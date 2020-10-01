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Рая Хачатрян
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Пользователи «Альфа-банка» пожаловались на сбои с платежами и переводами в приложении Материал редакции

Представители банка сообщили, что все системы уже работают нормально.

32 комментария
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Обновлено в 12:10. В «Альфа-банке» сообщили vc.ru, что сбой был устранён. «Из-за работ по обновлению программного обеспечения на протяжении непродолжительного времени часть клиентов "Альфа-банка" не могла зайти в мобильное приложение. На данный момент все системы работают нормально».

Днем 1 октября 2020 года у пользователей «Альфа-банка» возникли сбои: у клиентов проблемы при входе в приложение, не работают платежи и переводы.

Репвбблика @Repvbblica
@alfabank, у вас там все хорошо? Уже час такая фигня https://t.co/Nuet3DrafF
Зюзик'боль @zyz_zzz
я осталась без обеда потому что альфа банк не хочет работать
Eugene Kubesh @CodBasters
альфабанк решил прилечь в тот самый момент, когда я мне нужно оплатить пожарников, они стоят, ждут, просят... 😭

Представители банка написали в Twitter, что пытаются исправить ситуацию. Банк пока не комментирует ситуацию vc.ru.

Альфа-Банк @alfabank
@_bublik_ @tinkoff_bank @yandex Кто-то не ту кнопку нажал.
Сейчас перенажмём 😅
Иван Ив @litded
Вот вам теория заговора: Позавчера упали сервисы юникредит, сегодня тинькоф и альфа-банк, про втб видел сообщение.
Теорию я не придумал, но начин есть.

Ранее пользователи «Тинькофф инвестиций» пожаловались на сбой: в приложении не отображались данные по инвестициям. Сбой был устранён к началу торгов на бирже в 10:00.

#новость #альфабанк

Рая Хачатрян
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32 комментария
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Артём Стукман

5

Не работает прямо сейчас в СПБ лично у меня 

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colorless

0

Кто эти люди, у которых все еще один банк?! За границу тоже с одной картой ездите? :<

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Joy Z

colorless
1

Ну не всем же быть коллекционером банковских карт и спонсором банков. 

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Антон Силинский

3

У меня по прежнему не работает приложение. Хоть пишут что сбой устранен

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Максим Гаджимурадов

2

Ко мне курьер с картой пришел и мы минут 15 просто стояли и ждали чуда, в итоге ушел, сказав, что фото делать не обязательно 🌚

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Кирилл Крайнов

2

Обновлено в 12:10. В «Альфа-банке» сообщили vc.ru, что сбой был устранён. «Из-за работ по обновлению программного обеспечения на протяжении непродолжительного времени часть клиентов Альфа-Банка не могла зайти в мобильное приложение. На данный момент все системы работают нормально».

@Альфа-Банк что-то не «нормально» работает вход в приложение после 12:10.

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Andrey Kulakov

1

Видимо, какой-то серьезный сбой, потому что Альфа-Бизнес Онлайн тоже еле живой)

Ответить

Joy Z

Andrey
0

Налоговая решила что ей мало данных по гражданах, вот и подключается напрямую к банкам..

Ответить

Ravshik

1

Это просто провал. Решил я первый раз отравить деньги через альфу на счёт ИП, а они застряли и никак не хотя приходить ни обратно на счёт, ни на счёт ИП. В службе поддержки полный игнор. Решил что быстрее будет отправить через сбер, заплатил комиссию, но дошли они в тот же день. Не советую альфу, лучше заплатить за услугу, но получить грамотное исполнение, чем бесплатно страдать и срывать сроки перед поставщиками.

Ответить

Михаил Лященко

1

Забавно, уже второй.

Ответить

Dmitry Morkovkin

Михаил
0

Плюс еще Токийская биржа полегла сегодня.

Ответить

Alexander Tukhvatulin

1

Альфа-Баг.

Ответить

Mike Kosulin

1

Яндекс ещё не купил Тинькофф, а Альфа уже умирает.

Ответить

Macedon

0

Оплата за завтрак прошла с 4 попытки, я думал терминал тупил, а тут оказывается Альфа подвела... 

Ответить

Roman Shulimov

0

Мне ровно в этот момент позвонили мошенники, представились Альфой и сказали что открыта заявка на кредитную линию. Подробности узнать не получилось - звонок оборвался. Но осадочек не приятный остался - совпадение очень уж подозрительное.

Ответить

Антон Силинский

0

Не возможно снять деньги в банкомате, приложение грузиться через раз и показывает только баланс. Операции не проходят

Ответить

Даниил Орел

0

О нет! Совершенно случайный сбой! Никогда такого не было, и вот опять )) Позора нахватаешься в очереди, пока карту нормального банка найдешь...

Ответить

Артём Седов

0

Альфа-бизнес вообще не хочет ничего отправлять, ни через ЛК, ни через оплату бизнес-картой. Печалька:(

Ответить

Ivan Rubtsov

0

Торговые эквайринги не принимают оплату по Альфе. Хорошо иметь несколько карт разных банков.

Ответить

Алексей Рыбаков

0

Деньги внесены на счёт, но не зачислены

Ответить

Верховод и дизайн

0

ВТБ тоже лежит

Ответить

M G

0

ничего не работает. даже банкоматы. нельзя снять деньги нигде, нельзя перевести. даже через кассу.

Ответить

Алексей Рыбаков

0

Теперь составлено обращение, ожидать 2-3 дня.

Ответить

M G

0

ничего не исправлено, в офисе банка говорят что не знают когда исправят. фактически работа банка блокирована

Ответить

Valeryi Ozarnichuk

0

Прямо сейчас не могу перевести деньги с р/с Альфы на карту Альфы же. Ждемс.

Ответить

Greg Khmelnitskiy

0

До сих пор лежит. Восстановилось авторизация не на долго, но внутри ничего не работало, а теперь снова и зайти нельзя.

Ответить

Александр Тцев

0

Тоже не переводятся деньги между счетами у Альфы все лежит, ВТБ тоже

Ответить

Артур Румянцев

0

Согласен - не работает.Большой  Платёж  совершаю с зеленки. Мо - ло - дцы. 

Ответить

Иринка Ищук

0

Прямо сейчас не смогла оплатить ни с карты, ни через приложение 

Ответить

John Tinko

0

я понимаю падал высокотехнологичный Тинькофф, с его супер ИТ платформой, но как бабушкин Альфа упал с его кирпичными отделениями, не понятно.зашквар😂.... 

Ответить

Angel Vivaldi

0

Непродолжительное? С 9 по мск не проходят платежи, банкоматы бабки жрут но наличку не выдают, картой оплатить нельзя, в приложение не пускает!!! 

Ответить

Ravshik

–3

Это просто провал. Решил я первый раз отравить деньги через альфу на счёт ИП, а они застряли и никак не хотя приходить ни обратно на счёт, ни на счёт ИП. В службе поддержки полный игнор. Решил что быстрее будет отправить через сбер, заплатил комиссию, но дошли они в тот же день. Не советую альфу, лучше заплатить за услугу, но получить грамотное исполнение, чем бесплатно страдать и срывать сроки перед поставщиками.

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