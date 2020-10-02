На сотрудника пожаловался клиент.

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Один из менеджеров отдела по работе с клиентами «Совкомбанка» пытался выдать льготный кредит за вознаграждение, рассказали vc.ru в банке.

На сотрудника пожаловался клиент, который просил кредит для компании в сфере образования и детского досуга по госпрограмме поддержки малого бизнеса, пострадавшего из-за пандемии Covid-19. Название компании пострадавшего в «Совкомбанке» не назвали, сославшись на банковскую тайну.

Сейчас сотрудник отстранён от работы, уточнили в компании. Банк написал заявление в полицию, которая начала проверку по статье о мошенничестве — наказание по ней до шести лет тюрьмы.

В «Райффайзенбанке» сообщили vc.ru, что в банке подобных случаев не было. В «Тинькофф» заявили, что в программах льготного кредитования работают через партнёра, поэтому менеджер не влияет на принятие решений. «Наши менеджеры помогают правильно оформить все необходимые документы и быстро их собрать», — добавил представитель банка.

В ВТБ, «Сбербанке» и «Открытии» на момент публикации заметки не ответили на запросы vc.ru.