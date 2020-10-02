Трибуна

Агрегатор сервисов gde-saas.ru и мои прошлые агрегаторы: какие гипотезы сработали

Всем привет! Меня зовут Евсеев Юра, мне 33 года. Я занимаюсь развитием агрегаторов около трёх лет. Сейчас развиваю…