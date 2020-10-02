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Финансы
Татьяна Боброва
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Bloomberg: сервис для бегунов и велосипедистов Strava планирует привлечь до $400 млн при оценке свыше $1 млрд Материал редакции

Это втрое выше предыдущей оценки стартапа — $365 млн.

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Компания-разработчик приложения для бегунов и велосипедистов Strava планирует привлечь новых инвесторов при оценке свыше $1 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По словам одного из собеседников, компания наняла консультанта для привлечения от $150 млн до $400 млн. Он добавил, что сейчас Strava прибыльна. По данным PitchBook, которые приводит агентство, последний раз стартап оценивался в $365 млн — в три раза меньше предполагаемой новой оценки, которая сделает компанию «единорогом».

Представитель Strava подтвердил, что компания привлекает инвестиции и планирует закрыть сделку в ближайшие несколько месяцев. Детали и оценку он не раскрыл.

Летом 2019 года Кристин Парк, назначенная тогда финансовым директором Strava, говорила The Wall Street Journal, что хочет помочь компании найти баланс между ростом и прибыльностью. Она также отмечала, что стартап не стремится к IPO и не планирует новых вливаний от инвесторов.

Основанная в 2009 году в Сан-Франциско Strava создала сервис, который помогает пользователям отслеживать и анализировать показатели физической активности: бега, езды на велосипеде, прогулок. Спортсмены также могут делиться результатами с другими пользователями.

По данным Bloomberg, у Strava свыше 68 млн зарегистрированных пользователей. В августе 2019 года WSJ писала о более чем 44 млн аккаунтов в 195 странах. Strava не раскрывает количество платных подписчиков.

Согласно базе Crunchbase, за всё время стартап привлёк $41,9 млн. Однако WSJ писала об общей сумме в $70 млн. Среди инвесторов компании — Sequoia Capital, Madrone Capital и другие.

#новость #strava #инвестиции

Татьяна Боброва
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