От каждой покупки получаю удовольствие!"
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Как я построил дом из SIP и…
Как я построил дом из SIP и…
План идеального SEO-аудита…
Про грузовые уберы, платформы и…
«Революционные» стартапы стали…
Правительство не дало Facebook…
Правительство не дало Facebook…
Как я построил дом из SIP и…
Выгодно ли покупать акции…
Delivery Club с партнёром начал…
В приложении «Тинькофф» не…
Банки повысят комиссии за прием…
Про грузовые уберы, платформы и…
Правительство не дало Facebook…
«Революционные» стартапы стали…
Сергей Милосердов
Что, Яндекс уже в деле?
Denis Weinstein
Молодцы Тинькофф !
Все быстро поправили !
Дневник ПродавцаDenis
Не поправлено ещё
Карл
ой, у смузи-инвесторов опять трудности?
Vladislav NikolaevichКарл
Ой, а у Карла последние деньги на пивчик потратились?
КарлVladislav
а ведь ещё утро четверга...
Maxim Medvedev
Ну вот, Яндексом ещё не куплены, а уже косячить начали:)
ave ego
а почему сообщают про это где угодно только не по месту поломки? )) чтобы создать нагрузку на поддержку?
Константин Кобозев
А я с 15.06.20 не могу снять свои деньги.
⛄️ Игорь
Тинькофф, найдётся всё
Алексей Викторович
так починили жеж
Вадим Моржик
никто не выпрыгнул как в ситуации с револютом?
Виталий Журавлев
@Тинькофф не проходит перевод со счета ИП на личную карту.