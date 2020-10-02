Ozon официально подал документы для выхода на биржу в США Материал редакции
Количество акций, которые планируется разместить на бирже, и ценовой диапазон пока не определены.
- Российский онлайн-ритейлер Ozon конфиденциально направил проект заявления о регистрации по форме F-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для предполагаемого IPO, сообщила компания.
- Количество акций, которые планируется разместить на бирже, и ценовой диапазон предложения пока не определены. Ozon планирует выйти на биржу после проверки SEC, но дата будет зависеть от рыночных и других условий.
- О планах Ozon выйти на биржу 1 октября сообщили источники Reuters и WSJ. По данным газеты, Ozon может провести листинг в конце 2020 или начале 2021 года при оценке в $3-5 млрд.
- О готовности Ozon выйти на биржу в начале 2020 года говорил основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков. Но такая необходимость пока не критична, отмечал он. АФК «Система» и Baring Vostok сохраняют паритет в Ozon, у АФК около 43% ритейлера.
- Ozon работает в России с 1998 года. В первом полугодии 2020 года оборот площадки достиг 77,4 млрд рублей — это на 152% больше, чем годом ранее.
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Александр Кучеряев
Забавно что товары продают в России, а акции в США.
Kirk LousonАлександр
ну продавать акции в России - это очень непростая задача)))
Юрий ГлотовАлександр
На nyse инвесторов больше. Можно хоть на монгольской фондовой бирже размещаться, только толку?)
Денис ДемидовАлександр
Китайские компании многие так делают, это при том, что у Китая очень хорошо развит фондовый рынок, тогда как у нас его почти нет.
Viktor Mann
Через три дня после запуска:
Ozone delays payments!
I hope this publication will help resolve the issue quickly.
Please, help!
Vladimir Shnayder
Верю в ozon, надеюсь они пойдут по правильному пути
DmitryVladimir
Озон для поставщиков это дерьмо собачье, заявляю как поставщик озон.
Комментарий для привлечения внимания сотрудников озон.
Елизавета КнязеваDmitry
Здравствуйте, Дмитрий! Я Лиза из Ozon Marketplace. Подскажете, что именно не так? Если есть обращение, то может сразу написать его номер
Dmitry YashinDmitry
Зато для клиентов - рай.
Pavel VoronkovVladimir
Каков этот правильный путь? Вместо решения внутренних проблем и налаживания БП, запустить Озон Маркет (доставка продуктов) и все силы бросить туда?
Vladimir ShnayderPavel
Надеюсь на налаживание того что есть, так как проблем судя по тому что пишут на тж у них хватает и хорошо бы их решить
Pavel Voronkov
Можно шортить при листинге. Или там будут смотреть в светлое будущее, которое никогда не наступит.
Saucedo Puetz
Кому пандемия а кому мать родная...
Dmitry
ОЗОН блин, верни мой товар!!! Сколько можно уже обращения писать вам? Несколько месяцев не даете вывезти с вашего склада товар.
Влад Ижевский
Я вот чего не могу понять, откуда у меня ненависть к OZON, Вайлдерберриз, Беру и другим компаниям такого формата. Прям тошнит от их дизайна, подхода, месседжа мне, как потребителю. Я один такой?
Valeryi OzarnichukВлад
Скорее из-за отношения к ним, как к перекупам, которые ни за что не отвечают.
Артем ГолендбергВлад
Возможно вы просто застряли в каменном веке, без обид. А например самокат, яндекс еда как вам?
Влад ИжевскийАртем
Самокат и Я. Еда нравятся. Самокат ваще топ для меня (Питер), всегда быстро и четко доставляют, кофе там вкусный. В принципе доставки еды не напрягают.
Недавно был в Вайлберриз, в пункте примерки, так чуть не вывернуло: примерка, как в 90-х, "на кассе" сидит хабалка из тех же годов и всем рассказывает, как она не может не покурить. Сервис, для компании таких размеров, огонь! Чтобы было более наглядно, Почта России, в сравнении с ними, кажется компанией с идеальным сервисом ))
Артем ГолендбергВлад
Про самокат полностью согласен. А ненависть к аграгатором хз, у меня нет, может быть потому что я уже много лет с али что то заказываю. По поводу пунктов выдачи, есть такое. Это интернет агрегатор, они на it заточены, а не на красивые офисы. Покупаю там все кроме одежды. В целом удобно, так как не нужно таскатса по магазинам и искать например шампунь который нравится или еще что то. Накидал нужных вещей в корзину, оплатил в касание и ра следующий день привезли в ПВЗ
Влад ИжевскийАртем
Это интернет агрегатор, они на it заточены, а не на красивые офисы.
Отчасти понимаю, но не хочу с этим соглашаться. Сервис не должен быть таким сейчас. Тот же сбербанк учит своих сотрудников общаться, создает им форму, облагораживает свои офисы. Из-за гигантизма есть проколы, но, в целом, в офисах Сбера норм находится.
Думаю, что крупная компания типа вайлдерберриз может себе это позволить
Влад ИжевскийАртем
Например, заходишь, а там дипфейковый монитор во весь рост и ты взмахом можешь примерять одежу на себя. Вот это уровень сегодняшнего дня, а там трясущиеся перегородки :)
Артем ГолендбергВлад
Было бы круто😊
ИгрокВлад
Озон дорогой по сравнению с вб
Max KeyИгрок
Не всегда, я обычно мониторю цены обоих!
Pavel VoronkovВлад
Расхождение в декларируемых обещаниях и итоговом качестве сервиса.
Дени Татарханов
Интересно, для продавцов что-то изменится?
Pavel VoronkovДени
Вырастет комиссия, ожидания инвесторов нужно оправдывать.
Денис ДемидовДени
Конечно, будет больше распределительных центров и пунктов самовывоза, иначе проиграют WB и али.
Даниил Орел
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал в среду закон, который потребует от советов директоров публично торгуемых компаний, базирующихся в штате, иметь к 2021 году хотя бы одного директора, принадлежащего к меньшинству по расовому, этническому или иному признаку, с увеличением в каждый последующий год.
Озон себе уже припас совладельцев из числа активистов BLM?
Denis Komutkov
Странно, уже 12 лет знаю раздолбайство озона, причём каждый месяц. Поэтому ожидал что-то вроде:
«Озон подал документы, но сроки доставки в SEC всё сдвигаются и сдвигаются...
Пока пообщали доставить в следующий вторник с 19.00 до 23.59 и начислили 500 баллов на бонусный счёт SEC».
Денис Демидов
Правильный ход, деньги с фондового рынка почти идеальный инструмент финансирования.