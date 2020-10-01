Компания демонстрирует быстрый рост во время пандемии, провела IPO, в неё верят инвесторы. Но технологический обозреватель Марио Габриэль считает, что успех Asana не так надёжен.

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30 сентября сервис для управления проектами и задачами Asana провел прямой листинг и вышел на биржу. Сервисом бесплатно пользуются 27 млн клиентов, оплачивают подписку 82 тысячи (1,3 млн пользователей).

Справочная цена на акцию (ориентир для инвесторов) составляла $21, торги же открылись по цене в $27 за акцию, в первые минуты стоимость выросла на 9,5%. Оценка Asana увеличилась на $2 млрд — до $5,2 млрд.

Габриэль выделил три плюса и один большой минус, которые стоит учитывать потенциальным инвесторам для дальнейшей оценки Asana и положения компании на рынке.

Первый плюс: стартап — антипод Facebook

Глава Asana — сооснователь и первый технический директор Facebook Дастин Московиц. По мере роста Facebook команде становилось все сложнее работать вместе: координироваться, обрабатывать письма, организовывать встречи.

Поэтому Московиц вместе с создателем кнопки «Нравится» Джастином Розенштейном придумал внутренний инструмент «Задачи» для отслеживания внутренних процессов. Он стал хитом внутри компании.

В 2008 году Московиц и Розенштейн ушли из Facebook, потому что не могли реализовать в «Задачах» всё, что хотели, пока работали внутри соцсети. Они построили бизнес на буддийских принципах: Asana основана на «потоке» и «осознанности», название сервиса относится к позе йоги.

Пока Facebook сталкивается с забастовками сотрудников, раздорами и сокращениями, Asana — довольно приятное место для работы, отмечает Габриэль. В проспекте S1 для выхода на биржу компания заявляет, что текучка не превышает 10%, несмотря на конкуренцию за сотрудников на рынке инструментов для работы.

Второй плюс: Asana выгоден переход на удалённую работу

Выручка компании в 2020 финансовом году (кончился 31 января) составила $142,6 млн — на 85% больше, чем годом прежде. В течение календарного 2020 года рост продолжается, в том числе благодаря пандемии Covid-19.

Работа из дома стала нормой, и компаниям нужны инструменты для совместной работы с доступом откуда угодно. Asana полностью отвечает запросу, подчёркивает обозреватель.

Накануне IPO Asana объявила о выручке $52 млн за второй квартал, что на 57% больше, чем за тот же период годом ранее.

Однако вместе с выручкой растут расходы. Компания не прибыльна: чистый убыток вырос с $52 млн до $120 млн с 2019 по 2020 финансовый год. Чистый убыток Asana во втором квартале 2020-го составил $41,1 млн при $15,6 млн годом ранее.

Третий плюс: бизнес-модель Asana — продажи «снизу вверх»

Обычная бизнес-модель продажи ПО — «сверху вниз»: компании-разработчики нанимают отдел продаж, который ищет клиентов, рассказывает о преимуществах, заключает контракты и помогает с настройкой.

Контракты на покупку приложений обычно заключаются на большие суммы, так как ПО покупают сразу на весь отдел или офис. Продажи «вручную» могут обходиться дешевле и быть эффективными, несмотря на свою относительную медлительность.

Вместо того чтобы продавать свой сервис, Asana использует принцип «снизу вверх». Его эффективность доказали другие SaaS-компании вроде Slack, Atlassian и Airtable.

Суть в том, что сервисом начинают бесплатно пользоваться отдельные работники. Если он их устраивает, менеджер команды может купить недорогие лицензии для сотрудников без одобрения руководства.

В результате Asana и другие сервисы постепенно захватывают долю рынка на малых группах, и если они оказываются полезными и их популярность внутри организации растёт, объём контракта тоже.

Это работает: за последний финансовый год Asana удержала 120% чистой выручки — существующие клиенты сервиса увеличили расходы на ПО на 20% с учётом оттока.

Всё же Asana переходит на «гибридную» модель продаж с классическим подходом для крупных контрактов. Корпоративные тарифы можно купить только через отдел продаж, о чём Asana заявляет в проспекте IPO.

Корпоративные тарифы Business и Enterprise составляют уже 54% выручки по сравнению с 11% в начале 2019 года.

Большой минус — у Asana много серьёзных конкурентов

Если в 2008 году Asana была революционным сервисом внутри Facebook, за 12 лет стартап догнали другие разработчики инструментов для повышения продуктивности. Крупные стартапы проводят IPO, новички штурмуют рынок «снизу».

Австралийская Atlassian вышла на биржу в 2015 году и может оказаться самым серьёзным соперником для Asana. Atlassian оценивается в $45 млрд — на 46,7% больше, чем в в 2019 году.

Компании принадлежит как Jira — система управления задачами для разработчиков, так и Trello — доски для тех, кто работает по методологии канбан. Оба сервиса могут заменить Asana, и Jira лучше подходит для технической аудитории.

Продукты Atlassian

Ещё один конкурент — сервис Smartsheet. Он провёл IPO в 2018 году и оценивается в $6 млрд.

Из частных компаний конкуренцию Asana может составить Monday, которую в последнем раунде инвестиций оценили в $1,9 млрд. Другие потенциальные соперники — ClickUp, Coda, Notion и Airtable. Последний привлёк $185 млн 14 сентября 2020 года.

Встает вопрос: сможет ли Asana не только сохранить, но и увеличить долю на рынке, учитывая высокую конкуренцию?

Дастин Московиц и Джастин Розенштейн хотели создать «осознанный» бизнес и преуспели в этом: Asana — компания с сильной внутренней культурой и пониманием своих целей.