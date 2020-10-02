Пора в отпуск
6000 миль
за оформление карты
Подробнее
Финансы
Татьяна Боброва
2280

Ozon официально подал документы для выхода на биржу в США Материал редакции

Количество акций, которые планируется разместить на бирже, и ценовой диапазон пока не определены.

  • Российский онлайн-ритейлер Ozon конфиденциально направил проект заявления о регистрации по форме F-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для предполагаемого IPO, сообщила компания.
  • Количество акций, которые планируется разместить на бирже, и ценовой диапазон предложения пока не определены. Ozon планирует выйти на биржу после проверки SEC, но дата будет зависеть от рыночных и других условий.
  • О планах Ozon выйти на биржу 1 октября сообщили источники Reuters и WSJ. По данным газеты, Ozon может провести листинг в конце 2020 или начале 2021 года при оценке в $3-5 млрд.
  • О готовности Ozon выйти на биржу в начале 2020 года говорил основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков. Но такая необходимость пока не критична, отмечал он. АФК «Система» и Baring Vostok сохраняют паритет в Ozon, у АФК около 43% ритейлера.
  • Ozon работает в России с 1998 года. В первом полугодии 2020 года оборот площадки достиг 77,4 млрд рублей — это на 152% больше, чем годом ранее.

#новость #ozon

Татьяна Боброва
+47 110
8
8
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","ozon"], "comments": 31, "likes": 8, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 163499, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 02 Oct 2020 10:58:43 +0300", "is_special": false }
Трибуна
Агрегатор сервисов gde-saas.ru и мои прошлые агрегаторы: какие гипотезы сработали
Всем привет! Меня зовут Евсеев Юра, мне 33 года. Я занимаюсь развитием агрегаторов около трёх лет. Сейчас развиваю…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
31 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Александр Кучеряев

6

Забавно что товары продают в России, а акции в США.

Ответить

Kirk Louson

Александр
4

ну продавать акции в России - это очень непростая задача)))

Ответить

Юрий Глотов

Александр
0

На nyse инвесторов больше. Можно хоть на монгольской фондовой бирже размещаться, только толку?)

Ответить

Денис Демидов

Александр
0

Китайские компании многие так делают, это при том, что у Китая очень хорошо развит фондовый рынок, тогда как у нас его почти нет.

Ответить

Viktor Mann

5

Через три дня после запуска:

Ozone delays payments!

I hope this publication will help resolve the issue quickly.
Please, help!

Ответить

Vladimir Shnayder

3

Верю в ozon, надеюсь они пойдут по правильному пути

Ответить

Dmitry

Vladimir
0

Озон для поставщиков это дерьмо собачье, заявляю как поставщик озон.
Комментарий для привлечения внимания сотрудников озон.

Ответить

Елизавета Князева

Dmitry
3

Здравствуйте, Дмитрий! Я Лиза из Ozon Marketplace. Подскажете, что именно не так? Если есть обращение, то может сразу написать его номер

Ответить

Dmitry Yashin

Dmitry
0

Зато для клиентов - рай.

Ответить

Pavel Voronkov

Vladimir
0

Каков этот правильный путь? Вместо решения внутренних проблем и налаживания БП, запустить Озон Маркет (доставка продуктов) и все силы бросить туда?

Ответить

Vladimir Shnayder

Pavel
0

Надеюсь на налаживание того что есть, так как проблем судя по тому что пишут на тж у них хватает и хорошо бы их решить

Ответить

Pavel Voronkov

1

Можно шортить при листинге. Или там будут смотреть в светлое будущее, которое никогда не наступит.

Ответить

Saucedo Puetz

1

Кому пандемия а кому мать родная...

Ответить

Dmitry

1

ОЗОН блин, верни мой товар!!! Сколько можно уже обращения писать вам? Несколько месяцев не даете вывезти с вашего склада товар.

Ответить

Влад Ижевский

0

Я вот чего не могу понять, откуда у меня ненависть к OZON, Вайлдерберриз, Беру и другим компаниям такого формата. Прям тошнит от их дизайна, подхода, месседжа мне, как потребителю. Я один такой?

Ответить

Valeryi Ozarnichuk

Влад
2

Скорее из-за отношения к ним, как к перекупам, которые ни за что не отвечают.

Ответить

Артем Голендберг

Влад
1

Возможно вы просто застряли в каменном веке, без обид. А например самокат, яндекс еда как вам?

Ответить

Влад Ижевский

Артем
2

Самокат и Я. Еда нравятся. Самокат ваще топ для меня (Питер), всегда быстро и четко доставляют, кофе там вкусный. В принципе доставки еды не напрягают.

Недавно был в Вайлберриз, в пункте примерки, так чуть не вывернуло: примерка, как в 90-х, "на кассе" сидит хабалка из тех же годов и всем рассказывает, как она не может не покурить. Сервис, для компании таких размеров, огонь! Чтобы было более наглядно, Почта России, в сравнении с ними, кажется компанией с идеальным сервисом )) 

Ответить

Артем Голендберг

Влад
0

Про самокат полностью согласен. А ненависть к аграгатором хз, у меня нет, может быть потому что я уже много лет с али что то заказываю. По поводу пунктов выдачи, есть такое. Это интернет агрегатор, они на it заточены, а не на красивые офисы. Покупаю там все кроме одежды. В целом удобно, так как не нужно таскатса по магазинам и искать например шампунь который нравится или еще что то. Накидал нужных вещей в корзину, оплатил в касание и ра следующий день привезли в ПВЗ

Ответить

Влад Ижевский

Артем
1

 Это интернет агрегатор, они на it заточены, а не на красивые офисы.

