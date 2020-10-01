Пользователи «Альфа-банка» пожаловались на сбои с платежами и переводами в приложении Материал редакции
Представители банка сообщили, что все системы уже работают нормально.
Днем 1 октября 2020 года у пользователей «Альфа-банка» возникли сбои: у клиентов проблемы при входе в приложение, не работают платежи и переводы.
Представители банка написали в Twitter, что пытаются исправить ситуацию. Банк пока не комментирует ситуацию vc.ru.
Ранее пользователи «Тинькофф инвестиций» пожаловались на сбой: в приложении не отображались данные по инвестициям. Сбой был устранён к началу торгов на бирже в 10:00.
Кто эти люди, у которых все еще один банк?! За границу тоже с одной картой ездите? :<
Ко мне курьер с картой пришел и мы минут 15 просто стояли и ждали чуда, в итоге ушел, сказав, что фото делать не обязательно 🌚
Обновлено в 12:10. В «Альфа-банке» сообщили vc.ru, что сбой был устранён. «Из-за работ по обновлению программного обеспечения на протяжении непродолжительного времени часть клиентов Альфа-Банка не могла зайти в мобильное приложение. На данный момент все системы работают нормально».
@Альфа-Банк что-то не «нормально» работает вход в приложение после 12:10.
Видимо, какой-то серьезный сбой, потому что Альфа-Бизнес Онлайн тоже еле живой)
Это просто провал. Решил я первый раз отравить деньги через альфу на счёт ИП, а они застряли и никак не хотя приходить ни обратно на счёт, ни на счёт ИП. В службе поддержки полный игнор. Решил что быстрее будет отправить через сбер, заплатил комиссию, но дошли они в тот же день. Не советую альфу, лучше заплатить за услугу, но получить грамотное исполнение, чем бесплатно страдать и срывать сроки перед поставщиками.
Забавно, уже второй.
Оплата за завтрак прошла с 4 попытки, я думал терминал тупил, а тут оказывается Альфа подвела...
Мне ровно в этот момент позвонили мошенники, представились Альфой и сказали что открыта заявка на кредитную линию. Подробности узнать не получилось - звонок оборвался. Но осадочек не приятный остался - совпадение очень уж подозрительное.
Не возможно снять деньги в банкомате, приложение грузиться через раз и показывает только баланс. Операции не проходят
О нет! Совершенно случайный сбой! Никогда такого не было, и вот опять )) Позора нахватаешься в очереди, пока карту нормального банка найдешь...
Альфа-бизнес вообще не хочет ничего отправлять, ни через ЛК, ни через оплату бизнес-картой. Печалька:(
Торговые эквайринги не принимают оплату по Альфе. Хорошо иметь несколько карт разных банков.
ничего не работает. даже банкоматы. нельзя снять деньги нигде, нельзя перевести. даже через кассу.
ничего не исправлено, в офисе банка говорят что не знают когда исправят. фактически работа банка блокирована
Прямо сейчас не могу перевести деньги с р/с Альфы на карту Альфы же. Ждемс.
До сих пор лежит. Восстановилось авторизация не на долго, но внутри ничего не работало, а теперь снова и зайти нельзя.
я понимаю падал высокотехнологичный Тинькофф, с его супер ИТ платформой, но как бабушкин Альфа упал с его кирпичными отделениями, не понятно.зашквар😂....
Непродолжительное? С 9 по мск не проходят платежи, банкоматы бабки жрут но наличку не выдают, картой оплатить нельзя, в приложение не пускает!!!
Это просто провал. Решил я первый раз отравить деньги через альфу на счёт ИП, а они застряли и никак не хотя приходить ни обратно на счёт, ни на счёт ИП. В службе поддержки полный игнор. Решил что быстрее будет отправить через сбер, заплатил комиссию, но дошли они в тот же день. Не советую альфу, лучше заплатить за услугу, но получить грамотное исполнение, чем бесплатно страдать и срывать сроки перед поставщиками.
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