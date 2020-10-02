У банков есть год, чтобы подключить сервис.

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Платежная система Visa потребовала у российских банков обеспечить переводы денег между картами по номеру телефона. Об этом газета «Коммерсантъ» узнала из письма Visa, которое компания отправила банкам-партнерам.

Несколько банков подтвердили получение письма, пишет издание. С 30 сентября 2021 года банки должны использовать номер телефона как дополнительную опцию при переводах. Сейчас банки-члены Visa могут предоставлять такую возможность опционально. Пока сервис доступен не везде.

«Речь идёт о требованиях для банков-участников платёжной системы Visa относительно поддержки уже существующего сервиса переводов по номеру телефона», — рассказали изданию в пресс-службе Visa.

Visa вступает в прямую конкуренцию с Системой быстрых платежей от ЦБ, рассказал газете представитель крупного неназванного банка. СБП предусматривает переводы между клиентами разных банков по номеру телефона.