Отчасти понимаю, но не хочу с этим соглашаться. Сервис не должен быть таким сейчас. Тот же сбербанк учит своих сотрудников общаться, создает им форму, облагораживает свои офисы. Из-за гигантизма есть проколы, но, в целом, в офисах Сбера норм находится.

Думаю, что крупная компания типа вайлдерберриз может себе это позволить

Ответить

Влад Ижевский

Артем
1

Например, заходишь, а там дипфейковый монитор во весь рост и ты взмахом можешь примерять одежу на себя. Вот это уровень сегодняшнего дня, а там трясущиеся перегородки :)

Ответить

Артем Голендберг

Влад
0

Было бы круто😊

Ответить

Игрок

Влад
0

Озон дорогой по сравнению с вб

Ответить

Max Key

Игрок
0

Не всегда, я обычно мониторю цены обоих!

Ответить

Pavel Voronkov

Влад
0

Расхождение в декларируемых обещаниях и итоговом качестве сервиса.

Ответить

Дени Татарханов

0

Интересно, для продавцов что-то изменится?

Ответить

Pavel Voronkov

Дени
1

Вырастет комиссия, ожидания инвесторов нужно оправдывать.

Ответить

Денис Демидов

Дени
0

Конечно, будет больше распределительных центров и пунктов самовывоза, иначе проиграют WB и али. 

Ответить

Даниил Орел

0

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал в среду закон, который потребует от советов директоров публично торгуемых компаний, базирующихся в штате, иметь к 2021 году хотя бы одного директора, принадлежащего к меньшинству по расовому, этническому или иному признаку, с увеличением в каждый последующий год.

Озон себе уже припас совладельцев из числа активистов BLM?

California Rolls Out Diversity Quotas for…
Gov. Gavin Newsom signed legislation that will require the boards of publicly traded companies…
www.wsj.com
Ответить

Denis Komutkov

0

Странно, уже 12 лет знаю раздолбайство озона, причём каждый месяц. Поэтому ожидал что-то вроде:

«Озон подал документы, но сроки доставки в SEC всё сдвигаются и сдвигаются...

Пока пообщали доставить в следующий вторник с 19.00 до 23.59 и начислили 500 баллов на бонусный счёт SEC».

Ответить

Денис Демидов

0

Правильный ход, деньги с фондового рынка почти идеальный инструмент финансирования.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

1С-Битрикс
Подписан
Отписаться
История IT-Solution: как предприниматель из Санкт-Петербурга стал партнером «Битрикс24» из любви к приложениям
38-летний Евгений Хлобыстин развивает бизнес в нескольких направлениях: «1С-Предприятие», фото, игры, медиа. Но именно…
0
eBay
Подписан
Отписаться
История eBay: Как маркетплейс поддерживал бизнес во время пандемии
Пандемия коронавируса нанесла огромный удар по мировой экономике: по прогнозам Всемирного банка, глобальный ВВП в 2020…
0
Банк «Открытие»
Подписан
Отписаться
Банк «Открытие» и Mastercard запускают новую премиальную Travel Opencard без комиссии за обслуживание
Банк «Открытие» и Mastercard объявляют о запуске Travel Opencard – нового премиального продукта для любителей путешеств…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Андрей Мальцев
за день
Герман Оскарович, перелогиньтесь.
Старший вице-президент «Сбербанка» Виктор Шкипин уволился из компании — он отвечал за ребрендинг «Сбера»
Fedor Ovchinnikov
за неделю
Роман, спасибо! Извинения приняты!
Про ситуацию с «Донер42»

Комментарии

Dancing Astronaut

Visa обяжет российские банки…

Евгений Лукин

Длинные полки и душевые: РЖД…

Stas Klymenko

Роскосмос и частная компания…

Valeratal Val

Тайное влияние «Яндекса» на рунет

Ilyana Levina

Фейсбучий случай или как…

Nikolay Kapustin

Роскосмос и частная компания…

Никита Иванов

Продажи на Wildberries с нуля…

GREAKLY

Visa обяжет российские банки…

Ilyana Levina

Фейсбучий случай или как…

Александр Алёхин

Как я построил дом из SIP и…

Maxim Petrukhin

Старший вице-президент…

Константин Шукалов

Длинные полки и душевые: РЖД…

Алексей Попков

«Яндекс.Такси» вместе с банком…

Dmitry Braverman

«Яндекс.Карты» удаляют…

Pavel Sherer

QR Card — ваша визитка на…

Артем Голендберг

Ozon официально подал документы…

Александр Дубовской

У меня нет HR и это проблема

Виталий Воробьев

Тайное влияние «Яндекса» на рунет

Александр Рогожников

Роскосмос и частная компания…

Денис Демидов

Как я построил дом из SIP и…
null