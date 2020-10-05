Пора в отпуск
6000 миль
за оформление карты
Подробнее
Финансы
Лиана Липанова
2301

Сервис автоматизации рекрутинга FriendWork привлёк $2,5 млн от Prytek Игоря Рыбакова и партнёров — у инвесторов 50,1% Материал редакции

По подписке по цене от 20 тысяч рублей в год за одного рекрутера сервис систематизирует и анализирует работу HR, а также позволяет руководству контролировать подбор персонала.

6 комментариев
В закладки

Российский сервис для автоматизации рекрутинга FriendWork привлёк $2,5 млн инвестиции от Prytek, сооснователями которой являются совладелец «Технониколь» Игорь Рыбаков и Андрей Яшунский. Об этом vc.ru рассказал представитель группы компаний.

Компания направит привлечённые инвестиции на развитие облачной системы управления кандидатами и сотрудниками, говорят в Prytek. Детали сделки в компании не раскрыли.

Согласно данным базы «Контур.Фокус», с июля 2020 года 50,1% FriendWork принадлежит ООО «Хакерю», 95% которой владеет Prytek. В Prytek пока не ответили на запрос vc.ru.

По итогам сделки FriendWork вошел в периметр нашей экосистемы Humantek [вертикально-интегрированная группа компаний в Edu и HR сегментах — vc.ru]. FriendWork улучшает процессы поиска, оценки и выхода на работу кандидата.

Благодаря наличию сервиса FriendWork в периметре группы, мы точно пониманием — «кому что нужно»: для компаний можем предсказать, какие специалисты будут востребованы на горизонте 5-10 лет; для сотрудников — указать пробелы в знаниях и компетенциях, подобрать программы для обучения.

Андрей Яшунский
сооснователь и управляющий партнер группы Prytek

FriendWork в 2012 году основал Александр Красс. Среди клиентов FriendWork — Skyeng, Zoon, Selecty и другие. Аудитория сервиса насчитывает более 4000 HR-директоров, утверждают в Prytek. Услуги сервис предоставляет по подписке по четырём тарифам.

Тариф «Команда» стоит 20,7 тысяч рублей в год за одного рекрутера. В него входит интеграция с входящей почтой, импорт резюме с работных сайтов и соцсетей, распознавание резюме из .doc, .docx, .pdf, отправка сообщений по шаблонам, автоматический поиск кандидатов в соцсетях по резюме, публикация вакансий и сбор откликов, аналитика и массовая рассылка писем.

В тариф «Команда+» за 28 760 рублей в год входят те же услуги и неограниченное количество аккаунтов для нанимающих менеджеров.

Тариф «Компания» стоит 32,4 тысячи в год. Он дополнен опросами для кандидатов, формой оценки, интеграцией с IP-телефонией и индивидуальными возможностями.

Цена за «Корпорацию» устанавливается по договорённости. Тариф позволяет настраивать поля в вакансии и в профиле кандидата, согласовывать вакансии и заявкт на подбор, интегрировать с BI-системами и другое.

FriendWork Recruiter — сервис для автоматизации…
Сегодня в рубрике «Стартапы» — сервис FriendWork Recruiter, который помогает систематизировать и…
vc.ru

#новость #prytek #friendwork

Лиана Липанова
+28 979
22
6
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","prytek","friendwork"], "comments": 6, "likes": 6, "favorites": 22, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 164092, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 05 Oct 2020 12:13:42 +0300", "is_special": false }
Онлайн-курсы от «Академии PwC»
E-learnings, которые доступны для прохождения 24/7
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Сергей Подливчук

1

Не деятельность HR (HR - это у бумеров), а деятельность TM (tallent managment). 

Ответить

Сергей Щукин

Сергей
0

Нет никаких 'бумеров' в России - это исключительно штатовский феномен

Ответить

Сергей Подливчук

Сергей
9

Ок, старый пердун.

Ответить

Алексей Гуторов

0

Это то о чем Игорь говорил несколько месяцев назад в одном из своих выпусках на YouTube канале.
Система которая будет искать кандидатов не по выверенным резюме из традиционных ресурсов а по действиям кандидатов взытых из BigData или откуда там ещё 🏋️⬆️

Ответить

Pavel Osadchuk

0

Интересно получается
Humantek
vs
TalentTech от Севергрупп 
vs
Skillaz Ecosystem от Skillaz который под HH сейчас

Ответить

Алексей Вихров

–1

"По итогам сделки FriendWork вошел в периметр нашей экосистемы Humantek [вертикально-интегрированная группа компаний"
Благодаря наличию сервиса FriendWork в периметре группы, мы точно пониманием — «кому что нужно»

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ITI Capital
Подписан
Отписаться
Акции Tesla упали в пять раз из-за сплита: зачем компании это нужно, чего ждать инвесторам
Вслед за Apple, компания Илона Маска также провела сплит акций – специальную биржевую процедуру дробления акций. В резу…
0
ivi
Подписан
Отписаться
IVI снимет продолжение сериала «ЧУМА!»
5 октября начались съемки второго сезона титулованного сериала IVI «ЧУМА!». Проект «ЧУМА! Вторая волна» будет доступен…
0
NTA
Подписан
Отписаться
Как разделить показатели по отделам, если выгрузка данных не содержит нужной информации?
Недавно мы столкнулись с такой задачей: потребовалось рассчитать определенные показатели в разрезе профильных отделов,…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Сергей Михалёв
за день
Куда инвестировать накопленное Как не прогореть в бизнесе Как сделать, чтобы бизнес не отобрали Как не стать жертвой разбоя План действий на случай коллапса политики и экономики Дети не такие умные и хваткие, как…
Сколько нужно зарабатывать, чтобы чувствовать себя счастливым
Лаванда
за неделю
Ну хоть не топором зарубили
Петербуржец рассказал, что его избили в офисе доставки еды «Достаевский» из-за твитов о работе в компании

Комментарии

Dmitry Vedenko

Airbnb заблокировала мой…

Михаил Иванович

Airbnb заблокировала мой…

Ivan Ivanov

Сколько нужно зарабатывать…

Михаил Иванович

Airbnb заблокировала мой…

Максим

Сколько нужно зарабатывать…

Илья Мишин

Сколько нужно зарабатывать…

Климов Александр

Яндекс Дзен срезал охваты. Что…

Mr Victor

Временный номер — борьба за…

Robert Coolige

Airbnb заблокировала мой…

Андрей Антонов

Google отложила ввод…

Юрий Коршев

Google отложила ввод…

Robert Coolige

Airbnb заблокировала мой…

Janis Mednis

Сколько нужно зарабатывать…

Leonid Leonidovich

Я задолбался искать смешные…

Борис Васильев

Частные города в России — тренд…

Максим

Сколько нужно зарабатывать…

ϏϙηαϟϮ

Американское издание про ИТ…

Николай Черных

Bloomberg: сервис для бегунов и…

Ivan Ivanov

Сколько нужно зарабатывать…

Denis Komutkov

«Ведомости»: мэрия Москвы…
null