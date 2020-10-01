Представители банка сообщили, что все системы уже работают нормально.

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Обновлено в 12:10. В «Альфа-банке» сообщили vc.ru, что сбой был устранён. «Из-за работ по обновлению программного обеспечения на протяжении непродолжительного времени часть клиентов "Альфа-банка" не могла зайти в мобильное приложение. На данный момент все системы работают нормально».

Днем 1 октября 2020 года у пользователей «Альфа-банка» возникли сбои: у клиентов проблемы при входе в приложение, не работают платежи и переводы.

Зюзик'боль @zyz_zzz я осталась без обеда потому что альфа банк не хочет работать

Eugene Kubesh @CodBasters альфабанк решил прилечь в тот самый момент, когда я мне нужно оплатить пожарников, они стоят, ждут, просят... 😭

Представители банка написали в Twitter, что пытаются исправить ситуацию. Банк пока не комментирует ситуацию vc.ru.

Иван Ив @litded Вот вам теория заговора: Позавчера упали сервисы юникредит, сегодня тинькоф и альфа-банк, про втб видел сообщение.

Теорию я не придумал, но начин есть.