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Финансы
Лиана Липанова
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Reuters: Ozon и ivi задумались о проведении IPO до конца 2020 года Материал редакции

Долю в Ozon хотел купить «Сбербанк», но переговоры зашли в тупик, говорят источники.

  • Онлайн-ритейлер Ozon и онлайн-кинотеатр ivi рассматривают возможность выхода на биржу через IPO в США до конца 2020 года, сообщает Reuters со ссылкой на двух банкиров, знакомых с ходом подготовки.
  • Обе компании хотят привлечь деньги на дальнейшее развитие, говорят собеседники агентства. Предварительно IPO назначено на осень.
  • ivi отказалась от комментариев, а Ozon не ответил на запрос издания.
  • в июне 2020 года источники Reuters сообщали, что долю в Ozon может купить «Сбербанк». Но переговоры зашли в тупик, поэтому ритейлер начал рассматривать выход на биржу, говорят источники агентства.

#новость #ozon #ivi

Лиана Липанова
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9 комментариев
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Мамина Кухарка

5

IPO нынче в моде

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Николай Западный

0

КТО???Озон??? Ха ха ха

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Михаил Толстых

Николай
1

Я на всякий случай заскринил)

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Anton Novoseltsev

1

IPO за 3 месяца не делается

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Full Name

Anton
0

там либо подготовка была давно (а это точно не так, иначе зачем со Сбером говорить?) либо в конце 2020 скажут, что "пойдём на IPO через пару лет". Но оно и так ясно. Международным игрокам оно всё неинтересней и неинтересней (спасибо госполитике). Внутренних нужного размера нет и не будет уже.

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В Америке!

0

Озон вряд ли удачно разместится, ввиду большого давления со стороны крупных внутренних и международных игроков. Но ivi вполне перспективная, учитывая как в  россияне начинают привыкать к покупке цифровых товаров (пример Netflix, Spotify в России). 

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Алексей Ларин

В
0

Международные скоро под пошлинами будут

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В Америке!

Алексей
0

Ну и что? Алиэкспресс уже давно как Локал работает. Но не стоит забывать, что почти все, что продается в России - это импортные товары. Даже с пошлиной будет дешевле купить в Китае, тем более сейчас китайцы так активно вкладываются в логистику, что доставка будет уже в считанные дни.

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Pasha Kislova

0

На счёт озона это больше озадачивает... Денег не хватает? 

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