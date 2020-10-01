Плагин позволяет загружать в базу ранее созданные презентации и автоматически создавать новую в том же стиле.

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Стартап DeckRobot из Сан-Франциско привлёк $1,5 млн в ходе посевного раунда, передаёт Forbes со ссылкой на компанию. Раунд возглавили Александр Невинский и Matrix Capital при участии Чарльза Сонгхерста (бывшего топ-менеджера Microsoft и раннего инвестора в Affirm, Convoy, Formlabs и Classpass).

Сотрудники офиса тратят в среднем около 30-60 минут на создание презентаций в PowerPoint и 15-30 минут на очистку одного готового шаблона, говорят в компании.

Стартап помогает справиться с этими задачами — пользователи загружают в базу примеры слайдов, например, в корпоративном стиле. Затем нужно нажать кнопку format. После этого сервис автоматически создаст шаблоны в заданном стиле.

Стартап обучил ИИ на «тысячах» реальных презентаций PowerPoint — он способен адаптироваться к стилю каждого клиента, говорят в DeckRobot. Плагин также работает с сервисами Google Slides и Keynote.

Компанию основали Антон Урбанас и Иван Новиков из России в 2017 году. Первые вложения составили $1200 личных средств. Через два года после запуска клиентами плагина были компании из списка Fortune 500 в США, Великобритании, Восточной Европе и ЕС.