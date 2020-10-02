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Рая Хачатрян
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Visa обяжет российские банки переводить деньги между картами по номеру телефона Материал редакции

У банков есть год, чтобы подключить сервис.

11 комментариев
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Платежная система Visa потребовала у российских банков обеспечить переводы денег между картами по номеру телефона. Об этом газета «Коммерсантъ» узнала из письма Visa, которое компания отправила банкам-партнерам.

Несколько банков подтвердили получение письма, пишет издание. С 30 сентября 2021 года банки должны использовать номер телефона как дополнительную опцию при переводах. Сейчас банки-члены Visa могут предоставлять такую возможность опционально. Пока сервис доступен не везде.

«Речь идёт о требованиях для банков-участников платёжной системы Visa относительно поддержки уже существующего сервиса переводов по номеру телефона», — рассказали изданию в пресс-службе Visa.

Visa вступает в прямую конкуренцию с Системой быстрых платежей от ЦБ, рассказал газете представитель крупного неназванного банка. СБП предусматривает переводы между клиентами разных банков по номеру телефона.

Опрошенные изданием банки заинтересованы в проекте Visa. Банк «Русский стандарт» уже подключил возможность переводов с карты на карту Visa по номеру телефона. в «Райффайзенбанке» планируют внедрить систему, а «Тинькофф» и «Росбанк» пока изучают условия проекта. «Газпромбанк планирует развивать прежде всего сервисы переводов, которые удобны для клиента и обладают низкой себестоимостью, пишет «Коммерсантъ».

#новости #visa

Рая Хачатрян
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11 комментариев
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Ольга Павленко

5

Еще бы адекватный процент обязала брать в переводах между разными банками. Смешно: люди снимают кэш в СБ и закидывают тут же в соседний банкомат Альфы или Райфа, потому что переводы негуманные. Банки считали, во сколько им обходится обслуживание таких транзакций? 

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Roman Sherstnev

Ольга
1

В системе быстрых платежей есть и Альфа и Райфайзен и СБЕР. Можете перекидывать средств без комиссий по номеру телефона. Почитайте побольше про СБП.

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Ольга Павленко

Roman
1

да-да, это хороший квест от СБП в сбере - найти и активировать, отличный маркетинговый ход. Все для клиента..

А кто не спрятался (не нашел) - сам злобный Буратино. Может надо обяать  сервис сделать "по умолчанию", а не лохотронить клиентов? 

А то в свое время Билайн так "хамелеона" подключал  - хрен отключишь.. пока ищешь, неделю-другую платишь. Отличный бизнес

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Влад Берг

Ольга
0

Точно, надо вообще исключать такие сомнительные манипуляции с услугами которые больше похожи на мошенничество чем предоставление сервиса или услуг.

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Maxim Petrukhin

Ольга
0

Все не для клиента же, а для Сбера :) Их интересы не всегда совпадают. 
Сбер так цепляется за переводы именно потому, что он во многом на них держится. Ему выгодно, чтобы деньги ходили внутри его системы. 

Новость прекрасная. Чем больше возможностей, тем лучше для потребителя. Монополии должны сдохнуть. 

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Александр Иванов

Roman
0

Спасибо. Не знал даже)

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Виктор Лисицын

Ольга
1

А вы уверены что этот % берет VISA, а не банк эмитент?

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Ольга Павленко

Виктор
0

а вы уверены, что я предлагала именно VISA не брать процент?писала совсем другое

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ave ego

5

значит СБП просто продлит время бесплатных переводов в будущем и визой с ее комиссиями никто и не будет пользоваться. ведь СБП хороша тем, что для ее работы можно не иметь карт вообще или иметь мир и мастеркард.  а виза только для визы. поэтому Visa direct совсем не конкурент СБП. 

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Юрий Белоножкин

ave
0

Вот именно. Эти попытки отстроиться друг от друга - всегда всем было пофигу на то, Виза или Мастеркард, потому что они были одинаковые - приводят к сегментации.

Ну или Мастеркард сориентируется и тоже обяжет принимать платежи и в свой адрес и тогда эта визовская система станет бессмысленной.

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Sergey L.

3

Ну и отлично, для нас как клиентов, конкуренция между система (а не монополия спб) - всегда хорошо 😃

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