Reuters: Ozon и ivi задумались о проведении IPO до конца 2020 года Материал редакции
Долю в Ozon хотел купить «Сбербанк», но переговоры зашли в тупик, говорят источники.
- Онлайн-ритейлер Ozon и онлайн-кинотеатр ivi рассматривают возможность выхода на биржу через IPO в США до конца 2020 года, сообщает Reuters со ссылкой на двух банкиров, знакомых с ходом подготовки.
- Обе компании хотят привлечь деньги на дальнейшее развитие, говорят собеседники агентства. Предварительно IPO назначено на осень.
- ivi отказалась от комментариев, а Ozon не ответил на запрос издания.
- в июне 2020 года источники Reuters сообщали, что долю в Ozon может купить «Сбербанк». Но переговоры зашли в тупик, поэтому ритейлер начал рассматривать выход на биржу, говорят источники агентства.
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Мамина Кухарка
IPO нынче в моде
Николай Западный
КТО???Озон??? Ха ха ха
Михаил ТолстыхНиколай
Я на всякий случай заскринил)
Anton Novoseltsev
IPO за 3 месяца не делается
Full NameAnton
там либо подготовка была давно (а это точно не так, иначе зачем со Сбером говорить?) либо в конце 2020 скажут, что "пойдём на IPO через пару лет". Но оно и так ясно. Международным игрокам оно всё неинтересней и неинтересней (спасибо госполитике). Внутренних нужного размера нет и не будет уже.
В Америке!
Озон вряд ли удачно разместится, ввиду большого давления со стороны крупных внутренних и международных игроков. Но ivi вполне перспективная, учитывая как в россияне начинают привыкать к покупке цифровых товаров (пример Netflix, Spotify в России).
Алексей ЛаринВ
Международные скоро под пошлинами будут
В Америке!Алексей
Ну и что? Алиэкспресс уже давно как Локал работает. Но не стоит забывать, что почти все, что продается в России - это импортные товары. Даже с пошлиной будет дешевле купить в Китае, тем более сейчас китайцы так активно вкладываются в логистику, что доставка будет уже в считанные дни.
Pasha Kislova
На счёт озона это больше озадачивает... Денег не хватает?